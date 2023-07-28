Кабачки вкуснее мяса. Быстрый и простой рецепт жареных кабачков

Кабачок — это разновидность тыквы. Растение считается кустовым, имеет продолговатый плод. Когда конкретно люди стали употреблять кабачок в пищу доподлинно неизвестно. Вероятно, знакомства человека с этим овощем произошло в древности. Так люди знакомились со множеством растений, которые собирали и употребляли в пищу.
Из кабачков получаются отменные гарниры к мясу. Однако, овощ употребляется в пищу и как основное блюдо. Покажем как сделать кабачок в кляре.
Ингредиенты для кабачка в кляре:
- кабачки — 2 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- сыр — 100 г;
- сухая петрушка — ч.л.;
- паприка — ч.л.;
- яйца — 4 шт.;
- панировочные сухари — 100 г;
- мука — 50 г.
Приготовление кабачка в кляре:
На кожуре кабачков делаем рубцы вдоль при помощи зубчиков вилки. Удаляем с кабачков плодоножки, нарезаем вдоль на пластины толщиной около см.
Выкладываем кабачки в форму для выпечки, солим.
Оставляем кабачки в соли на 20 минут. В это время измельчаем на мелкой терке сыр.
К сыру высыпаем сухую петрушку и паприку, разбиваем яйца, взбиваем ингредиенты.
Муку смешиваем с панировочными сухарями.
Из кабачков удаляем жидкость.
Окунаем пластины кабачков в смесь муки и панировочных сухарей, а затем в сырную смесь.
Разогреваем в сковороде растительное масло, обжариваем кабачки с обеих сторон до золотистой корочки под крышкой 4 минуты.
Далее тушим кабачки на медленном огне 5 минут под крышкой.
К кабачкам в процессе маринования можно добавить черный молотый перец. Получается сытное блюдо с хрустящей корочкой.