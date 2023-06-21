Кабачки с сыром и помидорами в духовке

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Кабачки с сыром и помидорами в духовке — это блюдо, которое можно приготовить различными способами. Это могут быть охлажденные закуски, запеканки и полноценные горячие блюда. В весенне-летний период подборка пользуется популярностью, как никогда. Все рецепты элементарны в исполнении. Воплотить блюда в реальность сможет любой без исключения. Трудностей не возникнет – гарантирую.

Кабачки кружочками с сыром и помидорами в духовке

Кабачки кружочками с сыром и помидорами в духовке – отличная закуска для всех худеющих и тех, кто не ест жареную пищу. Блюдо подают в только что приготовленном и остывшем состоянии. Некоторым закуска нравится именно в охлажденном виде. Кабачки подходят для перекуса и позднего ужина.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Ингредиенты –+8 порц.

  • Кабачок 1 шт.
  • Соль ½ ч.л.
  • Помидоры 2 шт.
  • Сметана 2 ст.л.
  • Чеснок 4 зуб.
  • Сыр 100 гр.
  • Перец чёрный молотый 1 ч.л.
  • Зелень 1 пучок

Шаги 25 мин.

  1. Кабачки с сыром и помидорами в духовке

    Кабачки с сыром и помидорами в духовке готовятся просто. Собрав продукты, промываем овощи и душистые травы, очищаем чеснок от шелухи.

  2. Кабачки с сыром и помидорами в духовке

    Срезав с кабачков кончики, нарезаем овощи кружочки. Толщина не должна превышать 1 сантиметр.

  3. Кабачки с сыром и помидорами в духовке

    Повторяем те же действия с томатами.

  4. Кабачки с сыром и помидорами в духовке

    Мелко нарубив промытую зелень, натерев сыр на крупной терке и измельчив чеснок, объединяем компоненты. Сдабриваем сметаной, солью и перцем. Хорошо размешиваем. Если нет свежего чеснока, добавляем сухую специю.

  5. Кабачки с сыром и помидорами в духовке

    На противень кладем бумагу для выпечки. Если нужно, промазываем маслом. Силиконизированный пергамент в этом не нуждается. Кладем кабачки. Сверху укладываем томаты.

  6. Кабачки с сыром и помидорами в духовке

    Равномерно распределяем сырную шапочку.

  7. Кабачки с сыром и помидорами в духовке

    Противень размещаем в разогретом до 180° духовом шкафу и запекаем 20 минут.

  8. Кабачки с сыром и помидорами в духовке

    Сервируем закуску и по желанию присыпаем листочками зелени. Приятного аппетита!

Кабачки с фаршем, помидорами и сыром в духовке

Кабачки с фаршем, помидорами и сыром в духовке – это блюдо, которое все-таки аппетитнее в горячем состоянии. Угощение хорошо насыщает и получается невероятно вкусным. Быстрый и сочный ужин станет хорошим вариантом для тех, кто не любит тяжелую жареную еду.

Время готовки – 1 ч. 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Кабачки – 320 гр.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Чеснок гранулированный – 1 ч.л.
  • Помидоры – 240 гр.
  • Лук репчатый – 80 гр.
  • Сыр – 100 гр.
  • Фарш – 300 гр.
  • Паприка копченая – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Для соуса:

