Кабачки как грузди на зиму

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Кабачки, как грузди на зиму – это оригинальная закуска, которая удивит своими вкусовыми характеристиками не только ваших домочадцев, но и самых изощренных гостей. Процесс готовки достаточно прост, также требуются простые и доступные ингредиенты, которые в теплый сезон, всегда есть под рукой. И если в этом году урожай кабачков превзошел все ваши ожидания, то не выбрасывайте плоды, а обязательно приготовьте такую вкусноту!

Маринованные кабачки, как грузди на зиму

Маринованные кабачки, как грузди на зиму – это вкусная и очень ароматная закуска, которая своими вкусовыми характеристиками приведет вас в истинный восторг. И, несмотря на то, что многие считают, что кабачки – это чуть ли не сорняк, приготовить из них можно много чего интересного.

Кабачки как грузди на зиму

Ингредиенты –+6 порц.

  • Кабачок 3 кг
  • Масло растительное 1 ст.
  • Чеснок 2 головки
  • Перец чёрный молотый 1 ст.л.
  • Укроп рубленый 1 ст.л.
  • Соль 2 ст.л.
  • Сахар-песок 6 ст.л.
  • Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Шаги 4 ч.

  1. Кабачки как грузди на зиму

    Для того чтобы приготовить кабачки, как грузди на зиму, под струей воды тщательно промываем овощи и зелень. Даем время обсохнуть.

  2. Кабачки как грузди на зиму

    Молодые кабачки нарезаем кубиками среднего размера, предварительно избавившись от хвостиков.

  3. Кабачки как грузди на зиму

    Выкладываем овощ в глубокую емкость и сдабриваем чесноком, пропущенным через пресс и мелкорубленным укропом.

  4. Кабачки как грузди на зиму

    Выливаем уксус и растительное масло, также добавляем сахарный песок и соль – хорошенько перемешиваем и настаиваем при комнатной температуре около 3-4 часов.

  5. Кабачки как грузди на зиму

    По истечении времени, нарезку раскладываем по банкам и заливаем выделившимся соком.

  6. Кабачки как грузди на зиму

    Стерилизуем заготовку в кастрюле с водой, дно которой устилаем полотенцем, прикрыв крышкой, на протяжении 15 минут с момента закипания.

  7. Кабачки как грузди на зиму

    Емкости плотно завинчиваем стерильными крышками и после остывания убираем в место хранения. Приятного аппетита!

Кабачки, как грузди, без стерилизации на зиму

Кабачки, как грузди, без стерилизации на зиму – это простая в приготовлении, но очень вкусная заготовка, которая заполнит все ваше жилище своим приятным грибным ароматом, еще во время термической обработки. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку, и вы не пожалеете!

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 600 гр.
  • Укроп – 10 гр.
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Соль – 8 гр.
  • Сахар-песок – 25 гр.
  • Перец черный молотый – 5 гр.
  • Масло подсолнечное – 40 мл.
  • Уксус столовый 9% – 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом промываем зелень и овощи.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 2. Кабачок с тонкой кожурой режем на небольшие ломтики.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 3. Обсушенный укроп мелко шинкуем.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 4. Смешиваем кабачковую нарезку с зеленью и чесноком, пропущенным через пресс.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 5. Добавляем растительное масло и столовый уксус.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 6. Приправляем ингредиенты молотым перцем, солью и сахарным песком – мешаем и оставляем для пропитки минимум на три часа.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 7. Спустя указанное время, перемешиваем состав и раскладываем в чистые банки, вливаем образовавшийся сок.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 8. Емкости закупориваем и переносим в прохладное помещение, куда не попадает солнечный свет. Приятного аппетита!

