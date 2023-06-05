Кабачки в томатном соусе на зиму – это широкая линейка вкусной, называемой в народе «обалденной» или «пальчики оближешь» кабачковой консервации, которая готовится быстро, просто и из небольшого набора ингредиентов. Варианты приготовления отличаются только нарезкой овоща и составом томатного соуса с приправами, что можете выбрать в предлагаемой теме.

Обалденные кабачки в томатном соусе на зиму

Вариант заготовки на зиму «обалденных» кабачков в томатном соусе предполагает тушение этого овоща, нарезанного кусочками, в любом томатном соусе с последующим раскладыванием по банкам. В этом рецепте кабачки нарезаем кубиками и тушим в соусе из томатной пасты с добавлением приправ. Готовим без стерилизации.

Ингредиенты –+1 л.

Кабачок ½ кг

Томатная паста 100 гр.

Соль 1 ст.л.

Сахар-песок 2 ст.

Специи и Приправы по вкусу

Чеснок 1 зубок

Вода 1 ст.

Шаги 40 мин.

Как заготовить обалденные кабачки в томатном соусе на зиму? Первым делом подготовьте все ингредиенты, согласно пропорции рецепта. Кабачки промыть. Очистить чеснок. Кабачок нарезать небольшими одинаковыми по размеру кубиками. У молодого кабачка кожуру не снимать, а только удалить часть мякоти с семенами. В сотейник или кастрюлю для тушения положить томатную пасту. Добавить к ней сахар с солью и при помешивании обжарить в течение 5 минут на среднем огне. Затем переложить к пасте нарезку кабачка, добавить любые специи с измельченным чесноком и залить горячей водой, так чтобы она покрыла кабачки. Все хорошо перемешать и потушить кабачки в течение 20-30 минут до мягкости овоща. Простерилизовать банку с крышкой. Переложить кабачки в банку, залить соусом и герметично закупорить. Приготовленные обалденные кабачки в томатном соусе остудить в перевернутом виде и под махровым полотенцем, а затем переставить в место хранения. Удачных и вкусных заготовок!

Кабачки в томатном соусе без стерилизации на зиму

Кабачки в томатном соусе без стерилизации на зиму получаются более хрустящими и сочными, но к ним добавляется уксус. Для этой заготовки подходят как молодые кабачки, так и зрелые, ведь текстура их плотнее. В этом рецепте для томатной заливки измельчаем свежие помидоры, но можно взять и готовый томатный сок.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1 л.

Ингредиенты:

На 1 литровую банку:

Кабачок – 500 гр.

Чеснок – 2 зубка.

Укроп зонтик/веточка – 1 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец душистый горошек – 4 шт.

Для маринада:

Томатный сок – 1 л.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 2 ст.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачки для этой заготовки хорошо промойте и нарежьте брусочками.

Шаг 2. У зрелых кабачков удалите кожуру с внутренней мякотью и семенами.

Шаг 3. Заранее простерилизуйте банки с крышками. В банки положите указанные в рецепте пряности: укроп, лавровый лист, душистый перец и нарезанный слайсами чеснок. Затем компактно уложите в банки нарезку кабачка.

Шаг 4. Залейте кабачки крутым кипятком, прикройте крышками и оставьте на 10 минут.

Шаг 5. Для томатной заливки лучше использовать свежие помидоры, будет вкуснее. Помидоры очистите от кожуры и пюрируйте через мясорубку с мелкой решеткой, или блендером, чтобы получился 1 литр томатной массы.

Шаг 6. Перелейте томатное пюре или литр томатного сока в кастрюлю, поставьте на плиту, добавьте соль с сахаром, доведите до кипения и поварите на небольшом огне 2 минуты, чтобы маринад стал более густым. К концу варки добавьте уксус.

Шаг 7. Воду из банок слейте. Затем аккуратно залейте кабачки томатным маринадом, заполняя их полностью, и сразу герметично закупорьте.

Шаг 8. Приготовленные в банках на зиму кабачки в томатном соусе без стерилизации поставьте на крышки, накройте «шубой» и после полного остывания перенесите на хранение в подвал или в домашнюю кладовку. Удачных и вкусных заготовок!

Кабачки в томате с чесноком на зиму

Кабачки в томате с чесноком на зиму – заготовка наиболее популярная. Она отличается пикантным чесночным вкусом, ведь главные ее ингредиенты чеснок и нейтральный по вкусу кабачок. Готовятся такие кабачки просто, быстро и без стерилизации, но банки стерилизуются. Томатную заливку в этом рецепте делаем из томатной пасты и растительного масла.

Время готовки: 1 час 10 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 2.5 кг.

Чеснок – 1 головка большая.

Соль – 2 ст.л.

Томатная паста – 4 ст.л.

Сахар – 180 гр.

Вода – 450 мл.

Растительное масло – 200 мл.