  • Сметана – 100 гр.
  • Перец черный молотый – ¼ ч.л.
  • Кетчуп/томатная паста/томатный соус – 40 гр.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Вода – 150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собрав продукты, приступаем к реализации замечательного рецепта. Томаты и кабачки выбираем одинакового диаметра и хорошо промываем.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 2. В чашку выгружаем фарш. Используем мясной или из птицы. Для тех, кому важна калорийность блюда, используем фарш из куриной или индюшиной грудки. Очищенный лук перемалываем в однородную массу при помощи погружного прибора или натираем на мелкой терке. Отправляем к фаршу.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 3. Приправляем специями и хорошо вымешиваем. Гранулированный чеснок при желании заменяем свежим. Количество специй определяем самостоятельно. Копченую паприку заменяем обычной.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 4. У кабачков срезаем хвостики и нарезаем пятаками шириной не более 5 миллиметров.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 5. Томаты режем таким же образом.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 6. Из фарша формируем небольшие фрикадельки по количеству овощных пятачков.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 7. Включаем разогрев духовки, выставив 180° на температурном регуляторе. На кабачок выкладываем фрикадельку и слегка придавливаем, придавая округлую форму. Сверху размещаем томаты. Таким образом делаем все башенки.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 8. Берем огнеупорную форму и заполняем ее, как показано на картинке.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 9. Приготовим заливку, соединив в миске сметану, кетчуп, соль и перец.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 10. Разбавляем водой и хорошенько вымешиваем. Кетчуп по усмотрению заменяем пастой или соусом.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 11. Равномерно распределяем заливку по заготовке и запечатываем фольгой. Запекаем 50 минут.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 12. Натираем сыр. Лучше всего подойдет моцарелла. Она хорошо плавится и не становится грубой после застывания.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 13. Спустя 50 минут убираем фольгу и распределяем сырную стружку.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 14. Возвращаем блюдо в духовку и допекаем еще 10 минут, чтобы образовалась сырная корочка.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 15. Готовое блюдо подаем порционно. Угощение выходит сочным и очень аппетитным. Приятного аппетита!

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Кабачки с сыром, чесноком и помидорами в духовке

Кабачки с сыром, чесноком и помидорами в духовке готовятся элементарно. Закуска не ударит по карману, насытит и доставит массу положительных эмоций. Кабачковые башенки выглядят презентабельно и вполне подойдут для встречи гостей. Сыр можно использовать любой, но лучше тот, который хорошо плавится.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Майонез – 20 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Сыр – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем молоденькие кабачки. Хорошо промываем их и вытираем насухо. Обрезаем концы и делим овощи на кружочки толщиной не более полутора сантиметров.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 2. На промасленную форму для запекания раскладываем кабачковые кружочки и пропитываем майонезом.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 3. Помидоры выбираем такого же диаметра, как и кабачок, хорошо промываем и режем таким же образом. Укладываем сверху на промазанный кабачок. Чеснок очищаем и натираем или измельчаем чеснокодавилкой. Промазываем томаты чесноком и посыпаем солью.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 4. Сыр мелко натираем и распределяем по овощным башенкам. Помещаем форму в духовой шкаф запекаться на 25 минут при 180°.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 5. Спустя 25 минут аккуратно вытаскиваем форму и слегка даем остыть.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 6. Овощное блюдо подаем порционно. Приятного аппетита!

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Запеканка из кабачков с сыром и помидорами

Запеканка из кабачков с сыром и помидорами представляет собой невероятно низкокалорийное угощение. Это отличный вариант для позднего ужина, который не отразится на фигуре. Чтобы сделать более сытный вариант, запеканку можно дополнить запеченной курицей или рыбой.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1 кг.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло сливочное – 10 гр.
  • Сухари панировочные – 1 ст.л.
  • Томаты – 2-4 шт.
  • Манка – 3-4 ст.л.
  • Укроп – по вкусу.
  • Сыр – 100 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Яйца – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые ингредиенты. Детально моем овощи.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 2. Обрезаем концы и натираем теркой или кухонным комбайном. Немного солим и оставляем на четверть часа, чтобы вытянуть лишнюю влагу. После этого отжимаем овощи от жидкости, чтобы запеканка была плотнее.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 3. Туда же разбиваем яйца, досаливаем, приправляем перцем. Добавляем рубленый укроп и 50 граммов измельченного сыра. Всыпаем манку. Крупа разбухнет, впитает лишнюю влагу и придаст воздушную текстуру. Размешиваем до гладкости.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 4. Огнеупорную емкость промазываем сливочным маслом и обсыпаем панировочными сухарями или манкой, чтобы затем легко достать готовое изделие. Распределяем смесь и разравниваем лопаткой.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 5. Раскладываем помидоры и посыпаем оставшимся сыром. Сыр должен хорошо плавится. Помещаем форму на 25 минут в горячий духовой шкаф и готовим запеканку при 180°.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 6. По истечении указанного времени, надев прихватки-рукавички, чтобы не обжечься, осторожно достаем форму.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 7. Даем постоять, чтобы запеканка стала плотнее.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 8. Подаем запеканку в горячем виде. Приятного аппетита!

