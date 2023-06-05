Кабачки с перцем и помидорами на зиму – популярная консервация, вкусная и простая в приготовлении. Основу салатов составляет кабачок. Его нейтральный вкус хорошо дополняют сладкий перец, помидоры и другие овощи. Такие салаты готовят как для подачи самостоятельным блюдом, так и гарниром к мясным и рыбным.

Заготовка из кабачков с перцем и помидорами на зиму

Заготовка из кабачков с перцем и помидорами на зиму признается самой популярной, ведь эти три овоща создают отличный вкусовой букет, а процесс готовки простой. Самым трудоемким моментом является нарезка овощей. Готовим салат в этом рецепте без стерилизации.

Ингредиенты –+1.5 л.

Кабачок 600 гр.

Лук репчатый 2 шт.

Перец болгарский 300 гр.

Помидоры 500 гр.

Томатная паста 1 ст.л.

Соль 1.5 ч.л.

Сахар-песок 2 ст.л.

Вода 50 мл.

Лавровый лист 2 шт.

Уксус столовый 9% 2 ст.л.

Приправы по вкусу

Масло растительное по вкусу

Зелень по вкусу

Шаги 80 мин.

Чтобы заготовка из кабачков с перцем и помидорами на зиму получилась вкусной, выберите хорошие овощи. Обычные кабачки можете заменить цукини. Взвесьте овощи и отмерьте, согласно пропорции рецепта, специи. Затем овощи очистите и промойте. Кабачок нарежьте одинаковыми средними кусочками и переложите в кастрюлю для тушения. Сладкий перец, можно взять разного цвета, нарежьте такими же по размеру кусочками и переложите в кастрюлю. Средними кубиками нарежьте помидоры и переложите поверх перца. Тонкими полукольцами измельчите лук и переложите в кастрюлю. Насыпьте к нарезке овощей указанное в рецепте количество соли с сахаром и любыми овощными приправами, положите лавровый лист, ложку томатной пасты и налейте 50 мл чистой воды. На среднем огне салат доведите до кипения. Затем овощи потушите в течение 30-40 минут на небольшом огне, не закрывая кастрюлю крышкой. Через 10 минут от начала тушения, овощи аккуратно перемешайте. За это время любым способом простерилизуйте банки с крышками. В готовый салат налейте уксус, перемешайте и через минуту огонь выключите. Приготовленную заготовку из кабачков с перцем и помидорами на зиму разложите по банкам, герметично закройте, поставьте на крышки и накройте махровым полотенцем. Полностью остывшие банки с заготовкой перенесите на хранение в подвал или темную кладовку. Перед подачей к столу салат дополните маслом, и свежей зеленью. Удачных и вкусных заготовок!

Кабачки с перцем, помидорами, луком и морковью на зиму

Вкус салатов из нейтрального кабачка дополняется набором овощей и в этом рецепте перец, помидоры и лук дополним морковью. Нарезку лука с морковью и перцем обжарим. Готовим салат без стерилизации, а консервантом берем лимонную кислоту.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 40 минут.

Порции: 4 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 кг.

Морковь – 500 гр.

Лук – 1 кг.

Перец болгарский – 500 гр.

Помидоры – 1 кг.

Чеснок – 1 головка.

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Кислота лимонная – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.

Лавровый лист – 4 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все овощи для салата почистите, промойте и для правильной пропорции, взвесьте в очищенном виде.

Шаг 2. Подготовьте указанное количество специй. Очистите головку чеснока.

Шаг 3. Тонкими полукольцами нарежьте луковицы.

Шаг 4. В специальной кастрюле для тушения разогрейте стакан растительного масла и обжарьте на нем нарезку лука.

Шаг 5. Морковь измельчите на корейской терке.

Шаг 6. Переложите морковь к луку.

Шаг 7. Болгарский перец нарежьте полукольцами.

Шаг 8. Нарезку перца переложите в кастрюлю, насыпьте указанное в рецепте количество соли с сахаром и черным перцем, положите лавровый лист и мелко нарубленный чеснок. Эти ингредиенты пожарьте 10 минут на большом огне, и затем огонь уменьшите.

Шаг 9. На средние кусочки разрежьте кабачки, переложите к обжаренным овощам и при периодическом помешивании потушите 20-25 минут.

