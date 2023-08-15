Кабачки больше не жарю. Нашла рецепт вкуснее и полезнее: этот трюк покорил сотни хозяек

Многим кажется, что кабачки являются неинтересным и не вкусным овощем. Некоторые считают, что кабачки всегда росли на территории нашей страны и всей Европы в целом. Однако, оказывается про кабачки европейцы узнали лишь в XVI веке.
Долгое время кабачки составляли большую часть рациона людей из Центральной Америки. По легенде кабачки дарованы были рыбацким женщинам богами. Так поселения выживали, питаясь кабачками, пока мужчины не вернутся с уловом в села.
Сейчас кабачки стали деликатесом. Расскажем про способ приготовления закуски из кабачков.
Ингредиенты для кабачковых палочек:
- Кабачки — 2 шт.;
- Сметана — 100 г;
- Соль — 1/2 ч.л.;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Сухари панировочные — 50 г;
- Орехи молотые — 30 г;
- Сыр — 80 г.
Ингредиенты для соуса:
- Сметана — 2 ст.л.;
- Чеснок — зубчик;
- Укроп — пучок;
- Соль — ½ ч. л.;
- Горчица — 1 ч.л.
Приготовление кабачковых палочек:
С кабачков удаляем кожуру и нарезаем на небольшие брусочки толщиной 2-2,5 см. Натираем мелко зубчик чеснока, смешиваем со сметаной.
В сметанную массу высыпаем соль и любимые специи, тщательно перемешиваем. Добавляем в пакет с кабачками маринад, закрываем и тщательно перемешиваем.
Соединяем в отдельной миске молотые орехи и панировочные сухари. Натираем мелко сыр, добавляем к сухарям и молотым орехам.
Застилаем противень пергаментом, каждую палочку из кабачка обваливаем в смеси сыра и сухарей с орехами.
Выкладываем палочки на расстоянии друг от друга на противень, запекаем в духовке при 180 градусах 25 минут.
В это время готовим соус — шинкуем мелко укроп. К укропу выкладываем сметану, соль и горчицу. Измельчаем на мелкой терке чеснок, добавляем в сметанный соус, перемешиваем.
В итоге мы имеем закуску из запеченных кабачковых палочек со сметанным соусом. Это хорошая замена чипсам или жареной картошке.