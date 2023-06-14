Кабачки с болгарским перцем на зиму – это удивительное сочетание компонентов, которое может изменяться в зависимости от ваших вкусов и изобилия урожая. Эти два овоща отлично гармонируют с такими ингредиентами, как морковка, лук, томатная паста и жгучий чеснок. Готовится закатка достаточно просто и не требует от кулинара проводить у плиты целый вечер. Для того чтобы у вас все получилось с первого раза, рекомендуется соблюдать граммовки и следовать рекомендациям.
Заготовка из кабачков с болгарским перцем на зиму
Заготовка из кабачков с болгарским перцем на зиму – это оригинальная закуска, которая отличается не только отменными вкусовыми характеристиками, но также эффектным и необычным внешним видом. Для готовки рекомендуется использовать молодые кабачки и зеленые перчики.
Ингредиенты –+2 порц.
- Кабачок 700 гр.
- Перец болгарский 100 гр.
- Чеснок 2 зуб.
- Уксус столовый 9% 50 мл.
- Сахар-песок 5 гр.
- Соль 40 гр.
- Перец чёрный горошек 5 шт.
- Укроп по вкусу
Шаги 120 мин.
-
Кабачки с болгарским перцем на зиму готовятся легко и просто. Выкладываем на рабочую поверхность все необходимое.
-
В чистые баночки раскладываем зубки очищенного чеснока, веточки укропа и горошины черного перца.
-
Срезаем хвостики кабачка и нарезаем мякоть кружочками средней толщины.
-
Избавляемся от семенной коробочки у болгарского перца, режем на брусочки.
-
Поверх специй, чередуя, выкладываем овощи.
-
Воду смешиваем с уксусом, сахарным песком и солью – доводим до кипения.
-
Раствор переливаем к основным компонентам.
-
Заготовки помещаем в большую кастрюлю с водой, дно устилаем полотенцем и стерилизуем на протяжении 10 минут с момента закипания.
-
Стеклянную банку закатываем и после остывания убираем в кладовую. Приятного аппетита!
Салат из кабачков с перцем без стерилизации на зиму
Салат из кабачков с перцем без стерилизации на зиму готовится настолько просто и быстро, что у вас все получится даже с первого раза. Процесс займет у вас не более часа, однако, итоговый результат вас приятно удивит, ибо овощи прекрасно сочетаются между собой.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Кабачки – 500 гр.
- Перец сладкий – 250 гр.
- Луковица – 1 шт.
- Помидоры – 3 шт.
- Паста томатная – 120 гр.
- Вода – 300 мл.
- Сахар-песок – 70 гр.
- Соль – ½ ст.л.
- Масло подсолнечное – 80 мл.
- Уксус 9% – 40 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Молодые кабачки ополаскиваем под струей воды и нарезаем тонкими полукольцами.
Шаг 2. В сотейнике объединяем пасту из томатов и воду, загружаем полукольца кабачков.
Шаг 3. Следом отправляем измельченный репчатый лук.
Шаг 4. Мякоть сладкого перца и томаты нарезаем кубиками и добавляем в сотейник к другим овощам.
Шаг 5. Дополняем ассорти подсолнечным маслом, сахаром и солью.
Шаг 6. Тушим ингредиенты 25 минут, а после добавляем уксус – мешаем и спустя 30 секунд выключаем нагрев.
Шаг 7. Раскладываем закуску по заранее простерилизованным баночкам по горлышко.
Шаг 8. Баночки закупориваем и даем им остыть под пледом. Приятного аппетита!
Кабачки с болгарским перцем и помидорами на зиму
Кабачки с болгарским перцем и помидорами на зиму – это отменная закуска, открыв которую, вы моментально решите вопрос с салатом либо гарниром к любому блюду из красного мяса либо птицы. Компоненты идеально дополняют и оттеняют вкус друг друга.
Время готовки – 1 ч. 20 мин.
Время приготовления – 40 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
- Кабачок – 600 гр.
- Лук – 2 шт.
- Перец болгарский – 300 гр.
- Помидоры – 500 гр.
- Соль – 1,5 ч.л.
- Сахар-песок – 2 ст.л.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Вода – 50 мл.
- Лист лавра – 2 шт.
- Уксус столовый 9% – 2 ст.л.
- Приправы – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом тщательно промываем овощи, избавляемся от кожицы и шелухи.
Шаг 2. Очищенный кабачок нарезаем кубиками среднего размера и высыпаем в кастрюльку подходящего объема.
Шаг 3. Добавляем кусочки мякоти сладкого перца.
Шаг 4. Следом отправляем ломтики сочных помидоров.
Шаг 5. Дополняем продуктовый набор луковыми полукольцами, водой, томатной пастой, лаврушкой, солью, сахаром и любимыми специями.
Шаг 6. Ставим массу на огонь и томим на протяжении 30-40 минут, периодически помешивая.
Шаг 7. Готовый салат сдабриваем уксусом и через 2-3 минуты раскладываем по стерильным банкам. Закатав, переворачиваем вверх дном и оборачиваем в покрывало на сутки.
Шаг 8. Остывшие закатки переносим в место хранения. Приятного аппетита!
Кабачки с перцем и томатной пастой на зиму
Кабачки с перцем и томатной пастой на зиму – это невероятно вкусная и ароматная закуска, которая приятно удивит каждого, кто попробует хотя бы немного. За счет использования пасты из перетертых помидоров, готовый продукт покоряет своим насыщенным кисло-сладким послевкусием.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 10.
Ингредиенты:
- Кабачки – 500 гр.
- Перец болгарский – 500 гр.
- Паста томатная – 350 гр.
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Соль – 2 ч.л.
- Сахар-песок – 2 ст.л.
- Уксус 9% – 2 ст.л.