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Кабачки, запеченные с сыром и помидорами и майонезом

Кабачки, запеченные с сыром и помидорами и майонезом, станут хорошим гарниром к птице или рыбе. Процесс приготовления не обременит и не доставит хлопот. Блюдо получается сочным и максимально аппетитным. В летнее время блюдо пользуется большой популярностью.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Кабачки – 350 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Чеснок – 1-2 зубчика.
  • Помидоры – 200 гр.
  • Майонез – 80 гр.
  • Сыр – 80 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Зелень – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Томаты и кабачки промываем.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 2. Кабачки нарезаем ломтиками. Переросшие овощи с грубой кожурой и сердцевиной, очищаем и выскабливаем семена. Ширина нарезки не должна превышать сантиметр.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 3. Солим и перчим. При желании сдабриваем приправами. Хорошо подойдут прованские или итальянские травы.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 4. Керамическую или стеклянную форму смазываем растительным маслом и укладываем наши плоды.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 5. В пиалу выкладываем майонез и туда же измельчаем чеснок. Можно взять гранулированный. Вместо покупного жирного майонеза можно приготовить домашний постный – на аквафабе (жидкости от консервированного горошка) или рассоле.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 6. Хорошо смешав продукты, промазываем ими основание.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 7. Промытые помидорки нарезаем пятачками и укладываем поверх кабачковой основы. Присыпаем специями.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 8. Поверх натираем сыр и равномерно раскладываем шапочку. Лучше всего подходит моцарелла.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 9. Запечатываем фольгой и ставим запекаться. Готовим овощи при 180° 35 минут.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 10. Посыпаем листиками петрушки или другими душистыми травами.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 11. Презентуем угощение в теплом состоянии. В остывшем виде сырная корочка застывает и не тянется. Но если подогреть, тоже выходит аппетитно. Приятного аппетита!

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Кабачки в духовке с помидорами, сыром и сметаной

Кабачки в духовке с помидорами, сыром и сметаной – сытное и при этом легкое угощение для тех, кто не употребляет мясные изделия. Для тех, кому не принципиальна калорийность блюда, можно использовать сметану и сыр повышенной жирности. Как несложно в исполнении, так и не тяжело для пищеварения.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1-2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Сметана – 200 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Помидоры – 3-5 шт.
  • Лук зеленый – 2-3 шт.
  • Сыр – 150 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые ингредиенты. Моем овощи. Бумажными полотенцами обсушиваем плоды.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 2. В кабачках отрезаем хвостики и режем кружочками. То же делаем с томатами, вырезав плодоножку. Диаметр плодов должен совпадать. Промазываем маслом форму, поочередно укладываем овощи. Для запекания лучше взять керамическую или стеклянную емкость. Чтобы не промасливать поверхность, можно застелить силиконизированной бумагой или фольгой.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 3. Детально ополаскиваем зеленый лук и мелко рубим. Вместо лука подойдет укроп или петрушка. Если имеется полный набор ароматных трав, будет еще лучше. Объединяем сметану, лук, соль и перец.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 4. Хорошо размешав, распределяем соус поверх овощей. Равномерно покрываем все блюдо.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 5. Сверху посыпаем мелко натертым сыром. Убираем форму в горячий духовой шкаф и готовим 40 минут при 180°. Сыр должен хорошо плавиться. Можно взять колбасный подкопченный, твердый или полутвердый.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 6. Воспользовавшись прихватками, осторожно, чтобы не обжечься, вынимаем запеченные овощи и немного остужаем.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 7. Угощение режем на кусочки.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 8. Пробуем, пока блюдо не остыло. Приятного аппетита!

