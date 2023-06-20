Кабачки с сыром в духовке – это простое в исполнении и невероятно аппетитное угощение для всей семьи. Овощ можно вкусно запечь в духовке и подавать к столу в качестве самостоятельной закуски. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Кабачки с сыром в духовке кружочками

Кабачки с сыром в духовке кружочками – это аппетитное, вкусное и простое в исполнении блюдо для всей семьи. Для приготовления угощения из кабачков используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Порадуйте близких и разнообразьте свое меню.

Ингредиенты –+4 порц.

Кабачок ½ кг

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.

Чеснок 2 зуб.

Сметана 3 ст.л.

Укроп 5 ветки

Соль по вкусу

Шаги 50 мин.

Кабачки с сыром в духовке готовятся очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку. Хорошо промываем кабачок и режем его кружочками. Кожуру не снимаем. Сыр пропускаем через мелкую терку. Дополняем сыр измельченным чесноком, укропом, сметаной и солью. Тщательно перемешиваем. Раскладываем кружки кабачков по противню с пергаментом. Обмазываем их сырной заготовкой. Запекаем около 20-25 минут при температуре 180 градусов. Кабачки с сыром в духовке кружочками готовы. Подавайте их к столу, украсив зеленью!

Кабачки с сыром и помидорами в духовке

Кабачки с сыром и помидорами в духовке — интересная и яркая кулинарная идея для вашего домашнего стола. Порадуйте близких вкусным и сочным овощным угощением. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 2 шт.

Помидоры – 3 шт.

Сыр твердый – 80 гр.

Майонез – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Лук зеленый – для подачи.

Масло растительное – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачки режем кружочками, солим их и перемешиваем.

Шаг 2. Обжариваем продукт до румянца с обеих сторон на растительном масле. Перекладываем на противень с пергаментом.

Шаг 3. Обмазываем каждый кабачок майонезом.

Шаг 4. На кабачки кладем кружочки помидоров.

Шаг 5. Посыпаем заготовку тертым сыром.

Шаг 6. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Шаг 7. Кабачки с сыром и помидорами в духовке готовы. Подавайте к столу и угощайтесь. Можно украсить свежей ароматной зеленью.

Кабачки с сыром и чесноком в духовке

Кабачки с сыром и чесноком в духовке порадуют вас не только своим ярким вкусом, но и аппетитным ароматом. Угощение послужит интересной закуской для всей семьи. Для простого и быстрого приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговым описанием процесса.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Сыр – 50 гр.

Мука – 1 ст.л.

Сухари панировочные – 20 гр.

Куркума – 0,5 ч.л.

Орегано – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем кабачок и режем его крупными брусочками.

Шаг 2. Выкладываем ингредиент в глубокую миску, солим и перемешиваем.

Шаг 3. Соединяем панировочные сухари, муку, куркуму и орегано. Перемешиваем.

Шаг 4. Дополняем сухую смесь сыром, который предварительно натираем на мелкой терке. Сюда же отправляем измельченный чеснок.

Шаг 5. Посыпаем солью и черным молотым перцем. Перемешиваем.

Шаг 6. Взбиваем яйцо вилкой со щепотками соли и перца. Опускаем сюда каждый брусочек кабачков.

Шаг 7. Дальше брусочки обваливаем в панировке.

Шаг 8. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом.

Шаг 9. Запекаем блюдо 15 минут при температуре 220 градусов.

Шаг 10. Кабачки с сыром и чесноком в духовке готовы. Подавайте к столу с любимым соусом!

Фаршированные кабачки лодочки с сыром и фаршем

Фаршированные кабачки лодочки с сыром и фаршем порадуют вас ярким вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Такое угощение никого не оставит равнодушным, а еще его несложно приготовить в домашних условиях. Используйте для этого проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Кабачок – 3 шт.

Фарш мясной – 0,4 кг.

Помидор – 1 шт.

Кукуруза из банки – 2 ст.л.

Сыр твердый – 100 гр.