- Вода – 150-180 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. На дно кастрюли выкладываем необходимое количество томатной пасты.
Шаг 2. Высыпаем соль и сахарный песок.
Шаг 3. Добавляем воду и активно перемешиваем компоненты.
Шаг 4. Мякоть молодых кабачков нарезаем небольшими сегментами.
Шаг 5. Сладкий перец разрезаем пополам и вычищаем перегородки с семенами.
Шаг 6. В кастрюлю с соусом выкладываем нарезанные овощи.
Шаг 7. Прикрываем огнеупорную посуду крышкой и доводим до кипения, провариваем ингредиенты 15-20 минут и после дополняем рубленым чесноком и уксусом.
Шаг 8. Расфасовываем аппетитную закуску по баночкам и сразу же плотно закупориваем. Ставим дном вверх и оборачиваем в одеяло до полного остывания. Готовьте и получайте удовольствие!
Кабачки с перцем, помидорами, луком и морковью на зиму
Кабачки с перцем, помидорами, луком и морковью на зиму – это поистине витаминное кушанье, которое помимо своих полезных свойств, также обладает гармоничным вкусом и ярким ароматом, перед которым невозможно устоять. Обязательно попробуйте приготовить овощи таким способом, и вы останетесь довольны!
Время готовки – 90 мин.
Время приготовления – 30-35 мин.
Порции – 15.
Ингредиенты:
- Кабачки – 3 кг.
- Морковка – 5 шт.
- Перец сладкий – 3 кг.
- Помидоры – 3 кг.
- Лук – 2 шт.
- Масло подсолнечное – 1 ст.
- Перец черный горошком – 6 шт.
- Перец душистый горошком – 6 шт.
- Сахар-песок – 4 ст.л.
- Соль – 2 ст.л.
- Эссенция уксусная 70% – 1,5 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Томаты разрезаем на 2-4 части, в зависимости от размера, высыпаем в объемную жаропрочную посуду.
Шаг 2. Лук «освобождаем» от шелухи, нарезаем полукольцами и пассеруем на разогретом подсолнечном масле.
Шаг 3. Кабачковую мякоть нарезаем мелкими кубиками и отвариваем с небольшим количеством воды около 15 минут.
Шаг 4. В отдельной сковороде обжариваем натертую на крупной терке морковку с измельченным чесноком (примерно 20 минут).
Шаг 5. Теперь отдельно поджариваем до мягкости нарезку из мякоти болгарского перца.
Шаг 6. Все овощи отправляем к ломтикам помидоров и ставим на конфорку. Томим на протяжении 40 минут, а за 10 минут до готовности добавляем специи, соль и уксусную эссенцию.
Шаг 7. Раскладываем горячий салат по заранее простерилизованным баночкам и закатываем под ключ. Переворачиваем вверх дном и накрываем теплым пледом на сутки. Приятного аппетита!
Кабачки с болгарским перцем и баклажанами на зиму
Кабачки с болгарским перцем и баклажанами на зиму – это простой и проверенный способ заготовки ароматных садовых овощей на весь холодный период года. Как правило, баночки с этим продуктом «улетают» с полок погреба в первую очередь, поэтому сразу готовьте побольше!
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Кабачки – 1 кг.
- Баклажаны – 1 шт.
- Перец болгарский – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Помидоры – 300 гр.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Уксус столовый 9% – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом готовки тщательно промываем овощи и избавляемся от шелухи и кожуры.
Шаг 2. Разрезаем помидоры на дольки и пробиваем до консистенции пюре в чаше блендера.
Шаг 3. Баклажаны нарезаем кубиками, присыпаем солью и даем полежать 15 минут – так, вся горечь выйдет вместе с соком.
Шаг 4. Аналогично баклажанам, измельчаем кабачки.
Шаг 5. Морковку нарезаем брусочками, а лук – полукольцами.
Шаг 6. Мякоть болгарского перца режем на тонкие полоски.
Шаг 7. Сгружаем все подготовленные овощи в кастрюлю либо глубокую сковороду, вливаем подсолнечное масло.
Шаг 8. В ту же посуду отправляем сахар, соль и томатную кашицу.
Шаг 9. Томим овощи в соусе в течение получаса, а после сдабриваем уксусом.
Шаг 10. Аппетитную заготовку распределяем по стерильным банкам и закатываем при помощи специальной машинки. Переворачиваем вверх дном и накрываем махровым полотенцем.
Шаг 11. Спустя сутки убираем баночки в место хранения. Приятного аппетита!
Кабачки на зиму с болгарским перцем и чесноком
Кабачки на зиму с болгарским перцем и чесноком – это ароматная закуска, которую можно с легкостью предложить не только своим домочадцам, но и гостям. Поверьте, каждый, кто попробует, будет просить не только двойную порцию, но и поделиться секретами приготовления!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Кабачок – 360 гр.
- Перец сладкий – 450 гр.
- Чеснок – 3 зуб.
- Паста томатная – 3 ст.л.
- Уксус столовый 9% – 30 мл.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Вода – 200 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом процесса ополаскиваем овощи и даем им время обсохнуть.
Шаг 2. Любым удобным способ стерилизуем стеклянные банки вместе с крышками.
Шаг 3. Не теряя времени, вычищаем семенную коробочку сладкого перца, мякоть измельчаем.
Шаг 4. Аналогично поступаем с молодыми кабачками.
Шаг 5. Нарезанные овощи вместе с водой и томатной пастой выкладываем в сотейник и ставим на конфорку.
Шаг 6. Провариваем массу на протяжении получаса.
Шаг 7. За пару минут до готовности вводим рубленый чеснок, соль, сахар и перец. Затем добавляем уксус и закуска готова.
Шаг 8. Разливаем состав по банкам и после остывания убираем в погреб. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!