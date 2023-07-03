Кабачки больше не жарю и не запекаю. Ароматный летний салат за 5 минут: просто и вкусно

Кабачок считается весьма полезным овощем. Он способен улучшить память, восстановить иммунную систему. По этой причине не нужно отказываться от употребления данного овоща.

В летний период особенно стоит готовить блюда из кабачков. Дело в том, что кабачки с грядки более полезные. Готовить овощ следует сразу после того, как он был собран с земли. Так в кабачке сохраняется больше витаминов и минералов.

Расскажем, как быстро можно приготовить кабачки в микроволновке.

Ингредиенты для кабачкового салата:

Кабачки — 2 шт.;

Помидоры — 2 шт.;

Чеснок — 3 зубчика;

Петрушка — 20 г;

Соль — 1,5 ч. л.;

Сушеный Орегано — 0,5 ч.л.;

Растительное масло — 2 ст.л.

Приготовление кабачкового салата:

Нарезаем кабачки на тонкие кружочки толщиной не более 5 мм. В миску с кабачками высыпаем чайную ложку соли, поливаем растительным маслом и перемешиваем.

Отправляем кабачки в микроволновую печь на 5 минут. Спустя заданное время вынимаем кабачки и сливаем лишнюю жидкость. К горячим кабачкам пропускаем несколько зубчиков чеснока через пресс, смешиваем.

Нарезаем помидоры крупными ломтиками, отправляем к кабачкам. Шинкуем мелко петрушку, выкладываем к овощам вместе с сушеным орегано.

Солим дополнительно тушеные кабачки, перемешиваем ингредиенты.

К данному салату также можно добавить черный молотый перец по вкусу. Сочетать блюдо рекомендуется с рыбными или мясными изделиями.