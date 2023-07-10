Кабачки «По новому». Этот рецепт буду готовить всё лето: не думала, что получится так вкусно

О кабачках многие вспоминают лишь в конце лета, когда на огороде поспевает данный овощ. Есть люди, которые не особо хорошо относятся к кабачкам, при этом каждый год выращивают его у себя на участке.

Стоит изменить свое отношение к кабачку, так как это полезный овощ. Он улучшает пищеварение и выводит токсины из организма.

Ученые доказали, что смузи из кабачка повышает физическую активность человека. Но, не все готовы пить сок из кабачков.

Поэтому предлагаем сделать сытные кабачковые рулеты.

Ингредиенты для кабачковых рулетов:

кабачки — кг;

яйца — 6 шт.;

мука — 5 ст. л.;

сыр — 200 г;

майонез — ст. л.;

огурец — 2 шт.;

сметана — ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

шампиньоны — 2 шт.;

соль — ½ ч. л.

Приготовление кабачковых рулетиков:

Отвариваем вкрутую пару яиц, кабачки измельчаем на крупной терке и оставляем на 5 минут. Далее отжимаем кабачки от лишней жидкости, разбиваем 4 яйца в овощную массу.

Просеиваем в кабачковую смесь муку, замешиваем и оставляем пропитываться на пару минут. В сковороде (24 см диаметр) разогреваем немного растительного масла, выкладываем на поверхность кабачковое тесто, распределяем по дну.

Обжариваем кабачковые лепешки с обеих сторон до румяной корочки. Перекладываем лепешки на тарелку с бумажным полотенцем, даем слегка остыть.

Нарезаем мелким кубиком очищенные шампиньоны, в сковороде обжариваем до испарения жидкости с грибов. Солим шампиньоны, продолжаем обжаривать 2-3 минуты.

Измельчаем на маленьких резцах терки сыр и отварные яйца. Пропускаем к смеси яиц и сыра зубчик чеснока через пресс.

Остывшие шампиньоны выкладываем в массу из яиц и сыра, перемешиваем. Заправляем начинку майонезом, смешиваем продукты.

Нарезаем мелким кубиком огурцы, выкладываем на лепешки. Далее в середину каждой лепешки кладем по столовой ложке начинки, сворачиваем в рулет.

Рулеты перекладываем в форму для выпечки.

Для приготовления соуса шинкуем мелко любимую зелень, пропускаем через пресс второй зубчик чеснока, соединяем со сметаной эти ингредиенты.

Накрываем рулеты пищевой пленкой и отправляем в холодильник на пару часов.

Таким образом получается сытное блюдо из кабачков с отличным соусом.

Рулеты можно разогреть в микроволновке или употреблять холодными.