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Кабачки с курицей, сыром и помидорами в духовке

Кабачки с курицей, сыром и помидорами в духовке – полноценный прием пищи. Вкусно и сытно, а к тому же состоит из низкокалорийных продуктов. Для тех, кому не важна калорийность, куриное филе можно заменить мякотью бедра. Блюдо выглядит привлекательно и подойдет для встречи друзей.

Время готовки – 1 ч. 05 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Кабачки – 500 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Манная крупа – 3 ст.л.
  • Куриное филе – 1 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Укроп – 10 гр.
  • Сыр – 100 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты для вкусного и сытного блюда. Детально ополаскиваем зелень и овощи. Ставим вариться куриное филе. Понадобится около получаса. Не забываем посолить воду и сдобрить пряностями.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 2. Кабачки измельчаем теркой, добавляем соль и хорошо перемешиваем убираем в сторону на некоторое время. Соль вытянет влагу.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 3. Вареное мясо нарезаем мелким кубиком. Крупно натираем сыр. Выбираем сорта, которые хорошо плавятся и не превращаются в резину после остывания. Идеально подойдет моцарелла.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 4. Кабачок отжимаем, кладем к нему отварное мясо и половину сырный стружки. Если не отжать кабачки, блюдо станет водянистым, превратится в кашу и потеряет презентабельный внешний вид.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 5. Сюда же разбиваем яйца. Засыпаем манку, сдабриваем измельченным укропом и перцем. Томаты режем пятачками.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 6. Огнеупорную форму промасливаем и распределяем кабачковую смесь. Сверху закрываем помидорными кружочками.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 7. Томаты сверху перчим и засыпаем оставшимся сыром.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 8. Готовим блюдо при 180° 25 минут.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 9. Украшаем блюдо зеленью и делим на порции.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 10. Угощаем родных. Приятного аппетита!

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Кабачки с сыром, помидорами и баклажанами

Кабачки с сыром, помидорами и баклажанами станут хорошим гарниром для рыбы, птицы или мяса. Угощение понравится всем, кто исключил из рациона жареную пищу. Блюдо выходит сытным и мега аппетитным. Приготовить душистую закуску не составит труда. Она хороша в любом состоянии.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Баклажаны – 1 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Сыр – 100 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем овощи и остальные составляющие овощного блюда. Основательно ополаскиваем плоды и ароматные травы.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 2. Срезаем концы с кабачка и баклажана, затем нарезаем пятачками не более 7 миллиметров.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 3. Сдабриваем овощи солью и растительным маслом. Добавляем половину рубленой зелени и чеснока. Оставляем примерно на час, предварительно размешав овощи.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 4. Спустя 50 минут включаем духовку на 250°. Томаты режем пятачками не более 5 миллиметров. Сыр режем слайсами или берем уже нарезной.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 5. Берем противень или плоскую форму для запекания. Слегка промасливаем. Чередуя укладываем наши овощи и сыр. Немного приправляем специями, по усмотрению добавляем пряности.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 6. Запекаем блюдо 20 минут.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 7. Оставшуюся зелень и чеснок также измельчаем.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 8. Достаем наше блюдо и присыпаем рублеными ароматными компонентами.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 9. Подаем в горячем состоянии. Приятного аппетита!

