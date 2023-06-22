Кабачки кружочками, жаренные на сковороде — это бюджетная и при этом очень вкусная закуска. В сезон кабачков подборка пользуется особой популярностью. Все рецепты максимально простые. Для приготовления требуется минимум доступных ингредиентов. Для жарки рекомендую брать молоденькие экземпляры с тонкой кожицей. Кабачки в таком случае не требуют очистки.

Жареные кабачки кружочками с чесноком

Жареные кабачки кружочками с чесноком – быстрая и вкусная закуска, которая хороша в любом виде. В отличие от кабачковых оладий, на исполнение данного блюда потребуется меньше времени. Жареные кабачки готовятся менее чем за полчаса. Это отличный вариант для перекуса или легкого аперитива на любом событии.

Ингредиенты –+2 порц.

Кабачок 1 шт.

Соль по вкусу

Масло растительное 3 ст.л.

Мука 3 ст.л.

Чеснок 2 зуб.

Зелень по вкусу

Яйцо куриное 1 шт.

Перец чёрный молотый по вкусу

Специи и Приправы по вкусу

Шаги 20 мин.

Как приготовить жареные кабачки кружочками на сковороде? Подготавливаем ингредиенты. Кабачок тщательным образом промываем. Овощи нарезаем кружочками шириной не более 1 сантиметра, срезав концы и удалив кожицу, если того требует ситуация. Подсолив, оставляем минут на 5. Влагу удаляем бумажными полотенцами. Разбиваем в миску яйцо. Разбалтываем, сдабриваем давленным чесноком (или гранулированным) и другими специями на выбор. Солим и перчим. Снова хорошенько размешав, окунаем в яичную массу кабачковые ломтики, после чего обваливаем в муке. Для лучшего скрепления повторяем процедуру дважды. На раскаленную промасленную растительным маслом сковороду аккуратно выкладываем подготовленные кабачки. Зарумянив, переворачиваем кабачки и обжариваем. Закуску перекладываем на тарелку. При необходимости предварительно избавляемся от избытка масла бумажными полотенцами. Сдабриваем блюдо сметаной или соусом, приготовленным на основе греческого йогурта и зелени. Приятного аппетита!

Жареные кольца кабачков в муке

Жареные кольца кабачков в муке представляют собой максимально недорогое угощение. Приготовление закуски не обременит самых занятых людей. Блюдо подходит для ежедневного употребления и праздников. Для исполнения закуски понадобятся доступные ингредиенты, которые не ударят по карману.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Кабачки – 2-3 шт.

Соль – по вкусу.

Майонез – 150 гр.

Масло растительное – для жарки.

Лук зеленый – по вкусу.

Чеснок – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Паприка копченая – по вкусу.

Мука – сколько потребуется.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно вымытые кабачки нарезаем кругляшами.

Шаг 2. Складываем овощи во вместительную миску. Присыпаем солью, копченой паприкой и перцем. Тщательно размешиваем.

Шаг 3. В отдельную миску насыпаем муку и хорошенько панируем в ней каждый кусочек.

Шаг 4. Хорошенько прогреваем сковородку и наливаем растительное масло. Даем ему прогреться, после чего распределяем запанированные овощи. Обжариваем с обеих сторон до привлекательного оттенка.

Шаг 5. Хорошо промываем зеленый лук, даем ему обсохнуть и мелко рубим. Очищенный чеснок измельчаем на мелкой терке.

Шаг 6. В небольшую пиалу наливаем майонез, кладем рубленый лук и измельченный чеснок. Приправляем солью и молотым перцем. Хорошо размешиваем.

Шаг 7. На блюдо выкладываем жареные кабачковые кружочки.

Шаг 8. Каждый из них прослаиваем приготовленным ароматным соусом. Таким образом поступаем с каждым кружочком кабачка.

Шаг 9. Подаем закуску в теплом или охлажденном состоянии, украсив зеленью. Приятного аппетита!

