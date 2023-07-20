Когда я впервые приготовила этот деликатес, мне не удалось его даже до подвала донести! Муж с родителями сразу всё съели, поэтому пришлось консервировать любимые кабачки еще раз. Как хорошо, что этот овощ почти каждое лето хорошо родит: и оладьями с рагу наедаемся, и для зимних заготовок еще остается.

Впервые кабачки с чесноком в томатном соке я попробовала у своей подруги лет 10 назад. Еще тогда они мне очень и очень понравились. Когда Люба поделилась со мной рецептом, я была невероятно рада от того, что закуску не нужно стерилизовать. Всегда считала, что при стерилизации в консервах теряется значительная часть витаминов. Вообщем, готовьте! Эти хрустящие пикантные кабачки не оставят равнодушным никого!

Как приготовить вкуснейшие кабачки с чесноком в томатном соке (без стерилизации)

Это просто превосходная закуска на зиму. И даже если у вас нет своего огорода, а кабачки приходится покупать, то, поверьте, выходит очень выгодно и бюджетно. Из представленного ниже количества продуктов получается 3 литровых баночки. Как бы там ни было, такой рецепт должен быть у каждой предусмотрительной хозяйки!

Ингредиенты

Кабачок1,5 кг Томатный сок2 л Чеснок6 зуб. Соль3 ст. л. Перец душистый6 шт. Укроп по вкусу Лавровый лист3 шт. Сахар6 ст. л. Уксус5 ст. л.

Приготовление

Молодые кабачки разрежьте на четыре части, удалите семена и измельчите овощ на удобные вам брусочки. На низ каждой банки положите веточку укропа, лавровый лист, по 2 зубчика чеснока и по 3 горошины душистого перца. Затем аккуратно уложите кабачковые кусочки. Залейте все это кипятком и накройте крышками. Измельчите томаты в мясорубке и вылейте смесь в кастрюлю. Добавьте соль с сахаром. Доведите томатный маринад до кипения. Через 20 минут снимите томатную заливку с огня, добавьте уксус и тщательно перемешайте. Слейте воду из банок с кабачками и замените ее томатным маринадом. Закройте банки стерилизованными крышками и поместите их под теплое покрывало (до полного остывания).

Готовые кабачки храните в холодном месте. Такая консервация прекрасно сочетается с вареным картофелем и мясом, белой рыбой и кашами. Приготовьте такие кабачки обязательно: семья скажет «Огромное спасибо»! Также рекомендую ознакомиться со следующим рецептом — кабачковая икра с необычным ингредиентом.