Кабачки больше не жарю. Простой и полезный рецепт кабачков в духовке

О приготовлении вкусных кабачков говорят многие повара. Но, не всегда рецепт обещанных вкусных кабачков оправдывает себя. Нередко блюдо оказывается не особо актуальным для праздничного стола или повседневного завтрака, обеда и ужина.
Кабачок — многогранный овощ. Его можно запечь, приготовить на сковороде. Главное, сделать это грамотно с сочетаемыми ингредиентами.
Стоит рассказать как приготовить кабачки в духовке.
Ингредиенты для кабачков в духовке:
- Кабачки — 2 шт.;
- Соль — ½ ч.л.;
- Сушеный чеснок — 1 ч.л.;
- Копченая паприка — ½ ч.л.;
- Растительное масло — 2 ст.л.;
- Укроп — пучок;
- Сыр — 80 г;
- Майонез — 1 ст.л.
Приготовление кабачков в духовке:
Удаляем плодоножки у кабачков, очищаем от кожуры. Нарезаем кабачки кружочками по 1,5 см, посыпаем солью, сушеным чесноком и копченой паприкой.
Выливаем к кабачкам растительное масло, тщательно перемешиваем, оставляем на 5 минут.
В это время измельчаем на терке сыр, шинкуем укроп, соединяем компоненты вместе с майонезом.
Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность кабачки. При 180 градусах выпекаем кабачки 15 минут. На кабачки выкладываем сырные шапочки чайной ложкой.
Продолжаем запекать кабачки дополнительно 5 минут.
Кабачки в духовке менее вредные, чем обжаренные на сковороде в масле.
Такие кабачки с сыром подходят для закуски на праздничный стол.