Кружочки кабачков в кляре на сковороде

Кружочки кабачков в кляре на сковороде наиболее актуальны для летнего времени, когда не хочется тяжелой пищи. Закуску подают просто так или дополняют чесночным или сметанным соусом. Кабачки исчезают моментально, а готовятся элементарно и быстрее кабачковых оладий.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 80 мл.

Мука – 3 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика.

Майонез/сметана/греческий йогурт – 2 ст.л.

Яйца куриные – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйцо нужно посолить и взболтать, воспользовавшись венчиком.

Шаг 2. К массе добавляем майонез. Можно заменить сметаной любой жирности или греческим йогуртом.

Шаг 3. Насыпаем муку. Смешиваем. Подсыпаем постепенно, чтобы консистенция была чуть гуще сметаны.

Шаг 4. Выдавливаем в тесто очищенный чеснок или используем гранулированную специю. Она придаст более насыщенный аромат.

Шаг 5. Вымешиваем кляр.

Шаг 6. Вымытые кабачки режем кружочками.

Шаг 7. Окунаем овощи в кляр.

Шаг 8. Прогреваем сковородку с растительным маслом и выкладываем кусочки в тесте. Прикрываем крышкой и обжариваем до золотистости.

Шаг 9. Переворачиваем на другую сторону и доготавливаем, пока не появится золотистость.

Шаг 10. Кабачки в кляре выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от избытка жира.

Шаг 11. Сервируем и приглашаем родных на дегустацию. Приятного аппетита!

Кабачки кружочками с сыром и чесноком на сковороде

Кабачки кружочками с сыром и чесноком на сковороде выглядят потрясающе и по вкусу выходят необыкновенно аппетитными. Угощение любят все, не знаю ни одного человека, кто смог бы отказаться. Чеснок и укроп придают блюду невероятный аромат, а сыр делает блюдо сытнее.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачки – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Сыр – 50 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Укроп – 10-15 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем составляющие ингредиенты. Некрупный овощ промываем.

Шаг 2. Нарезаем пятачками. Немного подсолив, оставляем. Выделится влага, которую следует промокнуть салфетками.

Шаг 3. На раскаленной сковородке с растительным маслом быстро подрумяниваем заготовки. Если принципиальна калорийность, используем сковородку с антипригарным покрытием или сковороду-гриль, и слегка промазываем поверхность растительным маслом.

Шаг 4. На тарелку расстилаем бумажные салфетки или полотенца, а сверху укладываем подрумяненные кабачки. Процедура нужна, чтобы удалить избытки жира.

Шаг 5. Сыр измельчаем с помощью мелкой терки.

Шаг 6. Укроп детально промываем и стряхиваем влагу. Рубим острым ножом, как можно мельче.

Шаг 7. В чашке объединяем рубленый укроп, тертый сыр и майонез. Вместо майонеза можно взять натуральный йогурт или сметану. Солим и перчим, приправляем измельченным через чесночницу чесноком. Чеснок можно взять в сухом гранулированном виде.

Шаг 8. Тщательно вымешиваем начинку, чтобы компоненты подружились.

Шаг 9. На кабачковые кругляши раскладываем душистую сырную смесь.

Шаг 10. Украшаем по своему вкусу. Приятного аппетита!

Жареные кольца кабачков с яйцом

Жареные кольца кабачков с яйцом готовятся максимально легко. Закуска получается нежной и очень вкусной. Ее подают в горячем и остывшем виде на завтрак, перекус или званый ужин. Бюджетное угощение мгновенно исчезает со стола. На элементарный процесс потребуется около 20 минут.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Кабачки – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Перец черный молотый – по вкусу.

Итальянские травы – по вкусу.

Яйца куриные – 1 шт.

Мука – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Хорошенько промываем кабачок.

Шаг 2. Отрезаем концы, а овощ разрезаем на кругляши. Солим. Соль вытянет влагу. Если попался переросток, удаляем загрубевшую кожу экономкой. Сердцевину вычищаем, если внутри крупные и грубые семена.

Шаг 3. Посолив яйцо и приправив остальными специями, взбалтываем. Приправы и пряности берем по своему вкусу.

Шаг 4. Кабачковые пятачки промакиваем салфеткой. А затем окунаем в яичную субстанцию.

Шаг 5. Затем хорошо обваливаем в муке. Можно обойтись и без нее, но так надежнее.

Шаг 6. Предварительно смазав растительным маслом, раскаливаем сковороду. Раскладываем овощи в панировке и жарим.

Шаг 7. Как только одна сторона зарумянится, переворачиваем на другую.

Шаг 8. Сервируем закуску.

Шаг 9. Украшаем зеленью и угощаем домочадцев. Если дополнительно подать чесночный соус, восхищениям не будет предела. Приятного аппетита!

Кабачки кружочками с фаршем на сковороде

Кабачки кружочками с фаршем на сковороде, в отличие от предыдущих вариантов – это сытное угощение, которое подходит для полноценного обеда или ужина. Фарш можно использовать любой – из птицы или мяса. Мякоть, которую придётся извлечь, можно измельчить и добавить в начинку для сочности. Если для приготовления используются переросшие кабачки с жесткими семенами, то делать этого не нужно.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачки – 350 гр.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Мука – 2-3 ст.л.

Фарш – 250 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молодые кабачки моем и высушиваем. Режем на кружочки толщиной не более 1 сантиметра.

Шаг 2. Середину извлекаем с помощью ложки.

Шаг 3. Подготавливаем фарш. Берем готовый полуфабрикат или перекручиваем любое мясо. Очищаем лук и мелко режем. Отправляем к фаршу, приправляем солью и перцем. Тщательно вымешиваем. Если калорийность блюда принципиальна, берем куриный или индюшиный фарш.

Шаг 4. Кабачковые заготовки слегка присаливаем и фаршируем приготовленной мясной начинкой.

Шаг 5. Каждую заготовку панируем в муке. Используем любую или заменяем крахмалом.

Шаг 6. В глубокой сковородке прогреваем растительное масло и выкладываем фаршированные кольца.

Шаг 7. Обжариваем с двух сторон до приятного цвета.

Шаг 8. Чтобы проверить готовность овощей, необходимо проколоть их вилкой или ножом. Закуску сервируем на красивом блюде, декорируем любимой зеленью. Подаем сразу же после приготовления. Приятного аппетита!

Жареные кружочки кабачков без муки

Жареные кружочки кабачков без муки – простое и очень вкусное блюдо с минимальным набором составляющих. Бюджетные продукты найдутся у всех, особенно, если имеется собственный огород. Это шикарное диетическое блюдо, а если использовать сковородку с хорошим покрытием, понадобится буквально капля масла.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Кабачки – 250 гр.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Чеснок – 1 зубчик.

Петрушка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для аппетитной закуски. Кабачки тщательно моем, а затем вытираем бумажными полотенцами. Зелень хорошо ополаскиваем и стряхиваем излишки влаги.

Шаг 2. Овощ нарезаем шириной не более 5 миллиметров. Отправляем их в миску, присыпаем солью и перцем, даем постоять 5 минут.

Шаг 3. Пока овощи маринуются, прогреваем сковородку с растительным маслом. Если кабачки выделили сок, слегка промакиваем их бумажными полотенцами, а затем раскладываем по горячей сковороде.

Шок 4. Обжариваем на умеренной температуре 3-4 минуты с каждой стороны. Заранее подготавливаем тарелку, застеленную бумажными полотенцами. Выкладываем на полотенца обжаренные кабачки, чтобы избавиться от лишнего жира.

Шаг 5. Сервируем закуску на большом красивом блюде, декорируем рубленой зеленью.

Шаг 6. Презентуем гостям. Приятного аппетита!

Кабачки кружочками с майонезом на сковороде

Кабачки кружочками с майонезом на сковороде никого не удивят. Все хотя бы раз, но пробовали простую закуску. Процесс потребует минимум временных затрат. Закуску подают отдельно или с молодым отварным картофелем. Сочетание необыкновенное и никакого мяса не нужно.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Мука – 50 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Чеснок – 1 зубчик.

