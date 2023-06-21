Кабачки с сыром и помидорами в духовке — это блюдо, которое можно приготовить различными способами. Это могут быть охлажденные закуски, запеканки и полноценные горячие блюда. В весенне-летний период подборка пользуется популярностью, как никогда. Все рецепты элементарны в исполнении. Воплотить блюда в реальность сможет любой без исключения. Трудностей не возникнет – гарантирую.

Кабачки кружочками с сыром и помидорами в духовке

Кабачки кружочками с сыром и помидорами в духовке – отличная закуска для всех худеющих и тех, кто не ест жареную пищу. Блюдо подают в только что приготовленном и остывшем состоянии. Некоторым закуска нравится именно в охлажденном виде. Кабачки подходят для перекуса и позднего ужина.

Ингредиенты –+8 порц.

Кабачок 1 шт.

Соль ½ ч.л.

Помидоры 2 шт.

Сметана 2 ст.л.

Чеснок 4 зуб.

Сыр 100 гр.

Перец чёрный молотый 1 ч.л.

Зелень 1 пучок

Шаги 25 мин.

Кабачки с сыром и помидорами в духовке готовятся просто. Собрав продукты, промываем овощи и душистые травы, очищаем чеснок от шелухи. Срезав с кабачков кончики, нарезаем овощи кружочки. Толщина не должна превышать 1 сантиметр. Повторяем те же действия с томатами. Мелко нарубив промытую зелень, натерев сыр на крупной терке и измельчив чеснок, объединяем компоненты. Сдабриваем сметаной, солью и перцем. Хорошо размешиваем. Если нет свежего чеснока, добавляем сухую специю. На противень кладем бумагу для выпечки. Если нужно, промазываем маслом. Силиконизированный пергамент в этом не нуждается. Кладем кабачки. Сверху укладываем томаты. Равномерно распределяем сырную шапочку. Противень размещаем в разогретом до 180° духовом шкафу и запекаем 20 минут. Сервируем закуску и по желанию присыпаем листочками зелени. Приятного аппетита!

Кабачки с фаршем, помидорами и сыром в духовке

Кабачки с фаршем, помидорами и сыром в духовке – это блюдо, которое все-таки аппетитнее в горячем состоянии. Угощение хорошо насыщает и получается невероятно вкусным. Быстрый и сочный ужин станет хорошим вариантом для тех, кто не любит тяжелую жареную еду.

Время готовки – 1 ч. 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачки – 320 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Чеснок гранулированный – 1 ч.л.

Помидоры – 240 гр.

Лук репчатый – 80 гр.

Сыр – 100 гр.

Фарш – 300 гр.

Паприка копченая – 1 ч.л.

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Для соуса:

Сметана – 100 гр.

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Кетчуп/томатная паста/томатный соус – 40 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Вода – 150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собрав продукты, приступаем к реализации замечательного рецепта. Томаты и кабачки выбираем одинакового диаметра и хорошо промываем.

Шаг 2. В чашку выгружаем фарш. Используем мясной или из птицы. Для тех, кому важна калорийность блюда, используем фарш из куриной или индюшиной грудки. Очищенный лук перемалываем в однородную массу при помощи погружного прибора или натираем на мелкой терке. Отправляем к фаршу.

Шаг 3. Приправляем специями и хорошо вымешиваем. Гранулированный чеснок при желании заменяем свежим. Количество специй определяем самостоятельно. Копченую паприку заменяем обычной.

Шаг 4. У кабачков срезаем хвостики и нарезаем пятаками шириной не более 5 миллиметров.

Шаг 5. Томаты режем таким же образом.

Шаг 6. Из фарша формируем небольшие фрикадельки по количеству овощных пятачков.

Шаг 7. Включаем разогрев духовки, выставив 180° на температурном регуляторе. На кабачок выкладываем фрикадельку и слегка придавливаем, придавая округлую форму. Сверху размещаем томаты. Таким образом делаем все башенки.

