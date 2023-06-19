Кабачки кружочками с фаршем в духовке

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Кабачки кружочками с фаршем в духовке — это простая в исполнении и очень вкусная кулинарная идея для вашего стола. Такое блюдо послужит яркой закуской или питательным перекусом для всей семьи. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенную кулинарную подборку из семи рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Кабачки, запеченные кружочками с фаршем в духовке

Кабачки, запеченные кружочками с фаршем в духовке, порадуют вас ярким вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Такое угощение никого не оставит равнодушным, а еще его несложно приготовить в домашних условиях. Используйте для этого проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Ингредиенты –+4 порц.

  • Кабачок 1 шт.
  • Фарш мясной 300 гр.
  • Помидоры ½ кг
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Чеснок 2 зуб.
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.
  • Майонез столовый молочный 3 ст.л.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 60 мин.

  1. Кабачки кружочками с фаршем в духовке

    Как приготовить кабачки кружочками с фаршем в духовке? Подготовим необходимые ингредиенты.

  2. Кабачки кружочками с фаршем в духовке

    Кабачок промываем и режем тонкими кружками, после обсушиваем от влаги с помощью бумажных полотенец.

  3. Кабачки кружочками с фаршем в духовке

    Выкладываем кружочки на противень с пергаментом.

  4. Кабачки кружочками с фаршем в духовке

    На каждый овощной кружок кладем немного мясного фарша, предварительно перемешанного с луком, чесноком, солью и перцем. Одну луковицу оставляем.

  5. Кабачки кружочками с фаршем в духовке

    Обмазываем фарш майонезом.

  6. Кабачки кружочками с фаршем в духовке

    Кладем на заготовки кружочки помидор.

  7. Кабачки кружочками с фаршем в духовке

    Дополняем их колечками оставшейся луковицы.

  8. Кабачки кружочками с фаршем в духовке

    Посыпаем все тертым сыром.

  9. Кабачки кружочками с фаршем в духовке

    Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 30-40 минут.

  10. Кабачки кружочками с фаршем в духовке

    Кабачки, запеченные кружочками с фаршем в духовке, готовы. Угощайтесь!

Кольца кабачков с фаршем и сыром в духовке

Кольца кабачков с фаршем и сыром в духовке – оригинальное угощение для вашего стола, перед которым будет трудно устоять. Такое блюдо несложно приготовить в домашних условиях. Используйте для этого проверенный пошаговый рецепт из нашей подборке. Порадуйте себя и близких.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Кабачок – 2 шт.
  • Фарш мясной/куриный – 250 гр.
  • Перец болгарский – 0,5 шт.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Сыр твердый – 60 гр.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 2. Очищаем половинку перца от семян и мелко нарезаем его.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 3. Соединяем фарш, болгарский перец. Солим и перчим продукты, перемешиваем.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 4. Дополняем массу измельченной зеленью и помидором. Снова перемешиваем.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 5. Кабачки промываем и режем толстыми колечками. Аккуратно удаляем внутренность.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 6. Начиняем колечки заготовкой из фарша. Прикрываем пластинами твердого сыра и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 7. Кольца кабачков с фаршем и сыром в духовке готовы. Можно подавать к столу!

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Кружочки кабачков с фаршем, сыром и помидорами

Кружочки кабачков с фаршем, сыром и помидорами порадуют вас ярким вкусом, ароматом и аппетитным внешним видом. Такой продукт можно подавать в качестве сытного перекуса, дополнив ароматной свежей зеленью. Обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Кабачок – 450 гр.
  • Фарш мясной/куриный – 300 гр.
  • Помидоры – 250 гр.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Лук репчатый – 80 гр.
  • Морковь – 80 гр.
  • Майонез – 50 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 2. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его в сковороде с растительным маслом около 5 минут.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 3. Выкладываем сюда тертую морковь. Перемешиваем и жарим еще около трех минут.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 4. Присоединяем к овощам размороженный фарш. Перемешиваем и жарим около 10 минут.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 5. Сюда же отправляем измельченный помидор. Перемешиваем и готовим еще столько же – 10 минут.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 6. В конце добавляем соль и перец. Перемешиваем и немного остужаем.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 7. Промываем кабачок, режем кружками и обсушиваем от лишней влаги.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 8. Раскладываем по кабачкам начинку из фарша и овощей.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 9. Вымешиваем майонез с измельченным чесноком.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 10. Ароматным майонезом поливаем заготовки.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 11. Дополняем их тертым сыром.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 12. Запекаем около 30 минут при температуре 200 градусов.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 13. Кружочки кабачков с фаршем, сыром и помидорами готовы. Угощайтесь!

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Кабачки кружочками с куриным фаршем в духовке

Кабачки кружочками с куриным фаршем в духовке – это аппетитное, вкусное и простое в исполнении блюдо для всей семьи. Для приготовления угощения из кабачков используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Порадуйте близких и разнообразьте свое меню.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Кабачок – 700 гр.
  • Масло оливковое – 120 мл.
  • Соль – 5 гр.
  • Кунжут белый – 15 гр.

