Кабачки с картошкой в духовке – это простая и вкусная кулинарная идея для домашнего стола. Такое угощение послужит ярким гарниром или аппетитным самостоятельным обеденным блюдом. Есть много идей, как вкусно приготовить овощи в духовке. Лучшие варианты мы собрали в подборке из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Кабачки, запеченные с картошкой в духовке

Кабачки, запеченные с картошкой в духовке – это питательная и универсальная идея для вашего стола. Вы можете подавать угощение в качестве гарнира к мясным или рыбным блюдам. Для быстрого и несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+4 порц.

Кабачок 1 кг

Картофель 1 кг

Соль по вкусу

Специи и Приправы по вкусу

Масло оливковое 5 ст.л.

Уксус белый винный 2 ст.л.

Шаги 60 мин.

Кабачки с картошкой в духовке готовятся очень просто. Промываем кабачки и нарезаем их кружочками. Очищаем картошку, промываем и режем кубиками. Отправляем кабачки и картофель в форму для запекания. Посыпаем овощи специями по вкусу. Поливаем виноградным белым уксусом. Добавляем соль по вкусу. Выливаем оливковое масло. Перемешиваем содержимое в форме для равномерного распределения специй. Отправляем угощение в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут. Кабачки, запеченные с картошкой в духовке готовы!

Кабачки с курицей и картошкой в духовке

Кабачки с курицей и картошкой в духовке порадуют вас своим сочным вкусом и питательными свойствами. Отличное решение для яркого семейного обеда или ужина. Такое блюдо точно никого не оставит равнодушным. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 6 часов 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачок – 1 кг.

Картофель – 6 шт.

Курица – 1 шт.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Чеснок – по вкусу.

Майонез – 0,5 ст.

Сметана – 2 ст.л.

Укроп – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления кабачков с курицей и картошкой в духовке первым делом подготовим птицу. Промываем ее, срезаем лишний жир. Натираем солью.

Шаг 2. Обмазываем курицу смесью из майонеза, измельченного чеснока и укропа. Оставляем мариноваться на 4 часа. Немного майонеза оставляем для овощей.

Шаг 3. Очищаем картофель и нарезаем кубиками.

Шаг 4. Солим его и поливаем сметаной, перемешиваем.

Шаг 5. Нарезаем кубиками кабачок. Соединяем его с полукольцами лука и майонезом. Перемешиваем.

Шаг 6. На противень выкладываем картофель с кабачком. По центру размещаем курицу. Запекаем блюдо два с половиной часа при температуре 160 градусов.

Шаг 7. Кабачки с курицей и картошкой в духовке готовы. Делите на порции и подавайте к столу!

Кабачки, запеченные с картошкой, сыром и помидорами

Кабачки, запеченные с картошкой, сыром и помидорами – это сочное, аппетитное и ароматное угощение для вашего стола. Если хотите разнообразить привычное меню и приятно удивить близких, то обязательно берите на заметку нашу проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 300 гр.

Картофель – 5 шт.

Сыр твердый – 160 гр.

Помидоры – 3 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Лук репчатый – 2 шт.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся рецептом кабачков, запеченных с картошкой, сыром и помидорами. Кабачки промываем, очищаем от кожуры и режем тонкими кружочками.

Шаг 2. Промываем помидоры и нарезаем их так же кружками.

Шаг 3. Очищаем картофель и разделываем его более тонкими кружками, чем кабачок. Это позволит овощам запечься одновременно.

Шаг 4. Форму для запекания промазываем растительным маслом. Выкладываем сюда кабачок.

Шаг 5. Солим, перчим овощ. Дополняем тонкими перьями репчатого лука и измельченным чесноком.

Шаг 6. Выкладываем слой из картофеля. Снова солим и перчим.

Шаг 7. Раскладываем кружки помидоров.

Шаг 8. На крупной терке натираем сыр.

Шаг 9. Посыпаем угощение сыром и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

Шаг 10. Кабачки, запеченные с картошкой, сыром и помидорами, готовы. Посыпайте зеленью и подавайте к столу!

Запеканка из кабачков, фарша и картошки в духовке

Запеканка из кабачков, фарша и картошки в духовке – интересная идея для вашего стола. Простое в исполнении и вкусное блюдо ярко разнообразит привычное меню. Подавайте к обеду или в качестве перекуса, а для приготовления используйте пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачок небольшой – 2 шт.

Картофель – 5 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Фарш мясной – 0,5 кг.

Майоран – по вкусу.

Паприка сладкая – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сыр моцарелла/сулугуни – 350 гр.

Масло растительное – для жарки + для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начнем приготовление запеканки из кабачков, фарша и картошки в духовке, с подготовки овощей. Промываем кабачок и нарезаем его тонкими кружками.

Шаг 2. Очищаем картофель и также нарезаем кружками.

Шаг 3. Измельчаем репчатый лук и жарим его на растительном масле до румянца.