Майонез – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Хмели-сунели – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем лук и обжариваем его на растительном масле. Добавляем к луку фарш. Перемешиваем и жарим вместе еще 10 минут.

Шаг 2. Солим фарш и посыпаем специями. Перемешиваем.

Шаг 3. Измельчаем помидор и соединяем его с кукурузой.

Шаг 4. Разрезаем промытые кабачки на продольные половины. Ложкой извлекаем внутренность, чтобы получить лодочки.

Шаг 5. Начиняем лодочки фаршем и овощами.

Шаг 6. Натираем сыр. Кладем его на заготовки и обильно поливаем майонезом.

Шаг 7. Запекаем 20-25 минут при температуре 180 градусов. Фаршированные кабачки лодочки с сыром и фаршем готовы!

Запеканка из кабачков с сыром и помидорами

Запеканка из кабачков с сыром и помидорами выходит невероятно питательной, сочной и аппетитной. Такое угощение станет настоящим украшением вашего домашнего стола. Подавайте к семейному обеду или в качестве перекуса. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачок – 1,5 кг.

Помидоры – 2 шт.

Сыр твердый – 60 гр.

Сыр сулугуни/моцарелла – 60 гр.

Желток яичный – 1 шт.

Кетчуп – 2 ст.л.

Соль – 1,5 ч.л.

Базилик сушеный – по вкусу.

Орегано сушеный – по вкусу.

Мука – 90 гр.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем кабачок. Натираем его на мелкой терке.

Шаг 2. Отжимаем овощную массу от лишней жидкости.

Шаг 3. Добавляем сюда яичный желток, муку, соль и специи. Тщательно все перемешиваем.

Шаг 4. Обмазываем форму для запекания растительным маслом.

Шаг 5. Выкладываем кабачковую массу в форму для запекания. Отправляем на 40 минут в разогретую до 180 градусов духовку.

Шаг 6. В это время промываем помидоры и режем их кружочками.

Шаг 7. Тонкими ломтиками режем сыр сулугуни.

Шаг 8. Натираем на терке твердый сыр.

Шаг 9. Запеченный овощной продукт обмазываем кетчупом.

Шаг 10. Сверху раскладываем сулугуни и помидоры. Посыпаем все тертым твердым сыром.

Шаг 11. Запекаем блюдо 10-15 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 12. Запеканка из кабачков с сыром и помидорами готова. Делите на порции и подавайте к столу.

Кабачки с сыром и курицей в духовке

Кабачки с сыром и курицей в духовке порадуют вас не только своим ярким вкусом, но и питательными свойствами. Угощение послужит отличным перекусом или обеденным блюдом для всей семьи. Для быстрого приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговым описанием процесса.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Грудка куриная – 500-600 гр.

Кабачок – 4 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Рис – 0,5 ст.

Сыр – 150 гр.

Сметана – 2 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Куриную грудку мелко нарезаем или прокручиваем через мясорубку.

Шаг 3. Измельчаем лук, помидоры и перцы. Натираем на крупной терке морковь.

Шаг 4. Разделяем небольшие кабачки на две продольные части. Достаем мякоть изнутри.

Шаг 5. Кабачковую мякоть мелко режем ножом.

Шаг 6. Обжариваем куриный продукт вместе с измельченными овощами. Солим, перчим по вкусу. Томим до готовности.

Шаг 7. Добавляем сюда рис. Если в кастрюле с овощами много жидкости, можно добавить сухую крупу. Если нет, то используйте полуготовый продукт.

Шаг 8. Наполняем кабачки начинкой. Обмазываем кабачки с внешней стороны растительным маслом и кладем их в форму для запекания.

Шаг 9. Натираем сыр на мелкой терке, перемешиваем его со сметаной и зеленью.

Шаг 10. Закрываем сырной заготовкой кабачки с начинкой. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.

Шаг 11. Кабачки с сыром и курицей в духовке готовы. Можно выкладывать на тарелку и подавать к столу!

Кабачки с сыром, помидорами и баклажанами

Кабачки с сыром, помидорами и баклажанами – это сочное, вкусное и простое в исполнении блюдо для всей семьи. Для приготовления овощного угощения используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Порадуйте близких и разнообразьте свое меню.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Баклажан – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Сыр мягкий – 150 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Масло оливковое – 30 мл.

