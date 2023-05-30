Кабачки в морозилке на зиму — это практичные заготовки, которые с удовольствием расходуются в зимний период. Заморозить кабачки можно сразу под любимые блюда, чтобы потом не делать лишних манипуляций. Замороженные овощи хорошо хранятся, но занимают довольно много места. Если размеры морозильной камеры позволяют, то имеет смысл заготовить большое количество универсального овоща. Зимой кабачки хорошо разнообразят рацион.

Как правильно заморозить свежие кабачки в морозилке

Как правильно заморозить свежие кабачки в морозилке – часто задаваемый вопрос. Многие не знают, как сохранить бюджетный овощ на зиму. Сегодня поделюсь несколькими вариантами, как я замораживаю кабачки, и вопрос отпадет раз и навсегда. Все элементарно и легко. Заготавливайте овощи и наслаждайтесь зимой!

Ингредиенты –+5 порц.

Кабачок 10 шт.

Шаги 180 мин.

Чтобы заморозить кабачки в морозилке на зиму, необходимо хорошо промыть овощи и обсушить полотенцами. Плоды нарезаем кругляшами, но не тонко. Нарезку распределяем по пакетам и стараемся максимально удалить воздух, закрываем зип-застежку или завязываем пакет на узел. Следующий способ – тонкие ломтики. Сделать нарезку можно экономкой или тонким ножом. Распределяем заготовки по пакетам, освобождаем от воздуха и закрываем зип-застежку. Теперь нарезаем плоды квадратиками. Такая нарезка подходит для рагу. Плотно раскладываем по пакетам, закрываем застежку, удалив воздух. Натираем кабачки для запеканок, котлет, блинов и оладий. Отжимаем массу от влаги. Натертую массу распределяем по контейнерам или пакетам. Кабачковые заготовки убираем замораживаться. Храним в морозилке до того, как соберемся что-то готовить. Накануне перед готовкой, достаем заготовку и размораживаем в холодильной камере. Приятного аппетита!

Кабачки, замороженные кружочками на зиму

Кабачки, замороженные кружочками на зиму, идеально подойдут для легкого вкусного обеда или ужина. Заготовить овощи можно в любых количествах. Все зависит от вместительности вашей морозилки. Нарезать кабачки кружочками сможет любой, ну а дальше дело за малым.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Кабачки – любое количество.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молодые кабачки хорошо вымываем и вытираем.

Шаг 2. Овощи нарезаем пятаками толщиной 7-10 миллиметров.

Шаг 3. Кружочки опускаем в кипяток и бланшируем 5 минут. Переложив в ледяную воду, охлаждаем. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки влаги. Доску застилаем пленкой. Раскладываем нарезку по застеленной поверхности. Подмораживаем пару часов.

Шаг 4. Замороженные кружочки складываем в зип-пакет. С помощью трубочки выдавливаем воздух и закрываем пакет.

Шаг 5. Храним кабачковые кружочки для рататуя, запеканок или жареных кабачков. Перед использованием кабачки размораживаем по желанию. Приятного аппетита!

Как правильно заморозить кабачки кубиками

Как правильно заморозить кабачки кубиками – вопрос, который отпадет сам собой. Процесс подготовки овощей максимально простой. Замороженные кабачки кубиками идеально подходят для овощного рагу. Зимой не хватает овощей, а такая заготовка не только позволит разнообразить рацион, но и сэкономит значительное количество семейного бюджета.

Время готовки – 3 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Кабачки – любое количество.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем молоденькие кабачки.

Шаг 2. Промыв и обсушив плоды, режем их кубиками.

Шаг 3. Кипятим воду и выгружаем нарезку в кипяток. Бланшируем 5 минут при постоянном помешивании.

Шаг 4. Спустя время откидываем на дуршлаг. Оставляем, чтобы вода стекла.

Шаг 5. Остывшую нарезку распределяем по зип-пакетам.

Шаг 6. Максимально избавляемся от воздуха и закрываем застежку.

Шаг 7. Также подойдут вакуумные пакеты, удалить воздух можно ручным насосом. Заготовки перемещаем в морозилку и храним до зимы. Используем кабачки для любимых блюд. Приятного аппетита!

Как заморозить жареные кабачки в морозилке

Как заморозить жареные кабачки в морозилке – частый вопрос, который решается за считанные минуты. Такая заготовка, с помощью простых манипуляций, превратится в шикарную закуску зимой. А разницы никто и не заметит, что полуфабрикаты были заморожены. Обжаренные кабачки после разморозки не теряют форму и экономят время.

Время готовки – 3 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Кабачки – любое количество.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молодые вымытые кабачки режем на кругляши.

Шаг 2. Перекладываем в миску и солим.

Шаг 3. Хорошо перемешиваем. Оставляем на некоторое время, чтобы соль вытянула лишнюю влагу. Обсушиваем бумажными полотенцами.

