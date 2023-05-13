Кабачки, как грузди на зиму – это оригинальная закуска, которая удивит своими вкусовыми характеристиками не только ваших домочадцев, но и самых изощренных гостей. Процесс готовки достаточно прост, также требуются простые и доступные ингредиенты, которые в теплый сезон, всегда есть под рукой. И если в этом году урожай кабачков превзошел все ваши ожидания, то не выбрасывайте плоды, а обязательно приготовьте такую вкусноту!

Маринованные кабачки, как грузди на зиму

Маринованные кабачки, как грузди на зиму – это вкусная и очень ароматная закуска, которая своими вкусовыми характеристиками приведет вас в истинный восторг. И, несмотря на то, что многие считают, что кабачки – это чуть ли не сорняк, приготовить из них можно много чего интересного.

Ингредиенты –+6 порц.

Кабачок 3 кг

Масло растительное 1 ст.

Чеснок 2 головки

Перец чёрный молотый 1 ст.л.

Укроп рубленый 1 ст.л.

Соль 2 ст.л.

Сахар-песок 6 ст.л.

Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Шаги 4 ч.

Для того чтобы приготовить кабачки, как грузди на зиму, под струей воды тщательно промываем овощи и зелень. Даем время обсохнуть. Молодые кабачки нарезаем кубиками среднего размера, предварительно избавившись от хвостиков. Выкладываем овощ в глубокую емкость и сдабриваем чесноком, пропущенным через пресс и мелкорубленным укропом. Выливаем уксус и растительное масло, также добавляем сахарный песок и соль – хорошенько перемешиваем и настаиваем при комнатной температуре около 3-4 часов. По истечении времени, нарезку раскладываем по банкам и заливаем выделившимся соком. Стерилизуем заготовку в кастрюле с водой, дно которой устилаем полотенцем, прикрыв крышкой, на протяжении 15 минут с момента закипания. Емкости плотно завинчиваем стерильными крышками и после остывания убираем в место хранения. Приятного аппетита!

Кабачки, как грузди, без стерилизации на зиму

Кабачки, как грузди, без стерилизации на зиму – это простая в приготовлении, но очень вкусная заготовка, которая заполнит все ваше жилище своим приятным грибным ароматом, еще во время термической обработки. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку, и вы не пожалеете!

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Кабачки – 600 гр.

Укроп – 10 гр.

Чеснок – 2-3 зуб.

Соль – 8 гр.

Сахар-песок – 25 гр.

Перец черный молотый – 5 гр.

Масло подсолнечное – 40 мл.

Уксус столовый 9% – 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом промываем зелень и овощи.

Шаг 2. Кабачок с тонкой кожурой режем на небольшие ломтики.

Шаг 3. Обсушенный укроп мелко шинкуем.

Шаг 4. Смешиваем кабачковую нарезку с зеленью и чесноком, пропущенным через пресс.

Шаг 5. Добавляем растительное масло и столовый уксус.

Шаг 6. Приправляем ингредиенты молотым перцем, солью и сахарным песком – мешаем и оставляем для пропитки минимум на три часа.

Шаг 7. Спустя указанное время, перемешиваем состав и раскладываем в чистые банки, вливаем образовавшийся сок.

Шаг 8. Емкости закупориваем и переносим в прохладное помещение, куда не попадает солнечный свет. Приятного аппетита!

Кабачки, как грибы, с укропом на зиму

Кабачки, как грибы, с укропом на зиму – это вкусная и оригинальная заготовка, которая с легкостью поможет вам привнести нечто совершенно новое в ваш привычный рацион во время холодного периода года. Для рецепта потребуются простые продукты, стерильные банки и молодые либо поздние плоды.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 кг.

Чеснок – 3-4 зуб.

Укроп – 1 пучок.

Масло растительное – 3 ст.л.

Уксус столовый 9% – 1 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые и обсушенные кабачки нарезаем кубиками и высыпаем в посуду с высокими бортиками.

Шаг 2. Следом добавляем измельченный чеснок и зелень.

Шаг 3. Дополняем состав уксусом, сахаром, растительным маслом и солью.

