Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кабачки с баклажанами и помидорами на сковороде. Если баклажан горчит, то предварительного его можно подсолить, оставить на 10-15 минут, а затем промыть в холодной воде. Из овощей также сюда можно добавить морковь и сладкий перец, а из зелени кинзу. Блюдо получается сочным и ярким, можно подавать его в качестве гарнира или легкой закуски.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Кабачок
Блюдо: Гарниры
Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Баклажаны 250 Грамм
- Кабачки 200 Грамм
- Помидоры 150 Грамм
- Лук красный 1/2 Штуки
- Чеснок 1-2 Зубчиков
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Масло растительное 20 Миллилитров
- Вода 40 Миллилитров
- Зелень 20 Грамм (петрушка, укроп)
Количество порций 2
Калорийность
51 ккал
Калорийность
1 г
Белки
3 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кабачки с баклажанами и помидорами на сковороде»
Подготовьте все ингредиенты.
Нарежьте баклажаны и кабачки крупными кубиками. Красный лук нарежьте полукольцами, а помидоры крупными дольками.
Чеснок и зелень мелко порубите.
Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом. Выложите красный лук и чеснок, обжарьте 3-4 минуты до мягкости.
Добавьте кабачки, помидоры и баклажаны. Посолите и поперчите. Влейте воду и тушите под крышкой около 30-35 минут.
В конце добавьте измельченную зелень.
Приятного вам аппетита!