Шаг 4. Сковородку прогреваем на средней температуре. Наливаем растительное масло. Раскладываем кабачки.

Шаг 5. Жарим с одной стороны.

Шаг 6. Как только поджарятся, начинаем переворачивать.

Шаг 7. Поджариваем со второй стороны.

Шаг 8. Доску застилаем пленкой или пакетом, раскладываем поджаренные кабачки.

Шаг 9. Остывшие заготовки убираем подмораживаться на пару часов.

Шаг 10. Подмерзшие кабачки перекладываем в пластиковый контейнер.

Шаг 11. Закрыв крышкой, убираем в морозилку. Перед использованием достаем и размораживаем при комнатной температуре. Применяем полуфабрикат для приготовления любимых блюд. Приятного аппетита!

Как заморозить пюре из кабачков для прикорма

Как заморозить пюре из кабачков для прикорма, часто интересуются молодые мамы. Зимой не купишь качественный овощ, а если и найдешь, то стоимость будет зашкаливать, а вкус значительно уступать кабачку со своего огорода. Кабачковое пюре используют не только для прикорма малышей, но и применяют для приготовления соусов и подлив.

Время готовки – 4 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Кабачки – любое количество.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачки промываем и очищаем от кожицы с помощью экономки. Порезав на сегменты, провариваем до мягкого состояния. Остудив овощи, пробиваем блендером до гладкости.

Шаг 2. Пюрированную массу распределяем по силиконовым или пластиковым формочкам для льда, при помощи чайной ложки.

Шаг 3. Перемещаем заготовки на 3-4 часа в морозильник.

Шаг 4. Спустя время достаем кабачковые заготовки и извлекаем из формочек.

Шаг 5. Замороженные кубики складываем в зип-пакет. Закрываем, удалив воздух. Храним в морозилке. Перед использованием размораживаем или кладем в блюдо в замороженном виде. Приятного аппетита!

Замороженные фаршированные кабачки лодочками

Замороженные фаршированные кабачки лодочками готовятся максимально просто и прекрасно выручают занятых хозяек. В качестве начинок для лодочек можно использовать все, что угодно. Один минус у такой заготовки – занимают много места. Но если морозильная камера позволяет, непременно заготовьте полуфабрикат. Заготовка значительно сэкономит время. Отличный вариант для занятых людей.

Время готовки – 3 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Кабачки – 1 шт.

Фарш – 1 кг.

Рис готовый – 2-3 ст.л.

Томатный соус/кетчуп – 2 ст.л.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Лук репчатый – 1-2 шт.

Чеснок – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Основательно промываем кабачки и зелень по желанию. Зелень можно заменить пряностями или сухими травами. Освобождаем плоды от кожуры, а внутренности вычищаем ложкой. С молодых экземпляров кожицу снимать не нужно.

Шаг 2. Если овощ молодой, сердцевину измельчаем и отправляем в начинку. Перекручиваем мясо или филе птицы с очищенным луком и чесноком. В фарш кладем отварной рис, кетчуп и рубленую зелень. Сдабриваем растительным маслом для сочности, если мясо постное, солим и перчим. Хорошо отбиваем массу.

Шаг 3. Заполняем кабачковую лодочку начинкой. Начинка может быть как мясной, так и вегетарианской из изобилия овощей.

Шаг 4. Утрамбовываем массу ложкой, чтобы равномерно заполнить углубление.

Шаг 5. Выкладываем остатки фарша и распределяем горочкой. При запекании наполнение усядется.

Шаг 6. Под низ заготовки кладем фольгу. Упаковываем в фольгу.

Шаг 7. Плотно запаковываем во второй слой фольги.

Шаг 8. Помещаем заготовку в полиэтиленовый пакет и убираем замораживаться. Перед использованием достаем полуфабрикат. Даем немного оттаять при комнатной температуре. Помещаем запекаться, не раскрывая фольгу. Приятного аппетита!

Кабачки, замороженные с баклажанами

Кабачки, замороженные с баклажанами, отлично подходят для овощного рагу. Овощи замораживают как вместе, так и по отдельности. Я предпочитаю морозить овощи отдельно, а во время готовки добавляю в желаемых пропорциях. Кусочки хорошо отделяются друг от друга.

Время готовки – 3 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Кабачки – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Детально промываем овощи и обязательно вытираем от капель воды полотенцами.

Шаг 2. Вымытые кабачки режем кубиками и кругляшами. Способ нарезки можно использовать любой. Смотря, для какого блюда будут использоваться овощи.

Шаг 3. Повторяем такую же нарезку с баклажанами.

Шаг 4. Овощи распределяем по пакетам.

Шаг 5. Завязываем пакеты, максимально выпустив воздух. Помещаем пакеты в морозильник. Спустя пару часов овощи заморозятся. Овощную нарезку можно морозить в пищевых контейнерах. Используем овощи по назначению. Приятного аппетита!