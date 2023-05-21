Кабачки в ананасовом соке на зиму — это изумительная консервация, которую используют при приготовлении десертов, выпечки и даже салатов. Такие “ананасы”, сложно отличить от настоящих фруктов, никто не почувствует подвоха. Бюджетная заготовка очень нравится детям. Эта подборка поможет переработать кабачки в аппетитное угощение. Попробовав однажды, вы забудете про консервированные ананасы из магазина.

Кабачки в ананасовом соке на зиму на 1 литр сока

Кабачки в ананасовом соке на зиму на 1 литр сока станет одним из любимых домашних лакомств. Заготовка отлично подходит для прослойки бисквитных десертов. Приготовить сладкие кабачки сможет каждый. Лимонка придает характерную ананасам кислинку, ванилин маскирует овощ по-своему. Никто не догадается, из чего приготовлено угощение!

Ингредиенты –+1.5 л.

Кабачок 2 кг (очищенный)

Ананасовый сок 1 л.

Сахар-песок 200 гр.

Лимонная кислота 1 ч.л.

Ванилин 1 гр.

Шаги 40 мин.

Чтобы приготовить кабачки в ананасовом соке на зиму первым делом отбираем молодые овощи, тщательно промываем и снимаем тонкую кожицу. С помощью рюмки удаляем сердцевинку, предварительно нарезав кабачки кружочками толщиной не более 5 миллиметров. В толстостенную кастрюлю наливаем ананасовый сок, кладем лимонку, ванилин и сахарный песок. Установив на плите, варим до полного растворения кристалликов и образования пузырьков. Опускаем кабачковые заготовки. После закипания провариваем 30 минут. Баночки тщательно промываем с содой, ополаскиваем и стерилизуем подходящим способом. Горячим лакомством наполняем баночки, доливая ароматный сироп. Плотно закупориваем. Горячие банки закутываем в теплое одеяло. Оставляем до полного остывания. Заготовки храним в кладовке. Используем ароматное угощение по усмотрению. Кушаем с удовольствием. Приятного аппетита!

Кабачки в ананасовом соке с лимонной кислотой

Кабачки в ананасовом соке с лимонной кислотой – интересная заготовка, которая не отличается от оригинала. Ее используют для приготовления салатов с ананасами, для домашней бисквитной выпечки и других закусок, где требуются ананасы. Приготовьте закатку, и вы будете приятно удивлены!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1,25 л.

Ингредиенты:

Цуккини – 1 кг.

Ананасовый сок – 500 мл.

Сахар-песок – 0,5 ст.

Лимонная кислота – 2/3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополоснув цуккини и обтерев насухо, счищаем кожицу овощечисткой. Очищенные овощи нарезаем кружочками.

Шаг 2. Извлекаем центр, используя вырубку.

Шаг 3. Соединив сок с сахарным песком и лимонкой, варим сироп.

Шаг 4. В горячий сироп кладем кабачковые кольца. Закипятив, минимизируем нагрев и провариваем 15 минут. Не забываем изредка помешивать. Важно не переварить кабачки, чтобы они не потеряли свою упругость и хрусткость.

Шаг 5. Промываем баночки в содовом растворе, смыв в проточной воде, прокаливаем в микроволновке. Раскладываем “ананасы” и заполняем емкости сиропом.

Шаг 6. Закаточным ключом закупориваем заготовки. Остужаем в перевернутом состоянии под одеялом и убираем к остальным запасам. Используем по желанию. Приятного аппетита!

Кабачки кольцами в ананасовом соке

Кабачки кольцами в ананасовом соке выглядит максимально аппетитно и привлекательно. По вкусу закуску вряд ли кто-то сможет отличить от натурального ананаса. «Ложные» ананасы станут для вас любимой закуской, уверяю! Дети едят закатку просто так, не подозревая подвоха.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Кабачки/цукини – 2 шт.

Ананасовый сок – 350 мл.

Сахар-песок – 50 гр.

Ванильный сахар – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив ингредиенты, начинаем кулинарить. Тщательно промываем молоденькие цукини или кабачки.

Шаг 2. В толстостенную кастрюлю кладем ванильный и обычный сахар.

Шаг 3. Залив качественным ананасовым соком, размещаем на плите и варим сироп.

Шаг 4. Очистив кабачки от кожицы, и нарезав кружочками, извлекаем сердцевину.

Шаг 5. Выгружаем кабачки в кипящий сироп. После закипания, варим не более 7 минут.

Шаг 6. В промытые стерильные емкости раскладываем сваренные кабачки и заливаем кипящим сиропом.

Шаг 7. Прикрыв стерилизованными крышками, закатываем с помощью закаточной машинки. Остужаем в перевернутом положении, накрыв полотенцем.

Шаг 8. Остывшие закрутки убираем на хранение. Приятного аппетита!

Кабачки кубиками в соке ананаса

Кабачки кубиками в соке ананаса готовятся очень просто. Эту заготовку я чаще всего использую для приготовления салатов, в состав которых входят консервированные ананасы. Если сравнивать с магазинными ананасами, неопытный человек вряд ли сможет отличить. Вкус максимально схож с оригиналом и в разы дешевле.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 40

Ингредиенты:

Кабачки очищенные – 8 кг.

Ананасовый сок – 2 л.

Сахар-песок – 800 гр.

Лимонная кислота – 4 ч.л.

Ванильный сахар – 2 пакетика.

Куркума молотая – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачки промываем и обсушиваем. Для заготовки обычно используют молодые плоды.

Шаг 2. Экономкой снимаем тонкий слой кожицы.

Шаг 3. При необходимости удаляем сердцевину и нарезаем плотную мякоть кубиками.

Шаг 4. В жаропрочную посуду наливаем сок.

Шаг 5. Засыпаем сахарный песок.

Шаг 6. Добавляем лимонку.

Шаг 7. Сдабриваем ванильным сахаром. Следим за количеством, чтобы не переборщить.

Шаг 8. Для цвета кладем куркуму. Хорошенько перемешав, размещаем на плите.

Шаг 9. Тщательно промыв банки, прокаливаем их в духовом шкафу.

Шаг 10. Крышки кипятим отдельно.

Шаг 11. Ждем, когда сироп сильно закипит.

Шаг 12. В кипящий сироп кладем подготовленные кубики кабачков.

Шаг 13. Ждем повторного закипания и засекаем 15 минут.

Шаг 14. Важно не переварить кабачки, если плоды старые, стоит чуть увеличить время на приготовление.

Шаг 15. Спустя время отключаем нагрев.

Шаг 16. Кипящей заготовкой наполняем чистые сухие банки.

Шаг 17. Накрываем стерилизованными крышками и закатываем закаточным ключом. По желанию подписываем закрутки, чтобы не запутаться.

Шаг 18. Перевернув дном вверх и закутав в одеяло, остужаем закрутки. Затем убираем в место хранения. Используем для салатов или десертов по желанию.

Шаг 19. Это очень вкусно, обязательно попробуйте. Приятного аппетита!