Шаг 8. Берем огнеупорную форму и заполняем ее, как показано на картинке.

Шаг 9. Приготовим заливку, соединив в миске сметану, кетчуп, соль и перец.

Шаг 10. Разбавляем водой и хорошенько вымешиваем. Кетчуп по усмотрению заменяем пастой или соусом.

Шаг 11. Равномерно распределяем заливку по заготовке и запечатываем фольгой. Запекаем 50 минут.

Шаг 12. Натираем сыр. Лучше всего подойдет моцарелла. Она хорошо плавится и не становится грубой после застывания.

Шаг 13. Спустя 50 минут убираем фольгу и распределяем сырную стружку.

Шаг 14. Возвращаем блюдо в духовку и допекаем еще 10 минут, чтобы образовалась сырная корочка.

Шаг 15. Готовое блюдо подаем порционно. Угощение выходит сочным и очень аппетитным. Приятного аппетита!

Кабачки с сыром, чесноком и помидорами в духовке

Кабачки с сыром, чесноком и помидорами в духовке готовятся элементарно. Закуска не ударит по карману, насытит и доставит массу положительных эмоций. Кабачковые башенки выглядят презентабельно и вполне подойдут для встречи гостей. Сыр можно использовать любой, но лучше тот, который хорошо плавится.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Кабачки – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Помидоры – 2 шт.

Майонез – 20 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Сыр – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем молоденькие кабачки. Хорошо промываем их и вытираем насухо. Обрезаем концы и делим овощи на кружочки толщиной не более полутора сантиметров.

Шаг 2. На промасленную форму для запекания раскладываем кабачковые кружочки и пропитываем майонезом.

Шаг 3. Помидоры выбираем такого же диаметра, как и кабачок, хорошо промываем и режем таким же образом. Укладываем сверху на промазанный кабачок. Чеснок очищаем и натираем или измельчаем чеснокодавилкой. Промазываем томаты чесноком и посыпаем солью.

Шаг 4. Сыр мелко натираем и распределяем по овощным башенкам. Помещаем форму в духовой шкаф запекаться на 25 минут при 180°.

Шаг 5. Спустя 25 минут аккуратно вытаскиваем форму и слегка даем остыть.

Шаг 6. Овощное блюдо подаем порционно. Приятного аппетита!

Запеканка из кабачков с сыром и помидорами

Запеканка из кабачков с сыром и помидорами представляет собой невероятно низкокалорийное угощение. Это отличный вариант для позднего ужина, который не отразится на фигуре. Чтобы сделать более сытный вариант, запеканку можно дополнить запеченной курицей или рыбой.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачки – 1 кг.

Соль – по вкусу.

Масло сливочное – 10 гр.

Сухари панировочные – 1 ст.л.

Томаты – 2-4 шт.

Манка – 3-4 ст.л.

Укроп – по вкусу.

Сыр – 100 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Яйца – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые ингредиенты. Детально моем овощи.

Шаг 2. Обрезаем концы и натираем теркой или кухонным комбайном. Немного солим и оставляем на четверть часа, чтобы вытянуть лишнюю влагу. После этого отжимаем овощи от жидкости, чтобы запеканка была плотнее.

Шаг 3. Туда же разбиваем яйца, досаливаем, приправляем перцем. Добавляем рубленый укроп и 50 граммов измельченного сыра. Всыпаем манку. Крупа разбухнет, впитает лишнюю влагу и придаст воздушную текстуру. Размешиваем до гладкости.

Шаг 4. Огнеупорную емкость промазываем сливочным маслом и обсыпаем панировочными сухарями или манкой, чтобы затем легко достать готовое изделие. Распределяем смесь и разравниваем лопаткой.

Шаг 5. Раскладываем помидоры и посыпаем оставшимся сыром. Сыр должен хорошо плавится. Помещаем форму на 25 минут в горячий духовой шкаф и готовим запеканку при 180°.

Шаг 6. По истечении указанного времени, надев прихватки-рукавички, чтобы не обжечься, осторожно достаем форму.