Шаг 4. Компоненты тщательно перемешиваем и даем постоять в течение 60 минут.

Шаг 5. Распределяем овощи по стерильным банкам, прикрываем крышками и стерилизуем около 20 минут в объемной огнеупорной емкости, дно которой устилаем полотенцем.

Шаг 6. Баночки закатываем и ставим на крышки, заворачиваем в плед и спустя 24 часа убираем в кладовую. Готовьте и получайте удовольствие!

Кабачки, как грузди, как с грибным кубиком на зиму

Кабачки, как грузди, как с грибным кубиком на зиму готовятся просто и легко, а по вкусу получаются просто невероятными! Обязательно пополните свою кулинарную книгу новым вариантом заготовки аппетитных кабачков, потому что их вкус и аромат придется по вкусу каждому!

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Кабачки – 3 кг.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 6 ст.л.

Масло растительное – 150 мл.

Уксус столовый 9% – 200 мл.

Укроп – 1 пучок.

Петрушка – 1 пучок.

Перец черный молотый – 1 ст.л.

Чеснок – 2 головки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем на рабочую поверхность все необходимое.

Шаг 2. Молодые кабачки ополаскиваем, срезаем «попки» и произвольно измельчаем.

Шаг 3. Выкладываем овощи в широкую миску и добавляем нашинкованную зелень.

Шаг 4. Сдабриваем состав рубленым чесноком, солью, уксусом, молотым перцем, сахарным песком – вымешиваем и оставляем для пропитки на 3-4 часа. Периодически смесь помешиваем.

Шаг 5. После, заполняем банки продуктом и заливаем соком, прикрыв крышками, стерилизуем около 15 минут с момента закипания в большой емкости, дно которой устилаем полотенцем.

Шаг 6. Аккуратно достаем банки из кипятка и закатываем при помощи специальной машинки. Ставим дном вверх и заворачиваем в одеяло на сутки для медленного остывания.

Шаг 7. Кабачки с грибным вкусом готовы – наслаждаемся. Приятного аппетита!

Кабачки, как грузди, с чесноком на зиму

Кабачки, как грузди, с чесноком на зиму – это закуска, которая удивит вас своим вкусом, уж очень напоминающим соленые грибы, которые, в отличие от кабачков, готовятся не так уж и просто. Разнообразьте свой привычный рацион, и привнесите нечто совершенно новое!

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8-9.

Ингредиенты:

Кабачки – 3 кг.

Морковь – 2 шт.

Чеснок измельченный – ½ ст.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.

Масло растительное – 250 мл.

Уксус 9% – 200 мл.

Перец черный молотый – 1 ст.л.

Укроп – 1 пучок.

Петрушка – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Счищаем кожуру с плодов, удаляем семена, мякоть режем на кусочки и высыпаем в кастрюлю подходящего размера.

Шаг 2. Добавляем очищенную морковку, нарезанную кольцами.

Шаг 3. Ополаскиваем пучки зелени и стряхиваем лишнюю влагу, мелко шинкуем вместе со стеблями.

Шаг 4. Петрушку, укроп и чеснок, пропущенный через пресс, перекладываем к кусочкам кабачка.

Шаг 5. Выливаем к ингредиентам уксус и подсолнечное масло, следом высыпаем сахарный песок, молотый перец и соль – мешаем и оставляем настаиваться три часа.

Шаг 6. Распределяем овощи вместе с соком по банкам и стерилизуем после закипания воды на протяжении получаса, прикрыв крышками. Дно кастрюли устилаем полотенцем.

Шаг 7. По окончании стерилизации, аккуратно вынимаем банки и закатываем их крышками. Переворачиваем заготовки вверх дном и оставляем их на рабочем столе до полного остывания, а затем переносим в место хранения. Приятного аппетита!

Кабачки, как грибы, с морковью на зиму

Кабачки, как грибы, с морковью на зиму – это пикантная и очень вкусная заготовка, которую можно подать к столу не только в качестве дополнения, но и как гарнир. Такое овощное ассорти с легкостью дополнит основное кушанье из красного мяса, птицы или рыбы.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Морковка – 1 шт.

Вода – 550 мл.

Соль – 1 ст.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Уксус столовый 9% – 3,5 ст.л.

