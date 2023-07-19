Кабачки больше не жарю. Закуска из кабачков с открытой начинкой: просто быстро и вкусно

Кабачки можно приготовить вкусно как в жаренном, так и в запеченном виде. К сожалению, не все люди воспринимают хорошо блюда из кабачков. В чем причина столь сильного отторжения кабачковых яств?

Вероятно, неприязнь происходит из-за вкуса кабачков. При неправильном приготовлении этого овоща, вкус будет весьма специфическим.

Также рекомендуется выбирать кабачки молодые, с грядки. Более поздние кабачки не имеют того же вкуса, что молодые.

Предоставим рецепт запеченных кабачков.

Ингредиенты для запеченных кабачков:

Кабачки — 500 г;

Соль — 1/2 ч.л.;

Чеснок сушеный — 1 ч.л.;

Паприка копченая — 1 ч.л.;

Растительное масло — 2 ст.л.;

Сыр — 80 г;

Укроп — пучок;

Майонез — 1 ст.л.

Приготовление запеченных кабачков:

Очищаем кабачки от кожуры при помощи овощечистки. Нарезаем кабачки кольцами, толщиной около см.

Помещаем кабачки в глубокую тару, посыпаем солью, сушеным чесноком, паприкой. Поливаем кабачки растительным маслом, тщательно перемешиваем со специями.

Измельчаем на крупных резцах терки сыр, шинкуем мелко укроп. Смешиваем сыр с укропом и майонезом.

Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность кабачки в специях. Запекаем кабачки в духовке при 180 градусах 15 минут.

Далее на кабачки выкладываем сырную начинку, отправляем в духовку дополнительно на 5 минут.

В итоге приготовили закуску из запеченных кабачков с сырной открытой начинкой. Эта закуска хорошо впишется как на праздничный, так и на повседневный стол.