Кабачки больше не жарю. Закуска из кабачков с открытой начинкой: просто быстро и вкусно

Кабачки можно приготовить вкусно как в жаренном, так и в запеченном виде. К сожалению, не все люди воспринимают хорошо блюда из кабачков. В чем причина столь сильного отторжения кабачковых яств?
Вероятно, неприязнь происходит из-за вкуса кабачков. При неправильном приготовлении этого овоща, вкус будет весьма специфическим.
Также рекомендуется выбирать кабачки молодые, с грядки. Более поздние кабачки не имеют того же вкуса, что молодые.
Предоставим рецепт запеченных кабачков.
Ингредиенты для запеченных кабачков:
- Кабачки — 500 г;
- Соль — 1/2 ч.л.;
- Чеснок сушеный — 1 ч.л.;
- Паприка копченая — 1 ч.л.;
- Растительное масло — 2 ст.л.;
- Сыр — 80 г;
- Укроп — пучок;
- Майонез — 1 ст.л.
Приготовление запеченных кабачков:
Очищаем кабачки от кожуры при помощи овощечистки. Нарезаем кабачки кольцами, толщиной около см.
Помещаем кабачки в глубокую тару, посыпаем солью, сушеным чесноком, паприкой. Поливаем кабачки растительным маслом, тщательно перемешиваем со специями.
Измельчаем на крупных резцах терки сыр, шинкуем мелко укроп. Смешиваем сыр с укропом и майонезом.
Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность кабачки в специях. Запекаем кабачки в духовке при 180 градусах 15 минут.
Далее на кабачки выкладываем сырную начинку, отправляем в духовку дополнительно на 5 минут.
В итоге приготовили закуску из запеченных кабачков с сырной открытой начинкой. Эта закуска хорошо впишется как на праздничный, так и на повседневный стол.