Кабачки с майонезом и чесноком на сковороде – это простое и вкусное угощение для всей семьи. Такое блюдо порадует очень быстрым кулинарным процессом, аппетитным видом и питательностью. Для приготовления овощной закуски используйте проверенную кулинарную подборку из шести рецептов с пошаговыми фотографиями.
Жареные кабачки с майонезом и чесноком на сковороде
Жареные кабачки с майонезом и чесноком на сковороде порадуют вас ярким вкусом, ароматом и аппетитным внешним видом. Такой продукт можно подавать в качестве завтрака или перекуса, дополнив сметаной или другими соусами по вкусу. Обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт.
Ингредиенты –+6 порц.
- Кабачок 3 шт.
- Чеснок 5 зуб.
- Майонез столовый молочный 3 ст.л.
- Лук зелёный 3 пера
- Петрушка 5 веток
- Укроп 5 веток
- Масло растительное для жарки
- Соль 1 ч.л.
Шаги 35 мин.
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Кабачки с майонезом и чесноком на сковороде готовятся быстро и просто. Промываем кабачки и режем их кружочками.
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Измельчаем чеснок и предварительно промытую зелень.
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Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда кружки кабачка.
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Обжариваем овощ до румянца с обеих сторон. Солим.
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Выкладываем продукт на плоскую тарелку.
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Измельчаем чеснок и посыпаем им кабачки. Обмазываем майонезом и посыпаем ароматной зеленью.
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Жареные кабачки с майонезом и чесноком на сковороде готовы. Подавайте к столу и пробуйте!
Кабачки с майонезом, помидорами, сыром и чесноком на сковороде
Кабачки с майонезом, помидорами, сыром и чесноком на сковороде – это аппетитное, вкусное и простое в исполнении блюдо для всей семьи. Для приготовления угощения из кабачков используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Порадуйте близких и разнообразьте свое меню.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Кабачок – 400 гр.
- Помидоры – 2 шт.
- Сыр твердый – 80 гр.
- Чеснок – 1 зубчик.
- Майонез – 1 ст.л.
- Укроп – по вкусу.
- Масло растительное – 60 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.
Шаг 2. Промываем кабачок и режем его тонкими кружочками.
Шаг 3. Солим и перчим овощ.
Шаг 4. Обжариваем сковороду с растительным маслом. Кладем сюда кабачки и обжариваем их по 5 минут с каждой стороны.
Шаг 5. Выкладываем кабачки на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
Шаг 6. Выкладываем продукт на плоскую тарелку.
Шаг 7. Твердый сыр натираем на терке и выкладываем в глубокую миску.
Шаг 8. Мелкими кубиками режем помидоры и отправляем их к сыру.
Шаг 9. Сюда же отправляем измельченный укроп. Часть оставляем для подачи.
Шаг 10. Добавляем измельченный чеснок.
Шаг 11. Присоединяем майонез. Солим и перчим заготовку.
Шаг 12. Хорошенько перемешиваем.
Шаг 13. Обмазываем остывшие кабачки заправкой и убираем в холодильник на 1 час.
Шаг 14. Перед подачей посыпаем угощение укропом.
Шаг 15. Кабачки с майонезом, помидорами, сыром и чесноком на сковороде готовы. Подавайте к столу!
Жареные кабачки кружочками с чесноком и майонезом
Жареные кабачки кружочками с чесноком и майонезом порадуют вас не только своим ярким вкусом, но и аппетитным ароматом. Угощение послужит интересной закуской для всей семьи. Для простого и быстрого приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговым описанием процесса.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Кабачок – 1 шт.
- Майонез – 3 ст.л.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Сыр сливочный – по желанию.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промываем кабачок и режем его тонкими кружочками. Кожуру снимать не нужно.
Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Кладем сюда кабачки. Обжариваем их с одной стороны.
Шаг 3. Переворачиваем и жарим, с другой стороны, до румянца. Солим по вкусу.
