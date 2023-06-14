Кабачки с болгарским перцем на зиму – это удивительное сочетание компонентов, которое может изменяться в зависимости от ваших вкусов и изобилия урожая. Эти два овоща отлично гармонируют с такими ингредиентами, как морковка, лук, томатная паста и жгучий чеснок. Готовится закатка достаточно просто и не требует от кулинара проводить у плиты целый вечер. Для того чтобы у вас все получилось с первого раза, рекомендуется соблюдать граммовки и следовать рекомендациям.

Заготовка из кабачков с болгарским перцем на зиму

Заготовка из кабачков с болгарским перцем на зиму – это оригинальная закуска, которая отличается не только отменными вкусовыми характеристиками, но также эффектным и необычным внешним видом. Для готовки рекомендуется использовать молодые кабачки и зеленые перчики.

Ингредиенты –+2 порц.

Кабачок 700 гр.

Перец болгарский 100 гр.

Чеснок 2 зуб.

Уксус столовый 9% 50 мл.

Сахар-песок 5 гр.

Соль 40 гр.

Перец чёрный горошек 5 шт.

Укроп по вкусу

Шаги 120 мин.

Кабачки с болгарским перцем на зиму готовятся легко и просто. Выкладываем на рабочую поверхность все необходимое. В чистые баночки раскладываем зубки очищенного чеснока, веточки укропа и горошины черного перца. Срезаем хвостики кабачка и нарезаем мякоть кружочками средней толщины. Избавляемся от семенной коробочки у болгарского перца, режем на брусочки. Поверх специй, чередуя, выкладываем овощи. Воду смешиваем с уксусом, сахарным песком и солью – доводим до кипения. Раствор переливаем к основным компонентам. Заготовки помещаем в большую кастрюлю с водой, дно устилаем полотенцем и стерилизуем на протяжении 10 минут с момента закипания. Стеклянную банку закатываем и после остывания убираем в кладовую. Приятного аппетита!

Салат из кабачков с перцем без стерилизации на зиму

Салат из кабачков с перцем без стерилизации на зиму готовится настолько просто и быстро, что у вас все получится даже с первого раза. Процесс займет у вас не более часа, однако, итоговый результат вас приятно удивит, ибо овощи прекрасно сочетаются между собой.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Кабачки – 500 гр.

Перец сладкий – 250 гр.

Луковица – 1 шт.

Помидоры – 3 шт.

Паста томатная – 120 гр.

Вода – 300 мл.

Сахар-песок – 70 гр.

Соль – ½ ст.л.

Масло подсолнечное – 80 мл.

Уксус 9% – 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молодые кабачки ополаскиваем под струей воды и нарезаем тонкими полукольцами.

Шаг 2. В сотейнике объединяем пасту из томатов и воду, загружаем полукольца кабачков.

Шаг 3. Следом отправляем измельченный репчатый лук.

Шаг 4. Мякоть сладкого перца и томаты нарезаем кубиками и добавляем в сотейник к другим овощам.

Шаг 5. Дополняем ассорти подсолнечным маслом, сахаром и солью.

Шаг 6. Тушим ингредиенты 25 минут, а после добавляем уксус – мешаем и спустя 30 секунд выключаем нагрев.

Шаг 7. Раскладываем закуску по заранее простерилизованным баночкам по горлышко.

Шаг 8. Баночки закупориваем и даем им остыть под пледом. Приятного аппетита!

Кабачки с болгарским перцем и помидорами на зиму

Кабачки с болгарским перцем и помидорами на зиму – это отменная закуска, открыв которую, вы моментально решите вопрос с салатом либо гарниром к любому блюду из красного мяса либо птицы. Компоненты идеально дополняют и оттеняют вкус друг друга.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Кабачок – 600 гр.

Лук – 2 шт.

Перец болгарский – 300 гр.

Помидоры – 500 гр.

Соль – 1,5 ч.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Паста томатная – 1 ст.л.

Вода – 50 мл.

Лист лавра – 2 шт.

Уксус столовый 9% – 2 ст.л.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом тщательно промываем овощи, избавляемся от кожицы и шелухи.

Шаг 2. Очищенный кабачок нарезаем кубиками среднего размера и высыпаем в кастрюльку подходящего объема.

Шаг 3. Добавляем кусочки мякоти сладкого перца.

Шаг 4. Следом отправляем ломтики сочных помидоров.

Шаг 5. Дополняем продуктовый набор луковыми полукольцами, водой, томатной пастой, лаврушкой, солью, сахаром и любимыми специями.

Шаг 6. Ставим массу на огонь и томим на протяжении 30-40 минут, периодически помешивая.

Шаг 7. Готовый салат сдабриваем уксусом и через 2-3 минуты раскладываем по стерильным банкам. Закатав, переворачиваем вверх дном и оборачиваем в покрывало на сутки.

Шаг 8. Остывшие закатки переносим в место хранения. Приятного аппетита!

Кабачки с перцем и томатной пастой на зиму

Кабачки с перцем и томатной пастой на зиму – это невероятно вкусная и ароматная закуска, которая приятно удивит каждого, кто попробует хотя бы немного. За счет использования пасты из перетертых помидоров, готовый продукт покоряет своим насыщенным кисло-сладким послевкусием.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Кабачки – 500 гр.

Перец болгарский – 500 гр.

Паста томатная – 350 гр.

Чеснок – 2-3 зуб.

Соль – 2 ч.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Вода – 150-180 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На дно кастрюли выкладываем необходимое количество томатной пасты.

