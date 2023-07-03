Кабачки больше не жарю и не запекаю. Ароматный летний салат за 5 минут: просто и вкусно

Кабачок считается весьма полезным овощем. Он способен улучшить память, восстановить иммунную систему. По этой причине не нужно отказываться от употребления данного овоща.
В летний период особенно стоит готовить блюда из кабачков. Дело в том, что кабачки с грядки более полезные. Готовить овощ следует сразу после того, как он был собран с земли. Так в кабачке сохраняется больше витаминов и минералов.
Расскажем, как быстро можно приготовить кабачки в микроволновке.
Ингредиенты для кабачкового салата:
- Кабачки — 2 шт.;
- Помидоры — 2 шт.;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Петрушка — 20 г;
- Соль — 1,5 ч. л.;
- Сушеный Орегано — 0,5 ч.л.;
- Растительное масло — 2 ст.л.
Приготовление кабачкового салата:
Нарезаем кабачки на тонкие кружочки толщиной не более 5 мм. В миску с кабачками высыпаем чайную ложку соли, поливаем растительным маслом и перемешиваем.
Отправляем кабачки в микроволновую печь на 5 минут. Спустя заданное время вынимаем кабачки и сливаем лишнюю жидкость. К горячим кабачкам пропускаем несколько зубчиков чеснока через пресс, смешиваем.
Нарезаем помидоры крупными ломтиками, отправляем к кабачкам. Шинкуем мелко петрушку, выкладываем к овощам вместе с сушеным орегано.
Солим дополнительно тушеные кабачки, перемешиваем ингредиенты.
К данному салату также можно добавить черный молотый перец по вкусу. Сочетать блюдо рекомендуется с рыбными или мясными изделиями.