Шаг 4. Выкладываем обжаренные кружочки на плоскую тарелку.
Шаг 5. Соединяем майонез с измельченным чесноком.
Шаг 6. Можно добавить немного сливочного сыра. Перемешиваем.
Шаг 7. Каждый кружок кабачка обмазываем нежной и ароматной заправкой.
Шаг 8. Жареные кабачки кружочками с чесноком и майонезом готовы. Угощайтесь!
Кабачки с баклажанами в майонезе на сковороде
Кабачки с баклажанами в майонезе на сковороде — интересная и яркая кулинарная идея для вашего домашнего стола. Порадуйте близких вкусным и аппетитным овощным угощением. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Кабачок молодой – 0,6 кг.
- Баклажаны – 0,6 кг.
- Майонез – 1 ст.л.
- Масло растительное – 120 мл.
- Чеснок – 4 зубчика.
- Яйцо – 2 шт.
- Мука – 2 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промываем кабачки и баклажаны. Режем их тонкими кружочками.
Шаг 2. Взбиваем куриные яйца с солью. Просеиваем муку на плоскую тарелку. Кабачки обваливаем сперва в яйце, затем в муке.
Шаг 3. Кладем продукт в сковороду, разогретую с растительным маслом.
Шаг 4. Обжариваем до яркого румянца с обеих сторон.
Шаг 5. Баклажаны обжариваем в масле без панировки. Солим по вкусу.
Шаг 6. Майонез соединяем с измельченным чесноком. Перемешиваем.
Шаг 7. Готовые кабачки и баклажаны хорошо обмазываем майонезом. Складываем друг на друга.
Шаг 8. Кабачки с баклажанами в майонезе на сковороде готовы. Можно пробовать!
Кабачки в майонезе на сковороде гриль
Кабачки в майонезе на сковороде гриль – это простое и вкусное угощение, которое несложно приготовить в домашних условиях. Берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки. Порадуйте близких и разнообразьте привычное меню.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Кабачок – 2 шт.
- Майонез – 2 ст.л.
- Чеснок – 1 зубчик.
- Помидоры – 4 шт.
- Укроп – 5 веток.
- Масло растительное – 50 мл.
- Мука – 4 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.
Шаг 2. Промываем кабачки и режем их тонкими кружками.
Шаг 3. Сначала кабачки обваливаем в муке с солью и перцем.
Шаг 4. Отправляем на сковороду-гриль, предварительно разогретую с растительным маслом. Подрумяниваем с обеих сторон.
Шаг 5. Режем помидоры кружочками.
Шаг 6. Майонез вымешиваем с измельченной зеленью, чесноком и черным молотым перцем.
Шаг 7. Кружки кабачка обильно обмазываем майонезом.
Шаг 8. Дополняем кружком помидора. Можно украсить зеленью.
Шаг 9. Кабачки в майонезе на сковороде гриль готовы.
Кабачки в майонезном кляре на сковороде
Кабачки в майонезном кляре на сковороде порадуют вас не только своим ярким вкусом, но и аппетитным внешним видом. Готовый овощной продукт послужит интересной закуской для всей семьи. Подавайте к столу со сметаной или другими соусами по вкусу.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Кабачок – 1 шт.
- Майонез – 100 гр.
- Сметана – 2 ст.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 2 ст.л.
- Мед – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промываем кабачок и режем его тонкими кусочками. Можно пластинками или кружочками.
Шаг 2. В тарелке соединяем майонез, яйцо, сметану и мед. Тщательно вымешиваем.
Шаг 3. Сюда же просеиваем муку. Добавляем измельченный чеснок, соль и специи.
Шаг 4. Снова хорошо вымешиваем до однородности.
Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обваливаем кабачки в майонезном кляре и выкладываем на сковороду.
Шаг 6. Обжариваем угощение до румяной корочки с обеих сторон.
Шаг 7. Кабачки в майонезном кляре на сковороде готовы. Угощайтесь!