Кабачки больше не раздаю, самому не хватает. Готовлю только по этому рецепту: просто, вкусно и сытно

Нет продукта, который бы не получилось запечь в печи или духовке. По этой причине запеканок в мире очень много. В каждой стране есть свой вид запеканки, который отражает культуру народа. Например, в Англии готовят пудинг, а в Италии лазанью. Эти блюда являются вариацией запеканки, так как имеют схожий способ приготовления.

Для нас самой известной запеканкой считается творожная. Но, она не единственная, которая есть в книге рецептов СССР. Не все знают, что можно сделать запеканку с кабачками.

Ингредиенты для кабачковой запеканки:

Кабачки — 3 шт.;

Соль — ч.л.;

Фарш — 500 г;

Морковь — шт.;

Репчатый лук — шт.;

Чеснок — 3 зубчика;

Укроп — пучок;

Яйца — 2 шт.;

Сыр — 150 г.

Приготовление кабачковой запеканки:

Удаляем у кабачков плодоножки, измельчаем на крупных резцах терки. Солим кабачковую смесь, отжимаем от лишней жидкости.

Измельчаем на терке морковь, нарезаем мелко лук. Выкладываем измельченные овощи к кабачковой массе вместе с фаршем.

Давим и мелко шинкуем чеснок, выкладываем в миску с фаршем и овощной смесью. Разбиваем туда яйца, посыпаем черным молотым перцем и нашинкованным укропом.

Тщательно перемешиваем все компоненты, выкладываем в форму для запекания.

Готовим фарш с кабачком в духовке при 180 градусах полчаса. В это время натираем сыр, посыпаем им готовое блюдо.

Отправляем запеканку в духовку дополнительно на 10 минут.

Получается ароматное и очень сытное угощение. Кабачки в этом блюде отлично раскрывают свои вкусовые качества вместе с мясом.