Кабачки с картошкой в духовке

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Кабачки с картошкой в духовке – это простая и вкусная кулинарная идея для домашнего стола. Такое угощение послужит ярким гарниром или аппетитным самостоятельным обеденным блюдом. Есть много идей, как вкусно приготовить овощи в духовке. Лучшие варианты мы собрали в подборке из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Кабачки, запеченные с картошкой в духовке

Кабачки, запеченные с картошкой в духовке – это питательная и универсальная идея для вашего стола. Вы можете подавать угощение в качестве гарнира к мясным или рыбным блюдам. Для быстрого и несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Кабачки с картошкой в духовке

Ингредиенты –+4 порц.

  • Кабачок 1 кг
  • Картофель 1 кг
  • Соль  по вкусу
  • Специи и Приправы  по вкусу
  • Масло оливковое 5 ст.л.
  • Уксус белый винный 2 ст.л.

Шаги 60 мин.

  1. Кабачки с картошкой в духовке

    Кабачки с картошкой в духовке готовятся очень просто. Промываем кабачки и нарезаем их кружочками.

  2. Кабачки с картошкой в духовке

    Очищаем картошку, промываем и режем кубиками.

  3. Кабачки с картошкой в духовке

    Отправляем кабачки и картофель в форму для запекания.

  4. Кабачки с картошкой в духовке

    Посыпаем овощи специями по вкусу.

  5. Кабачки с картошкой в духовке

    Поливаем виноградным белым уксусом.

  6. Кабачки с картошкой в духовке

    Добавляем соль по вкусу.

  7. Кабачки с картошкой в духовке

    Выливаем оливковое масло.

  8. Кабачки с картошкой в духовке

    Перемешиваем содержимое в форме для равномерного распределения специй.

  9. Кабачки с картошкой в духовке

    Отправляем угощение в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут.

  10. Кабачки с картошкой в духовке

    Кабачки, запеченные с картошкой в духовке готовы!

Кабачки с курицей и картошкой в духовке

Кабачки с курицей и картошкой в духовке порадуют вас своим сочным вкусом и питательными свойствами. Отличное решение для яркого семейного обеда или ужина. Такое блюдо точно никого не оставит равнодушным. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 6 часов 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Кабачок – 1 кг.
  • Картофель – 6 шт.
  • Курица – 1 шт.
  • Лук репчатый – 0,5 шт.
  • Чеснок – по вкусу.
  • Майонез – 0,5 ст.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления кабачков с курицей и картошкой в духовке первым делом подготовим птицу. Промываем ее, срезаем лишний жир. Натираем солью.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 2. Обмазываем курицу смесью из майонеза, измельченного чеснока и укропа. Оставляем мариноваться на 4 часа. Немного майонеза оставляем для овощей.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 3. Очищаем картофель и нарезаем кубиками.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 4. Солим его и поливаем сметаной, перемешиваем.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 5. Нарезаем кубиками кабачок. Соединяем его с полукольцами лука и майонезом. Перемешиваем.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 6. На противень выкладываем картофель с кабачком. По центру размещаем курицу. Запекаем блюдо два с половиной часа при температуре 160 градусов.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 7. Кабачки с курицей и картошкой в духовке готовы. Делите на порции и подавайте к столу!

Кабачки с картошкой в духовке

Кабачки, запеченные с картошкой, сыром и помидорами

Кабачки, запеченные с картошкой, сыром и помидорами – это сочное, аппетитное и ароматное угощение для вашего стола. Если хотите разнообразить привычное меню и приятно удивить близких, то обязательно берите на заметку нашу проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Кабачок – 300 гр.
  • Картофель – 5 шт.
  • Сыр твердый – 160 гр.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся рецептом кабачков, запеченных с картошкой, сыром и помидорами. Кабачки промываем, очищаем от кожуры и режем тонкими кружочками.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 2. Промываем помидоры и нарезаем их так же кружками.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 3. Очищаем картофель и разделываем его более тонкими кружками, чем кабачок. Это позволит овощам запечься одновременно.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 4. Форму для запекания промазываем растительным маслом. Выкладываем сюда кабачок.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 5. Солим, перчим овощ. Дополняем тонкими перьями репчатого лука и измельченным чесноком.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 6. Выкладываем слой из картофеля. Снова солим и перчим.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 7. Раскладываем кружки помидоров.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 8. На крупной терке натираем сыр.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 9. Посыпаем угощение сыром и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 10. Кабачки, запеченные с картошкой, сыром и помидорами, готовы. Посыпайте зеленью и подавайте к столу!