Кабачки как грузди на зиму

Кабачки, как грибы, с укропом на зиму

Кабачки, как грибы, с укропом на зиму – это вкусная и оригинальная заготовка, которая с легкостью поможет вам привнести нечто совершенно новое в ваш привычный рацион во время холодного периода года. Для рецепта потребуются простые продукты, стерильные банки и молодые либо поздние плоды.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1 кг.
  • Чеснок – 3-4 зуб.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Уксус столовый 9% – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые и обсушенные кабачки нарезаем кубиками и высыпаем в посуду с высокими бортиками.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 2. Следом добавляем измельченный чеснок и зелень.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 3. Дополняем состав уксусом, сахаром, растительным маслом и солью.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 4. Компоненты тщательно перемешиваем и даем постоять в течение 60 минут.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 5. Распределяем овощи по стерильным банкам, прикрываем крышками и стерилизуем около 20 минут в объемной огнеупорной емкости, дно которой устилаем полотенцем.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 6. Баночки закатываем и ставим на крышки, заворачиваем в плед и спустя 24 часа убираем в кладовую. Готовьте и получайте удовольствие!

Кабачки как грузди на зиму

Кабачки, как грузди, как с грибным кубиком на зиму

Кабачки, как грузди, как с грибным кубиком на зиму готовятся просто и легко, а по вкусу получаются просто невероятными! Обязательно пополните свою кулинарную книгу новым вариантом заготовки аппетитных кабачков, потому что их вкус и аромат придется по вкусу каждому!

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 3 кг.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Сахар-песок – 6 ст.л.
  • Масло растительное – 150 мл.
  • Уксус столовый 9% – 200 мл.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Перец черный молотый – 1 ст.л.
  • Чеснок – 2 головки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем на рабочую поверхность все необходимое.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 2. Молодые кабачки ополаскиваем, срезаем «попки» и произвольно измельчаем.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 3. Выкладываем овощи  в широкую миску и добавляем нашинкованную зелень.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 4. Сдабриваем состав рубленым чесноком, солью, уксусом, молотым перцем, сахарным песком – вымешиваем и оставляем для пропитки на 3-4 часа. Периодически смесь помешиваем.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 5. После, заполняем банки продуктом и заливаем соком, прикрыв крышками, стерилизуем около 15 минут с момента закипания в большой емкости, дно которой устилаем полотенцем.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 6. Аккуратно достаем банки из кипятка и закатываем при помощи специальной машинки. Ставим дном вверх и заворачиваем в одеяло на сутки для медленного остывания.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 7. Кабачки с грибным вкусом готовы – наслаждаемся. Приятного аппетита!

Кабачки как грузди на зиму

Кабачки, как грузди, с чесноком на зиму

Кабачки, как грузди, с чесноком на зиму – это закуска, которая удивит вас своим вкусом, уж очень напоминающим соленые грибы, которые, в отличие от кабачков, готовятся не так уж и просто. Разнообразьте свой привычный рацион, и привнесите нечто совершенно новое!

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8-9.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 3 кг.
  • Морковь – 2 шт.
  • Чеснок измельченный – ½ ст.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.
  • Масло растительное – 250 мл.
  • Уксус 9% – 200 мл.
  • Перец черный молотый – 1 ст.л.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Петрушка – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Счищаем кожуру с плодов, удаляем семена, мякоть режем на кусочки и высыпаем в кастрюлю подходящего размера.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 2. Добавляем очищенную морковку, нарезанную кольцами.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 3. Ополаскиваем пучки зелени и стряхиваем лишнюю влагу, мелко шинкуем вместе со стеблями.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 4. Петрушку, укроп и чеснок, пропущенный через пресс, перекладываем к кусочкам кабачка.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 5. Выливаем к ингредиентам уксус и подсолнечное масло, следом высыпаем сахарный песок, молотый перец и соль – мешаем и оставляем настаиваться три часа.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 6. Распределяем овощи вместе с соком по банкам и стерилизуем после закипания воды на протяжении получаса, прикрыв крышками. Дно кастрюли устилаем полотенцем.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 7. По окончании стерилизации, аккуратно вынимаем банки и закатываем их крышками. Переворачиваем заготовки вверх дном и оставляем их на рабочем столе до полного остывания, а затем переносим в место хранения. Приятного аппетита!