Шаг 7. Даем постоять, чтобы запеканка стала плотнее.

Шаг 8. Подаем запеканку в горячем виде. Приятного аппетита!

Кабачки, запеченные с сыром и помидорами и майонезом

Кабачки, запеченные с сыром и помидорами и майонезом, станут хорошим гарниром к птице или рыбе. Процесс приготовления не обременит и не доставит хлопот. Блюдо получается сочным и максимально аппетитным. В летнее время блюдо пользуется большой популярностью.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Кабачки – 350 гр.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Чеснок – 1-2 зубчика.

Помидоры – 200 гр.

Майонез – 80 гр.

Сыр – 80 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Томаты и кабачки промываем.

Шаг 2. Кабачки нарезаем ломтиками. Переросшие овощи с грубой кожурой и сердцевиной, очищаем и выскабливаем семена. Ширина нарезки не должна превышать сантиметр.

Шаг 3. Солим и перчим. При желании сдабриваем приправами. Хорошо подойдут прованские или итальянские травы.

Шаг 4. Керамическую или стеклянную форму смазываем растительным маслом и укладываем наши плоды.

Шаг 5. В пиалу выкладываем майонез и туда же измельчаем чеснок. Можно взять гранулированный. Вместо покупного жирного майонеза можно приготовить домашний постный – на аквафабе (жидкости от консервированного горошка) или рассоле.

Шаг 6. Хорошо смешав продукты, промазываем ими основание.

Шаг 7. Промытые помидорки нарезаем пятачками и укладываем поверх кабачковой основы. Присыпаем специями.

Шаг 8. Поверх натираем сыр и равномерно раскладываем шапочку. Лучше всего подходит моцарелла.

Шаг 9. Запечатываем фольгой и ставим запекаться. Готовим овощи при 180° 35 минут.

Шаг 10. Посыпаем листиками петрушки или другими душистыми травами.

Шаг 11. Презентуем угощение в теплом состоянии. В остывшем виде сырная корочка застывает и не тянется. Но если подогреть, тоже выходит аппетитно. Приятного аппетита!

Кабачки в духовке с помидорами, сыром и сметаной

Кабачки в духовке с помидорами, сыром и сметаной – сытное и при этом легкое угощение для тех, кто не употребляет мясные изделия. Для тех, кому не принципиальна калорийность блюда, можно использовать сметану и сыр повышенной жирности. Как несложно в исполнении, так и не тяжело для пищеварения.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачки – 1-2 шт.

Соль – по вкусу.

Сметана – 200 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Помидоры – 3-5 шт.

Лук зеленый – 2-3 шт.

Сыр – 150 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые ингредиенты. Моем овощи. Бумажными полотенцами обсушиваем плоды.

Шаг 2. В кабачках отрезаем хвостики и режем кружочками. То же делаем с томатами, вырезав плодоножку. Диаметр плодов должен совпадать. Промазываем маслом форму, поочередно укладываем овощи. Для запекания лучше взять керамическую или стеклянную емкость. Чтобы не промасливать поверхность, можно застелить силиконизированной бумагой или фольгой.

Шаг 3. Детально ополаскиваем зеленый лук и мелко рубим. Вместо лука подойдет укроп или петрушка. Если имеется полный набор ароматных трав, будет еще лучше. Объединяем сметану, лук, соль и перец.

Шаг 4. Хорошо размешав, распределяем соус поверх овощей. Равномерно покрываем все блюдо.

Шаг 5. Сверху посыпаем мелко натертым сыром. Убираем форму в горячий духовой шкаф и готовим 40 минут при 180°. Сыр должен хорошо плавиться. Можно взять колбасный подкопченный, твердый или полутвердый.

Шаг 6. Воспользовавшись прихватками, осторожно, чтобы не обжечься, вынимаем запеченные овощи и немного остужаем.

Шаг 7. Угощение режем на кусочки.

Шаг 8. Пробуем, пока блюдо не остыло. Приятного аппетита!

