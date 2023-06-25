Кабачки в мультиварке – это простое и легкое кушанье, которое обладает прекрасными вкусовыми характеристиками и множеством полезных веществ, которые сохраняются в овоще даже после прохождения термической обработки. Также кабачки прекрасно гармонируют с другими овощами, например, с картофелем либо капустой. И даже если вы придерживаетесь правильного питания, то в этой статье вы найдете подходящий рецепт, блюдо из которого содержит в себе совсем немного калорий и максимум пользы!
Тушеные кабачки в мультиварке
Тушеные кабачки в мультиварке – это сочное и питательное кушанье, которое удивит вас своим нежным вкусом и тающей во рту текстурой. Для большей насыщенности вкуса нам также потребуется морковь, репчатый лук и жгучий чеснок. Такое блюдо прекрасно подойдет для легкого ужина.
Ингредиенты –+4 порц.
- Кабачок 2 шт.
- Морковь 2 шт.
- Чеснок 2 зуб.
- Лук репчатый 1 шт.
- Масло подсолнечное 3 ст.л.
- Лавровый лист 1 шт.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
Шаги 45 мин.
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Как вкусно приготовить кабачки в мультиварке? Овощи промываем и очищаем, кабачок нарезаем кубиками среднего размера.
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Морковку измельчаем при помощи терки для моркови по-корейски.
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Мелко рубим лук и зубцы чеснока.
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Овощи подготовлены – наливаем подсолнечное масло в мультиварку.
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Забрасываем компоненты и присыпаем их молотым перцем и солью – перемешиваем, включаем программу «Тушение» на 40 минут.
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После звукового сигнала кушанье сервируем и подаем к столу.
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Приятного аппетита!
Диетические кабачки в мультиварке
Диетические кабачки в мультиварке – это прекрасный вариант сытного и полезного приема пищи, который содержит в себе минимум калорий и максимум пользы. Чтобы разбавить нейтральный вкус зеленых плодов, добавим немного чеснока, оливкового масла и черного перца.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4-6.
Ингредиенты:
- Кабачки молодые – 3 шт.
- Морковка – 2 шт.
- Масло оливковое – 1 ст.л.
- Чеснок – 1 зуб.
- Лук зеленый сушеный – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Укроп сухой – ½ ч.л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом процесса овощи промываем, очищаем морковь и чеснок, срезаем хвостики кабачков.
Шаг 2. Морковку режем тонкими колечками.
Шаг 3. Кабачки нарезаем круглыми ломтиками потолще.
Шаг 4. Присыпаем ингредиенты зеленью, молотым перцем и солью – перемешиваем.
Шаг 5. Следом к овощам отправляем рубленый чеснок и оливковое масло, снова помешиваем.
Шаг 6. Выкладываем массу в мультиварку и запускаем режим готовки «на пару», 45 минут достаточно.
Шаг 7. Мягкие и ароматные кабачки с морковью подаем к столу, дополнив мясом либо как самостоятельное кушанье – снимаем пробу. Приятного аппетита!
Овощное рагу с кабачками в мультиварке
Овощное рагу с кабачками в мультиварке – это поистине летнее блюдо, к которому никто не может быть равнодушным, потому как сочетание овощей дарит вам настоящее гастрономическое наслаждение. Несмотря на простоту состава и способа приготовления, вам будет очень вкусно!
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Помидоры – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Кабачки крупные – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Слой за слоем снимаем шелуху с лука, режем произвольными ломтиками.
Шаг 2. Очищенную морковь трем на бурачной терке.
Шаг 3. Томат ополаскиваем и нарезаем кубиками.
Шаг 4. Запускаем режим «Жарка» и прогреваем растительное масло, пассеруем лук до прозрачности.
Шаг 5. Забрасываем морковную соломку, перемешиваем и томим до мягкости.
Шаг 6. Добавляем томаты и прогреваем все вместе еще несколько минут.
Шаг 7. Зажарку дополняем кубиками кабачка, чесноком, пропущенным через пресс, специями и солью – мешаем и переключаем мультиварку в режим «Тушение» на 15 минут.
Шаг 8. По окончанию работы техники, кушанье полностью готово к употреблению – дегустируем. Приятного аппетита!
Запеканка из кабачков в мультиварке
Запеканка из кабачков в мультиварке – это пышное и нежное кушанье, которое тает во рту в прямом смысле слова. Но это и вовсе неудивительно, ибо в состав блюда входят такие компоненты, как сыр твердых сортов и сметана, а особую изысканность придает большое количество зелени.
Время готовки – 1 ч. 20 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Кабачки – 1 шт.
- Сметана – 150 гр.
- Сыр твердый – 180 гр.
- Зелень – 1 пучок.
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 3 ст.л.
- Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
- Масло растительное – 1-2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Кабачок очищаем от кожицы и семян, трем на терке с крупными отверстиями.
Шаг 2. К стружке вбиваем яйца и пересыпаем натертый сыр – перемешиваем.
Шаг 3. Дополняем массу солью, молотым перцем, рубленой зеленью и сметаной.
Шаг 4. В массу постепенно вмешиваем муку с разрыхлителем – состав переливаем в чашу мультиварки, промазанную тонким слоем масла. Готовим на программе «Выпечка» в течение одного часа.
Шаг 5. Ароматное блюдо слегка остужаем и только после извлекаем из чаши. Готовьте и получайте удовольствие!
Кабачки в мультиварке с капустой и картошкой
Кабачки в мультиварке с капустой и картошкой – это питательно и очень вкусно! Самое сложное для кулинара в процессе готовки – это очистить и нарезать компоненты, остальные действия за вас выполнит чудо современной техники, достаточно лишь включить нужный режим!
Время готовки – 90 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Кабачки – 1 шт.
- Капуста – ¼ кочана.
- Картошка – 2 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Томаты протертые – 1 ст.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Приправы – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Картофель и кабачки очищаем от кожуры и промываем под струей воды, нарезаем небольшими кубиками и забрасываем в чашу.
Шаг 2. Часть кочана капусты мелко шинкуем и растираем руками с солью, кладем поверх овощных кубиков.
Шаг 3. Следующим слоем выкладываем стружку моркови, слегка присаливаем.
Шаг 4. Компоненты смешиваем и дополняем кусочком сливочного масла, протертыми томатами, приправами и солью. Запускаем программу «Выпечка» на один час и готовим под крышкой, изредка помешивая.
Шаг 5. Ароматное кушанье раскладываем по порционным тарелкам и трапезничаем. Приятного аппетита!
Курица с кабачками в мультиварке
Курица с кабачками в мультиварке – это сытное кушанье, которое приятно удивит вас своим ярким и насыщенным вкусом. Такое жаркое можно подать даже к праздничному столу, потому как во время совместного тушения, все составляющие максимально пропитываются соком и ароматом друг друга.
Время готовки – 1 ч. 30 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Филе куриное – 350 гр.
- Картошка – 600 гр.
- Кабачки – 1 шт.
- Лук – 2 шт.
- Перец сладкий – 1 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Масло подсолнечное – 60 мл.
- Соль – 1,5 ч.л.
- Перец черный молотый – ½ ч.л.
- Вода – 1,5-2 л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Филе куриное очищаем от пленок и ополаскиваем, произвольно нарезаем и обжариваем на подсолнечном масле около 15 минут (режим «Жарка»).
Шаг 2. Затем всыпаем измельченный лук с морковкой, перемешиваем и жарим все вместе еще 5 минут.
Шаг 3. Теперь дополняем соломку болгарского перца и кубики очищенного кабачка.
Шаг 4. Солим и перчим, сдабриваем пастой из перетертых томатов.
Шаг 5. Добавляем слайсы картофеля и заливаем составляющие 1,5-2 литрами воды, закрываем крышкой и томим на протяжении часа, включив программу «Суп».
Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Рагу с кабачками и баклажанами в мультиварке
Рагу с кабачками и баклажанами в мультиварке – это классика летнего меню, которая покоряет своей легкостью и прекрасными вкусовыми характеристиками. Дополнительным плюсом этого блюда является тот факт, что оно прекрасно не только в теплом виде, но и в холодном.
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 6-7.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 3 шт.
- Лук – 2 шт.
- Кабачки – 2 шт.
- Помидоры – 4 шт.
- Чеснок – 5 зуб.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Морковка – 2 шт.
- Масло подсолнечное – 40 мл.
- Соль – по вкусу.
- Зелень – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. У промытых баклажанов срезаем хвостик, режем полукольцами и щедро солим, перемешиваем и оставляем на 5-7 минут, чтобы избавиться от горечи.
Шаг 2. Аналогичным образом измельчаем кабачки.
Шаг 3. И предварительно очищенную морковку.
Шаг 4. Луковицу нарезаем полукольцами, а чеснок мелкими сегментами.
Шаг 5. Раскаляем подсолнечное масло и обжариваем лук, всыпаем морковку и томим на протяжении 10 минут.
Шаг 6. Отжимаем кусочки баклажана и отправляем к пассеровке, жарим еще 10 минут.
Шаг 7. Добавляем кабачки и активно перемешиваем ассорти.
Шаг 8. Сдабриваем ингредиенты мелко нарезанными помидорами, чесноком и томатной пастой.
Шаг 9. Овощи немного солим и перчим, закрываем крышкой и включаем программу «Тушение» на 20-30 минут, до мягкости.
Шаг 10. Аппетитное блюдо распределяем по тарелкам, украшаем зеленью и приглашаем домочадцев к обеду. Приятного аппетита!
Кабачковая икра в мультиварке
Кабачковая икра в мультиварке – это нежная закуска, с приготовлением которой справится даже тот, кто впервые переступил порог кухни! Однако, несмотря на простоту готовки, кушанье придется по вкусу всем любителям однородных текстур и овощей.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции— 6.
Ингредиенты:
- Кабачки – 3 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Луковица – 1 шт.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Помидоры – 2 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В чашу мультиварки наливаем растительное масло и прогреваем его в режиме «Жарка», засыпаем измельченную морковь с луком и жарим около 5 минут.
Шаг 2. Добавляем кабачковые кубики.
Шаг 3. С томатов снимаем кожицу, пробиваем в блендере до однородной консистенции.
Шаг 4. Переливаем кашицу к овощам, перчим и солим.
Шаг 5. Закрываем крышку и переключаем мультиварку в «Тушение» на 30-40 минут.
Шаг 6. Размягченный состав переливаем в тарелку и измельчаем блендером.
Шаг 7. Приятного аппетита!