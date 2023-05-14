Кабачки с баклажанами в духовке – это ароматное и питательное кушанье, которое можно подать, как к обеду среди членов семьи, так и предложить гостям. Запеченные овощи прекрасно гармонируют между собой и могут с легкостью дополнять блюда из птицы, рыбы или красного мяса. Но даже без этих составляющих, баклажаны и кабачки очень вкусны сами по себе, поэтому их можно абсолютно ни с чем не сочетать, а наслаждаться чистым вкусом.

Кабачки с баклажанами, помидорами и сыром в духовке

Кабачки с баклажанами, помидорами и сыром в духовке – это легкое и аппетитное кушанье, которое не содержит в себе много масла, в отличие от жареных овощей. Для дополнительного вкуса мы будем использовать огромное количество зелени, а для пикантности – сыр твердых сортов.

Ингредиенты –+4 порц.

Кабачок 1 шт.

Баклажан 1 шт.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.

Помидоры 3 шт.

Масло подсолнечное 3 ст.л.

Чеснок 2 зуб.

Зелень по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 90 мин.

Чтобы приготовить кабачки с баклажанами в духовке, подготавливаем продуктовый набор: компоненты промываем под струей воды и обсушиваем при помощи бумажных полотенец. Нарезаем кабачок и баклажан кольцами, толщиной чуть меньше сантиметра. Складываем овощи в миску и приправляем двумя столовыми ложками подсолнечного масла, зубчиком чеснока, пропущенным через пресс, рубленой зеленью и солью с перцем – перемешиваем и оставляем для пропитки на 60 минут. В момент, когда нарезка уже пропиталась добавками, слайсами нарезаем сыр, томат – колечками. Остатками растительного масла смазываем противень и свободно, но внахлест выкладываем компоненты. Слегка солим и перчим, ориентируясь на свой вкус. Убираем заготовку в духовой шкаф, прогретый до 250 градусов на 12-15 минут в режиме конвекции. Не теряя времени, мелко нарезаем второй зубец чеснока и по желанию зелень. Ароматными ингредиентами посыпаем готовое кушанье. К столу подаем в горячем виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Кабачки, баклажаны и перец, запеченные в духовке

Кабачки, баклажаны и перец, запеченные в духовке – это кушанье, которое должно побывать на столе абсолютно у каждого! Потому как помимо прекрасных вкусовых характеристик, блюдо порадует вас своими яркими оттенками и незабываемым ароматом, который заполнит собой все ваше жилище еще в процессе готовки.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 шт.

Кабачки – 1 шт.

Перец сладкий – 2-3 шт.

Перец горький – 1 шт.

Базилик – 2-3 веточки.

Чеснок – 2-3 зуб.

Соус соевый – 2 ст.л.

Горчица русская – ½ ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепоть.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи промываем и даем время обсохнуть, баклажан вместе с кабачком нарезаем кольцами, мякоть сладкого перца произвольными ломтиками.

Шаг 2. Для маринада в тарелке с высокими бортиками объединяем мелко нарезанный острый перец, базилик и чеснок, дополняем соевым соусом, русской горчицей и растительным маслом. Обязательно вводим молотый перец и соль.

Шаг 3. Состав хорошенько перемешиваем.

Шаг 4. В полученную смесь добавляем овощи, мешаем и при наличии времени даем постоять в таком виде около получаса.

Шаг 5. Выкладываем компоненты на противень в один слой и запекаем в течение 30 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!

Овощное рагу из кабачков и баклажанов в духовке

Овощное рагу из кабачков и баклажанов в духовке – это поистине летнее кушанье, которое поднимет вам настроение своим ярким цветом и легким насыщенным вкусом. Несмотря на то, что в состав рагу входят только овощи, блюдо получается очень сытным, после одной порции вам точно не захочется чего-то вредного!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Морковка – 1 шт.

Кабачок – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Баклажан – 1 шт.

Перец болгарский – 2 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Томаты в собственном соку – 400 гр.

Масло оливковое – 4 ст.л.