Кабачки с курицей, сыром и помидорами в духовке

Кабачки с курицей, сыром и помидорами в духовке – полноценный прием пищи. Вкусно и сытно, а к тому же состоит из низкокалорийных продуктов. Для тех, кому не важна калорийность, куриное филе можно заменить мякотью бедра. Блюдо выглядит привлекательно и подойдет для встречи друзей.

Время готовки – 1 ч. 05 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачки – 500 гр.

Соль – по вкусу.

Манная крупа – 3 ст.л.

Куриное филе – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Яйца куриные – 2 шт.

Укроп – 10 гр.

Сыр – 100 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты для вкусного и сытного блюда. Детально ополаскиваем зелень и овощи. Ставим вариться куриное филе. Понадобится около получаса. Не забываем посолить воду и сдобрить пряностями.

Шаг 2. Кабачки измельчаем теркой, добавляем соль и хорошо перемешиваем убираем в сторону на некоторое время. Соль вытянет влагу.

Шаг 3. Вареное мясо нарезаем мелким кубиком. Крупно натираем сыр. Выбираем сорта, которые хорошо плавятся и не превращаются в резину после остывания. Идеально подойдет моцарелла.

Шаг 4. Кабачок отжимаем, кладем к нему отварное мясо и половину сырный стружки. Если не отжать кабачки, блюдо станет водянистым, превратится в кашу и потеряет презентабельный внешний вид.

Шаг 5. Сюда же разбиваем яйца. Засыпаем манку, сдабриваем измельченным укропом и перцем. Томаты режем пятачками.

Шаг 6. Огнеупорную форму промасливаем и распределяем кабачковую смесь. Сверху закрываем помидорными кружочками.

Шаг 7. Томаты сверху перчим и засыпаем оставшимся сыром.

Шаг 8. Готовим блюдо при 180° 25 минут.

Шаг 9. Украшаем блюдо зеленью и делим на порции.

Шаг 10. Угощаем родных. Приятного аппетита!

Кабачки с сыром, помидорами и баклажанами

Кабачки с сыром, помидорами и баклажанами станут хорошим гарниром для рыбы, птицы или мяса. Угощение понравится всем, кто исключил из рациона жареную пищу. Блюдо выходит сытным и мега аппетитным. Приготовить душистую закуску не составит труда. Она хороша в любом состоянии.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачки – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 3 ст.л.

Баклажаны – 1 шт.

Помидоры – 3 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Сыр – 100 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем овощи и остальные составляющие овощного блюда. Основательно ополаскиваем плоды и ароматные травы.

Шаг 2. Срезаем концы с кабачка и баклажана, затем нарезаем пятачками не более 7 миллиметров.

Шаг 3. Сдабриваем овощи солью и растительным маслом. Добавляем половину рубленой зелени и чеснока. Оставляем примерно на час, предварительно размешав овощи.

Шаг 4. Спустя 50 минут включаем духовку на 250°. Томаты режем пятачками не более 5 миллиметров. Сыр режем слайсами или берем уже нарезной.

Шаг 5. Берем противень или плоскую форму для запекания. Слегка промасливаем. Чередуя укладываем наши овощи и сыр. Немного приправляем специями, по усмотрению добавляем пряности.

Шаг 6. Запекаем блюдо 20 минут.

Шаг 7. Оставшуюся зелень и чеснок также измельчаем.

Шаг 8. Достаем наше блюдо и присыпаем рублеными ароматными компонентами.

Шаг 9. Подаем в горячем состоянии. Приятного аппетита!

Кабачки с картошкой, сыром и помидорами в духовке

Кабачки с картошкой, сыром и помидорами в духовке получаются достаточно сытными. Блюдо не требует дополнений в виде чего-то мясного. Но если хочется чем-то дополнить, никто не запрещает. Блюдо собирается из бюджетных продуктов слоями. Справится даже неопытный кулинар.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачки – 500 гр.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Картофель – 300 гр.

Помидоры – 300 гр.