Кабачки с картошкой в духовке

Запеканка из кабачков, фарша и картошки в духовке

Запеканка из кабачков, фарша и картошки в духовке – интересная идея для вашего стола. Простое в исполнении и вкусное блюдо ярко разнообразит привычное меню. Подавайте к обеду или в качестве перекуса, а для приготовления используйте пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Кабачок небольшой – 2 шт.
  • Картофель – 5 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Фарш мясной – 0,5 кг.
  • Майоран – по вкусу.
  • Паприка сладкая – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сыр моцарелла/сулугуни – 350 гр.
  • Масло растительное – для жарки + для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начнем приготовление запеканки из кабачков, фарша и картошки в духовке, с подготовки овощей. Промываем кабачок и нарезаем его тонкими кружками.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 2. Очищаем картофель и также нарезаем кружками.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 3. Измельчаем репчатый лук и жарим его на растительном масле до румянца.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 4. Соединяем мясной фарш, лук, соль и специи. Тщательно вымешиваем.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 5. Промазываем форму для запекания растительным маслом. Выкладываем сюда часть картошки. Дополняем ее тонкими кусочками сыра. Используем только 100 грамм.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 6. Выкладываем слой из половины кабачков.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 7. Дальше идут слом из фарша, картошки и сыра.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 8. Выкладываем оставшиеся кабачки.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 9. Закрываем слои кусочками сыра.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 10. Отправляем блюдо в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час 20 минут.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 11. Запеканка из кабачков, фарша и картошки в духовке готова. Делите на порции и угощайтесь!

Кабачки с картошкой в духовке

Кабачки с мясом и картошкой в духовке

Кабачки с мясом и картошкой в духовке – это очень вкусное и питательное кулинарное решение для вашего домашнего обеда. Несложное в исполнении блюдо непременно разнообразит ваше привычное меню. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Свинина – 6 ломтиков.
  • Картофель – 1,2 кг.
  • Кабачок – 1 шт.
  • Сыр твердый – 120 гр.
  • Приправа для картофеля – 1 ч.л.
  • Приправа для мяса – по вкусу.
  • Паприка – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Попробуйте приготовить аппетитные кабачки с мясом и картошкой в духовке. Очищаем картофель и нарезаем его тонкими кружками. Посыпаем овощ приправой, паприкой и поливаем растительным маслом. Перемешиваем.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 2. Делим свинину на ломтики, накрываем пищевой пленкой и отбиваем кухонным молоточком. Солим мясо, перчим и натираем специями по вкусу.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 3. В форму для запекания выкладываем слой картофеля. Закрываем его мясными ломтиками.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 4. Измельчаем зелень и посыпаем ею картошку со свининой.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 5. Хорошо промываем кабачки и нарезаем их кружками. Укладываем на мясной слой. Закрываем фольгой и запекаем 40 минут при температуре 180 градусов.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 6. Спустя указанное время вынимаем из духовки форму, натираем сыр на терке и посыпаем им блюдо. Отправляем снова в духовку и запекаем до появления румяной сырной корочки.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 7. Кабачки с мясом и картошкой в духовке готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Кабачки с картошкой в духовке

Картошка с грибами и кабачками в духовке

Картошка с грибами и кабачками в духовке – несложное в приготовлении угощение для всей семьи. Простое и вкусное блюдо ярко дополнит ваш стол и разнообразит привычное меню. Подавайте к обеду или в качестве перекуса, а для приготовления используйте пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Кабачки – 2 шт.
  • Картофель – 6 шт.
  • Грибы шампиньоны – 6 шт.
  • Сыр твердый – 50 гр.
  • Сливки – 250 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Паприка – по вкусу.
  • Базилик сушеный – по вкусу.
  • Орегано молотый – 1 щепотка.
  • Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1.  Для приготовления картошки с грибами и кабачками в духовке возьмем необходимые ингредиенты. Кабачок промываем и нарезаем тонкими кружками.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 2. Промываем шампиньоны и режем их тонкими пластинками.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 3. Очищаем картофель и режем его тонкими кружками.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 4. Промазываем форму растительным маслом. Выкладываем сюда продукты кружками, чередуя картошку, кабачки и грибы.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 5. Солим продукты и посыпаем специями. Поливаем сливками.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 6. Закрываем угощение фольгой. Запекаем при температуре 180 градусов 30 минут.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 7. Спустя 30 минут убираем фольгу и посыпаем угощение тертым сыром. Готовим еще 5-10 минут при такой же температуре.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 8. Картошка с грибами и кабачками в духовке готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Кабачки с картошкой в духовке

Кабачки с картошкой в духовке со сметаной

Кабачки с картошкой в духовке со сметаной – это аппетитная и сочная идея для вашего стола. Вы можете подавать угощение в качестве гарнира к любимым горячим блюдам. Для быстрого приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Кабачок – 150 гр.
  • Картофель – 3 шт.
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Укроп – 10 гр.
  • Вода – 200 мл.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – 3 гр.
  • Масло сливочное – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1.  Отмеряем необходимое количество овощей и других продуктов для приготовления кабачков с картошкой в духовке со сметаной.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 2. Очищаем картофель и нарезаем его кубиками.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 3. Кубиками режем кабачок. С молодых плодов кожуру снимать не нужно.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 4. На дно горшка для запекания кладем кусочек сливочного масла.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 5. Выкладываем сюда картофель.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 6. Сюда же отправляем кабачки.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 7. Нарезаем репчатый лук тонкими четвертинками.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 8. Отправляем лук в горшочек.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 9. Дополняем овощи сметаной, солью и измельченным укропом.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 10. Заливаем кипятком и перемешиваем.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 11. Закрываем горшок крышкой и ставим его в разогретую до 200 градусов духовку.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 12. Запекаем 50 минут до готовности.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 13. Кабачки с картошкой в духовке со сметаной готовы. Можно подавать к столу!

