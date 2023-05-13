Кабачки, как грузди на зиму – это оригинальная закуска, которая удивит своими вкусовыми характеристиками не только ваших домочадцев, но и самых изощренных гостей. Процесс готовки достаточно прост, также требуются простые и доступные ингредиенты, которые в теплый сезон, всегда есть под рукой. И если в этом году урожай кабачков превзошел все ваши ожидания, то не выбрасывайте плоды, а обязательно приготовьте такую вкусноту!
Маринованные кабачки, как грузди на зиму
Маринованные кабачки, как грузди на зиму – это вкусная и очень ароматная закуска, которая своими вкусовыми характеристиками приведет вас в истинный восторг. И, несмотря на то, что многие считают, что кабачки – это чуть ли не сорняк, приготовить из них можно много чего интересного.
Ингредиенты –+6 порц.
- Кабачок 3 кг
- Масло растительное 1 ст.
- Чеснок 2 головки
- Перец чёрный молотый 1 ст.л.
- Укроп рубленый 1 ст.л.
- Соль 2 ст.л.
- Сахар-песок 6 ст.л.
- Уксус столовый 9% 1 ст.л.
Шаги 4 ч.
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Для того чтобы приготовить кабачки, как грузди на зиму, под струей воды тщательно промываем овощи и зелень. Даем время обсохнуть.
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Молодые кабачки нарезаем кубиками среднего размера, предварительно избавившись от хвостиков.
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Выкладываем овощ в глубокую емкость и сдабриваем чесноком, пропущенным через пресс и мелкорубленным укропом.
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Выливаем уксус и растительное масло, также добавляем сахарный песок и соль – хорошенько перемешиваем и настаиваем при комнатной температуре около 3-4 часов.
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По истечении времени, нарезку раскладываем по банкам и заливаем выделившимся соком.
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Стерилизуем заготовку в кастрюле с водой, дно которой устилаем полотенцем, прикрыв крышкой, на протяжении 15 минут с момента закипания.
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Емкости плотно завинчиваем стерильными крышками и после остывания убираем в место хранения. Приятного аппетита!
Кабачки, как грузди, без стерилизации на зиму
Кабачки, как грузди, без стерилизации на зиму – это простая в приготовлении, но очень вкусная заготовка, которая заполнит все ваше жилище своим приятным грибным ароматом, еще во время термической обработки. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку, и вы не пожалеете!
Время готовки – 3 ч.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Кабачки – 600 гр.
- Укроп – 10 гр.
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Соль – 8 гр.
- Сахар-песок – 25 гр.
- Перец черный молотый – 5 гр.
- Масло подсолнечное – 40 мл.
- Уксус столовый 9% – 40 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом промываем зелень и овощи.
Шаг 2. Кабачок с тонкой кожурой режем на небольшие ломтики.
Шаг 3. Обсушенный укроп мелко шинкуем.
Шаг 4. Смешиваем кабачковую нарезку с зеленью и чесноком, пропущенным через пресс.
Шаг 5. Добавляем растительное масло и столовый уксус.
Шаг 6. Приправляем ингредиенты молотым перцем, солью и сахарным песком – мешаем и оставляем для пропитки минимум на три часа.
Шаг 7. Спустя указанное время, перемешиваем состав и раскладываем в чистые банки, вливаем образовавшийся сок.
Шаг 8. Емкости закупориваем и переносим в прохладное помещение, куда не попадает солнечный свет. Приятного аппетита!
Кабачки, как грибы, с укропом на зиму
Кабачки, как грибы, с укропом на зиму – это вкусная и оригинальная заготовка, которая с легкостью поможет вам привнести нечто совершенно новое в ваш привычный рацион во время холодного периода года. Для рецепта потребуются простые продукты, стерильные банки и молодые либо поздние плоды.
Время готовки – 90 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Кабачки – 1 кг.
- Чеснок – 3-4 зуб.
- Укроп – 1 пучок.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Уксус столовый 9% – 1 ст.л.
- Соль – 1 ст.л.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – 2 щепотки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промытые и обсушенные кабачки нарезаем кубиками и высыпаем в посуду с высокими бортиками.
Шаг 2. Следом добавляем измельченный чеснок и зелень.
Шаг 3. Дополняем состав уксусом, сахаром, растительным маслом и солью.
Шаг 4. Компоненты тщательно перемешиваем и даем постоять в течение 60 минут.
