Кабачки с фаршем и сыром в духовке – это легкое, но в то же время питательное кушанье, которое, несмотря на свой простой состав, надолго избавит вас от голода и зарядит энергией до самого вечера. Кабачки достаточно быстро готовятся, а в процессе тепловой обработки прекрасно пропитываются мясным соком, пряными травами и различными добавками. А посыпав кушанье сверху горстью натертого сыра, вы получите поистине изысканный вкус и аромат!

Лодочки из кабачков с фаршем и сыром в духовке

Лодочки из кабачков с фаршем и сыром в духовке – это простое в приготовлении, но в то же время, невероятно вкусное и аппетитное кушанье, мимо которого никто не сможет пройти! Для дополнительной сочности мы будем использовать натуральный томатный сок.

Ингредиенты –+4 порц.

Кабачок 2 шт.

Говяжий фарш 300 гр.

Томатный сок 1 ст.

Лук репчатый 2 шт.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.

Масло растительное 2 ст.л.

Специи и Приправы по вкусу

Соль по вкусу

Сахар-песок по вкусу

Шаги 40 мин.

Кабачки с фаршем и сыром в духовке готовятся очень просто. Промытые кабачки разрезаем вдоль, обрезаем хвостики с двух сторон. При помощи ложки, удаляем мякоть, оставляя стенки, толщиной не более одного сантиметра. Луковицы «освобождаем» от шелухи и мелко нарезаем. На разогретом растительном масле пассеруем лук до легкого золотистого оттенка. Добавляем в сковородку фарш, тщательно перемешиваем и томим 5 минут. Содержимое огнеупорной посуды заливаем томатным соком и выпариваем лишнюю жидкость. Посыпаем сахарным песком, солью и любимыми специями. Фаршируем «лодочки». Заготовки кладем на фольгу и сверху дополняем сырной стружкой. Запекаем кушанье на протяжении 20 минут при температурной отметке в 200 градусов. Приятного аппетита!

Фаршированные кабачки кружочками с фаршем и сыром в духовке

Фаршированные кабачки кружочками с фаршем и сыром в духовке – это легкое и питательное кушанье, которое надолго избавит вас от голода, несмотря на минимальную калорийность и максимальную пользу. И если ранее вы никогда не пробовали ничего подобного, то этот рецепт определенно именно для вас!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2-4.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Помидоры – 1 шт.

Перец болгарский – ½ шт.

Фарш куриный – 250 гр.

Сыр – 60 гр.

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мякоть сладкого перца режем на кубики небольшого размера.

Шаг 2. Смешиваем мясной фарш с овощной нарезкой, молотым перцем и солью.

Шаг 3. Следом в начинку добавляем кусочки помидора и рубленую зелень – перемешиваем.

Шаг 4. Кабачок ополаскиваем и разрезаем на продолговатые сегменты, вычищаем мякоть.

Шаг 5. Наполняем овощные «трубочки» подготовленной начинкой, сверху кладем пластины сыра. Запекаем, прикрыв фольгой, в течение получаса (180 градусов).

Шаг 6. Приятного аппетита!

Кабачки с фаршем, сыром и помидорами в духовке

Кабачки с фаршем, сыром и помидорами в духовке, дополненные яично-сметанной заливкой и запеченные до румяной корочки – это блюдо, которое приятно удивит не только членов вашей семьи, но также приведет в восторг самых избалованных гостей – гарантировано!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Кабачки – 1,2 кг.

Фарш – 400 гр.

Лук – 3 шт.

Паста томатная – 2-3 ст.л.

Помидоры – 7-8 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Яйца – 4 шт.

Сметана – 150 гр.

Масло растительное – для жарки + для смазывания формы.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко нарезанный лук пассеруем на разогретом растительном масле до прозрачности, добавляем фарш и через 5 минут вводим томатную пасту, соль и молотый перец – прогреваем все вместе еще несколько минут.

Шаг 2. Молодые кабачки измельчаем при помощи терки для моркови по-корейски, солим и отжимаем от лишнего сока.

Шаг 3. Помидоры ополаскиваем и режем на кружочки.

Шаг 4. В пиале расколачиваем яйца с добавлением соли и сметаны.

Шаг 5. Собираем блюдо: форму промазываем маслом и выкладываем половину кабачковой соломки, сверху фарш и снова овощной слой. Выкладываем слайсы помидоров, заливаем яичной смесью, присыпаем сыром и убираем в духовой шкаф.

Шаг 6. Готовим при 180 градусах около 30-35 минут, перед подачей по желанию украшаем свежей зеленью. Приятного аппетита!

Запеканка из кабачков с фаршем и сыром

Запеканка из кабачков с фаршем и сыром – это сытное и питательное кушанье, которое идеально подходит для ужина либо обеда для всей семьи. И даже, если кто-то из ваших домочадцев не любит этот зеленый овощ, блюдо все равно придется по душе, потому как вкус кабачков практически не ощущается.

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Кабачки – 3 шт.

Фарш свиной – 500 гр.

Яйца – 4 шт.

Молоко – 120 мл.

Помидоры – 2 шт.

Луковица – 1 шт.

Сыр – 100 гр.

Мука – 3 ст.л.

Масло подсолнечное – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молодой кабачок промываем и очищаем, режем колечками и обваливаем в муке с двух сторон.

Шаг 2. Разогреваем подсолнечное масло и обжариваем овощные ломтики до легкой румяности.

Шаг 3. В отдельной жаропрочной посуде обжариваем фарш с измельченным луком до полуготовности, посыпаем солью и молотым перцем.

