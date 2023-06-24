Кабачки с фаршем и сыром в духовке

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Кабачки с фаршем и сыром в духовке – это легкое, но в то же время питательное кушанье, которое, несмотря на свой простой состав, надолго избавит вас от голода и зарядит энергией до самого вечера. Кабачки достаточно быстро готовятся, а в процессе тепловой обработки прекрасно пропитываются мясным соком, пряными травами и различными добавками. А посыпав кушанье сверху горстью натертого сыра, вы получите поистине изысканный вкус и аромат!

Лодочки из кабачков с фаршем и сыром в духовке

Лодочки из кабачков с фаршем и сыром в духовке – это простое в приготовлении, но в то же время, невероятно вкусное и аппетитное кушанье, мимо которого никто не сможет пройти! Для дополнительной сочности мы будем использовать натуральный томатный сок.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Ингредиенты –+4 порц.

  • Кабачок 2 шт.
  • Говяжий фарш 300 гр.
  • Томатный сок 1 ст.
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.
  • Масло растительное 2 ст.л.
  • Специи и Приправы  по вкусу
  • Соль  по вкусу
  • Сахар-песок  по вкусу

Шаги 40 мин.

  1. Кабачки с фаршем и сыром в духовке

    Кабачки с фаршем и сыром в духовке готовятся очень просто. Промытые кабачки разрезаем вдоль, обрезаем хвостики с двух сторон.

  2. Кабачки с фаршем и сыром в духовке

    При помощи ложки, удаляем мякоть, оставляя стенки, толщиной не более одного сантиметра.

  3. Кабачки с фаршем и сыром в духовке

    Луковицы «освобождаем» от шелухи и мелко нарезаем.

  4. Кабачки с фаршем и сыром в духовке

    На разогретом растительном масле пассеруем лук до легкого золотистого оттенка.

  5. Кабачки с фаршем и сыром в духовке

    Добавляем в сковородку фарш, тщательно перемешиваем и томим 5 минут.

  6. Кабачки с фаршем и сыром в духовке

    Содержимое огнеупорной посуды заливаем томатным соком и выпариваем лишнюю жидкость. Посыпаем сахарным песком, солью и любимыми специями.

  7. Кабачки с фаршем и сыром в духовке

    Фаршируем «лодочки».

  8. Кабачки с фаршем и сыром в духовке

    Заготовки кладем на фольгу и сверху дополняем сырной стружкой.

  9. Кабачки с фаршем и сыром в духовке

    Запекаем кушанье на протяжении 20 минут при температурной отметке в 200 градусов. Приятного аппетита!

Фаршированные кабачки кружочками с фаршем и сыром в духовке

Фаршированные кабачки кружочками с фаршем и сыром в духовке – это легкое и питательное кушанье, которое надолго избавит вас от голода, несмотря на минимальную калорийность и максимальную пользу. И если ранее вы никогда не пробовали ничего подобного, то этот рецепт определенно именно для вас!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2-4.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 2 шт.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Перец болгарский – ½ шт.
  • Фарш куриный – 250 гр.
  • Сыр – 60 гр.
  • Масло подсолнечное – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мякоть сладкого перца режем на кубики небольшого размера.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 2. Смешиваем мясной фарш с овощной нарезкой, молотым перцем и солью.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 3. Следом в начинку добавляем кусочки помидора и рубленую зелень – перемешиваем.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 4. Кабачок ополаскиваем и разрезаем на продолговатые сегменты, вычищаем мякоть.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 5. Наполняем овощные «трубочки» подготовленной начинкой, сверху кладем пластины сыра. Запекаем, прикрыв фольгой, в течение получаса (180 градусов).

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 6. Приятного аппетита!

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Кабачки с фаршем, сыром и помидорами в духовке

Кабачки с фаршем, сыром и помидорами в духовке, дополненные яично-сметанной заливкой и запеченные до румяной корочки – это блюдо, которое приятно удивит не только членов вашей семьи, но также приведет в восторг самых избалованных гостей – гарантировано!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1,2 кг.
  • Фарш – 400 гр.
  • Лук – 3 шт.
  • Паста томатная – 2-3 ст.л.
  • Помидоры – 7-8 шт.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Яйца – 4 шт.
  • Сметана – 150 гр.
  • Масло растительное – для жарки + для смазывания формы.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко нарезанный лук пассеруем на разогретом растительном масле до прозрачности, добавляем фарш и через 5 минут вводим томатную пасту, соль и молотый перец – прогреваем все вместе еще несколько минут.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 2. Молодые кабачки измельчаем при помощи терки для моркови по-корейски, солим и отжимаем от лишнего сока.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 3. Помидоры ополаскиваем и режем на кружочки.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 4. В пиале расколачиваем яйца с добавлением соли и сметаны.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 5. Собираем блюдо: форму промазываем маслом и выкладываем половину кабачковой соломки, сверху фарш и снова овощной слой. Выкладываем слайсы помидоров, заливаем яичной смесью, присыпаем сыром и убираем в духовой шкаф.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 6. Готовим при 180 градусах около 30-35 минут, перед подачей по желанию украшаем свежей зеленью. Приятного аппетита!

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Запеканка из кабачков с фаршем и сыром

Запеканка из кабачков с фаршем и сыром – это сытное и питательное кушанье, которое идеально подходит для ужина либо обеда для всей семьи. И даже, если кто-то из ваших домочадцев не любит этот зеленый овощ, блюдо все равно придется по душе, потому как вкус кабачков практически не ощущается.