Шаг 5. Распределяем овощи по стерильным банкам, прикрываем крышками и стерилизуем около 20 минут в объемной огнеупорной емкости, дно которой устилаем полотенцем.
Шаг 6. Баночки закатываем и ставим на крышки, заворачиваем в плед и спустя 24 часа убираем в кладовую. Готовьте и получайте удовольствие!
Кабачки, как грузди, как с грибным кубиком на зиму
Кабачки, как грузди, как с грибным кубиком на зиму готовятся просто и легко, а по вкусу получаются просто невероятными! Обязательно пополните свою кулинарную книгу новым вариантом заготовки аппетитных кабачков, потому что их вкус и аромат придется по вкусу каждому!
Время готовки – 4 ч.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
- Кабачки – 3 кг.
- Соль – 2 ст.л.
- Сахар-песок – 6 ст.л.
- Масло растительное – 150 мл.
- Уксус столовый 9% – 200 мл.
- Укроп – 1 пучок.
- Петрушка – 1 пучок.
- Перец черный молотый – 1 ст.л.
- Чеснок – 2 головки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Выкладываем на рабочую поверхность все необходимое.
Шаг 2. Молодые кабачки ополаскиваем, срезаем «попки» и произвольно измельчаем.
Шаг 3. Выкладываем овощи в широкую миску и добавляем нашинкованную зелень.
Шаг 4. Сдабриваем состав рубленым чесноком, солью, уксусом, молотым перцем, сахарным песком – вымешиваем и оставляем для пропитки на 3-4 часа. Периодически смесь помешиваем.
Шаг 5. После, заполняем банки продуктом и заливаем соком, прикрыв крышками, стерилизуем около 15 минут с момента закипания в большой емкости, дно которой устилаем полотенцем.
Шаг 6. Аккуратно достаем банки из кипятка и закатываем при помощи специальной машинки. Ставим дном вверх и заворачиваем в одеяло на сутки для медленного остывания.
Шаг 7. Кабачки с грибным вкусом готовы – наслаждаемся. Приятного аппетита!
Кабачки, как грузди, с чесноком на зиму
Кабачки, как грузди, с чесноком на зиму – это закуска, которая удивит вас своим вкусом, уж очень напоминающим соленые грибы, которые, в отличие от кабачков, готовятся не так уж и просто. Разнообразьте свой привычный рацион, и привнесите нечто совершенно новое!
Время готовки – 4 ч.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 8-9.
Ингредиенты:
- Кабачки – 3 кг.
- Морковь – 2 шт.
- Чеснок измельченный – ½ ст.
- Соль – 2 ст.л.
- Сахар-песок – 1 ст.
- Масло растительное – 250 мл.
- Уксус 9% – 200 мл.
- Перец черный молотый – 1 ст.л.
- Укроп – 1 пучок.
- Петрушка – 1 пучок.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Счищаем кожуру с плодов, удаляем семена, мякоть режем на кусочки и высыпаем в кастрюлю подходящего размера.
Шаг 2. Добавляем очищенную морковку, нарезанную кольцами.
Шаг 3. Ополаскиваем пучки зелени и стряхиваем лишнюю влагу, мелко шинкуем вместе со стеблями.
Шаг 4. Петрушку, укроп и чеснок, пропущенный через пресс, перекладываем к кусочкам кабачка.
Шаг 5. Выливаем к ингредиентам уксус и подсолнечное масло, следом высыпаем сахарный песок, молотый перец и соль – мешаем и оставляем настаиваться три часа.
Шаг 6. Распределяем овощи вместе с соком по банкам и стерилизуем после закипания воды на протяжении получаса, прикрыв крышками. Дно кастрюли устилаем полотенцем.
Шаг 7. По окончании стерилизации, аккуратно вынимаем банки и закатываем их крышками. Переворачиваем заготовки вверх дном и оставляем их на рабочем столе до полного остывания, а затем переносим в место хранения. Приятного аппетита!
Кабачки, как грибы, с морковью на зиму
Кабачки, как грибы, с морковью на зиму – это пикантная и очень вкусная заготовка, которую можно подать к столу не только в качестве дополнения, но и как гарнир. Такое овощное ассорти с легкостью дополнит основное кушанье из красного мяса, птицы или рыбы.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Кабачки – 2 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Вода – 550 мл.
- Соль – 1 ст.л.
- Сахар-песок – 2 ст.л.
