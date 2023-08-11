Для тех, кто перепробовал уже 1000 и 1 способ приготовления кабачков, мы подготовили кое-что интересное. Делимся оригинальным рецептом, который должен стать частью кулинарной коллекции каждой уважающей себя хозяйки. Как приготовить невероятно вкусные кабачки в сметане по-сербски, читайте в нашем сегодняшнем материале.

Лучше этого блюда просто не существует! Ведь запеченные овощные дольки в нежном сметанном соусе покоряют своей приятной текстурой, насыщенным вкусом и изумительным ароматом. Обязательно захочется добавки.

Как приготовить кабачки в сметане по-сербски

Чтобы овощи получились пряными, стоит использовать много специй. Вам нужно взять молотую сладкую паприку, сушеную зелень, соль и перец (можете использовать смесь красного и черного). Благодаря такому набору дольки из кабачков выйдут просто потрясающими!

Ингредиенты

Кабачок1 кг Подсолнечное масло3 ст. л. Сушеный базилик0,5 ч. л. Сушеная петрушка1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Соль по вкусу Паприка0,5 ч. л. Вода100 мл Сметана200 г Яйцо1 шт. Укроп20 г Пшеничная мука1 ст. л. Чеснок2 зуб.

Приготовление

Хорошенько промываем кабачки. Удаляем плодоножки. Разрезаем их вдоль на 2 части, каждую из которых нарезаем небольшими дольками.Готовим маринад. В небольшую емкость вливаем подсолнечное масло. Добавляем сушеную петрушку и базилик. Всыпаем молотую паприку. Добавляем черный молотый перец и соль. Тщательно перемешиваем. Вливаем маринад к кабачкам. Аккуратно перемешиваем овощи. Затем выкладываем кабачки на противень в один слой. Отправляем их в духовку на 15 минут при 220 градусах.Готовим соус. В миске соединяем сметану с яйцом. Всыпаем пшеничную муку. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Промываем укроп и обсушиваем его. Мелко нарезаем зелень. Добавляем к сметанной смеси измельченные укроп и чеснок. Вливаем воду. Добавляем соль и перец. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты до однородности, используя венчик.Перекладываем запеченные дольки кабачков в сковороду. Заливаем их соусом из сметаны. Тщательно перемешиваем. Доводим содержимое сковороды до кипения. После убавляем нагрев до умеренного. Тушим кабачки в течение 5 минут, активно перемешивая. Готово!

Разложите еще горячее блюдо из кабачков на порционные тарелки. Хорошенько промойте пучок свежей петрушки. Измельчите ее. Затем посыпьте нарезанной зеленью кабачки по-сербски. Роскошное блюдо готово к подаче!