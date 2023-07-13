Сочный кабачок, хрустящая морковка и яркий болгарский перец служат залогом того, что салат получится безумно вкусным и красивым. Столь удачное сочетание овощей не оставляет иного выбора. Чтобы убедиться в этом, закройте кабачки по-корейски на зиму.

Пряность и пикантность данной закуски влюбят в себя даже не слишком преданных фанатов овощных заготовок. Отказаться от дегустации такого салата невозможно, ведь его внешний вид так и просит как можно быстрее взять вилку в руки.

Как закрыть кабачки по-корейски на зиму

Во время приготовления закуски из овощей регулируйте уровень остроты самостоятельно. Сделать это очень просто. Главное — не переборщите с добавлением жгучего перца, ведь тогда салат будет чересчур острым.

Ингредиенты

Кабачок1,5 кг Морковь0,5 кг Болгарский перец250 г Перец чили по вкусу Лук150 г Чеснок1 шт. Базилик0,5 пуч. Кориандр1 ч. л. Паприка1 ч. л. Соль1 ст. л. Сахар4 ст. л. Уксус80 мл Подсолнечное масло80 мл

Приготовление

Очистите морковь. Тщательно помойте кабачки. Натрите овощи на терке для корейской морковки. Очистите репчатый лук. Нарежьте его полукольцами. Очистите чеснок и промойте базилик. Мелко их нарежьте. Промойте болгарский перец. Удалите плодоножку. Очистите его от семян. Нарежьте овощ соломкой. Помойте острый перец. Нарежьте его тонкими кольцами. В глубокой емкости соедините все подготовленные овощи, зелень и половину от общего количества лука. Всыпьте сахар и соль. Добавьте кориандр и молотую паприку.На разогретую сковороду с подсолнечным маслом выложите половину луковицы. Обжарьте ее до золотистости. Залейте раскаленным маслом соединенные овощи. Всыпьте к ним обжаренный лук. Влейте уксус. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Оставьте их на 3 часа при комнатной температуре. Периодически перемешивайте смесь.Разложите овощи по чистым банкам. Залейте их выделившимся соком до самого верха. Затем проколите банки деревянной шпажкой или ножом, чтобы вышел воздух. Долейте оставшийся сок. Прикройте банки крышками. Поместите их в кастрюлю, дно которой застелено полотенцем. Влейте воду до плечиков. После закипания держите емкости на огне еще 20 минут.Плотно закройте банки крышками. Переверните их вверх дном. Укутайте банки теплым одеялом. Оставьте их на кухне до полного остывания.

Если у вас весь салат не поместится в баночки, можете оставить небольшую его часть в холодильнике. На следующий день подайте овощную смесь в качестве закуски. Ваши родные сметут ее стола в мгновение ока.