Чеснок – 3 зуб.

Перец душистый горошком – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые молодые кабачки режем на достаточно толстые полукольца.

Шаг 2. Удаляем кожуру с морковки, ополаскиваем и режем на тонкие ленты при помощи овощечистки.

Шаг 3. Сворачиваем слайсы оранжевого овоща так, как показано на фото.

Шаг 4. Складываем в банки овощную нарезку и дополняем горошинами перца, зубцами чеснока и укропом.

Шаг 5. В кипящую воду высыпаем соль и сахар, пару минут держим на огне и снимаем, выливаем уксус и полученным раствором заливаем содержимое стеклянной емкости. Стерилизуем заготовки в кастрюле, дно которой устилаем полотенцем в течение 15 минут после закипания воды.

Шаг 6. Баночки закатываем, ставим на крышки и спустя сутки убираем в место хранения. Готовьте и получайте удовольствие!

Кабачки, как грибы, с острым перцем на зиму

Кабачки, как грибы, с острым перцем на зиму – это кушанье, которое понравится всем любителем пикантного и необычного вкуса. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений, вы можете самостоятельно регулировать количество перца, так как нежная и молодая мякоть прекрасно впитывает добавки.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 400 мл.

Ингредиенты:

Кабачки – 400 гр.

Перец острый – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Уксус столовый 9% – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Перец душистый горошком – 3 шт.

Гвоздика – 2 бутона.

Лист лавра – 2 шт.

Вода – 300 мл.

Имбирь молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса хорошенько промываем банки вместе с крышками содой, стерилизуем над паром не менее 15 минут.

Шаг 2. Молодые плоды прямо в кожуре нарезаем четверть кольцами и помещаем в подготовленные емкости.

Шаг 3. Добавляем колечки перца чили, семена убираем по желанию.

Шаг 4. Дополняем состав зубцами чеснока и заливаем содержимое кипятком. Прикрываем крышками и даем время прогреться.

Шаг 5. Спустя 10-15 минут переливаем жидкость в ковшик, забрасываем горошины перца, соль, сахарный песок и лаврушку – кипятим и, сняв с конфорки, выливаем уксус – размешиваем.

Шаг 6. Заливаем маринадом со специями кабачки и плотно закупориваем. Переворачиваем и оборачиваем в покрывало на 24 часа.

Шаг 7. Остывшие заготовки храним в темном и прохладном помещении. Приятного аппетита!

Кабачки, как грузди, с зеленью и чесноком на зиму

Кабачки, как грузди, с зеленью и чесноком на зиму – это похрустывающая закуска, которая идеально дополнит ужин из отварной или жареной картошки и порадует не только членов вашей семьи, но и гостей. Кусочки нежного кабачка идеально гармонируют с добавками – пальчики оближешь!

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Кабачки молодые – 3 шт.

Морковь крупная – 1 шт.

Зелень – 20 гр.

Чеснок – 1 головка.

Сахар-песок – 150 гр.

Соль – 2 ст.л.

Уксус 9% – 200 мл.

Масло подсолнечное – 1,5 ст.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем на рабочий стол овощное ассорти.

Шаг 2. Кабачки режем на брусочки средние по толщине.

Шаг 3. Очищаем и нарезаем кубиками морковку.

Шаг 4. Мелко шинкуем промытую и обсушенную зелень.

Шаг 5. Нарезанные компоненты высыпаем в миску.

Шаг 6. К ингредиентам добавляем тонкие слайсы чеснока.

Шаг 7. Высыпаем соль и сахарный песок.

Шаг 8. Подливаем растительное масло и уксус, приправляем молотым перцем – состав перемешиваем для равномерного распределения добавок.

Шаг 9. Заготовку оставляем на столе до выделения сока, примерно на 3 часа.

Шаг 10. Расфасовываем овощи по банкам и в равных пропорциях выливаем маринад.

Шаг 11. Стерилизуем в большой кастрюле, дно которой устилаем полотенцем, после закипания 20 минут, прикрыв крышками.

Шаг 12. Емкости закатываем и ставим дном вверх для проверки герметичности. Приятного аппетита!