Шаг 10. Затем такими же кубиками нарежьте помидоры, переложите в кастрюлю и потушите еще пару минут, чтобы помидоры дали сок.

Шаг 11. К концу тушения добавьте в салат чайную ложку лимонной кислоты и через 3-5 минут огонь выключите.

Шаг 12. Салат горячим разложите по стерильным банкам и сразу герметично закупорьте.

Шаг 13. Банки с приготовленными на зиму кабачками, перцем, помидорами, луком и морковью поставьте на крышки, на сутки накройте «шубой» и после полного остывания перенесите в место для хранения ваших консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Кабачки на зиму с болгарским перцем, помидорами и чесноком

Кабачки на зиму с болгарским перцем, помидорами и чесноком, количество которого можно выбрать по своему вкусу, готовится просто и будет у вас отличным гарниром, особенно к мясным блюдам. Готовим салат в этом рецепте без стерилизации, но банки и крышки должны быть стерильными.

Время готовки: 1 час 10 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 кг.

Помидоры – 1.5 кг.

Перец болгарский крупный – 4 шт.

Чеснок – 5 зубков.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 100 гр.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи для салата почистите, промойте и нарежьте средними кусочками. Чеснок порубите ножом.

Шаг 2. Нарезку помидоров переложите в кастрюлю для тушения, добавьте соль с сахаром, перемешайте и на небольшом огне доведите до кипения, чтобы томаты дали сок. Затем эту массу поварите, не закрывая кастрюлю крышкой, для частичного выпаривания жидкости.

Шаг 3. В помидорную массу переложите нарезку кабачков и болгарского перца. Налейте растительное масло, перемешайте и потушите, так же без крышки, в продолжение получаса.

Шаг 4. За 10 минут до окончания тушения в салат переложите нарубленный чеснок. Перемешивайте салат аккуратно, чтобы кусочки овощей остались целыми.

Шаг 5. К концу тушения налейте в салат уксус. Горячий салат разложите по стерильным банкам и герметично закатайте.

Шаг 6. Банки поставьте на крышки, накройте теплым покрывалом и после полного остывания перенесите в место хранения. Кабачки на зиму с болгарским перцем, помидорами и чесноком будут хорошо храниться и в домашней кладовке. Удачных и вкусных заготовок!

Лечо из перца, кабачков и помидоров на зиму

Лечо из перца, кабачков и помидоров на зиму является самым удачным вариантом из ряда заготовок под именем «Лечо», ведь в классических рецептах оно готовится только из перца, помидор и лука. В этом рецепте кабачки и сладкий перец недолго тушим в измельченных помидорах, но заготовку стерилизуем.

Время готовки: 1 час 10 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2,5 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 1.5 кг.

Помидоры – 2 кг.

Перец болгарский – 1.5 кг.

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 100 гр.

Уксус яблочный – 120 мл.

Масло растительное – 230 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промыть болгарский перец, насухо вытереть салфеткой, разрезать пополам и удалить семена с перегородками.

Шаг 2. Промыть кабачки, обсушить, разрезать пополам, так же удалить внутреннюю мякоть с семечками и нарезать овощ небольшими кубиками.

Шаг 3. Также и помидоры: промыть, удалить семена, нарезать томаты кусочками и с помощью блендера или мясорубки с мелкой решеткой измельчить в однородное пюре. Кожуру у помидоров желательно удалить.

Шаг 4. Полученную помидорную массу перелить в специальную для тушения кастрюлю и на большом огне довести до кипения. В нее переложить нарезку кабачков и болгарского перца.

Шаг 5. К овощам насыпать нужное количество соли с сахаром, налить растительное масло, перемешать и потушить лечо на небольшом огне в продолжение 15 минут. К концу тушения добавить к лечо яблочный уксус.

Шаг 6. Приготовленное лечо из перца, кабачков и помидоров на зиму разложить по чистым банкам и простерилизовать в течение 20 минут по общим правилам. Банки с лечо закатать крышками, остудить и перенести на хранение в темное прохладное место. Удачных и вкусных заготовок!

