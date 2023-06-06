Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кабачки с баклажанами и помидорами на сковороде. Если баклажан горчит, то предварительного его можно подсолить, оставить на 10-15 минут, а затем промыть в холодной воде. Из овощей также сюда можно добавить морковь и сладкий перец, а из зелени кинзу. Блюдо получается сочным и ярким, можно подавать его в качестве гарнира или легкой закуски.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Овощи / Кабачок

Блюдо: Гарниры

Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Баклажаны 250 Грамм

Кабачки 200 Грамм

Помидоры 150 Грамм

Лук красный 1/2 Штуки

Чеснок 1-2 Зубчиков

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Масло растительное 20 Миллилитров

Вода 40 Миллилитров

Зелень 20 Грамм (петрушка, укроп)

Количество порций 2

Калорийность

51 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кабачки с баклажанами и помидорами на сковороде»

Подготовьте все ингредиенты.

Нарежьте баклажаны и кабачки крупными кубиками. Красный лук нарежьте полукольцами, а помидоры крупными дольками.

Чеснок и зелень мелко порубите.

Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом. Выложите красный лук и чеснок, обжарьте 3-4 минуты до мягкости.

Добавьте кабачки, помидоры и баклажаны. Посолите и поперчите. Влейте воду и тушите под крышкой около 30-35 минут.

В конце добавьте измельченную зелень.

Приятного вам аппетита!