Уксус 9% – 60 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В специальную кастрюлю для тушения налейте чистую воду и подогрейте. Затем добавьте к ней указанное в рецепте количество растительного масла, соли, сахара, томатной пасты и хорошо перемешайте.

Шаг 2. Промойте кабачки и нарежьте их небольшими кусочками произвольной формы. У зрелых кабачков удалите кожуру с семечками.

Шаг 3. Очистите от шелухи большую головку чеснока и измельчите его на средней терке или с помощью блендера, чтобы овощ получился мелкими кусочками.

Шаг 4. В томатную заливку переложите нарезку кабачков и измельченный чеснок. Кастрюлю поставьте на средний огонь и доведите массу до кипения.

Шаг 5. Потушите кабачки на небольшом огне в продолжение 30 минут. К концу тушения добавьте к ним уксус. Горячие кабачки разложите по стерильным банкам, полностью залейте томатной заливкой и герметично закупорьте.

Шаг 6. Затем банки с кабачки в томате и чесноком поставьте на крышки, накройте теплым покрывалом и после остывания перенесите в место для хранения ваших консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Кабачки кусочками в томатном соусе на зиму

Вариант заготовки на зиму кабачков кусочками в томатном соусе простой и быстрый. Для нее выбираются молодые кабачки. Томатный соус делается из качественной томатной пасты, или берется готовый томатный соус. Набор и количество приправ выбирается по вкусу. В этом рецепте готовим кабачки кусочками без стерилизации, что хорошо сохранит их хрустящий вкус.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1,5 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 1.7 кг.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 80 гр.

Уксус 9% – 125 мл.

Томатная паста – 2 ст.л.

Вода – 1.5 ст.

Растительное масло – 2 ст.л.

Чеснок – по вкусу.

Лавровый лист – по вкусу.

Перец черный горошек – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте, согласно рецепту кабачок, томатную пасту и все специи. Любым способом простерилизуйте банки и крышки.

Шаг 2. Кабачок промойте, обсушите салфеткой, удалите кончики и нарежьте овощ кусочками любой формы. В заготовке красиво смотрится нарезка полукружками.

Шаг 3. В кастрюлю для тушения налейте полтора стакана чистой воды, подогрейте и разведите в ней томатную пасту с растительным маслом.

Шаг 4. Затем в этот соус насыпьте нужное количество сахара и соли.

Шаг 5. Далее добавьте выбранные пряности по своему вкусу.

Шаг 6. В соус переложите кусочки кабачка и кастрюлю поставьте на средний огонь.

Шаг 7. Потушите кабачки в томатном соусе в продолжение 25-30 минут. К концу тушения налейте уксус и огонь выключите.

Шаг 8. Разложите заготовку по подготовленным банкам, залейте соусом и герметично закупорьте.

Шаг 9. Приготовленные кабачки кусочками в томатном соусе полностью остудите в перевернутом виде и под махровым полотенцем. Они хорошо хранятся как в подвале, так и в домашней кладовке. Удачных и вкусных заготовок!

Острые кабачки в томатной заливке на зиму

Острые кабачки в томатной заливке на зиму готовятся подобно известной кабачковой закуске под именем «Тещин язык», только без добавления других овощей. Для острого вкуса в томатную заливку добавляются большее количество чеснока и острого перца, а кабачки подходят любые. В этом рецепте готовим острую закуску без стерилизации.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 кг.

Томатный соус – 1 ст.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Растительное масло – 100 мл.

Чеснок – 3 зубка.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Острый перец – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте, согласно пропорции рецепта и нужному вам объему заготовки, кабачки, томатный соус и специи.

Шаг 2. Кабачки промойте, у зрелых овощей удалите кожуру с семенами и нарежьте овощ небольшими кубиками.

Шаг 3. Нарезку кабачков переложите в отдельную посуду, посыпьте солью, налейте растительное масло, перемешайте и оставьте на полчаса, чтобы овощ дал свой сок.

Шаг 4. В кастрюлю для тушения или сотейник перелейте томатный соус.

Шаг 5. К нему насыпьте сахар и перемешайте.

Шаг 6. Затем в соус переложите нарезку кабачков и перелейте сок с маслом.

Шаг 7. Сотейник поместите на средний огонь, доведите массу до кипения и потушите в течение 30 минут.

Шаг 8. За 5 минут до конца тушения к кабачкам добавьте натертый на средней терке чеснок и насыпьте острый перец. Затем налейте уксус, перемешайте и огонь выключите. Количество чеснока и острого перца можете увеличить, что определит острый вкус закуски.

Шаг 9. Горячие кабачки разложите по стерильным банкам, герметично закройте, поставьте на крышки и на сутки накройте любой «шубой».

Шаг 10. Приготовленные на зиму острые кабачки в томатной заливке перенесите в место для хранения ваших консерваций. Удачных и вкусных заготовок!