Сметана – 2 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Сыр – 50 гр.

Специи – по вкусу.

Морковь – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Вода теплая – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем перечисленные выше ингредиенты. Картошку промываем и ставим вариться в неочищенном виде. Не забываем посолить воду.

Шаг 2. Тем временем очищаем лук и морковку и тонко нарезаем, как продемонстрировано на картинке.

Шаг 3. На прогретую с растительным маслом сковородку выгружаем овощи и пассеруем до мягкости

Шаг 4. Не откладывая, промываем помидоры и обдаем плоды кипящей водой. Остудив, счищаем кожицу и режем кружочками.

Шаг 5. Отварной картофель остужаем и снимаем кожуру. Режем таким же образом, как и томаты.

Шаг 6. Промытый кабачок разрезаем на сегменты. Если используем переросший овощ, необходимо вычистить внутренности и удалить огрубевшую кожицу.

Шаг 7. Берем огнеупорную форму. На дно кладем обжарку.

Шаг 8. Далее укладываем кабачки. Посыпаем специями.

Шаг 9. Укладываем кружочки картофеля.

Шаг 10. Закрываем кусочками помидоров.

Шаг 11. Таким образом полностью заполняем форму. Сметану разводим в 100 миллилитрах теплой воды, немного подсаливаем и заливаем овощи. Прикрываем крышкой или запечатываем фольгой. Ставим запекаться на 40 минут при 180°.

Шаг 12. Крупно натираем сыр. За 5 минут до конца приготовления посыпаем сырной стружкой наше блюдо.

Шаг 13. Ароматная запеканка из овощей готова.

Шаг 14. Сервируем угощение.

Шаг 15. По желанию украшаем рубленой зеленью и подаем домочадцам. Приятного аппетита!

Кабачки с помидорами, сыром и грибами в духовке

Кабачки с помидорами, сыром и грибами в духовке выглядят максимально аппетитно и презентабельно. Блюдо готовят ломтиками, слоями или лодочками. Все зависит от собственных предпочтений. Это никак не отразится на вкусовых качествах. В любом случае выйдет мега вкусно.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Кабачок средний – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Грибы – 200 гр.

Помидоры – 1-2 шт.

Майонез/сметана – 2 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Сыр – 80 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые ингредиенты. Кабачки и томаты детально ополаскиваем. Натираем сыр крупно или мелко, как нравится. Убираем с луковицы цветной слой.

Шаг 2. Отрезаем концы с кабачка и разрезаем его вдоль. При помощи ложки вычищаем сердцевину, формируя привлекательные заготовки. Посыпаем солью. После чего размещаем их в форме для выпечки. Если плоды с толстой кожей, счищаем ее.

Шаг 3. Мякоть мелко крошим. В переросших экземплярах внутри волокнистая масса с грубыми семенами, ее не используем. Луковицу так же мелко рубим. Промываем грибы и нарезаем ломтиками. У меня замороженные и уже нарезанные. Раскалив промасленную сковородку, отправляем овощную нарезку и обжариваем до испарения влаги. Затем приправляем перцем и солим.

Шаг 4. Овощные лодочки наполняем сочной обжаркой. В начинку можно добавлять все, что нравится – лесные грибы или шампиньоны, любимые пряности, ароматные травы.

Шаг 5. Пропитываем майонезом, допускается заменить сметаной, йогуртом или чесночным (сырным) соусом. Приготовить домашний майонез. Можно сдобрить растопленным сливочным маслом. Все в ваших руках.

Шаг 6. Ломтиками режем томаты и укладываем поверх. Посыпаем сверху сырной стружкой. Сыр берем тот, который хорошо плавится, в идеале моцарелла. Блюдо отправляем запекаться на полчаса при температуре 200°. Процесс может занять разное время, зависит от духового шкафа.

Шаг 7. Проверяем готовность, проколов овощ вилочкой или ножом. Если готово, осторожно вынимаем угощение.

Шаг 8. Сервируем и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!