Кабачки с картошкой в духовке

Запеченные кабачки с картошкой в сливках

Запеченные кабачки с картошкой в сливках – это питательная и интересная идея для вашего стола. Вы можете подавать угощение в качестве гарнира к мясным или рыбным блюдам. Для быстрого и несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Кабачки – 2 шт.
  • Картофель – 6 шт.
  • Сыр – 100 гр.
  • Сливки – 200 мл.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Укроп – 0,5 пучка.
  • Масло оливковое – 50 мл.
  • Сметана – 120 гр.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1.  Для приготовления запеченных кабачков с картошкой в сливках подготовим нужные продукты. Картофель очищаем от кожуры и промываем под водой.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 2. Отвариваем картошку до полуготовности.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 3. Отмеряем необходимое количество твердого сыра.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 4. Отварной картофель слегка остужаем и нарезаем кружочками.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 5. Промываем кабачки и также нарезаем их кружочками. Слегка солим.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 6. В форму для запекания, смазанную маслом, выкладываем кружочки кабачков и картошки. Ставим их вертикально. Солим по вкусу.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 7. Посыпаем измельченным укропом.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 8. Измельчаем чеснок и посыпаем им овощи. Поливаем оливковым маслом.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 9. Заливаем сливками, прикрываем фольгой и убираем в разогретую до 200 градусов духовку на 35 минут.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 10. По истечении указанного времени убираем фольгу и посыпаем тертым сыром. Промазываем сметаной и запекаем еще 10-15 минут.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 11. Запеченные кабачки с картошкой в сливках готовы. Выкладывайте на порционные тарелки и подавайте к столу!

Кабачки с картошкой в духовке

Кабачки с картошкой и индейкой в духовке

Кабачки с картошкой и индейкой в духовке несложно приготовить в домашних условиях. Простое в исполнении блюдо порадует ярким вкусом, питательностью и разнообразит меню. Подавайте к обеду или в качестве перекуса, а для приготовления используйте пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Кабачок – 1 шт.
  • Картофель – 6 шт.
  • Филе индейки – 0,5 кг.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Томаты – 2 шт.
  • Уксус яблочный – 1 ст.л.
  • Вода – 50 мл.
  • Зелень – по вкусу.
  • Укроп сушеный – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1.  Приступаем к приготовлению кабачков с картошкой и индейкой в духовке. Филе индейки нарезаем соломкой.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 2. Солим птицу, посыпаем специями и заливаем яблочным уксусом. Перемешиваем и оставляем мариноваться на 1 час.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 3. Кабачок нарезаем тонкими кружочками.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 4. Так же разделываем картофель. В форму для запекания выкладываем картошку, индейку и кабачок. Солим по вкусу.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 5. Отправляем сюда кусочки томатов. Выливаем немного воды.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 6. Посыпаем угощение тертым сыром.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 7. Закрываем фольгой и убираем в разогретую до 200 градусов духовку.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 8. Запекаем 1 час 10 минут.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 9. Убираем фольгу и запекаем еще 5-7 минут.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 10. Кабачки с картошкой и индейкой в духовке готовы. Можно подавать к столу!

Кабачки с картошкой в духовке

Кабачки с баклажанами и картошкой в духовке

Кабачки с баклажанами и картошкой в духовке получаются невероятно сочными и аппетитными. Такое угощение можно подавать к обеду, ужину или в качестве питательного перекуса. Обязательно берите кулинарную идею на заметку, чтобы разнообразить привычное меню.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Кабачок – 2 шт.
  • Картофель – 3 шт.
  • Баклажаны – 2 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Сухари панировочные – 50 гр.
  • Масло растительное – 40 мл.
  • Зелень – 10 гр.
  • Помидоры – 4 шт.
  • Соль – 5 гр.
  • Перец черный молотый – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1.  Подготовим овощи для приготовления кабачков с баклажанами и картошкой в духовке. Баклажаны режем тонкими кружочками, солим и оставляем на 20 минут. После промываем под водой, это уберет лишнюю горечь.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 2. Такими же кружочками нарезаем кабачок.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 3. Очищаем и промываем картофель, режем так же.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 4. Нарезаем кружочками помидоры. Все овощи горизонтально выкладываем в промазанную растительным маслом форму для запекания. Овощи чередуем.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 5. Измельчаем зелень и зубчик чеснока.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 6. Посыпаем овощи зеленью и чесноком. Солим и перчим.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 7. Сыр натираем на терке.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 8. Посыпаем сыром заготовку.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 9. Равномерно распределяем панировочные сухари.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 10. Отправляем запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут.

Кабачки с картошкой в духовке

Шаг 11. Кабачки с баклажанами и картошкой в духовке готовы. Делите на порции и угощайтесь!

Кабачки с картошкой в духовке

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