Кабачки с перцем, баклажанами и помидорами на зиму

Кабачки с перцем, баклажанами и помидорами на зиму готовятся в разных вариантах, но заготовка всегда получается сочной, ароматной по вкусу не уступает лечо. В этом рецепте кабачки и баклажаны берем в равном количестве, а перца несколько меньше, но эта пропорция произвольная. Нарезку овощей тушим в измельченных помидорах. Рецепт простой и удобный для консерваций в больших объемах. Основное время тратится на подготовку овощей.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 40 минут.

Порции: 5,2 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 1.5 кг.

Баклажаны – 1.5 кг.

Помидоры – 2.5 кг.

Перец болгарский – 0.5 кг.

Лук – 0.7 кг.

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 1 ст.

Уксус 9% – 6 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить все овощи для заготовки. Их хорошо промыть и почистить. У зрелых кабачков удалить семена и кожуру.

Шаг 2. Помидоры и половину кабачков измельчить через мясорубку с мелкой решеткой или с помощью блендера. Эту массу перелить в кастрюлю для тушения.

Шаг 3. Вторую половину кабачков нарезать средними кусочками и переложить в кастрюлю.

Шаг 4. Баклажаны нарезать достаточно крупно и добавить к кабачкам.

Шаг 5. Перец нарезать полукольцами. Лук измельчить четверть кольцами. Эту нарезку переложить к остальным овощам.

Шаг 6. Затем к нарезке овощей насыпать указанное в рецепте количество соли с сахаром и налить растительное масло.

Шаг 7. На среднем огне довести овощную массу до кипения. Воду добавлять не надо, так как овощи дадут много своего сока. Тушит на небольшом огне и под прикрытой крышкой в течение 20 минут, но можно и дольше, чтобы они стали совсем мягкими. За это время любым способом простерилизовать банки с крышками.

Шаг 8. К концу тушения добавить к овощам уксус, перемешать и огонь выключить.

Шаг 9. Горячий салат разложить по банкам и герметично закупорить крышками.

Шаг 10. Приготовленные на зиму в банках кабачки с перцем, баклажанами и помидорами поставить на крышки, плотно накрыть «шубой» и после полного остывания переставить в место для хранения ваших консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Заготовка из кабачков, перца и помидоров без уксуса

Варианты заготовок из кабачков, перца и помидоров без уксуса интересуют многих хозяек. Надежность консервации их обеспечивается либо за счет добавления лимонной кислоты, либо стерилизацией заготовки, либо более длительным тушением, но банки и крышки стерилизуются, и заготовка пастеризуется под любой «шубой» в течение суток. В этом рецепте делаем овощную заготовку с лимонной кислотой, а вес овощей указан в очищенном виде.

Время готовки: 1 час 10 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 3,5 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 3 кг.

Помидоры – 2 кг.

Перец болгарский – 5 шт.

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 1 ст.

Лимонная кислота – 1 ч.л.

Масло растительное – 1/2 ст.

Смесь перцев – 1 ч.л.

Перец красный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом промойте и очистите все овощи для заготовки, а затем их взвесьте. Помидоры нарежьте дольками и измельчите с помощью любых кухонных гаджетов в однородную массу.

Шаг 2. Полученную томатную массу перелейте в большую кастрюлю для тушения, доведите ее до кипения, снимите с поверхности пенку и поварите в течение 10 минут, чтобы часть сока выпарилась.

Шаг 3. Кабачки нарежьте небольшими средними кубиками. Зрелые овощи очистите от кожуры и семечек. В кипящую томатную массу добавьте указанное в рецепте количество соли, сахара, растительного масла, смеси перцев и молотый красный перец. Затем переложите нарезку кабачка. Потушите кабачки в томате 15-20 минут.

Шаг 4. Сладкий перец нарежьте кусочками. Переложите их к кабачкам, и потушите все еще 15 минут. В конце тушения добавьте к овощам чайную ложку лимонной кислоты и перемешайте.

Шаг 5. Горячую заготовку разложите по стерильным банкам, герметично закупорьте и поставьте на крышки.

Шаг 6. Приготовленные в банках заготовки из кабачков, перца и помидоров без уксуса плотно накройте махровым полотенцем на сутки. Полностью остуженную заготовку храните только в темном и прохладном месте. Удачных и вкусных заготовок!