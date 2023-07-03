Кабачки в кляре на сковороде. Нежные и сочные: рецепт быстрого и полезного ужина

Кабачки считаются весьма полезным овощем, который стоит употреблять хотя бы из-за большого содержания витамина С. Однако, есть минуты в данном овоще, что отталкивает людей от готовки и выращивания кабачка.
Дело в том, что кабачок — уязвимый овощ. Он может сгнить при малейшем повреждении кожуры. По этой причине многие утилизируют кабачки в домашнем хозяйстве.
Не стоит воспринимать этот минус кабачков как ключевой. Цена кабачков на рынке не особо большая. Поэтому стоит включать его в свой рацион питания.
Расскажем, как приготовить вкусные кабачки в кляре.
Ингредиенты для кабачков в кляре:
- Кабачок – 500 г;
- Яйцо – 2 шт.;
- Кефир – 200 мл;
- Мука – 4 ст. л.;
- Чеснок – 2 зубчика.
Приготовление кабачков в кляре:
Нарезаем кабачок поперек, на крупные кусочки, а затем вдоль на тонкие пластины толщиной 2-3 мм. Посыпаем кабачковые кусочки солью, оставляем на 5 минут до образования сока.
В отдельной миске соединяем яйцо с кефиром и мукой. Пропускаем в кляр пару зубчиков чеснока через пресс, перемешиваем.
Разогреваем в сковороде растительное масло. Опускаем кабачковые пластины сперва в муку, затем в кляр.
Перекладываем кабачковые кусочки в горячее растительное масло, на среднем огне обжариваем с обеих сторон.
Советуем после приготовления переложить кабачки в кляре на бумажное полотенце.
Так блюдо избавится от лишнего масла.