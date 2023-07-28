Кабачки больше не жарю. Простой и полезный рецепт кабачков в духовке

О приготовлении вкусных кабачков говорят многие повара. Но, не всегда рецепт обещанных вкусных кабачков оправдывает себя. Нередко блюдо оказывается не особо актуальным для праздничного стола или повседневного завтрака, обеда и ужина.

Кабачок — многогранный овощ. Его можно запечь, приготовить на сковороде. Главное, сделать это грамотно с сочетаемыми ингредиентами.

Стоит рассказать как приготовить кабачки в духовке.

Ингредиенты для кабачков в духовке:

Кабачки — 2 шт.;

Соль — ½ ч.л.;

Сушеный чеснок — 1 ч.л.;

Копченая паприка — ½ ч.л.;

Растительное масло — 2 ст.л.;

Укроп — пучок;

Сыр — 80 г;

Майонез — 1 ст.л.

Приготовление кабачков в духовке:

Удаляем плодоножки у кабачков, очищаем от кожуры. Нарезаем кабачки кружочками по 1,5 см, посыпаем солью, сушеным чесноком и копченой паприкой.

Выливаем к кабачкам растительное масло, тщательно перемешиваем, оставляем на 5 минут.

В это время измельчаем на терке сыр, шинкуем укроп, соединяем компоненты вместе с майонезом.

Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность кабачки. При 180 градусах выпекаем кабачки 15 минут. На кабачки выкладываем сырные шапочки чайной ложкой.

Продолжаем запекать кабачки дополнительно 5 минут.

Кабачки в духовке менее вредные, чем обжаренные на сковороде в масле.

Такие кабачки с сыром подходят для закуски на праздничный стол.