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Кабачки с картошкой, сыром и помидорами в духовке

Кабачки с картошкой, сыром и помидорами в духовке получаются достаточно сытными. Блюдо не требует дополнений в виде чего-то мясного. Но если хочется чем-то дополнить, никто не запрещает. Блюдо собирается из бюджетных продуктов слоями. Справится даже неопытный кулинар.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Кабачки – 500 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Картофель – 300 гр.
  • Помидоры – 300 гр.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сыр – 50 гр.
  • Специи – по вкусу.
  • Морковь – 1 шт.
  • Зелень – по вкусу.
  • Вода теплая – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем перечисленные выше ингредиенты. Картошку промываем и ставим вариться в неочищенном виде. Не забываем посолить воду.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 2. Тем временем очищаем лук и морковку и тонко нарезаем, как продемонстрировано на картинке.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 3. На прогретую с растительным маслом сковородку выгружаем овощи и пассеруем до мягкости

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 4. Не откладывая, промываем помидоры и обдаем плоды кипящей водой. Остудив, счищаем кожицу и режем кружочками.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 5. Отварной картофель остужаем и снимаем кожуру. Режем таким же образом, как и томаты.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 6. Промытый кабачок разрезаем на сегменты. Если используем переросший овощ, необходимо вычистить внутренности и удалить огрубевшую кожицу.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 7. Берем огнеупорную форму. На дно кладем обжарку.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 8. Далее укладываем кабачки. Посыпаем специями.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 9. Укладываем кружочки картофеля.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 10. Закрываем кусочками помидоров.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 11. Таким образом полностью заполняем форму. Сметану разводим в 100 миллилитрах теплой воды, немного подсаливаем и заливаем овощи. Прикрываем крышкой или запечатываем фольгой. Ставим запекаться на 40 минут при 180°.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 12. Крупно натираем сыр. За 5 минут до конца приготовления посыпаем сырной стружкой наше блюдо.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 13. Ароматная запеканка из овощей готова.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 14. Сервируем угощение.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 15. По желанию украшаем рубленой зеленью и подаем домочадцам. Приятного аппетита!

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Кабачки с помидорами, сыром и грибами в духовке

Кабачки с помидорами, сыром и грибами в духовке выглядят максимально аппетитно и презентабельно. Блюдо готовят ломтиками, слоями или лодочками. Все зависит от собственных предпочтений. Это никак не отразится на вкусовых качествах. В любом случае выйдет мега вкусно.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Кабачок средний – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Грибы – 200 гр.
  • Помидоры – 1-2 шт.
  • Майонез/сметана – 2 ст.л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сыр – 80 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые ингредиенты. Кабачки и томаты детально ополаскиваем. Натираем сыр крупно или мелко, как нравится. Убираем с луковицы цветной слой.

Шаг 2. Отрезаем концы с кабачка и разрезаем его вдоль. При помощи ложки вычищаем сердцевину, формируя привлекательные заготовки. Посыпаем солью. После чего размещаем их в форме для выпечки. Если плоды с толстой кожей, счищаем ее.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 3. Мякоть мелко крошим. В переросших экземплярах внутри волокнистая масса с грубыми семенами, ее не используем. Луковицу так же мелко рубим. Промываем грибы и нарезаем ломтиками. У меня замороженные и уже нарезанные. Раскалив промасленную сковородку, отправляем овощную нарезку и обжариваем до испарения влаги. Затем приправляем перцем и солим.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 4. Овощные лодочки наполняем сочной обжаркой. В начинку можно добавлять все, что нравится – лесные грибы или шампиньоны, любимые пряности, ароматные травы.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 5. Пропитываем майонезом, допускается заменить сметаной, йогуртом или чесночным (сырным) соусом. Приготовить домашний майонез. Можно сдобрить растопленным сливочным маслом. Все в ваших руках.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 6. Ломтиками режем томаты и укладываем поверх. Посыпаем сверху сырной стружкой. Сыр берем тот, который хорошо плавится, в идеале моцарелла. Блюдо отправляем запекаться на полчаса при температуре 200°. Процесс может занять разное время, зависит от духового шкафа.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 7. Проверяем готовность, проколов овощ вилочкой или ножом. Если готово, осторожно вынимаем угощение.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Шаг 8. Сервируем и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

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