Кабачки как грузди на зиму

Кабачки, как грибы, с морковью на зиму

Кабачки, как грибы, с морковью на зиму – это пикантная и очень вкусная заготовка, которую можно подать к столу не только в качестве дополнения, но и как гарнир. Такое овощное ассорти с легкостью дополнит основное кушанье из красного мяса, птицы или рыбы.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 2 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Вода – 550 мл.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Уксус столовый 9% – 3,5 ст.л.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Перец душистый горошком – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые молодые кабачки режем на достаточно толстые полукольца.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 2. Удаляем кожуру с морковки, ополаскиваем и режем на тонкие ленты при помощи овощечистки.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 3. Сворачиваем слайсы оранжевого овоща так, как показано на фото.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 4. Складываем в банки овощную нарезку и дополняем горошинами перца, зубцами чеснока и укропом.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 5. В кипящую воду высыпаем соль и сахар, пару минут держим на огне и снимаем, выливаем уксус и полученным раствором заливаем содержимое стеклянной емкости. Стерилизуем заготовки в кастрюле, дно которой устилаем полотенцем в течение 15 минут после закипания воды.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 6. Баночки закатываем, ставим на крышки и спустя сутки убираем в место хранения. Готовьте и получайте удовольствие!

Кабачки как грузди на зиму

Кабачки, как грибы, с острым перцем на зиму

Кабачки, как грибы, с острым перцем на зиму – это кушанье, которое понравится всем любителем пикантного и необычного вкуса. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений, вы можете самостоятельно регулировать количество перца, так как нежная и молодая мякоть прекрасно впитывает добавки.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 400 мл.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 400 гр.
  • Перец острый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Уксус столовый 9% – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Перец душистый горошком – 3 шт.
  • Гвоздика – 2 бутона.
  • Лист лавра – 2 шт.
  • Вода – 300 мл.
  • Имбирь молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса хорошенько промываем банки вместе с крышками содой, стерилизуем над паром не менее 15 минут.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 2. Молодые плоды прямо в кожуре нарезаем четверть кольцами и помещаем в подготовленные емкости.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 3. Добавляем колечки перца чили, семена убираем по желанию.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 4. Дополняем состав зубцами чеснока и заливаем содержимое кипятком. Прикрываем крышками и даем время прогреться.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 5. Спустя 10-15 минут переливаем жидкость в ковшик, забрасываем горошины перца, соль, сахарный песок и лаврушку – кипятим и, сняв с конфорки, выливаем уксус – размешиваем.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 6. Заливаем маринадом со специями кабачки и плотно закупориваем. Переворачиваем и оборачиваем в покрывало на 24 часа.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 7. Остывшие заготовки храним в темном и прохладном помещении. Приятного аппетита!

Кабачки как грузди на зиму

Кабачки, как грузди, с зеленью и чесноком на зиму

Кабачки, как грузди, с зеленью и чесноком на зиму – это похрустывающая закуска, которая идеально дополнит ужин из отварной или жареной картошки и порадует не только членов вашей семьи, но и гостей. Кусочки нежного кабачка идеально гармонируют с добавками – пальчики оближешь!

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Кабачки молодые – 3 шт.
  • Морковь крупная – 1 шт.
  • Зелень – 20 гр.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Сахар-песок – 150 гр.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Уксус 9% – 200 мл.
  • Масло подсолнечное – 1,5 ст.
  • Перец черный молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем на рабочий стол овощное ассорти.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 2. Кабачки режем на брусочки средние по толщине.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 3. Очищаем и нарезаем кубиками морковку.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 4. Мелко шинкуем промытую и обсушенную зелень.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 5. Нарезанные компоненты высыпаем в миску.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 6. К ингредиентам добавляем тонкие слайсы чеснока.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 7. Высыпаем соль и сахарный песок.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 8. Подливаем растительное масло и уксус, приправляем молотым перцем – состав перемешиваем для равномерного распределения добавок.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 9. Заготовку оставляем на столе до выделения сока, примерно на 3 часа.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 10. Расфасовываем овощи по банкам и в равных пропорциях выливаем маринад.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 11. Стерилизуем в большой кастрюле, дно которой устилаем полотенцем, после закипания 20 минут, прикрыв крышками.

Кабачки как грузди на зиму

Шаг 12. Емкости закатываем и ставим дном вверх для проверки герметичности. Приятного аппетита!

Кабачки как грузди на зиму

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