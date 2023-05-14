Кабачки с баклажанами в духовке

По
Admin
-
0
29

Кабачки с баклажанами в духовке – это ароматное и питательное кушанье, которое можно подать, как к обеду среди членов семьи, так и предложить гостям. Запеченные овощи прекрасно гармонируют между собой и могут с легкостью дополнять блюда из птицы, рыбы или красного мяса. Но даже без этих составляющих, баклажаны и кабачки очень вкусны сами по себе, поэтому их можно абсолютно ни с чем не сочетать, а наслаждаться чистым вкусом.

Кабачки с баклажанами, помидорами и сыром в духовке

Кабачки с баклажанами, помидорами и сыром в духовке – это легкое и аппетитное кушанье, которое не содержит в себе много масла, в отличие от жареных овощей. Для дополнительного вкуса мы будем использовать огромное количество зелени, а для пикантности – сыр твердых сортов.

Кабачки с баклажанами в духовке

Ингредиенты –+4 порц.

  • Кабачок 1 шт.
  • Баклажан 1 шт.
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.
  • Помидоры 3 шт.
  • Масло подсолнечное 3 ст.л.
  • Чеснок 2 зуб.
  • Зелень  по вкусу
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 90 мин.

  1. Кабачки с баклажанами в духовке

    Чтобы приготовить кабачки с баклажанами в духовке, подготавливаем продуктовый набор: компоненты промываем под струей воды и обсушиваем при помощи бумажных полотенец.

  2. Кабачки с баклажанами в духовке

    Нарезаем кабачок и баклажан кольцами, толщиной чуть меньше сантиметра.

  3. Кабачки с баклажанами в духовке

    Складываем овощи в миску и приправляем двумя столовыми ложками подсолнечного масла, зубчиком чеснока, пропущенным через пресс, рубленой зеленью и солью с перцем – перемешиваем и оставляем для пропитки на 60 минут.

  4. Кабачки с баклажанами в духовке

    В момент, когда нарезка уже пропиталась добавками, слайсами нарезаем сыр, томат – колечками.

  5. Кабачки с баклажанами в духовке

    Остатками растительного масла смазываем противень и свободно, но внахлест выкладываем компоненты. Слегка солим и перчим, ориентируясь на свой вкус.

  6. Кабачки с баклажанами в духовке

    Убираем заготовку в духовой шкаф, прогретый до 250 градусов на 12-15 минут в режиме конвекции.

  7. Кабачки с баклажанами в духовке

    Не теряя времени, мелко нарезаем второй зубец чеснока и по желанию зелень.

  8. Кабачки с баклажанами в духовке

    Ароматными ингредиентами посыпаем готовое кушанье.

  9. Кабачки с баклажанами в духовке

    К столу подаем в горячем виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Кабачки, баклажаны и перец, запеченные в духовке

Кабачки, баклажаны и перец, запеченные в духовке – это кушанье, которое должно побывать на столе абсолютно у каждого! Потому как помимо прекрасных вкусовых характеристик, блюдо порадует вас своими яркими оттенками и незабываемым ароматом, который заполнит собой все ваше жилище еще в процессе готовки.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 1 шт.
  • Кабачки – 1 шт.
  • Перец сладкий – 2-3 шт.
  • Перец горький – 1 шт.
  • Базилик – 2-3 веточки.
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Соус соевый – 2 ст.л.
  • Горчица русская – ½ ч.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 щепоть.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи промываем и даем время обсохнуть, баклажан вместе с кабачком нарезаем  кольцами, мякоть сладкого перца произвольными ломтиками.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 2. Для маринада в тарелке с высокими бортиками объединяем мелко нарезанный острый перец, базилик и чеснок, дополняем соевым соусом, русской горчицей и растительным маслом. Обязательно вводим молотый перец и соль.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 3. Состав хорошенько перемешиваем.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 4. В полученную смесь добавляем овощи, мешаем и при наличии времени даем постоять в таком виде около получаса.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 5. Выкладываем компоненты на противень в один слой и запекаем в течение 30 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!