Орегано – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Зелень – 1 пучок.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления ароматного соуса в кастрюлю выкладываем томаты в собственном соку, вливаем оливковое масло (2 столовых ложки) и приправляем солью, орегано и сахарным песком.

Шаг 2. Томим компоненты на минимальном пламени около 10 минут.

Шаг 3. Параллельно в форму для запекания выкладываем кубики баклажана.

Шаг 4. Аналогично поступаем с молодым кабачком.

Шаг 5. Дополняем состав луковыми полукольцами и тонкими ломтиками моркови.

Шаг 6. Следом выкладываем нарезанную мякоть сладкого перца.

Шаг 7. Заправляем ассорти, оставшимся оливковым маслом и солью с перцем – готовим при 200 градусах на протяжении 20 минут.

Шаг 8. По истечении времени, достаем из духовки овощи и смешиваем их с томатным соусом. Снова ставим в духовку и выдерживаем еще 10 минут.

Шаг 9. Перед подачей посыпаем ароматной зеленью и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Курица с баклажанами и кабачками в духовке

Курица с баклажанами и кабачками в духовке – это комплексное блюдо, которое сочетает в себе разнообразие овощей и мясо, соответственно, вам не придется отдельно готовить гарнир и основное кушанье. В зависимости от наполненности вашей холодильной камеры, вы можете регулировать, какие ингредиенты добавлять, а какие – нет.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Филе куриное – 1 шт.

Баклажаны – 2 шт.

Кабачки – 1 шт.

Картошка – 1 шт.

Сельдерей – 100 гр.

Морковка – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Томаты – 1 шт.

Чеснок – 2-3 зуб.

Лист лавра – 2 шт.

Вода – 250 мл.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытое и обсушенное мясо нарезаем средними кубиками.

Шаг 2. Произвольно нарезаем очищенный лук с морковкой.

Шаг 3. В сковороде на раскаленном растительном масле подрумяниваем птицу, добавляем нарезанные овощи.

Шаг 4. Параллельно крупными брусками режем кабачок и баклажан.

Шаг 5. Дополнительные ингредиенты отправляем в сковороду к мясу с овощами, солим и перемешиваем.

Шаг 6. Добавляем ломтики очищенной картошки, сельдерей, выливаем стакан горячей воды. Обязательно вводим специи и соль. Накрываем сковороду крышкой и тушим до готовности картошки.

Шаг 7. В момент, когда картошка стала мягкой – извлекаем блюдо и дополняем кубиками томата, измельченным чесноком и зеленью. Перемешав, настаиваем под крышкой 10 минут.

Шаг 8. Аппетитное кушанье подаем к столу, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Баклажаны и кабачки с мясом в духовке

Баклажаны и кабачки с мясом в духовке, приготовленные в рукаве и томленные в собственном соку – это идеальный вариант для легкого и сытного ужина без лишних калорий. После порции такого кушанья, вы надолго избавитесь от голода и зарядитесь энергией.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Филе индейки – 400 гр.

Кабачок – 1 шт.

Баклажан – 1 шт.

Лук – 50 гр.

Морковка – 1 шт.

Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Чеснок – 1 зуб.

Сок лимона – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Удаляем кожицу с лука и морковки, ополаскиваем и нарезаем достаточно крупными сегментами. Аналогично поступаем и с филе.

Шаг 2. Обрезаем «попки» у кабачка и баклажана, режем полукольцами средней толщины.

Шаг 3. Перекладываем компоненты в рукав для запекания, сбрызгиваем маслом и кислым соком цитруса, солим и перчим.

Шаг 4. Завязываем пакет и интенсивно перемешиваем продукты. Помещаем полуфабрикат в форму и убираем в духовку, прогретую до 190 градусов на 40-50 минут. Рекомендуется помешивать компоненты каждые 15 минут.

Шаг 5. Сочное кушанье раскладываем по порционным тарелкам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Кабачки и баклажаны, запеченные с грибами в духовке

Кабачки и баклажаны, запеченные с грибами в духовке – это вкусное и легкое блюдо, которое удивит вас своим разнообразием вкусов и ароматов. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете сочетать самые разнообразные ингредиенты, например, заменить соцветия цветной капусты брокколи.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 200 гр.

