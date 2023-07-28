Кабачки по-грузински на зиму

Грузинская кухня славится своими пряными, в меру острыми блюдами, насыщенный вкус которых влюбляет в себя сразу же. Потому советуем прибегнуть к использованию рецептов искусных поваров из этой солнечной страны и в сезон консервации. Приготовьте кабачки по-грузински, что до неприличия ароматные и пикантные.

Помимо этих зеленых красавцев, вам также понадобятся томаты и сладкий перец. Эти овощи послужат основой для яркого соуса, в котором и будут храниться кабачки. Что касается пряности и остроты, то их этому блюду придадут зубчики чеснока, перец чили и хмели-сунели.

Как приготовить кабачки по-грузински: пряные и сочные

Чтобы закрыть на зиму аппетитную овощную закуску, стоит брать или молодые кабачки, или плоды средней спелости. Кожицу срезаем обязательно. При желании вы также можете удалить рыхлую мякоть кабачка с семенами, оставив лишь плотную его часть.

Ингредиенты

Кабачок1,5 кг Помидор400 г Болгарский перец350 г Перец чили3 шт. Чеснок1 шт. Соль25 г Подсолнечное масло50 мл Сахар45 г Уксус50 мл Хмели-сунели10 г

Приготовление

Очистите кабачки от кожуры. Удалите плодоножки. Нарежьте кабачки небольшими кубиками или брусочками.Очистите луковицу. Разрежьте ее на несколько частей. Промойте перец чили. Вырежьте плодоножку и при необходимости семена, чтобы убрать излишнюю остроту. Промойте томаты. Нарежьте их произвольными кусочками.Очистите чеснок. Тщательно промойте болгарский перец. Удалите семена и плодоножки. Промойте овощ под проточной водой повторно. Нарежьте его ломтиками. Поместите в чашу блендера болгарский перец и помидоры. Добавьте репчатый лук, чеснок и чили. Всыпьте сахар и соль. Влейте подсолнечное масло. Пробейте ингредиенты до однородной массы, напоминающей пюре.В кастрюлю или в казанчик поместите нарезанные кабачки. Влейте овощное пюре. Добавьте хмели-сунели. Хорошенько всё перемешайте. Оставьте кабачки в соусе на 2 часа при комнатной температуре.Отправьте кастрюлю с овощами на плиту. Доведите кабачки с соусом до кипения. Готовьте их без крышки в течение 15 минут. Затем влейте 9%-й уксус и перемешайте. Через 3 минуты выключите нагрев. Разложите горячие кабачки с соусом из томатов и болгарского перца по стерилизованным банкам. Плотно закройте их крышками и укутайте пледом. Оставьте на кухне до полного остывания.

Хранить такую заготовку необходимо или в погребе, или в холодильнике. Важно, чтобы это место было прохладным. Расскажите в комментариях, а по какому рецепту вы привыкли закрывать на зиму кабачки?