Кабачки не жарю и не мариную. Закусочный рулет: просто, вкусно и очень красиво

В летний период особенно востребованы блюда из кабачков. Дело в том, что этот овощ выращивают многие на даче. Однако, после того, как кабачки поспели, некоторые не особо понимают, как его использовать в готовке.

Изначально может показаться, что кабачок — не вкусный овощ. Его не добавишь в суп и не сделаешь пюре.

Стереотипы о бесполезном кабачке изжили себя. Сейчас из этого полезного овоща получится сделать множество интересных закусок. Стоит показать, как сделать кабачковый рулет “Закусочный”.

Ингредиенты для рулета “Закусочный”:

кабачки — 3 шт.;

яйца — 3 шт.;

соль — ч. л.;

мука — 150 г;

укроп — пучок;

творожный сыр — 3 ст. л.;

майонез — 3 ст. л.;

чеснок — 4 зубчика;

помидор — 2 шт.

Приготовление рулета “Закусочный”:

Молодой кабачок не очищаем от кожуры в отличие от более позднего урожая. Измельчаем кабачок на маленьких резцах терки. Избавляем кабачковую массу от излишков жидкости.

Шинкуем мелко укроп, смешиваем с кабачковой массой. Разбиваем в кабачковую смесь яйца, солим и смешиваем до однородного состояния.

Просеиваем в кабачковую смесь муку, замешиваем подобие теста. Застилаем противень пергаментом, равномерно распределяем кабачковую массу.

В духовке выпекаем кабачковый пласт 20 минут при 180 градусах.

В отдельной чаше соединяем творожный сыр с пропущенными через пресс зубчиками чеснока. Солим соус, добавляем майонез и хорошо перемешиваем.

Избавляем томаты от жидкой сердцевины, нарезаем маленькими кубиками. Добавляем помидоры в соус, перемешиваем.

Выкладываем начинку на остывший пласт из кабачковой массы.

Заворачиваем начинку в пласт, как в рулет. Убираем рулет в холодильник на полчаса.

В итоге мы получаем интересное овощное блюдо из кабачков.

Это не типичный салат из овощей, а закуска, которая удивит гостей.