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 3 шт.
  • Фарш свиной – 500 гр.
  • Яйца – 4 шт.
  • Молоко – 120 мл.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Сыр – 100 гр.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Масло подсолнечное – 100 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молодой кабачок промываем и очищаем, режем колечками и обваливаем в муке с двух сторон.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 2. Разогреваем подсолнечное масло и обжариваем овощные ломтики до легкой румяности.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 3. В отдельной жаропрочной посуде обжариваем фарш с измельченным луком до полуготовности, посыпаем солью и молотым перцем.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 4. В форму для запекания слоями укладываем обжаренные кабачки, фарш, ломтики томата и снова кабачки – посыпаем натертым сыром.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 5. Взбалтываем молоко, яйца и соль – переливаем к полуфабрикату.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 6. Готовим на протяжении 40-45 минут при 200 градусах.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 7. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Кабачки с фаршем, сыром и картошкой в духовке

Кабачки с фаршем, сыром и картошкой в духовке, по своим вкусовым характеристикам очень напоминают всеми любимое мясо по-французски, однако, значительным плюсом является гораздо большая сочность и питательность. Обязательно попробуйте и вы останетесь довольны!

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Картошка – 3-4 шт.
  • Кабачки – 2 шт.
  • Фарш мясной – 500 гр.
  • Лук – 1-2 шт.
  • Сметана – 200 гр.
  • Сыр твердых сортов – 200 гр.
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Яйца – 1 шт.
  • Зелень – по вкусу.
  • Приправы – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно размораживаем фарш, приправляем любимыми специями, солью и молотым перцем – выкладываем на дно формы, смазанной растительным маслом.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 2. Поверх мясной составляющей распределяем кольца репчатого лука и тонкие ломтики картофеля, овощи солим и перчим, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 3. Кабачки нарезаем полукольцами и кладем на картошку.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 4. Для заливки смешиваем яйцо, сметану, измельченный чеснок и рубленую зелень.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 5. Полученным соусом заливаем заготовку и запекаем 50-60 минут в духовом шкафу, предварительно прогретом до 180-200 градусов.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 6. За 10-15 минут до готовности посыпаем кушанье тертым сыром. К столу подаем «с пылу, с жару». Приятного аппетита!

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Кабачки с фаршем, сыром и чесноком в духовке

Кабачки с фаршем, сыром и чесноком в духовке – это сытное и очень аппетитное кушанье, которое можно запросто подать даже к праздничному столу, благодаря его изысканному внешнему виду и непревзойденному аромату, перед которым просто невозможно устоять!

Время готовки – 1 ч. 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 3-4 шт.
  • Фарш мясной – 600-700 гр.
  • Рис – 80 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Укроп – ½ пучка.
  • Петрушка – ½ пучка.
  • Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.
  • Сыр – 100-150 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Для заливки:

  • Сметана – 300 гр.
  • Кетчуп – 1 ст.л.
  • Вода – 100-150 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления начинки смешиваем в глубокой тарелке фарш с отваренным до полуготовности рисом, рубленой зеленью, измельченным луком и чесноком, а также солью и молотым перцем.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 2. Тщательно перемешиваем.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 3. Кабачок ополаскиваем, обрезаем хвостики, нарезаем кольцами.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 4. На каждый ломтик кладем столовую ложку начинки, укладываем кабачки так, как показано на фото.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 5. Готовим соус: объединяем воду, кетчуп, сметану, соль и перец – мешаем.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 6. Полученной смесью заливаем заготовку, присыпаем натертым сыром.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 7. Запекаем кушанье около полутора часов при 180 градусах. К столу подаем в горячем виде. Приятного аппетита!

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Фаршированные кабачки с сыром и сметаной в духовке

Фаршированные кабачки с сыром и сметаной в духовке, дополненные сочными помидорами и перекрученным мясом – это безумно вкусное и ароматное кушанье, которое поможет вам разнообразить ежедневное меню и приятно удивить своих домочадцев.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 600 гр.
  • Фарш мясной – 360 гр.
  • Томаты – 1 шт.
  • Сыр – 30 гр.
  • Сметана – 80 гр.
  • Масло растительное – 5 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор: кабачки промываем и очищаем от кожицы, фарш приправляем солью и черным перцем.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 2. Режем овощ на колечки и кладем в форму для запекания, сверху помещаем немного фарша.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 3. Поверх мясной составляющей кладем слайс помидора, смазываем сметаной.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 4. При помощи терки с мелкими отверстиями, измельчаем сыр – посыпаем кабачки.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 5. Первые 20 минут готовим блюдо при 200 градусах, затем уменьшаем нагрев до 120 и ждем еще 20 минут.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 6. Кушанье сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Кабачки с фаршем, сыром и майонезом в духовке

Кабачки с фаршем, сыром и майонезом в духовке – это комплексное блюдо, которое избавит вас от отдельной готовки основного кушанья и гарнира. Зеленые плоды идеально гармонируют с питательной начинкой и сырной корочкой, которая придает особую изысканность.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1 шт.
  • Свинина – 250 гр.
  • Помидоры – 2-3 шт.
  • Сыр твердый – 80 гр.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 3-4 зуб.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и обсушиваем мясо, нарезаем кусочками. Очищенную луковицу также произвольно измельчаем.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 2. В чаше блендера пробиваем свинину с луком и чесноком до гладкой и однородной консистенции.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 3. Кабачок разрезаем вдоль и удаляем хвостики вместе с мякотью, фаршируем начинкой, сверху посыпаем черным перцем и солью, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 4. Промазываем заготовки тонким слоем майонеза, кладем ломтики помидоров и убираем полуфабрикат в духовку на 30-35 минут (180 градусов), за 10 минут до готовности присыпаем сырной стружкой.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

Шаг 5. Горячие кабачки кладем на сервировочное блюдо и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Кабачки с фаршем и сыром в духовке

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