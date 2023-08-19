Кабачки больше не раздаю, самому не хватает. Готовлю только по этому рецепту: просто, вкусно и сытно

По
Admin
-
0
44

Нет продукта, который бы не получилось запечь в печи или духовке. По этой причине запеканок в мире очень много. В каждой стране есть свой вид запеканки, который отражает культуру народа. Например, в Англии готовят пудинг, а в Италии лазанью. Эти блюда являются вариацией запеканки, так как имеют схожий способ приготовления.

Для нас самой известной запеканкой считается творожная. Но, она не единственная, которая есть в книге рецептов СССР. Не все знают, что можно сделать запеканку с кабачками.

Ингредиенты для кабачковой запеканки:

  • Кабачки — 3 шт.;
  • Соль — ч.л.;
  • Фарш — 500 г;
  • Морковь — шт.;
  • Репчатый лук — шт.;
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Укроп — пучок;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Сыр — 150 г.

Приготовление кабачковой запеканки:

Удаляем у кабачков плодоножки, измельчаем на крупных резцах терки. Солим кабачковую смесь, отжимаем от лишней жидкости.

Измельчаем на терке морковь, нарезаем мелко лук. Выкладываем измельченные овощи к кабачковой массе вместе с фаршем.

Кабачки больше не раздаю, самому не хватает. Готовлю только по этому рецепту: просто, вкусно и сытно

Давим и мелко шинкуем чеснок, выкладываем в миску с фаршем и овощной смесью. Разбиваем туда яйца, посыпаем черным молотым перцем и нашинкованным укропом.

Кабачки больше не раздаю, самому не хватает. Готовлю только по этому рецепту: просто, вкусно и сытно

Тщательно перемешиваем все компоненты, выкладываем в форму для запекания.

Кабачки больше не раздаю, самому не хватает. Готовлю только по этому рецепту: просто, вкусно и сытно

Готовим фарш с кабачком в духовке при 180 градусах полчаса. В это время натираем сыр, посыпаем им готовое блюдо.

Отправляем запеканку в духовку дополнительно на 10 минут.

Кабачки больше не раздаю, самому не хватает. Готовлю только по этому рецепту: просто, вкусно и сытно

Кабачки больше не раздаю, самому не хватает. Готовлю только по этому рецепту: просто, вкусно и сытно

Получается ароматное и очень сытное угощение. Кабачки в этом блюде отлично раскрывают свои вкусовые качества вместе с мясом.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА