Кабачки в мультиварке – это простое и легкое кушанье, которое обладает прекрасными вкусовыми характеристиками и множеством полезных веществ, которые сохраняются в овоще даже после прохождения термической обработки. Также кабачки прекрасно гармонируют с другими овощами, например, с картофелем либо капустой. И даже если вы придерживаетесь правильного питания, то в этой статье вы найдете подходящий рецепт, блюдо из которого содержит в себе совсем немного калорий и максимум пользы!

Тушеные кабачки в мультиварке

Тушеные кабачки в мультиварке – это сочное и питательное кушанье, которое удивит вас своим нежным вкусом и тающей во рту текстурой. Для большей насыщенности вкуса нам также потребуется морковь, репчатый лук и жгучий чеснок. Такое блюдо прекрасно подойдет для легкого ужина.

Ингредиенты –+4 порц.

Кабачок 2 шт.

Морковь 2 шт.

Чеснок 2 зуб.

Лук репчатый 1 шт.

Масло подсолнечное 3 ст.л.

Лавровый лист 1 шт.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 45 мин.

Как вкусно приготовить кабачки в мультиварке? Овощи промываем и очищаем, кабачок нарезаем кубиками среднего размера. Морковку измельчаем при помощи терки для моркови по-корейски. Мелко рубим лук и зубцы чеснока. Овощи подготовлены – наливаем подсолнечное масло в мультиварку. Забрасываем компоненты и присыпаем их молотым перцем и солью – перемешиваем, включаем программу «Тушение» на 40 минут. После звукового сигнала кушанье сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Диетические кабачки в мультиварке

Диетические кабачки в мультиварке – это прекрасный вариант сытного и полезного приема пищи, который содержит в себе минимум калорий и максимум пользы. Чтобы разбавить нейтральный вкус зеленых плодов, добавим немного чеснока, оливкового масла и черного перца.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

Кабачки молодые – 3 шт.

Морковка – 2 шт.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Чеснок – 1 зуб.

Лук зеленый сушеный – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Укроп сухой – ½ ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса овощи промываем, очищаем морковь и чеснок, срезаем хвостики кабачков.

Шаг 2. Морковку режем тонкими колечками.

Шаг 3. Кабачки нарезаем круглыми ломтиками потолще.

Шаг 4. Присыпаем ингредиенты зеленью, молотым перцем и солью – перемешиваем.

Шаг 5. Следом к овощам отправляем рубленый чеснок и оливковое масло, снова помешиваем.

Шаг 6. Выкладываем массу в мультиварку и запускаем режим готовки «на пару», 45 минут достаточно.

Шаг 7. Мягкие и ароматные кабачки с морковью подаем к столу, дополнив мясом либо как самостоятельное кушанье – снимаем пробу. Приятного аппетита!

Овощное рагу с кабачками в мультиварке

Овощное рагу с кабачками в мультиварке – это поистине летнее блюдо, к которому никто не может быть равнодушным, потому как сочетание овощей дарит вам настоящее гастрономическое наслаждение. Несмотря на простоту состава и способа приготовления, вам будет очень вкусно!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Помидоры – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Кабачки крупные – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Слой за слоем снимаем шелуху с лука, режем произвольными ломтиками.

Шаг 2. Очищенную морковь трем на бурачной терке.

Шаг 3. Томат ополаскиваем и нарезаем кубиками.

Шаг 4. Запускаем режим «Жарка» и прогреваем растительное масло, пассеруем лук до прозрачности.

Шаг 5. Забрасываем морковную соломку, перемешиваем и томим до мягкости.

Шаг 6. Добавляем томаты и прогреваем все вместе еще несколько минут.

Шаг 7. Зажарку дополняем кубиками кабачка, чесноком, пропущенным через пресс, специями и солью – мешаем и переключаем мультиварку в режим «Тушение» на 15 минут.

Шаг 8. По окончанию работы техники, кушанье полностью готово к употреблению – дегустируем. Приятного аппетита!

Запеканка из кабачков в мультиварке

Запеканка из кабачков в мультиварке – это пышное и нежное кушанье, которое тает во рту в прямом смысле слова. Но это и вовсе неудивительно, ибо в состав блюда входят такие компоненты, как сыр твердых сортов и сметана, а особую изысканность придает большое количество зелени.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 шт.

Сметана – 150 гр.

Сыр твердый – 180 гр.

Зелень – 1 пучок.

Яйца – 2 шт.

Мука – 3 ст.л.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Масло растительное – 1-2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачок очищаем от кожицы и семян, трем на терке с крупными отверстиями.

Шаг 2. К стружке вбиваем яйца и пересыпаем натертый сыр – перемешиваем.

Шаг 3. Дополняем массу солью, молотым перцем, рубленой зеленью и сметаной.

Шаг 4. В массу постепенно вмешиваем муку с разрыхлителем – состав переливаем в чашу мультиварки, промазанную тонким слоем масла. Готовим на программе «Выпечка» в течение одного часа.

Шаг 5. Ароматное блюдо слегка остужаем и только после извлекаем из чаши. Готовьте и получайте удовольствие!

Кабачки в мультиварке с капустой и картошкой

Кабачки в мультиварке с капустой и картошкой – это питательно и очень вкусно! Самое сложное для кулинара в процессе готовки – это очистить и нарезать компоненты, остальные действия за вас выполнит чудо современной техники, достаточно лишь включить нужный режим!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 шт.

Капуста – ¼ кочана.

Картошка – 2 шт.

Морковка – 1 шт.

Томаты протертые – 1 ст.

Масло сливочное – 50 гр.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель и кабачки очищаем от кожуры и промываем под струей воды, нарезаем небольшими кубиками и забрасываем в чашу.

Шаг 2. Часть кочана капусты мелко шинкуем и растираем руками с солью, кладем поверх овощных кубиков.

Шаг 3. Следующим слоем выкладываем стружку моркови, слегка присаливаем.

Шаг 4. Компоненты смешиваем и дополняем кусочком сливочного масла, протертыми томатами, приправами и солью. Запускаем программу «Выпечка» на один час и готовим под крышкой, изредка помешивая.

Шаг 5. Ароматное кушанье раскладываем по порционным тарелкам и трапезничаем. Приятного аппетита!

Курица с кабачками в мультиварке

Курица с кабачками в мультиварке – это сытное кушанье, которое приятно удивит вас своим ярким и насыщенным вкусом. Такое жаркое можно подать даже к праздничному столу, потому как во время совместного тушения, все составляющие максимально пропитываются соком и ароматом друг друга.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 350 гр.

Картошка – 600 гр.

Кабачки – 1 шт.

Лук – 2 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Масло подсолнечное – 60 мл.

Соль – 1,5 ч.л.

Перец черный молотый – ½ ч.л.

Вода – 1,5-2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе куриное очищаем от пленок и ополаскиваем, произвольно нарезаем и обжариваем на подсолнечном масле около 15 минут (режим «Жарка»).

Шаг 2. Затем всыпаем измельченный лук с морковкой, перемешиваем и жарим все вместе еще 5 минут.

Шаг 3. Теперь дополняем соломку болгарского перца и кубики очищенного кабачка.

Шаг 4. Солим и перчим, сдабриваем пастой из перетертых томатов.

Шаг 5. Добавляем слайсы картофеля и заливаем составляющие 1,5-2 литрами воды, закрываем крышкой и томим на протяжении часа, включив программу «Суп».

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Рагу с кабачками и баклажанами в мультиварке

Рагу с кабачками и баклажанами в мультиварке – это классика летнего меню, которая покоряет своей легкостью и прекрасными вкусовыми характеристиками. Дополнительным плюсом этого блюда является тот факт, что оно прекрасно не только в теплом виде, но и в холодном.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Баклажаны – 3 шт.

Лук – 2 шт.

Кабачки – 2 шт.

Помидоры – 4 шт.

Чеснок – 5 зуб.

Паста томатная – 1 ст.л.

Морковка – 2 шт.

Масло подсолнечное – 40 мл.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. У промытых баклажанов срезаем хвостик, режем полукольцами и щедро солим, перемешиваем и оставляем на 5-7 минут, чтобы избавиться от горечи.

Шаг 2. Аналогичным образом измельчаем кабачки.

Шаг 3. И предварительно очищенную морковку.

Шаг 4. Луковицу нарезаем полукольцами, а чеснок мелкими сегментами.

Шаг 5. Раскаляем подсолнечное масло и обжариваем лук, всыпаем морковку и томим на протяжении 10 минут.

Шаг 6. Отжимаем кусочки баклажана и отправляем к пассеровке, жарим еще 10 минут.

Шаг 7. Добавляем кабачки и активно перемешиваем ассорти.

Шаг 8. Сдабриваем ингредиенты мелко нарезанными помидорами, чесноком и томатной пастой.

Шаг 9. Овощи немного солим и перчим, закрываем крышкой и включаем программу «Тушение» на 20-30 минут, до мягкости.

Шаг 10. Аппетитное блюдо распределяем по тарелкам, украшаем зеленью и приглашаем домочадцев к обеду. Приятного аппетита!

Кабачковая икра в мультиварке

Кабачковая икра в мультиварке – это нежная закуска, с приготовлением которой справится даже тот, кто впервые переступил порог кухни! Однако, несмотря на простоту готовки, кушанье придется по вкусу всем любителям однородных текстур и овощей.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции— 6.

Ингредиенты:

Кабачки – 3 шт.

Морковка – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Помидоры – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу мультиварки наливаем растительное масло и прогреваем его в режиме «Жарка», засыпаем измельченную морковь с луком и жарим около 5 минут.

Шаг 2. Добавляем кабачковые кубики.

Шаг 3. С томатов снимаем кожицу, пробиваем в блендере до однородной консистенции.

Шаг 4. Переливаем кашицу к овощам, перчим и солим.

Шаг 5. Закрываем крышку и переключаем мультиварку в «Тушение» на 30-40 минут.

Шаг 6. Размягченный состав переливаем в тарелку и измельчаем блендером.

Шаг 7. Приятного аппетита!