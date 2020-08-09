К посольству Беларуси в Москве выстроилась очередь на выборы Президента Республики

Выборы в Беларуси проходят с высокой явкой. Уже к полудню по местному времени (которое совпадает с московским) глава республиканского центризбиркома Лидия Ермошина сообщила, что число проголосовавших, в том числе досрочно, превысило 54%. Большой ажиотаж выборы вызывают и среди граждан Беларуси, живущих в России. У посольства в Москве выстроилась огромная очередь. Люди пришли к избирательному участку, чтобы отдать свой голос за одного из пяти официально зарегистрированных кандидатов. За пост Президента Беларуси борются пять человек: жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, бывший депутат Анна Канопацкая, лидер гражданской кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень и действующий глава республики Александр Лукашенко. Он успешно проголосовал на выборах в воскресенье в Минске. Лукашенко пришёл на участок №509 Старовиленского избирательного округа столицы, расположенный в Белорусском государственном университете физической культуры. Прощаясь с членами избирательной комиссии и журналистами, Лукашенко поблагодарил их за фото.

«Спасибо, спасибо за фотографию за мой счёт».