Соль – 3 щепотки.

Тимьян – 3 ветки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. Оливковое масло перемешиваем с измельченным чесноком.

Шаг 3. Овощи промываем и, при необходимости очищаем. Режем продуты кружочками.

Шаг 4. Обмазываем форму для запекания маслом с чесноком. Выкладываем сюда овощи, чередуя друг с другом. Поливаем остатками масла. Солим и дополняем тимьяном. Запекаем 20 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 5. Посыпаем угощение тертым мягким сыром и запекаем еще три минуты до его расплавления.

Шаг 6. Кабачки с сыром, помидорами и баклажанами готовы. Подавайте яркое блюдо к столу!

Кабачки с сыром и майонезом в духовке

Кабачки с сыром и майонезом в духовке получаются сытными, сочными и невероятно аппетитными. Простое блюдо станет отличным дополнением вашего домашнего стола. Подавайте к семейному обеду или в качестве перекуса. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Майонез – 3 ст.л.

Сыр твердый – 200 гр.

Лук-шалот – 1 шт.

Помидоры черри – 10 шт.

Зелень – по вкусу.

Карри – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачки режем тонкими ломиками. Кладем их на противень с фольгой или пергаментом. Обмазываем овощи растительным маслом.

Шаг 2. Режем лук колечками или полукольцами. Дополняем карри и майонезом.

Шаг 3. Хорошо перемешиваем заготовку и оставляем ее на 10-15 минут.

Шаг 4. Режем тонкими кружками помидоры черри и выкладываем их на кабачки.

Шаг 5. Раскладываем лук с майонезом по поверхности заготовки.

Шаг 6. Посыпаем тертым сыром и зеленью. Запекаем около 30 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 7. Кабачки с сыром и майонезом в духовке готовы. Угощайтесь!

Запеченные кабачки с сыром и сметаной

Запеченные кабачки с сыром и сметаной несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Готовое блюдо послужит ярким и вкусным угощением для всей семьи. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Сыр пармезан – 100 гр.

Помидоры – 2 шт.

Чеснок – 4 зубчика.

Зелень – 1 пучок.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем кабачок и режем его небольшими кружками.

Шаг 2. Такими же кружками разделываем помидоры.

Шаг 3. Натираем сыр на терке. Соединяем его со сметаной, измельченным чесноком, зеленью, солью и перцем.

Шаг 4. Кладем кабачки на противень с пергаментом. Сверху кладем кружочки помидоров.

Шаг 5. Обмазываем заготовки сметано-сырной массой.

Шаг 6. Запекаем угощение 20 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 7. Запеченные кабачки с сыром и сметаной готовы. Выкладывайте на порционные тарелки и подавайте к столу!

Кабачки с сыром, картошкой и помидорами в духовке

Кабачки с сыром, картошкой и помидорами в духовке – это сочное и питательное угощение, которое несложно приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки. Порадуйте близких и разнообразьте меню.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 400 гр.

Картофель – 400 гр.

Помидоры – 400 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Сыр твердый – 150 гр.

Сыр копченый колбасный – 150 гр.

Сметана – 200 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Вода – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем небольшой кабачок и режем его кружочками.

Шаг 2. Очищаем картофель от кожуры и так же нарезаем, как и кабачки.

Шаг 3. Кружочкам разделываем помидоры.

Шаг 4. Выкладываем овощи в обмазанную растительным маслом форму для запекания. Кладем их внахлест и чередуем.

Шаг 5. Измельчаем зубчики чеснока и посыпаем ими заготовку. Солим и посыпаем специями по вкусу. Вливаем немного воды. Запекаем 15 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 6. Натираем два вида сыра. Копченый вымешиваем со сметаной и распределяем по овощам. Посыпаем все твердым сыром и готовим еще 45 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 7. Кабачки с сыром, картошкой и помидорами в духовке готовы. Подавайте угощение к столу!