Для фарша:

  • Филе куриное – 400 гр.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Морковь – 230 гр.
  • Перец болгарский – 150 гр.
  • Зелень сельдерея – 30 гр.
  • Перец горький стручковый – 1 шт.
  • Масло оливковое – 20 мл.
  • Соль – 5 гр.
  • Паприка молотая – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Орегано – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачки очищаем и режем на толстые кружочки. Ложкой вынимаем мякоть и делаем углубление для начинки. Овощи бланшируем в кипящей подсоленной воде около 5 минут.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 2. Измельчаем лук и обжариваем его на оливковом масле до мягкости.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 3. Добавляем к луку тертую морковь. Перемешиваем и жарим вместе около 7 минут.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 4. Измельчаем болгарский перец, отправляем в сковороду. Жарим еще 5 минут.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 5. Мелко рубим куриное филе или прокручиваем его через мясорубку.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 6. Соединяем фарш с обжаренными овощами, измельченным горьким перцем, солью и специями. Добавляем также зелень сельдерея и хорошо все перемешиваем.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 7. Начиняем кабачки подготовленным куриным фаршем.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 8. Запекаем блюдо около 20-25 минут в разогретой до 180 градусов в духовке. После посыпаем белым кунжутом.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 9. Кабачки кружочками с куриным фаршем в духовке готовы. Подавайте к столу и пробуйте!

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Фаршированные кабачки кружочками с фаршем и грибами в духовке

Фаршированные кабачки кружочками с фаршем и грибами в духовке — интересная и яркая кулинарная идея для вашего домашнего стола. Порадуйте близких вкусным и сочным овощным угощением. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Кабачок – 500 гр.
  • Свинина – 100 гр.
  • Грибы шампиньоны – 100 гр.
  • Сыр твердый – 70 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Кубики для куриного бульона – 1 шт.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем кабачок и режем его кружочками. Аккуратно вырезаем середину с семечками.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 2. Промываем шампиньоны и натираем их на крупной терке.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 3. Мясо вымываем нарезаем кусками и прокручиваем через мясорубку или блендер.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 4. Соединяем фарш с грибами. Отправляем сюда яйцо, майонез и измельченный кубик куриного бульона.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 5. Тщательно перемешиваем содержимое.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 6. Начиняем кабачки подготовленным фаршем с грибами.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 7. Обваливаем заготовки в муке с солью. Кладем на сковороду с растительным маслом. Быстро обжариваем с двух сторон до румянца.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 8. Выкладываем продукт на противень.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 9. Через крупную терку пропускаем сыр.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 10. Посыпаем угощение тертым сыром.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 11. Запекаем около 10 минут при температуре 180 градусов.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 12. Фаршированные кабачки кружочками с фаршем и грибами в духовке готовы. Можно пробовать!

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Кабачки кружочками с фаршем под сметаной

Кабачки кружочками с фаршем под сметаной порадуют вас не только своим ярким вкусом, но и питательными свойствами. Угощение послужит интересной закуской для всей семьи. Для простого и быстрого приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговым описанием процесса.

Время готовки – 1 час 35 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Кабачок – 1 шт.
  • Фарш мясной – 0,5 кг.
  • Рис отварной – 300 гр.
  • Морковь – 100 гр.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Сметана – 200 гр.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Сыр твердый – 200 гр.
  • Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем подходящий кабачок.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 2. Режем промытый овощ кружочками. Выкладываем их на противень.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 3. Соединяем фарш, обжаренные на масле овощи: измельченный чеснок, тертую морковь и помидоры. Добавляем соль, специи и отварной рис. Тщательно все перемешиваем.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 4. Раскладываем заготовку по кружочкам.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 5. Сметану вымешиваем с мукой и небольшим количеством воды. Поливаем соусом заготовку.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 6. Запекаем при температуре 180 градусов 1 час. После посыпаем сыром и запекаем еще 15 минут.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 7. Кабачки кружочками с фаршем под сметаной готовы. Можно пробовать!

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Фаршированные кабачки с фаршем и рисом в духовке

Фаршированные кабачки с фаршем и рисом в духовке – это сочное и питательное угощение, которое несложно приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки. Порадуйте близких и разнообразьте меню.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Кабачок – 2 шт.
  • Свинина – 0,5 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Батон – 70 гр.
  • Рис – 3 ст.л.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Укроп – 10 гр.
  • Сахар – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину моем, нарезаем кусочками и пропускаем через мясорубку или блендер. Вымачиваем батон в воде и соединяем его с фаршем. Сюда же кладем измельченный лук, чеснок и укроп. Тщательно вымешиваем.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 2. Варим рис до полуготовности. Отправляем его к фаршу. Солим и перчим.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 3. Тщательно перемешиваем заготовку.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 4. Промываем кабачки и режем толстыми колечками. Ложкой достаем внутренность и делаем углубление для начинки.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 5. Наполняем кабачки фаршем с рисом и кладем в глубокую форму для запекания.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 6. Вымешиваем сметану с томатной пастой, солью, сахаром и небольшим количеством воды.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 7. Заливаем соусом кабачки.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 8. Отправляем блюдо в разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 минут.

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

Шаг 9. Фаршированные кабачки с фаршем и рисом в духовке готовы. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!

Кабачки кружочками с фаршем в духовке

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