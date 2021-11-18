К созданию нового парка приступили на мысе Хрустальном

Фото: kremlin.ru

На сайте госзакупок объявлен конкурс на проведение инженерных изысканий, результаты которых будут использованы при создании парка в районе мыса Хрустального, передает новостной портал ForPost.

Заказчиком работ выступает ГАУ Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды». Подрядчику предстоит провести работы в течение 15 рабочий дней. Цена контракта – 1,772 млн рублей, деньги выделят из городского бюджета.

Напомним, президент России Владимир Путин во время посещения города-героя поручил обустроить большое паркое пространство вместо постройки жилых домов для сотрудников будущего культурного кластера на мысе Хрустальном. Глава государства отметил, что рабочие квартиры можно построить и на других территориях, а севастопольцам и гостям города нужно место для отдыха. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что предположительно для новых многоэтажных домов отведут территории, которые сейчас находятся в распоряжении Министерства обороны.