Кабачки с баклажанами в духовке

Овощное рагу из кабачков и баклажанов в духовке

Овощное рагу из кабачков и баклажанов в духовке – это поистине летнее кушанье, которое поднимет вам настроение своим ярким цветом и легким насыщенным вкусом. Несмотря на то, что в состав рагу входят только овощи, блюдо получается очень сытным, после одной порции вам точно не захочется чего-то вредного!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Морковка – 1 шт.
  • Кабачок – 1 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Баклажан – 1 шт.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Томаты в собственном соку – 400 гр.
  • Масло оливковое – 4 ст.л.
  • Орегано – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – ¼ ч.л.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления ароматного соуса в кастрюлю выкладываем томаты в собственном соку, вливаем оливковое масло (2 столовых ложки) и приправляем солью, орегано и сахарным песком.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 2. Томим компоненты на минимальном пламени около 10 минут.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 3. Параллельно в форму для запекания выкладываем кубики баклажана.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 4. Аналогично поступаем с молодым кабачком.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 5. Дополняем состав луковыми полукольцами и тонкими ломтиками моркови.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 6. Следом выкладываем нарезанную мякоть сладкого перца.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 7. Заправляем ассорти, оставшимся оливковым маслом и солью с перцем – готовим при 200 градусах на протяжении 20 минут.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 8. По истечении времени, достаем из духовки овощи и смешиваем их с томатным соусом. Снова  ставим в духовку и выдерживаем еще 10 минут.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 9. Перед подачей посыпаем ароматной зеленью и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Кабачки с баклажанами в духовке

Курица с баклажанами и кабачками в духовке

Курица с баклажанами и кабачками в духовке – это комплексное блюдо, которое сочетает в себе разнообразие овощей и мясо, соответственно, вам не придется отдельно готовить гарнир и основное кушанье. В зависимости от наполненности вашей холодильной камеры, вы можете регулировать, какие ингредиенты добавлять, а какие – нет.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 1 шт.
  • Баклажаны – 2 шт.
  • Кабачки – 1 шт.
  • Картошка – 1 шт.
  • Сельдерей – 100 гр.
  • Морковка – 1 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Томаты – 1 шт.
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Лист лавра – 2 шт.
  • Вода – 250 мл.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытое и обсушенное мясо нарезаем средними кубиками.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 2. Произвольно нарезаем очищенный лук с морковкой.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 3. В сковороде на раскаленном растительном масле подрумяниваем птицу, добавляем нарезанные  овощи.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 4. Параллельно крупными брусками режем кабачок и баклажан.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 5. Дополнительные ингредиенты отправляем в сковороду к мясу с овощами, солим и перемешиваем.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 6. Добавляем ломтики очищенной картошки, сельдерей, выливаем стакан горячей воды. Обязательно вводим специи и соль.  Накрываем сковороду крышкой и тушим до готовности картошки.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 7. В момент, когда картошка стала мягкой – извлекаем блюдо и дополняем кубиками томата, измельченным чесноком и зеленью. Перемешав, настаиваем под крышкой 10 минут.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 8. Аппетитное кушанье подаем к столу, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Кабачки с баклажанами в духовке

Баклажаны и кабачки с мясом в духовке

Баклажаны и кабачки с мясом в духовке, приготовленные в рукаве и томленные в собственном соку – это идеальный вариант для легкого и сытного ужина без лишних калорий. После порции такого кушанья, вы надолго избавитесь от голода и зарядитесь энергией.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Филе индейки – 400 гр.
  • Кабачок – 1 шт.
  • Баклажан – 1 шт.
  • Лук – 50 гр.
  • Морковка – 1 шт.
  • Масло подсолнечное – 3 ст.л.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Сок лимона – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Удаляем кожицу с лука и морковки, ополаскиваем и нарезаем достаточно крупными сегментами. Аналогично поступаем и с филе.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 2. Обрезаем «попки» у кабачка и баклажана, режем полукольцами средней толщины.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 3. Перекладываем компоненты в рукав для запекания, сбрызгиваем маслом и кислым соком цитруса, солим и перчим.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 4. Завязываем пакет и интенсивно перемешиваем продукты. Помещаем полуфабрикат в форму и убираем в духовку, прогретую до 190 градусов на 40-50 минут. Рекомендуется помешивать компоненты каждые 15 минут.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 5. Сочное кушанье раскладываем по порционным тарелкам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Кабачки с баклажанами в духовке

