Кабачки в ананасовом соке на зиму

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Кабачки в ананасовом соке на зиму — это изумительная консервация, которую используют при приготовлении десертов, выпечки и даже салатов. Такие “ананасы”, сложно отличить от настоящих фруктов, никто не почувствует подвоха. Бюджетная заготовка очень нравится детям. Эта подборка поможет переработать кабачки в аппетитное угощение. Попробовав однажды, вы забудете про консервированные ананасы из магазина.

Кабачки в ананасовом соке на зиму на 1 литр сока

Кабачки в ананасовом соке на зиму на 1 литр сока станет одним из любимых домашних лакомств. Заготовка отлично подходит для прослойки бисквитных десертов. Приготовить сладкие кабачки сможет каждый. Лимонка придает характерную ананасам кислинку, ванилин маскирует овощ по-своему. Никто не догадается, из чего приготовлено угощение!

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Ингредиенты –+1.5 л.

  • Кабачок 2 кг (очищенный)
  • Ананасовый сок 1 л.
  • Сахар-песок 200 гр.
  • Лимонная кислота 1 ч.л.
  • Ванилин 1 гр.

Шаги 40 мин.

  1. Кабачки в ананасовом соке на зиму

    Чтобы приготовить кабачки в ананасовом соке на зиму первым делом отбираем молодые овощи, тщательно промываем и снимаем тонкую кожицу.

  2. Кабачки в ананасовом соке на зиму

    С помощью рюмки удаляем сердцевинку, предварительно нарезав кабачки кружочками толщиной не более 5 миллиметров.

  3. Кабачки в ананасовом соке на зиму

    В толстостенную кастрюлю наливаем ананасовый сок, кладем лимонку, ванилин и сахарный песок. Установив на плите, варим до полного растворения кристалликов и образования пузырьков.

  4. Кабачки в ананасовом соке на зиму

    Опускаем кабачковые заготовки.

  5. Кабачки в ананасовом соке на зиму

    После закипания провариваем 30 минут.

  6. Кабачки в ананасовом соке на зиму

    Баночки тщательно промываем с содой, ополаскиваем и стерилизуем подходящим способом. Горячим лакомством наполняем баночки, доливая ароматный сироп. Плотно закупориваем.

  7. Кабачки в ананасовом соке на зиму

    Горячие банки закутываем в теплое одеяло. Оставляем до полного остывания. Заготовки храним в кладовке. Используем ароматное угощение по усмотрению.

  8. Кабачки в ананасовом соке на зиму

    Кушаем с удовольствием. Приятного аппетита!

Кабачки в ананасовом соке с лимонной кислотой

Кабачки в ананасовом соке с лимонной кислотой – интересная заготовка, которая не отличается от оригинала. Ее используют для приготовления салатов с ананасами, для домашней бисквитной выпечки и других закусок, где требуются ананасы. Приготовьте закатку, и вы будете приятно удивлены!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1,25 л.

Ингредиенты:

  • Цуккини – 1 кг.
  • Ананасовый сок – 500 мл.
  • Сахар-песок – 0,5 ст.
  • Лимонная кислота – 2/3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополоснув цуккини и обтерев насухо, счищаем кожицу овощечисткой. Очищенные овощи нарезаем кружочками.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 2. Извлекаем центр, используя вырубку.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 3. Соединив сок с сахарным песком и лимонкой, варим сироп.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 4. В горячий сироп кладем кабачковые кольца. Закипятив, минимизируем нагрев и провариваем 15 минут. Не забываем изредка помешивать. Важно не переварить кабачки, чтобы они не потеряли свою упругость и хрусткость.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 5. Промываем баночки в содовом растворе, смыв в проточной воде, прокаливаем в микроволновке. Раскладываем “ананасы” и заполняем емкости сиропом.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 6. Закаточным ключом закупориваем заготовки. Остужаем в перевернутом состоянии под одеялом и убираем к остальным запасам. Используем по желанию. Приятного аппетита!

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Кабачки кольцами в ананасовом соке

Кабачки кольцами в ананасовом соке выглядит максимально аппетитно и привлекательно. По вкусу закуску вряд ли кто-то сможет отличить от натурального ананаса. «Ложные» ананасы станут для вас любимой закуской, уверяю! Дети едят закатку просто так, не подозревая подвоха.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Кабачки/цукини – 2 шт.
  • Ананасовый сок – 350 мл.
  • Сахар-песок – 50 гр.
  • Ванильный сахар – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив ингредиенты, начинаем кулинарить. Тщательно промываем молоденькие цукини или кабачки.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 2. В толстостенную кастрюлю кладем ванильный и обычный сахар.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 3. Залив качественным ананасовым соком, размещаем на плите и варим сироп.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 4. Очистив кабачки от кожицы, и нарезав кружочками, извлекаем сердцевину.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 5. Выгружаем кабачки в кипящий сироп. После закипания, варим не более 7 минут.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 6. В промытые стерильные емкости раскладываем сваренные кабачки и заливаем кипящим сиропом.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 7. Прикрыв стерилизованными крышками, закатываем с помощью закаточной машинки. Остужаем в перевернутом положении, накрыв полотенцем.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 8. Остывшие закрутки убираем на хранение. Приятного аппетита!

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Кабачки кубиками в соке ананаса

Кабачки кубиками в соке ананаса готовятся очень просто. Эту заготовку я чаще всего использую для приготовления салатов, в состав которых входят консервированные ананасы. Если сравнивать с магазинными ананасами, неопытный человек вряд ли сможет отличить. Вкус максимально схож с оригиналом и в разы дешевле.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 40

Ингредиенты:

  • Кабачки очищенные – 8 кг.
  • Ананасовый сок – 2 л.
  • Сахар-песок – 800 гр.
  • Лимонная кислота – 4 ч.л.
  • Ванильный сахар – 2 пакетика.
  • Куркума молотая – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачки промываем и обсушиваем. Для заготовки обычно используют молодые плоды.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 2. Экономкой снимаем тонкий слой кожицы.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 3. При необходимости удаляем сердцевину и нарезаем плотную мякоть кубиками.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 4. В жаропрочную посуду наливаем сок.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 5. Засыпаем сахарный песок.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 6. Добавляем лимонку.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 7. Сдабриваем ванильным сахаром. Следим за количеством, чтобы не переборщить.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 8. Для цвета кладем куркуму. Хорошенько перемешав, размещаем на плите.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 9. Тщательно промыв банки, прокаливаем их в духовом шкафу.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 10. Крышки кипятим отдельно.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 11. Ждем, когда сироп сильно закипит.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 12. В кипящий сироп кладем подготовленные кубики кабачков.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 13. Ждем повторного закипания и засекаем 15 минут.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 14. Важно не переварить кабачки, если плоды старые, стоит чуть увеличить время на приготовление.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 15. Спустя время отключаем нагрев.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 16. Кипящей заготовкой наполняем чистые сухие банки.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 17. Накрываем стерилизованными крышками и закатываем закаточным ключом. По желанию подписываем закрутки, чтобы не запутаться.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 18. Перевернув дном вверх и закутав в одеяло, остужаем закрутки. Затем убираем в место хранения. Используем для салатов или десертов по желанию.

Кабачки в ананасовом соке на зиму

Шаг 19. Это очень вкусно, обязательно попробуйте. Приятного аппетита!

Кабачки в ананасовом соке на зиму

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