- Уксус столовый 9% – 3,5 ст.л.
- Чеснок – 3 зуб.
- Перец душистый горошком – 5 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промытые молодые кабачки режем на достаточно толстые полукольца.
Шаг 2. Удаляем кожуру с морковки, ополаскиваем и режем на тонкие ленты при помощи овощечистки.
Шаг 3. Сворачиваем слайсы оранжевого овоща так, как показано на фото.
Шаг 4. Складываем в банки овощную нарезку и дополняем горошинами перца, зубцами чеснока и укропом.
Шаг 5. В кипящую воду высыпаем соль и сахар, пару минут держим на огне и снимаем, выливаем уксус и полученным раствором заливаем содержимое стеклянной емкости. Стерилизуем заготовки в кастрюле, дно которой устилаем полотенцем в течение 15 минут после закипания воды.
Шаг 6. Баночки закатываем, ставим на крышки и спустя сутки убираем в место хранения. Готовьте и получайте удовольствие!
Кабачки, как грибы, с острым перцем на зиму
Кабачки, как грибы, с острым перцем на зиму – это кушанье, которое понравится всем любителем пикантного и необычного вкуса. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений, вы можете самостоятельно регулировать количество перца, так как нежная и молодая мякоть прекрасно впитывает добавки.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 400 мл.
Ингредиенты:
- Кабачки – 400 гр.
- Перец острый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Уксус столовый 9% – 2 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Перец душистый горошком – 3 шт.
- Гвоздика – 2 бутона.
- Лист лавра – 2 шт.
- Вода – 300 мл.
- Имбирь молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом процесса хорошенько промываем банки вместе с крышками содой, стерилизуем над паром не менее 15 минут.
Шаг 2. Молодые плоды прямо в кожуре нарезаем четверть кольцами и помещаем в подготовленные емкости.
Шаг 3. Добавляем колечки перца чили, семена убираем по желанию.
Шаг 4. Дополняем состав зубцами чеснока и заливаем содержимое кипятком. Прикрываем крышками и даем время прогреться.
Шаг 5. Спустя 10-15 минут переливаем жидкость в ковшик, забрасываем горошины перца, соль, сахарный песок и лаврушку – кипятим и, сняв с конфорки, выливаем уксус – размешиваем.
Шаг 6. Заливаем маринадом со специями кабачки и плотно закупориваем. Переворачиваем и оборачиваем в покрывало на 24 часа.
Шаг 7. Остывшие заготовки храним в темном и прохладном помещении. Приятного аппетита!
Кабачки, как грузди, с зеленью и чесноком на зиму
Кабачки, как грузди, с зеленью и чесноком на зиму – это похрустывающая закуска, которая идеально дополнит ужин из отварной или жареной картошки и порадует не только членов вашей семьи, но и гостей. Кусочки нежного кабачка идеально гармонируют с добавками – пальчики оближешь!
Время готовки – 4 ч.
Время приготовления – 20-30 мин.
Порции – 10.
Ингредиенты:
- Кабачки молодые – 3 шт.
- Морковь крупная – 1 шт.
- Зелень – 20 гр.
- Чеснок – 1 головка.
- Сахар-песок – 150 гр.
- Соль – 2 ст.л.
- Уксус 9% – 200 мл.
- Масло подсолнечное – 1,5 ст.
- Перец черный молотый – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Выкладываем на рабочий стол овощное ассорти.
Шаг 2. Кабачки режем на брусочки средние по толщине.
Шаг 3. Очищаем и нарезаем кубиками морковку.
Шаг 4. Мелко шинкуем промытую и обсушенную зелень.
Шаг 5. Нарезанные компоненты высыпаем в миску.
Шаг 6. К ингредиентам добавляем тонкие слайсы чеснока.
Шаг 7. Высыпаем соль и сахарный песок.
Шаг 8. Подливаем растительное масло и уксус, приправляем молотым перцем – состав перемешиваем для равномерного распределения добавок.
Шаг 9. Заготовку оставляем на столе до выделения сока, примерно на 3 часа.
Шаг 10. Расфасовываем овощи по банкам и в равных пропорциях выливаем маринад.
Шаг 11. Стерилизуем в большой кастрюле, дно которой устилаем полотенцем, после закипания 20 минут, прикрыв крышками.
Шаг 12. Емкости закатываем и ставим дном вверх для проверки герметичности. Приятного аппетита!