Кабачки и баклажаны, запеченные с грибами в духовке

Кабачки и баклажаны, запеченные с грибами в духовке – это вкусное и легкое блюдо, которое удивит вас своим разнообразием вкусов и ароматов. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете сочетать самые разнообразные ингредиенты, например, заменить соцветия цветной капусты брокколи.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны – 200 гр.
  • Томаты «черри» – 100 гр.
  • Кабачок – 2 шт.
  • Баклажаны – 1-2 шт.
  • Лук красный – 1-2 шт.
  • Капуста цветная – 500 гр.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Масло оливковое – 40 мл.
  • Уксус бальзамический – 2 ст.л.
  • Соль – ¼ ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом промываем и измельчаем овощи: капусту разделяем на соцветия, луковицы разрезаем на 4 части, кабачки и баклажаны нарезаем кольцами, грибы по желанию оставляем цельными либо режем на 2-4 части. Очищаем зубки чеснока и вычищаем сладкий перец от семян.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 2. Ингредиенты заправляем смесью из бальзамического уксуса, оливкового масла и соли с перцем – распределяем на противне, застеленном пергаментной бумагой.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 3. Убираем противень в предварительно разогретую до 150-160 градусов духовку на 30-40 минут.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 4. Ароматное овощное ассорти аккуратно перекладываем на сервировочное блюдо и подаем к столу. Приятного аппетита!

Кабачки с баклажанами в духовке

Кабачки и баклажаны с фаршем в духовке

Кабачки и баклажаны с фаршем в духовке – это невероятно вкусное и питательное кушанье, которое приведет в восторг каждого, кто попробует хотя бы вилочку. Овощи прекрасно гармонируют с тонким слоем фарша, заливкой из взбитых яиц и сырной стружкой.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 100 гр.
  • Баклажаны – 1 шт.
  • Кабачок – 150 гр.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Сыр твердых сортов – 50 гр.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем на рабочую поверхность все необходимое.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 2. Ровным слоем распределяем фарш по дну высокой формы для запекания, присаливаем.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 3. Поверх мясной составляющей помещаем тонкие колечки баклажана.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 4. Сверху – ломтики кабачка без шкурки и семян + соль.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 5. В пиале расколачиваем яйца с добавлением соли и сметаны.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 6. Полученной смесью заливаем овощи с фаршем.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 7. Дополняем кушанье слайсами спелого помидора и сыром, натертым на бурачной терке.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 8. Запекаем на протяжении 40 минут при 180 градусах. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Кабачки с баклажанами в духовке

Кабачки и баклажаны в духовке, запеченные кружочками

Кабачки и баклажаны в духовке, запеченные кружочками – это блюдо, которое можно подать к столу в качестве самостоятельного блюда, а можно и в качестве гарнира, дополнив любое кушанье на основе красного мяса, рыбы или птицы. Для особой изысканности также добавим немного сыра.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Баклажаны молодые – 2 шт.
  • Кабачки молодые – 2 шт.
  • Помидоры крупные – 2 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Моцарелла – 120 гр.
  • Кориандр молотый – 1 щепотка.
  • Зелень – по вкусу.
  • Перец красный острый – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны нарезаем кольцами около 2 сантиметров, засыпаем солью и оставляем в таком виде на 15 минут.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 2. По истечении времени, ополаскиваем овощ под струей воды и насухо промакиваем бумажными полотенцами.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 3. Аналогичным способом нарезаем кабачок.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 4. Помидоры на минуту погружаем в кипяток, а затем с легкостью избавляемся от шкурки.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 5. Томаты разминаем толкушкой для картофеля и приправляем перцем, солью, кориандром и измельченным чесноком.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 6. Мягкий сыр нарезаем круглыми кусками по форме овощей.

Кабачки с баклажанами в духовке

Шаг 7. Собираем блюдо в виде башенки, кладем слоями кольца баклажана + соль, смазываем томатной заправкой, кольца кабачка + соль+ томатная заправка. Подобным образом формуем всю заготовку. Запекаем 25-30 минут при 180 градусах.

Шаг 8. Сыр кладем сверху за пару минут до готовности.

Кабачки с баклажанами в духовке

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА