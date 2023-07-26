Рецепты Кабачки по-корейски: популярный рецепт от Клопотенко По Admin - 26 июля, 2023 0 44 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Существует много рецептов из кабачков на зиму, но этот особенный. Его можно подавать как закуску или брать за основу для рагу. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот вариант зимней консервации из кабачков и моркови станет излюбленным среди ваших рецептов. Он не только легок в приготовлении, но и очень вкусен. Читайте также Бургер и не только: что можно приготовить из говяжьей котлеты Подавайте кабачки по-корейски к мясу, рыбе или гарнирам из картофеля. Будет вкусить также гречневая каша и макароны. Рецепт кабачков по-корейски Время: 2 часа Порции: 4 Ингредиенты: – 3 килограмма кабачков; – 1,5 килограмма моркови; – 1,5 килограмма лука; – 3 ложки соли; – 750 граммов подсолнечного масла (рафинированного); – 150 граммов уксуса 9%; – 60 граммов молотого кориандра; – 300 граммов сахара; – 3 чайные ложки острого молотого перца; – 3 головки чеснока. Приготовление: Морковь чистим и натираем на специальной терке соломкой. Выкладываем в отдельную миску. Кабачки также натираем соломкой и перекладываем в отдельную миску. Лук очищаем и нарезаем перьями. Приготовление зимней консервации / Фото Клопотенко В глубочайшей кастрюле нагреваем масло на среднем огне. Добавляем сначала лук и обжариваем, пока он не станет мягким, периодически помешивая. После этого добавляем морковь и тушим еще 3 минуты, помешивая. В последнюю очередь добавляем кабачки и тушим еще 3 минуты. Приготовление зимней консервации / Фото Клопотенко Добавляем сахар, уксус, выжатый чеснок, кориандр и острый молотый перец. Хорошо солим все и перемешиваем. Тушим блюдо 10 минут. Приготовление зимней консервации / Фото Клопотенко В стерилизованные банки выкладываем горячую овощную смесь. Закрываем стерильными крышками и переворачиваем до полного охлаждения. Приятного аппетита! Понравился ли рецепт зимней консервации? Попытайтесь также приготовить маринованные огурцы с горчицей. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Настоящий летний напиток – рецепт мохито с клубникойПодарок собственными руками – рецепт клубничного тирамисуФранцузский пирог на украинский лад – рецепт с курицей и овощамиВсего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицейВареные или жареные: как лучше приготовить креветки к пиву