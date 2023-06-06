Кабачки с баклажанами и помидорами на сковороде

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кабачки с баклажанами и помидорами на сковороде. Если баклажан горчит, то предварительного его можно подсолить, оставить на 10-15 минут, а затем промыть в холодной воде. Из овощей также сюда можно добавить морковь и сладкий перец, а из зелени кинзу. Блюдо получается сочным и ярким, можно подавать его в качестве гарнира или легкой закуски.

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Кабачок
Блюдо: Гарниры
Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Баклажаны 250 Грамм
  • Кабачки 200 Грамм
  • Помидоры 150 Грамм
  • Лук красный 1/2 Штуки
  • Чеснок 1-2 Зубчиков
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Масло растительное 20 Миллилитров
  • Вода 40 Миллилитров
  • Зелень 20 Грамм (петрушка, укроп)

Количество порций 2

Калорийность

51 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кабачки с баклажанами и помидорами на сковороде»

Кабачки с баклажанами и помидорами на сковороде

Подготовьте все ингредиенты.

Кабачки с баклажанами и помидорами на сковороде

Нарежьте баклажаны и кабачки крупными кубиками. Красный лук нарежьте полукольцами, а помидоры крупными дольками.

Кабачки с баклажанами и помидорами на сковороде

Чеснок и зелень мелко порубите.

Кабачки с баклажанами и помидорами на сковороде

Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом. Выложите красный лук и чеснок, обжарьте 3-4 минуты до мягкости.

Кабачки с баклажанами и помидорами на сковороде

Добавьте кабачки, помидоры и баклажаны. Посолите и поперчите. Влейте воду и тушите под крышкой около 30-35 минут.

Кабачки с баклажанами и помидорами на сковороде

В конце добавьте измельченную зелень.

Кабачки с баклажанами и помидорами на сковороде

Приятного вам аппетита!

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