Томаты «черри» – 100 гр.

Кабачок – 2 шт.

Баклажаны – 1-2 шт.

Лук красный – 1-2 шт.

Капуста цветная – 500 гр.

Чеснок – 1 головка.

Перец болгарский – 2 шт.

Масло оливковое – 40 мл.

Уксус бальзамический – 2 ст.л.

Соль – ¼ ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом промываем и измельчаем овощи: капусту разделяем на соцветия, луковицы разрезаем на 4 части, кабачки и баклажаны нарезаем кольцами, грибы по желанию оставляем цельными либо режем на 2-4 части. Очищаем зубки чеснока и вычищаем сладкий перец от семян.

Шаг 2. Ингредиенты заправляем смесью из бальзамического уксуса, оливкового масла и соли с перцем – распределяем на противне, застеленном пергаментной бумагой.

Шаг 3. Убираем противень в предварительно разогретую до 150-160 градусов духовку на 30-40 минут.

Шаг 4. Ароматное овощное ассорти аккуратно перекладываем на сервировочное блюдо и подаем к столу. Приятного аппетита!

Кабачки и баклажаны с фаршем в духовке

Кабачки и баклажаны с фаршем в духовке – это невероятно вкусное и питательное кушанье, которое приведет в восторг каждого, кто попробует хотя бы вилочку. Овощи прекрасно гармонируют с тонким слоем фарша, заливкой из взбитых яиц и сырной стружкой.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 100 гр.

Баклажаны – 1 шт.

Кабачок – 150 гр.

Помидоры – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Сыр твердых сортов – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем на рабочую поверхность все необходимое.

Шаг 2. Ровным слоем распределяем фарш по дну высокой формы для запекания, присаливаем.

Шаг 3. Поверх мясной составляющей помещаем тонкие колечки баклажана.

Шаг 4. Сверху – ломтики кабачка без шкурки и семян + соль.

Шаг 5. В пиале расколачиваем яйца с добавлением соли и сметаны.

Шаг 6. Полученной смесью заливаем овощи с фаршем.

Шаг 7. Дополняем кушанье слайсами спелого помидора и сыром, натертым на бурачной терке.

Шаг 8. Запекаем на протяжении 40 минут при 180 градусах. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Кабачки и баклажаны в духовке, запеченные кружочками

Кабачки и баклажаны в духовке, запеченные кружочками – это блюдо, которое можно подать к столу в качестве самостоятельного блюда, а можно и в качестве гарнира, дополнив любое кушанье на основе красного мяса, рыбы или птицы. Для особой изысканности также добавим немного сыра.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Баклажаны молодые – 2 шт.

Кабачки молодые – 2 шт.

Помидоры крупные – 2 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Моцарелла – 120 гр.

Кориандр молотый – 1 щепотка.

Зелень – по вкусу.

Перец красный острый – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны нарезаем кольцами около 2 сантиметров, засыпаем солью и оставляем в таком виде на 15 минут.

Шаг 2. По истечении времени, ополаскиваем овощ под струей воды и насухо промакиваем бумажными полотенцами.

Шаг 3. Аналогичным способом нарезаем кабачок.

Шаг 4. Помидоры на минуту погружаем в кипяток, а затем с легкостью избавляемся от шкурки.

Шаг 5. Томаты разминаем толкушкой для картофеля и приправляем перцем, солью, кориандром и измельченным чесноком.

Шаг 6. Мягкий сыр нарезаем круглыми кусками по форме овощей.

Шаг 7. Собираем блюдо в виде башенки, кладем слоями кольца баклажана + соль, смазываем томатной заправкой, кольца кабачка + соль+ томатная заправка. Подобным образом формуем всю заготовку. Запекаем 25-30 минут при 180 градусах.

Шаг 8. Сыр кладем сверху за пару минут до готовности.