Кабачки кружочками с фаршем в духовке — это простая в исполнении и очень вкусная кулинарная идея для вашего стола. Такое блюдо послужит яркой закуской или питательным перекусом для всей семьи. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенную кулинарную подборку из семи рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Кабачки, запеченные кружочками с фаршем в духовке

Кабачки, запеченные кружочками с фаршем в духовке, порадуют вас ярким вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Такое угощение никого не оставит равнодушным, а еще его несложно приготовить в домашних условиях. Используйте для этого проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Ингредиенты –+4 порц.

Кабачок 1 шт.

Фарш мясной 300 гр.

Помидоры ½ кг

Лук репчатый 2 шт.

Чеснок 2 зуб.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.

Майонез столовый молочный 3 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 60 мин.

Как приготовить кабачки кружочками с фаршем в духовке? Подготовим необходимые ингредиенты. Кабачок промываем и режем тонкими кружками, после обсушиваем от влаги с помощью бумажных полотенец. Выкладываем кружочки на противень с пергаментом. На каждый овощной кружок кладем немного мясного фарша, предварительно перемешанного с луком, чесноком, солью и перцем. Одну луковицу оставляем. Обмазываем фарш майонезом. Кладем на заготовки кружочки помидор. Дополняем их колечками оставшейся луковицы. Посыпаем все тертым сыром. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 30-40 минут. Кабачки, запеченные кружочками с фаршем в духовке, готовы. Угощайтесь!

Кольца кабачков с фаршем и сыром в духовке

Кольца кабачков с фаршем и сыром в духовке – оригинальное угощение для вашего стола, перед которым будет трудно устоять. Такое блюдо несложно приготовить в домашних условиях. Используйте для этого проверенный пошаговый рецепт из нашей подборке. Порадуйте себя и близких.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 2 шт.

Фарш мясной/куриный – 250 гр.

Перец болгарский – 0,5 шт.

Помидоры – 1 шт.

Сыр твердый – 60 гр.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Очищаем половинку перца от семян и мелко нарезаем его.

Шаг 3. Соединяем фарш, болгарский перец. Солим и перчим продукты, перемешиваем.

Шаг 4. Дополняем массу измельченной зеленью и помидором. Снова перемешиваем.

Шаг 5. Кабачки промываем и режем толстыми колечками. Аккуратно удаляем внутренность.

Шаг 6. Начиняем колечки заготовкой из фарша. Прикрываем пластинами твердого сыра и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

Шаг 7. Кольца кабачков с фаршем и сыром в духовке готовы. Можно подавать к столу!

Кружочки кабачков с фаршем, сыром и помидорами

Кружочки кабачков с фаршем, сыром и помидорами порадуют вас ярким вкусом, ароматом и аппетитным внешним видом. Такой продукт можно подавать в качестве сытного перекуса, дополнив ароматной свежей зеленью. Обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 450 гр.

Фарш мясной/куриный – 300 гр.

Помидоры – 250 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Лук репчатый – 80 гр.

Морковь – 80 гр.

Майонез – 50 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его в сковороде с растительным маслом около 5 минут.

Шаг 3. Выкладываем сюда тертую морковь. Перемешиваем и жарим еще около трех минут.

Шаг 4. Присоединяем к овощам размороженный фарш. Перемешиваем и жарим около 10 минут.

Шаг 5. Сюда же отправляем измельченный помидор. Перемешиваем и готовим еще столько же – 10 минут.

Шаг 6. В конце добавляем соль и перец. Перемешиваем и немного остужаем.

Шаг 7. Промываем кабачок, режем кружками и обсушиваем от лишней влаги.

Шаг 8. Раскладываем по кабачкам начинку из фарша и овощей.

Шаг 9. Вымешиваем майонез с измельченным чесноком.

Шаг 10. Ароматным майонезом поливаем заготовки.

Шаг 11. Дополняем их тертым сыром.

Шаг 12. Запекаем около 30 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 13. Кружочки кабачков с фаршем, сыром и помидорами готовы. Угощайтесь!

Кабачки кружочками с куриным фаршем в духовке

Кабачки кружочками с куриным фаршем в духовке – это аппетитное, вкусное и простое в исполнении блюдо для всей семьи. Для приготовления угощения из кабачков используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Порадуйте близких и разнообразьте свое меню.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Кабачок – 700 гр.

Масло оливковое – 120 мл.

Соль – 5 гр.

Кунжут белый – 15 гр.

Для фарша:

Филе куриное – 400 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Морковь – 230 гр.

Перец болгарский – 150 гр.

Зелень сельдерея – 30 гр.

Перец горький стручковый – 1 шт.

Масло оливковое – 20 мл.

Соль – 5 гр.

Паприка молотая – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Орегано – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачки очищаем и режем на толстые кружочки. Ложкой вынимаем мякоть и делаем углубление для начинки. Овощи бланшируем в кипящей подсоленной воде около 5 минут.

Шаг 2. Измельчаем лук и обжариваем его на оливковом масле до мягкости.

Шаг 3. Добавляем к луку тертую морковь. Перемешиваем и жарим вместе около 7 минут.

Шаг 4. Измельчаем болгарский перец, отправляем в сковороду. Жарим еще 5 минут.

Шаг 5. Мелко рубим куриное филе или прокручиваем его через мясорубку.

Шаг 6. Соединяем фарш с обжаренными овощами, измельченным горьким перцем, солью и специями. Добавляем также зелень сельдерея и хорошо все перемешиваем.

Шаг 7. Начиняем кабачки подготовленным куриным фаршем.

Шаг 8. Запекаем блюдо около 20-25 минут в разогретой до 180 градусов в духовке. После посыпаем белым кунжутом.

Шаг 9. Кабачки кружочками с куриным фаршем в духовке готовы. Подавайте к столу и пробуйте!

Фаршированные кабачки кружочками с фаршем и грибами в духовке

Фаршированные кабачки кружочками с фаршем и грибами в духовке — интересная и яркая кулинарная идея для вашего домашнего стола. Порадуйте близких вкусным и сочным овощным угощением. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 500 гр.

Свинина – 100 гр.

Грибы шампиньоны – 100 гр.

Сыр твердый – 70 гр.

Яйцо – 1 шт.

Кубики для куриного бульона – 1 шт.

Майонез – 1 ст.л.

Мука – 3 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем кабачок и режем его кружочками. Аккуратно вырезаем середину с семечками.

Шаг 2. Промываем шампиньоны и натираем их на крупной терке.

Шаг 3. Мясо вымываем нарезаем кусками и прокручиваем через мясорубку или блендер.

Шаг 4. Соединяем фарш с грибами. Отправляем сюда яйцо, майонез и измельченный кубик куриного бульона.

Шаг 5. Тщательно перемешиваем содержимое.

Шаг 6. Начиняем кабачки подготовленным фаршем с грибами.

Шаг 7. Обваливаем заготовки в муке с солью. Кладем на сковороду с растительным маслом. Быстро обжариваем с двух сторон до румянца.

Шаг 8. Выкладываем продукт на противень.

Шаг 9. Через крупную терку пропускаем сыр.

Шаг 10. Посыпаем угощение тертым сыром.

Шаг 11. Запекаем около 10 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 12. Фаршированные кабачки кружочками с фаршем и грибами в духовке готовы. Можно пробовать!

Кабачки кружочками с фаршем под сметаной

Кабачки кружочками с фаршем под сметаной порадуют вас не только своим ярким вкусом, но и питательными свойствами. Угощение послужит интересной закуской для всей семьи. Для простого и быстрого приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговым описанием процесса.

Время готовки – 1 час 35 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Фарш мясной – 0,5 кг.

Рис отварной – 300 гр.

Морковь – 100 гр.

Помидоры – 2 шт.

Чеснок – 4 зубчика.

Сметана – 200 гр.

Мука – 1 ст.л.

Сыр твердый – 200 гр.

Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем подходящий кабачок.

Шаг 2. Режем промытый овощ кружочками. Выкладываем их на противень.

Шаг 3. Соединяем фарш, обжаренные на масле овощи: измельченный чеснок, тертую морковь и помидоры. Добавляем соль, специи и отварной рис. Тщательно все перемешиваем.

Шаг 4. Раскладываем заготовку по кружочкам.

Шаг 5. Сметану вымешиваем с мукой и небольшим количеством воды. Поливаем соусом заготовку.

Шаг 6. Запекаем при температуре 180 градусов 1 час. После посыпаем сыром и запекаем еще 15 минут.

Шаг 7. Кабачки кружочками с фаршем под сметаной готовы. Можно пробовать!

Фаршированные кабачки с фаршем и рисом в духовке

Фаршированные кабачки с фаршем и рисом в духовке – это сочное и питательное угощение, которое несложно приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки. Порадуйте близких и разнообразьте меню.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 2 шт.

Свинина – 0,5 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Батон – 70 гр.

Рис – 3 ст.л.

Паста томатная – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сметана – 2 ст.л.

Укроп – 10 гр.

Сахар – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину моем, нарезаем кусочками и пропускаем через мясорубку или блендер. Вымачиваем батон в воде и соединяем его с фаршем. Сюда же кладем измельченный лук, чеснок и укроп. Тщательно вымешиваем.

Шаг 2. Варим рис до полуготовности. Отправляем его к фаршу. Солим и перчим.

Шаг 3. Тщательно перемешиваем заготовку.

Шаг 4. Промываем кабачки и режем толстыми колечками. Ложкой достаем внутренность и делаем углубление для начинки.

Шаг 5. Наполняем кабачки фаршем с рисом и кладем в глубокую форму для запекания.

Шаг 6. Вымешиваем сметану с томатной пастой, солью, сахаром и небольшим количеством воды.

Шаг 7. Заливаем соусом кабачки.

Шаг 8. Отправляем блюдо в разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 минут.

Шаг 9. Фаршированные кабачки с фаршем и рисом в духовке готовы. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!