Шаг 4. Соединяем мясной фарш, лук, соль и специи. Тщательно вымешиваем.

Шаг 5. Промазываем форму для запекания растительным маслом. Выкладываем сюда часть картошки. Дополняем ее тонкими кусочками сыра. Используем только 100 грамм.

Шаг 6. Выкладываем слой из половины кабачков.

Шаг 7. Дальше идут слом из фарша, картошки и сыра.

Шаг 8. Выкладываем оставшиеся кабачки.

Шаг 9. Закрываем слои кусочками сыра.

Шаг 10. Отправляем блюдо в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час 20 минут.

Шаг 11. Запеканка из кабачков, фарша и картошки в духовке готова. Делите на порции и угощайтесь!

Кабачки с мясом и картошкой в духовке

Кабачки с мясом и картошкой в духовке – это очень вкусное и питательное кулинарное решение для вашего домашнего обеда. Несложное в исполнении блюдо непременно разнообразит ваше привычное меню. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинина – 6 ломтиков.

Картофель – 1,2 кг.

Кабачок – 1 шт.

Сыр твердый – 120 гр.

Приправа для картофеля – 1 ч.л.

Приправа для мяса – по вкусу.

Паприка – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 50 мл.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Попробуйте приготовить аппетитные кабачки с мясом и картошкой в духовке. Очищаем картофель и нарезаем его тонкими кружками. Посыпаем овощ приправой, паприкой и поливаем растительным маслом. Перемешиваем.

Шаг 2. Делим свинину на ломтики, накрываем пищевой пленкой и отбиваем кухонным молоточком. Солим мясо, перчим и натираем специями по вкусу.

Шаг 3. В форму для запекания выкладываем слой картофеля. Закрываем его мясными ломтиками.

Шаг 4. Измельчаем зелень и посыпаем ею картошку со свининой.

Шаг 5. Хорошо промываем кабачки и нарезаем их кружками. Укладываем на мясной слой. Закрываем фольгой и запекаем 40 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 6. Спустя указанное время вынимаем из духовки форму, натираем сыр на терке и посыпаем им блюдо. Отправляем снова в духовку и запекаем до появления румяной сырной корочки.

Шаг 7. Кабачки с мясом и картошкой в духовке готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Картошка с грибами и кабачками в духовке

Картошка с грибами и кабачками в духовке – несложное в приготовлении угощение для всей семьи. Простое и вкусное блюдо ярко дополнит ваш стол и разнообразит привычное меню. Подавайте к обеду или в качестве перекуса, а для приготовления используйте пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Картофель – 6 шт.

Грибы шампиньоны – 6 шт.

Сыр твердый – 50 гр.

Сливки – 250 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Паприка – по вкусу.

Базилик сушеный – по вкусу.

Орегано молотый – 1 щепотка.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления картошки с грибами и кабачками в духовке возьмем необходимые ингредиенты. Кабачок промываем и нарезаем тонкими кружками.

Шаг 2. Промываем шампиньоны и режем их тонкими пластинками.

Шаг 3. Очищаем картофель и режем его тонкими кружками.

Шаг 4. Промазываем форму растительным маслом. Выкладываем сюда продукты кружками, чередуя картошку, кабачки и грибы.

Шаг 5. Солим продукты и посыпаем специями. Поливаем сливками.

Шаг 6. Закрываем угощение фольгой. Запекаем при температуре 180 градусов 30 минут.

Шаг 7. Спустя 30 минут убираем фольгу и посыпаем угощение тертым сыром. Готовим еще 5-10 минут при такой же температуре.

Шаг 8. Картошка с грибами и кабачками в духовке готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Кабачки с картошкой в духовке со сметаной

Кабачки с картошкой в духовке со сметаной – это аппетитная и сочная идея для вашего стола. Вы можете подавать угощение в качестве гарнира к любимым горячим блюдам. Для быстрого приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Кабачок – 150 гр.

Картофель – 3 шт.

Сметана – 1 ст.л.

Укроп – 10 гр.

Вода – 200 мл.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – 3 гр.

Масло сливочное – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество овощей и других продуктов для приготовления кабачков с картошкой в духовке со сметаной.

Шаг 2. Очищаем картофель и нарезаем его кубиками.

Шаг 3. Кубиками режем кабачок. С молодых плодов кожуру снимать не нужно.

Шаг 4. На дно горшка для запекания кладем кусочек сливочного масла.

Шаг 5. Выкладываем сюда картофель.

Шаг 6. Сюда же отправляем кабачки.

Шаг 7. Нарезаем репчатый лук тонкими четвертинками.

Шаг 8. Отправляем лук в горшочек.

Шаг 9. Дополняем овощи сметаной, солью и измельченным укропом.

Шаг 10. Заливаем кипятком и перемешиваем.

Шаг 11. Закрываем горшок крышкой и ставим его в разогретую до 200 градусов духовку.

