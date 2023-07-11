Кабачки в соусе сацебели: рецепт без стерилизации

Спешу с вами поделиться, как я готовлю вкусную и незаменимую закрутку на зиму — кабачки в соусе сацебели. Из указанного ниже количества ингредиентов получается 6 банок объемом по 500 мл. Кабачки лучше брать молодые, с тонкой кожурой и мелкими зернами. А соус покупать готовый, дабы сэкономить свое время.

Из зелени также лучше использовать укроп или кинзу. Готовятся эти кабачки несложно и быстро, так что смело берите этот рецепт себе на заметку. Обычно я подаю их в качестве закуски на праздничный стол либо просто к запеченной картошке с мясом. Если вы всё еще сомневаетесь, чем разнообразить свое повседневное зимнее меню, то эти сочные кусочки кабачков в остро-сладком соусе будут как никогда кстати.

Кабачки в соусе сацебели: описание приготовления

По этому рецепту даже немолодые кабачки остаются нежными внутри и упругими снаружи. Да и любые специи сочетаются с ними идеально. Готовое блюдо получается сочным, с легкими нотками чесночка и вкусной томатной подливой. Эти кабачки на зиму готовятся без стерилизации, что очень удобно.

Ингредиенты

Кабачок2,5 кг Сацебели485 г Сахар150 г Соль1 ст. л. Черный перец (молотый)1 ч. л. Сушеный базилик1 ст. л. Подсолнечное масло100 мл Уксус80 г Чеснок60 г

Приготовление

Кабачки промойте под проточной водой, нарежьте кружочками или брусочками толщиной около 0,5 см. Выложите нарезанные овощи в посуду, в которой планируете их варить. Добавьте сахар, соль, черный молотый перец и сухой базилик. Влейте растительное масло и соус сацебели. Всё тщательно перемешайте. Поставьте на плиту и доведите до кипения на слабом огне. Когда овощи закипят, проварите их, периодически помешивая около 30 минут. Через 15 минут после начала варки добавьте очищенный и пропущенный через пресс чеснок. Перемешайте и продолжайте варить. Затем влейте уксус и варите еще 10 минут. Тем временем подготовьте банки и крышки. Банки промойте под проточной водой с моющим средством или пищевой содой. Простерилизуйте тару в микроволновке. Для этого налейте в каждую банку немного воды и включите самую большую мощность. Подождите около 3–5 минут. Крышки прокипятите в кастрюле с водой 10–15 минут. Выложите кабачки в соусе в чистые сухие банки и герметично закройте. Стерилизовать такую заготовку не нужно. Переверните банки вверх дном и укутайте пледом до полного остывания. Затем уберите закрутку в темное прохладное место.

Уверяю, как только вы откроете первую баночку, вам больше никогда не захочется закатывать кабачки как-нибудь по-другому. Вся прелесть этого рецепта в том, что эти маринованные овощи можно есть сразу, не дожидаясь холодной поры. Если вам не удалось найти в магазине соус сацебели, то ранее мы уже писали, как приготовить его в домашних условиях.