Кабачки больше не жарю. Нашла рецепт вкуснее и полезнее: этот трюк покорил сотни хозяек

Многим кажется, что кабачки являются неинтересным и не вкусным овощем. Некоторые считают, что кабачки всегда росли на территории нашей страны и всей Европы в целом. Однако, оказывается про кабачки европейцы узнали лишь в XVI веке.

Долгое время кабачки составляли большую часть рациона людей из Центральной Америки. По легенде кабачки дарованы были рыбацким женщинам богами. Так поселения выживали, питаясь кабачками, пока мужчины не вернутся с уловом в села.

Сейчас кабачки стали деликатесом. Расскажем про способ приготовления закуски из кабачков.

Ингредиенты для кабачковых палочек:

Кабачки — 2 шт.;

Сметана — 100 г;

Соль — 1/2 ч.л.;

Чеснок — 2 зубчика;

Сухари панировочные — 50 г;

Орехи молотые — 30 г;

Сыр — 80 г.

Ингредиенты для соуса:

Сметана — 2 ст.л.;

Чеснок — зубчик;

Укроп — пучок;

Соль — ½ ч. л.;

Горчица — 1 ч.л.

Приготовление кабачковых палочек:

С кабачков удаляем кожуру и нарезаем на небольшие брусочки толщиной 2-2,5 см. Натираем мелко зубчик чеснока, смешиваем со сметаной.

В сметанную массу высыпаем соль и любимые специи, тщательно перемешиваем. Добавляем в пакет с кабачками маринад, закрываем и тщательно перемешиваем.

Соединяем в отдельной миске молотые орехи и панировочные сухари. Натираем мелко сыр, добавляем к сухарям и молотым орехам.

Застилаем противень пергаментом, каждую палочку из кабачка обваливаем в смеси сыра и сухарей с орехами.

Выкладываем палочки на расстоянии друг от друга на противень, запекаем в духовке при 180 градусах 25 минут.

В это время готовим соус — шинкуем мелко укроп. К укропу выкладываем сметану, соль и горчицу. Измельчаем на мелкой терке чеснок, добавляем в сметанный соус, перемешиваем.

В итоге мы имеем закуску из запеченных кабачковых палочек со сметанным соусом. Это хорошая замена чипсам или жареной картошке.