Шаг 2. Высыпаем соль и сахарный песок.

Шаг 3. Добавляем воду и активно перемешиваем компоненты.

Шаг 4. Мякоть молодых кабачков нарезаем небольшими сегментами.

Шаг 5. Сладкий перец разрезаем пополам и вычищаем перегородки с семенами.

Шаг 6. В кастрюлю с соусом выкладываем нарезанные овощи.

Шаг 7. Прикрываем огнеупорную посуду крышкой и доводим до кипения, провариваем ингредиенты 15-20 минут и после дополняем рубленым чесноком и уксусом.

Шаг 8. Расфасовываем аппетитную закуску по баночкам и сразу же плотно закупориваем. Ставим дном вверх и оборачиваем в одеяло до полного остывания. Готовьте и получайте удовольствие!

Кабачки с перцем, помидорами, луком и морковью на зиму

Кабачки с перцем, помидорами, луком и морковью на зиму – это поистине витаминное кушанье, которое помимо своих полезных свойств, также обладает гармоничным вкусом и ярким ароматом, перед которым невозможно устоять. Обязательно попробуйте приготовить овощи таким способом, и вы останетесь довольны!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 30-35 мин.

Порции – 15.

Ингредиенты:

Кабачки – 3 кг.

Морковка – 5 шт.

Перец сладкий – 3 кг.

Помидоры – 3 кг.

Лук – 2 шт.

Масло подсолнечное – 1 ст.

Перец черный горошком – 6 шт.

Перец душистый горошком – 6 шт.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Соль – 2 ст.л.

Эссенция уксусная 70% – 1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Томаты разрезаем на 2-4 части, в зависимости от размера, высыпаем в объемную жаропрочную посуду.

Шаг 2. Лук «освобождаем» от шелухи, нарезаем полукольцами и пассеруем на разогретом подсолнечном масле.

Шаг 3. Кабачковую мякоть нарезаем мелкими кубиками и отвариваем с небольшим количеством воды около 15 минут.

Шаг 4. В отдельной сковороде обжариваем натертую на крупной терке морковку с измельченным чесноком (примерно 20 минут).

Шаг 5. Теперь отдельно поджариваем до мягкости нарезку из мякоти болгарского перца.

Шаг 6. Все овощи отправляем к ломтикам помидоров и ставим на конфорку. Томим на протяжении 40 минут, а за 10 минут до готовности добавляем специи, соль и уксусную эссенцию.

Шаг 7. Раскладываем горячий салат по заранее простерилизованным баночкам и закатываем под ключ. Переворачиваем вверх дном и накрываем теплым пледом на сутки. Приятного аппетита!

Кабачки с болгарским перцем и баклажанами на зиму

Кабачки с болгарским перцем и баклажанами на зиму – это простой и проверенный способ заготовки ароматных садовых овощей на весь холодный период года. Как правило, баночки с этим продуктом «улетают» с полок погреба в первую очередь, поэтому сразу готовьте побольше!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 кг.

Баклажаны – 1 шт.

Перец болгарский – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Помидоры – 300 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Уксус столовый 9% – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки тщательно промываем овощи и избавляемся от шелухи и кожуры.

Шаг 2. Разрезаем помидоры на дольки и пробиваем до консистенции пюре в чаше блендера.

Шаг 3. Баклажаны нарезаем кубиками, присыпаем солью и даем полежать 15 минут – так, вся горечь выйдет вместе с соком.

Шаг 4. Аналогично баклажанам, измельчаем кабачки.

Шаг 5. Морковку нарезаем брусочками, а лук – полукольцами.

Шаг 6. Мякоть болгарского перца режем на тонкие полоски.

Шаг 7. Сгружаем все подготовленные овощи в кастрюлю либо глубокую сковороду, вливаем подсолнечное масло.

Шаг 8. В ту же посуду отправляем сахар, соль и томатную кашицу.

Шаг 9. Томим овощи в соусе в течение получаса, а после сдабриваем уксусом.

Шаг 10. Аппетитную заготовку распределяем по стерильным банкам и закатываем при помощи специальной машинки. Переворачиваем вверх дном и накрываем махровым полотенцем.

Шаг 11. Спустя сутки убираем баночки в место хранения. Приятного аппетита!

Кабачки на зиму с болгарским перцем и чесноком

Кабачки на зиму с болгарским перцем и чесноком – это ароматная закуска, которую можно с легкостью предложить не только своим домочадцам, но и гостям. Поверьте, каждый, кто попробует, будет просить не только двойную порцию, но и поделиться секретами приготовления!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Кабачок – 360 гр.

Перец сладкий – 450 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Паста томатная – 3 ст.л.

Уксус столовый 9% – 30 мл.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Вода – 200 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса ополаскиваем овощи и даем им время обсохнуть.

Шаг 2. Любым удобным способ стерилизуем стеклянные банки вместе с крышками.

Шаг 3. Не теряя времени, вычищаем семенную коробочку сладкого перца, мякоть измельчаем.

Шаг 4. Аналогично поступаем с молодыми кабачками.

Шаг 5. Нарезанные овощи вместе с водой и томатной пастой выкладываем в сотейник и ставим на конфорку.

Шаг 6. Провариваем массу на протяжении получаса.

Шаг 7. За пару минут до готовности вводим рубленый чеснок, соль, сахар и перец. Затем добавляем уксус и закуска готова.

Шаг 8. Разливаем состав по банкам и после остывания убираем в погреб. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!