Шаг 12. Запекаем 50 минут до готовности.

Шаг 13. Кабачки с картошкой в духовке со сметаной готовы. Можно подавать к столу!

Запеченные кабачки с картошкой в сливках

Запеченные кабачки с картошкой в сливках – это питательная и интересная идея для вашего стола. Вы можете подавать угощение в качестве гарнира к мясным или рыбным блюдам. Для быстрого и несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Картофель – 6 шт.

Сыр – 100 гр.

Сливки – 200 мл.

Чеснок – 3 зубчика.

Укроп – 0,5 пучка.

Масло оливковое – 50 мл.

Сметана – 120 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления запеченных кабачков с картошкой в сливках подготовим нужные продукты. Картофель очищаем от кожуры и промываем под водой.

Шаг 2. Отвариваем картошку до полуготовности.

Шаг 3. Отмеряем необходимое количество твердого сыра.

Шаг 4. Отварной картофель слегка остужаем и нарезаем кружочками.

Шаг 5. Промываем кабачки и также нарезаем их кружочками. Слегка солим.

Шаг 6. В форму для запекания, смазанную маслом, выкладываем кружочки кабачков и картошки. Ставим их вертикально. Солим по вкусу.

Шаг 7. Посыпаем измельченным укропом.

Шаг 8. Измельчаем чеснок и посыпаем им овощи. Поливаем оливковым маслом.

Шаг 9. Заливаем сливками, прикрываем фольгой и убираем в разогретую до 200 градусов духовку на 35 минут.

Шаг 10. По истечении указанного времени убираем фольгу и посыпаем тертым сыром. Промазываем сметаной и запекаем еще 10-15 минут.

Шаг 11. Запеченные кабачки с картошкой в сливках готовы. Выкладывайте на порционные тарелки и подавайте к столу!

Кабачки с картошкой и индейкой в духовке

Кабачки с картошкой и индейкой в духовке несложно приготовить в домашних условиях. Простое в исполнении блюдо порадует ярким вкусом, питательностью и разнообразит меню. Подавайте к обеду или в качестве перекуса, а для приготовления используйте пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Картофель – 6 шт.

Филе индейки – 0,5 кг.

Сыр твердый – 100 гр.

Томаты – 2 шт.

Уксус яблочный – 1 ст.л.

Вода – 50 мл.

Зелень – по вкусу.

Укроп сушеный – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приступаем к приготовлению кабачков с картошкой и индейкой в духовке. Филе индейки нарезаем соломкой.

Шаг 2. Солим птицу, посыпаем специями и заливаем яблочным уксусом. Перемешиваем и оставляем мариноваться на 1 час.

Шаг 3. Кабачок нарезаем тонкими кружочками.

Шаг 4. Так же разделываем картофель. В форму для запекания выкладываем картошку, индейку и кабачок. Солим по вкусу.

Шаг 5. Отправляем сюда кусочки томатов. Выливаем немного воды.

Шаг 6. Посыпаем угощение тертым сыром.

Шаг 7. Закрываем фольгой и убираем в разогретую до 200 градусов духовку.

Шаг 8. Запекаем 1 час 10 минут.

Шаг 9. Убираем фольгу и запекаем еще 5-7 минут.

Шаг 10. Кабачки с картошкой и индейкой в духовке готовы. Можно подавать к столу!

Кабачки с баклажанами и картошкой в духовке

Кабачки с баклажанами и картошкой в духовке получаются невероятно сочными и аппетитными. Такое угощение можно подавать к обеду, ужину или в качестве питательного перекуса. Обязательно берите кулинарную идею на заметку, чтобы разнообразить привычное меню.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 2 шт.

Картофель – 3 шт.

Баклажаны – 2 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Сыр твердый – 100 гр.

Сухари панировочные – 50 гр.

Масло растительное – 40 мл.

Зелень – 10 гр.

Помидоры – 4 шт.

Соль – 5 гр.

Перец черный молотый – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим овощи для приготовления кабачков с баклажанами и картошкой в духовке. Баклажаны режем тонкими кружочками, солим и оставляем на 20 минут. После промываем под водой, это уберет лишнюю горечь.

Шаг 2. Такими же кружочками нарезаем кабачок.

Шаг 3. Очищаем и промываем картофель, режем так же.

Шаг 4. Нарезаем кружочками помидоры. Все овощи горизонтально выкладываем в промазанную растительным маслом форму для запекания. Овощи чередуем.

Шаг 5. Измельчаем зелень и зубчик чеснока.

Шаг 6. Посыпаем овощи зеленью и чесноком. Солим и перчим.

Шаг 7. Сыр натираем на терке.

Шаг 8. Посыпаем сыром заготовку.

Шаг 9. Равномерно распределяем панировочные сухари.

Шаг 10. Отправляем запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут.

Шаг 11. Кабачки с баклажанами и картошкой в духовке готовы. Делите на порции и угощайтесь!