Соевый соус – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молодые кабачки промываем, обсушиваем бумажными полотенцами, затем режем кружочками шириной 5 миллиметров. Если попались плоды с грубой кожурой, счищаем ее. Внутренности в переросших экземплярах обычно волокнистые с грубыми семечками, поэтому их лучше не использовать.

Шаг 2. Складываем во вместительную посудину и посыпаем солью. Хорошо размешиваем. В небольшой пиале соединяем майонез, соевый соус, молотый перец и измельченный через чесночницу чеснок. Чеснок можно использовать гранулированный. Майонез может быть как покупным, так и домашнего приготовления.

Шаг 3. С кабачков сливаем выделившуюся жидкость, промакиваем бумажными полотенцами, а затем панируем в муке. Сковороду размещаем на умеренном огне и наливаем растительное масло. В прогретое масло выгружаем запанированные овощи. Жарим до золотистого оттенка.

Шаг 4. Если закуска впитала много жира, кладем на поверхность, застеленную бумажными полотенцами, и промакиваем. После чего овощи распределяем по большому блюду и промазываем ароматным соусом.

Шаг 5. При желании закуску можно украсить рубленой зеленью. Презентуем угощение в теплом или остывшем состоянии. Приятного аппетита!

ПП диетические кабачки кольцами на сковороде

ПП диетические кабачки кольцами на сковороде готовятся проще простого. Приготовление закуски происходит на сковороде-гриль за короткое время, за счет чего кабачки не успевают впитать много масла. Кабачки можно дополнить куском жареного мяса или рыбы. Отличный вариант для диетического ужина.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Кабачки – 400 гр.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 10 мл.

Специи – 1-2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые кабачки вытираем насухо.

Шаг 2. Срезаем хвостики, а затем режем кольцами. Толщина не должна превышать 1 сантиметр.

Шаг 3. Овощную нарезку выгружаем в миску и посыпаем специями. перемешав, даем настояться четверть часа. Если образуется жидкость, сливаем ее.

Шаг 4. Прогрев сковородку-гриль, сбрызгиваем растительным маслом. Укладываем маринованные овощи и обжариваем при сильной температуре до румяности.

Шаг 5. Когда одна сторона подрумяниться, переворачиваем на другую сторону.

Шаг 6. Жареные кабачки подаем отдельно или дополняем жареным мясом и томатами. Украшаем зеленью и зовем близких на дегустацию. Приятного аппетита!

Кабачки кольцами на сковороде с чесноком, помидорами и майонезом

Кабачки кольцами на сковороде с чесноком, помидорами и майонезом представляют собой удивительную закуску. Блюдо подойдет для любого случая – от повседневного употребления до праздничных мероприятий. Приготовление угощения займет не более получаса.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Соль – щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Помидоры – 2 шт.

Чеснок – 2-3 зубчика.

Майонез – по вкусу.

Зелень кинзы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу же ставим разогреваться сковородку. Кабачки хорошо промываем и вытираем. Нарезаем круглыми кольцами. Посыпаем солью, при желании сдабривая любимыми специями.

Шаг 2. В горячую сковородку наливаем растительное масло и даем прогреться. Выкладываем на него кабачковые кружочки. Жарим с обеих сторон до привлекательного оттенка. Готовность можно проверить, проколов вилкой или ножом.

Шаг 3. Обжаренные овощи раскладываем по блюду для подачи.

Шаг 4. Очищенный чеснок давим через чеснокодавилку и промазываем каждый кабачковый кружочек. Сдабриваем майонезом.

Шаг 5. Томаты промываем.

Шаг 6. Режем на сегменты. Кинзу ополаскиваем и мелко рубим. На майонезный слой кладем нарезанный томат.

Шаг 7. Сдабриваем чесноком и майонезом.

Шаг 8. Поверх майонеза посыпаем рубленой кинзой. Презентуем яркое угощение. Приятного аппетита!