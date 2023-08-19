Кабачки больше не раздаю, самому не хватает. Готовлю только по этому рецепту: просто, вкусно и сытно

Нет продукта, который бы не получилось запечь в печи или духовке. По этой причине запеканок в мире очень много. В каждой стране есть свой вид запеканки, который отражает культуру народа. Например, в Англии готовят пудинг, а в Италии лазанью. Эти блюда являются вариацией запеканки, так как имеют схожий способ приготовления.
Для нас самой известной запеканкой считается творожная. Но, она не единственная, которая есть в книге рецептов СССР. Не все знают, что можно сделать запеканку с кабачками.
Ингредиенты для кабачковой запеканки:
- Кабачки — 3 шт.;
- Соль — ч.л.;
- Фарш — 500 г;
- Морковь — шт.;
- Репчатый лук — шт.;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Укроп — пучок;
- Яйца — 2 шт.;
- Сыр — 150 г.
Приготовление кабачковой запеканки:
Удаляем у кабачков плодоножки, измельчаем на крупных резцах терки. Солим кабачковую смесь, отжимаем от лишней жидкости.
Измельчаем на терке морковь, нарезаем мелко лук. Выкладываем измельченные овощи к кабачковой массе вместе с фаршем.
Давим и мелко шинкуем чеснок, выкладываем в миску с фаршем и овощной смесью. Разбиваем туда яйца, посыпаем черным молотым перцем и нашинкованным укропом.
Тщательно перемешиваем все компоненты, выкладываем в форму для запекания.
Готовим фарш с кабачком в духовке при 180 градусах полчаса. В это время натираем сыр, посыпаем им готовое блюдо.
Отправляем запеканку в духовку дополнительно на 10 минут.
Получается ароматное и очень сытное угощение. Кабачки в этом блюде отлично раскрывают свои вкусовые качества вместе с мясом.