Шаг 4. В форму для запекания слоями укладываем обжаренные кабачки, фарш, ломтики томата и снова кабачки – посыпаем натертым сыром.

Шаг 5. Взбалтываем молоко, яйца и соль – переливаем к полуфабрикату.

Шаг 6. Готовим на протяжении 40-45 минут при 200 градусах.

Шаг 7. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Кабачки с фаршем, сыром и картошкой в духовке

Кабачки с фаршем, сыром и картошкой в духовке, по своим вкусовым характеристикам очень напоминают всеми любимое мясо по-французски, однако, значительным плюсом является гораздо большая сочность и питательность. Обязательно попробуйте и вы останетесь довольны!

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Картошка – 3-4 шт.

Кабачки – 2 шт.

Фарш мясной – 500 гр.

Лук – 1-2 шт.

Сметана – 200 гр.

Сыр твердых сортов – 200 гр.

Чеснок – 2-3 зуб.

Яйца – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно размораживаем фарш, приправляем любимыми специями, солью и молотым перцем – выкладываем на дно формы, смазанной растительным маслом.

Шаг 2. Поверх мясной составляющей распределяем кольца репчатого лука и тонкие ломтики картофеля, овощи солим и перчим, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

Шаг 3. Кабачки нарезаем полукольцами и кладем на картошку.

Шаг 4. Для заливки смешиваем яйцо, сметану, измельченный чеснок и рубленую зелень.

Шаг 5. Полученным соусом заливаем заготовку и запекаем 50-60 минут в духовом шкафу, предварительно прогретом до 180-200 градусов.

Шаг 6. За 10-15 минут до готовности посыпаем кушанье тертым сыром. К столу подаем «с пылу, с жару». Приятного аппетита!

Кабачки с фаршем, сыром и чесноком в духовке

Кабачки с фаршем, сыром и чесноком в духовке – это сытное и очень аппетитное кушанье, которое можно запросто подать даже к праздничному столу, благодаря его изысканному внешнему виду и непревзойденному аромату, перед которым просто невозможно устоять!

Время готовки – 1 ч. 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Кабачки – 3-4 шт.

Фарш мясной – 600-700 гр.

Рис – 80 гр.

Луковица – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Укроп – ½ пучка.

Петрушка – ½ пучка.

Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.

Сыр – 100-150 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для заливки:

Сметана – 300 гр.

Кетчуп – 1 ст.л.

Вода – 100-150 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления начинки смешиваем в глубокой тарелке фарш с отваренным до полуготовности рисом, рубленой зеленью, измельченным луком и чесноком, а также солью и молотым перцем.

Шаг 2. Тщательно перемешиваем.

Шаг 3. Кабачок ополаскиваем, обрезаем хвостики, нарезаем кольцами.

Шаг 4. На каждый ломтик кладем столовую ложку начинки, укладываем кабачки так, как показано на фото.

Шаг 5. Готовим соус: объединяем воду, кетчуп, сметану, соль и перец – мешаем.

Шаг 6. Полученной смесью заливаем заготовку, присыпаем натертым сыром.

Шаг 7. Запекаем кушанье около полутора часов при 180 градусах. К столу подаем в горячем виде. Приятного аппетита!

Фаршированные кабачки с сыром и сметаной в духовке

Фаршированные кабачки с сыром и сметаной в духовке, дополненные сочными помидорами и перекрученным мясом – это безумно вкусное и ароматное кушанье, которое поможет вам разнообразить ежедневное меню и приятно удивить своих домочадцев.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Кабачки – 600 гр.

Фарш мясной – 360 гр.

Томаты – 1 шт.

Сыр – 30 гр.

Сметана – 80 гр.

Масло растительное – 5 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор: кабачки промываем и очищаем от кожицы, фарш приправляем солью и черным перцем.

Шаг 2. Режем овощ на колечки и кладем в форму для запекания, сверху помещаем немного фарша.

Шаг 3. Поверх мясной составляющей кладем слайс помидора, смазываем сметаной.

Шаг 4. При помощи терки с мелкими отверстиями, измельчаем сыр – посыпаем кабачки.

Шаг 5. Первые 20 минут готовим блюдо при 200 градусах, затем уменьшаем нагрев до 120 и ждем еще 20 минут.

Шаг 6. Кушанье сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Кабачки с фаршем, сыром и майонезом в духовке

Кабачки с фаршем, сыром и майонезом в духовке – это комплексное блюдо, которое избавит вас от отдельной готовки основного кушанья и гарнира. Зеленые плоды идеально гармонируют с питательной начинкой и сырной корочкой, которая придает особую изысканность.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 шт.

Свинина – 250 гр.

Помидоры – 2-3 шт.

Сыр твердый – 80 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3-4 зуб.

Масло растительное – 2 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и обсушиваем мясо, нарезаем кусочками. Очищенную луковицу также произвольно измельчаем.

Шаг 2. В чаше блендера пробиваем свинину с луком и чесноком до гладкой и однородной консистенции.

Шаг 3. Кабачок разрезаем вдоль и удаляем хвостики вместе с мякотью, фаршируем начинкой, сверху посыпаем черным перцем и солью, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

Шаг 4. Промазываем заготовки тонким слоем майонеза, кладем ломтики помидоров и убираем полуфабрикат в духовку на 30-35 минут (180 градусов), за 10 минут до готовности присыпаем сырной стружкой.

Шаг 5. Горячие кабачки кладем на сервировочное блюдо и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!