Кабачки в кляре на сковороде. Нежные и сочные: рецепт быстрого и полезного ужина

Кабачки считаются весьма полезным овощем, который стоит употреблять хотя бы из-за большого содержания витамина С. Однако, есть минуты в данном овоще, что отталкивает людей от готовки и выращивания кабачка.

Дело в том, что кабачок — уязвимый овощ. Он может сгнить при малейшем повреждении кожуры. По этой причине многие утилизируют кабачки в домашнем хозяйстве.

Не стоит воспринимать этот минус кабачков как ключевой. Цена кабачков на рынке не особо большая. Поэтому стоит включать его в свой рацион питания.

Расскажем, как приготовить вкусные кабачки в кляре.

Ингредиенты для кабачков в кляре:

Кабачок – 500 г;

Яйцо – 2 шт.;

Кефир – 200 мл;

Мука – 4 ст. л.;

Чеснок – 2 зубчика.

Приготовление кабачков в кляре:

Нарезаем кабачок поперек, на крупные кусочки, а затем вдоль на тонкие пластины толщиной 2-3 мм. Посыпаем кабачковые кусочки солью, оставляем на 5 минут до образования сока.

В отдельной миске соединяем яйцо с кефиром и мукой. Пропускаем в кляр пару зубчиков чеснока через пресс, перемешиваем.

Разогреваем в сковороде растительное масло. Опускаем кабачковые пластины сперва в муку, затем в кляр.

Перекладываем кабачковые кусочки в горячее растительное масло, на среднем огне обжариваем с обеих сторон.

Советуем после приготовления переложить кабачки в кляре на бумажное полотенце.

Так блюдо избавится от лишнего масла.