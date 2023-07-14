Кабачки не жарю и не мариную. Закусочный рулет: просто, вкусно и очень красиво

В летний период особенно востребованы блюда из кабачков. Дело в том, что этот овощ выращивают многие на даче. Однако, после того, как кабачки поспели, некоторые не особо понимают, как его использовать в готовке.
Изначально может показаться, что кабачок — не вкусный овощ. Его не добавишь в суп и не сделаешь пюре.
Стереотипы о бесполезном кабачке изжили себя. Сейчас из этого полезного овоща получится сделать множество интересных закусок. Стоит показать, как сделать кабачковый рулет “Закусочный”.
Ингредиенты для рулета “Закусочный”:
- кабачки — 3 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- соль — ч. л.;
- мука — 150 г;
- укроп — пучок;
- творожный сыр — 3 ст. л.;
- майонез — 3 ст. л.;
- чеснок — 4 зубчика;
- помидор — 2 шт.
Приготовление рулета “Закусочный”:
Молодой кабачок не очищаем от кожуры в отличие от более позднего урожая. Измельчаем кабачок на маленьких резцах терки. Избавляем кабачковую массу от излишков жидкости.
Шинкуем мелко укроп, смешиваем с кабачковой массой. Разбиваем в кабачковую смесь яйца, солим и смешиваем до однородного состояния.
Просеиваем в кабачковую смесь муку, замешиваем подобие теста. Застилаем противень пергаментом, равномерно распределяем кабачковую массу.
В духовке выпекаем кабачковый пласт 20 минут при 180 градусах.
В отдельной чаше соединяем творожный сыр с пропущенными через пресс зубчиками чеснока. Солим соус, добавляем майонез и хорошо перемешиваем.
Избавляем томаты от жидкой сердцевины, нарезаем маленькими кубиками. Добавляем помидоры в соус, перемешиваем.
Выкладываем начинку на остывший пласт из кабачковой массы.
Заворачиваем начинку в пласт, как в рулет. Убираем рулет в холодильник на полчаса.
В итоге мы получаем интересное овощное блюдо из кабачков.
Это не типичный салат из овощей, а закуска, которая удивит гостей.