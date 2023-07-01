Кабачки вкуснее мяса. Беру 1 кабачок и 2 картофелины: ужин будет готов за считанные минуты

Кабачок — удивительный овощ, который с точки зрения ботаники является вовсе ягодой. Помимо столь не очевидного вывода ученых, кабачки также считаются растением, которое бьет рекорды роста. То есть, кабачок пригоден к употреблению после 45 дней после посадки.

Однако, растут быстро зачастую не все кабачки, а лишь определенные сорта. По этой причине, перед тем как собирать кабачки с грядки, стоит выяснить, созрели ли они.

Приготовить из кабачков можно много блюд. Например, котлеты из кабачков.

Ингредиенты для котлет из кабачков:

кабачок — шт.;

морковь — шт.;

картофель — 2 шт.;

зеленый лук — пучок;

сыр — 100 г;

яйца — 3 шт.;

манная крупа — 4 ст. л.;

соль — ½ ч. л.

Приготовление котлет из кабачка:

Измельчаем кабачок на крупных резцах терки, солим и слегка отжимаем. Натираем аналогично очищенную морковь и картофель, распределяем в отдельные миски.

Выжимаем из картофеля и кабачка сок, перекладываем в миску к моркови. Шинкуем мелко зеленый лук, измельчаем на терке сыр.

Перекладываем лук и сыр в миску с овощной массой, разбиваем туда же яйца. Солим смесь и тщательно перемешиваем деревянной лопаткой.

Высыпаем в смесь манную крупу, заново перемешиваем. Оставляем смесь на 15 минут до набухания манной крупы. Формируем из овощной массы небольшие котлеты.

В сковороде на растительном масле обжариваем котлеты по 8-10 минут на медленном огне. Не забываем накрыть сковороду крышкой, переворачиваем котлеты и жарим аналогично 8 минут.

Получаются вкусные и сочные овощные котлеты.

Кабачок в данном рецепте придает котлетам новые нотки вкуса, овощ отлично сочетается с сыром, картошкой и морковью.