Кабачки с майонезом и чесноком на сковороде – это простое и вкусное угощение для всей семьи. Такое блюдо порадует очень быстрым кулинарным процессом, аппетитным видом и питательностью. Для приготовления овощной закуски используйте проверенную кулинарную подборку из шести рецептов с пошаговыми фотографиями.

Жареные кабачки с майонезом и чесноком на сковороде

Жареные кабачки с майонезом и чесноком на сковороде порадуют вас ярким вкусом, ароматом и аппетитным внешним видом. Такой продукт можно подавать в качестве завтрака или перекуса, дополнив сметаной или другими соусами по вкусу. Обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт.

Ингредиенты –+6 порц.

Кабачок 3 шт.

Чеснок 5 зуб.

Майонез столовый молочный 3 ст.л.

Лук зелёный 3 пера

Петрушка 5 веток

Укроп 5 веток

Масло растительное для жарки

Соль 1 ч.л.

Шаги 35 мин.

Кабачки с майонезом и чесноком на сковороде готовятся быстро и просто. Промываем кабачки и режем их кружочками. Измельчаем чеснок и предварительно промытую зелень. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда кружки кабачка. Обжариваем овощ до румянца с обеих сторон. Солим. Выкладываем продукт на плоскую тарелку. Измельчаем чеснок и посыпаем им кабачки. Обмазываем майонезом и посыпаем ароматной зеленью. Жареные кабачки с майонезом и чесноком на сковороде готовы. Подавайте к столу и пробуйте!

Кабачки с майонезом, помидорами, сыром и чесноком на сковороде

Кабачки с майонезом, помидорами, сыром и чесноком на сковороде – это аппетитное, вкусное и простое в исполнении блюдо для всей семьи. Для приготовления угощения из кабачков используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Порадуйте близких и разнообразьте свое меню.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Кабачок – 400 гр.

Помидоры – 2 шт.

Сыр твердый – 80 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Майонез – 1 ст.л.

Укроп – по вкусу.

Масло растительное – 60 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Промываем кабачок и режем его тонкими кружочками.

Шаг 3. Солим и перчим овощ.

Шаг 4. Обжариваем сковороду с растительным маслом. Кладем сюда кабачки и обжариваем их по 5 минут с каждой стороны.

Шаг 5. Выкладываем кабачки на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 6. Выкладываем продукт на плоскую тарелку.

Шаг 7. Твердый сыр натираем на терке и выкладываем в глубокую миску.

Шаг 8. Мелкими кубиками режем помидоры и отправляем их к сыру.

Шаг 9. Сюда же отправляем измельченный укроп. Часть оставляем для подачи.

Шаг 10. Добавляем измельченный чеснок.

Шаг 11. Присоединяем майонез. Солим и перчим заготовку.

Шаг 12. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 13. Обмазываем остывшие кабачки заправкой и убираем в холодильник на 1 час.

Шаг 14. Перед подачей посыпаем угощение укропом.

Шаг 15. Кабачки с майонезом, помидорами, сыром и чесноком на сковороде готовы. Подавайте к столу!

Жареные кабачки кружочками с чесноком и майонезом

Жареные кабачки кружочками с чесноком и майонезом порадуют вас не только своим ярким вкусом, но и аппетитным ароматом. Угощение послужит интересной закуской для всей семьи. Для простого и быстрого приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговым описанием процесса.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Майонез – 3 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Сыр сливочный – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем кабачок и режем его тонкими кружочками. Кожуру снимать не нужно.

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Кладем сюда кабачки. Обжариваем их с одной стороны.

Шаг 3. Переворачиваем и жарим, с другой стороны, до румянца. Солим по вкусу.

Шаг 4. Выкладываем обжаренные кружочки на плоскую тарелку.

Шаг 5. Соединяем майонез с измельченным чесноком.

Шаг 6. Можно добавить немного сливочного сыра. Перемешиваем.

Шаг 7. Каждый кружок кабачка обмазываем нежной и ароматной заправкой.

Шаг 8. Жареные кабачки кружочками с чесноком и майонезом готовы. Угощайтесь!

Кабачки с баклажанами в майонезе на сковороде

Кабачки с баклажанами в майонезе на сковороде — интересная и яркая кулинарная идея для вашего домашнего стола. Порадуйте близких вкусным и аппетитным овощным угощением. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок молодой – 0,6 кг.

Баклажаны – 0,6 кг.

Майонез – 1 ст.л.

Масло растительное – 120 мл.

Чеснок – 4 зубчика.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем кабачки и баклажаны. Режем их тонкими кружочками.

Шаг 2. Взбиваем куриные яйца с солью. Просеиваем муку на плоскую тарелку. Кабачки обваливаем сперва в яйце, затем в муке.

Шаг 3. Кладем продукт в сковороду, разогретую с растительным маслом.

Шаг 4. Обжариваем до яркого румянца с обеих сторон.

Шаг 5. Баклажаны обжариваем в масле без панировки. Солим по вкусу.

Шаг 6. Майонез соединяем с измельченным чесноком. Перемешиваем.

Шаг 7. Готовые кабачки и баклажаны хорошо обмазываем майонезом. Складываем друг на друга.

Шаг 8. Кабачки с баклажанами в майонезе на сковороде готовы. Можно пробовать!

Кабачки в майонезе на сковороде гриль

Кабачки в майонезе на сковороде гриль – это простое и вкусное угощение, которое несложно приготовить в домашних условиях. Берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки. Порадуйте близких и разнообразьте привычное меню.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 2 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Чеснок – 1 зубчик.

Помидоры – 4 шт.

Укроп – 5 веток.

Масло растительное – 50 мл.

Мука – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. Промываем кабачки и режем их тонкими кружками.

Шаг 3. Сначала кабачки обваливаем в муке с солью и перцем.

Шаг 4. Отправляем на сковороду-гриль, предварительно разогретую с растительным маслом. Подрумяниваем с обеих сторон.

Шаг 5. Режем помидоры кружочками.

Шаг 6. Майонез вымешиваем с измельченной зеленью, чесноком и черным молотым перцем.

Шаг 7. Кружки кабачка обильно обмазываем майонезом.

Шаг 8. Дополняем кружком помидора. Можно украсить зеленью.

Шаг 9. Кабачки в майонезе на сковороде гриль готовы.

Кабачки в майонезном кляре на сковороде

Кабачки в майонезном кляре на сковороде порадуют вас не только своим ярким вкусом, но и аппетитным внешним видом. Готовый овощной продукт послужит интересной закуской для всей семьи. Подавайте к столу со сметаной или другими соусами по вкусу.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Майонез – 100 гр.

Сметана – 2 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 2 ст.л.

Мед – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 2 зубчика.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем кабачок и режем его тонкими кусочками. Можно пластинками или кружочками.

Шаг 2. В тарелке соединяем майонез, яйцо, сметану и мед. Тщательно вымешиваем.

Шаг 3. Сюда же просеиваем муку. Добавляем измельченный чеснок, соль и специи.

Шаг 4. Снова хорошо вымешиваем до однородности.

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обваливаем кабачки в майонезном кляре и выкладываем на сковороду.

Шаг 6. Обжариваем угощение до румяной корочки с обеих сторон.

Шаг 7. Кабачки в майонезном кляре на сковороде готовы. Угощайтесь!