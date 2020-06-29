К Симферополю запустили вторую ветку водовода

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Сакском районе Республики Крым состоялся торжественный пуск артезианской воды из Ивановского водозабора на Симферополь. Видео запуска опубликовал на своей странице в Facebook Сергей Аксенов.

Глава региона в прямом эфире дал добро на подачу к столице Крыма еще 25 тысяч кубометров воды в сутки. Такой объем способен проходить по новому водоводу, который протянули от насосной станции «Жаворонки».

«Весь комплекс работ по подключению к Межгорненскому гидроузлу выполнен, и наше предприятие готово перекачивать воду с Ивановского водозабора на насосную станцию Жаворонки, далее – Веселое, далее – Симферополь. Насосные агрегаты в исправном состоянии, вновь построенный водовод испытан, промыт, вода соответствует требованиям», — доложил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма Владимир Баженов перед пуском воды.

По словам Баженова, первые несколько недель по водоводу будут давать около 10 тысяч кубометров в сутки. Это нужно для того, чтобы специалисты оценили, насколько исправно будет работать система, простаивавшая последние шесть лет.

«Мы убедимся в работоспособности всех наших механизмов, которые шесть лет не по нашей вине не работали, и убедимся в качестве воды, — пояснил Баженов. – Даже если представить, что на первом этапе мы будем подавать только 45 тысяч, а где-то к концу июля мы увеличим эти объемы до 55, это та величина, на которую мы уменьшаем забор из Партизанского водохранилища».

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Сергей Аксенов поблагодарил предприятие за выполненную работу и заверил, что для симферопольцев это стало «знаковым событием».

«Мы уверены, у нас будет повышаться объем запасов в каждом водохранилище, с учетом того, что действительно вы треть этого объема компенсировали своей работой», — заявил он.

При этом глава республики подчеркнул, что никакой экологической угрозы подача воды из этих водозаборов для Республики Крым не несет.

«В данном случае это все подтверждено, в том числе наукой», — заключил Аксенов.

Как сообщал ранее РИА Новости Крым, 12 июня ГУП РК «Вода Крыма» запустило подачу артезианской воды для Симферополя из водозабора в селе Вилино. Это был первый этап работ, благодаря которому Симферополь смог получать до 21,6 тысячи кубометров воды в сутки.