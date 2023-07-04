Кабачковая лазанья с фаршем

В жаркие дни не слишком сильно хочется тяжелых блюд. Всё, чего желает душа летом, — легкая и не очень калорийная пища. Это точное описание такого роскошного второго блюда, как кабачковая лазанья с мясным фаршем.

Для приготовления по-настоящему летнего ужина понадобится классический набор ингредиентов. Есть лишь одно отличие данного рецепта от итальянского: в нём используют не покупные листы или сделанное вручную тесто, а спелые кабачки.

Как готовится кабачковая лазанья с мясным фаршем

Чтобы блюдо имело очень насыщенный вкус, следует приготовить два соуса: болоньезе и бешамель. Они пропитают своими ароматами полоски из кабачка, и в результате овощная лазанья получится просто фантастической. Не хуже оригинала!

Ингредиенты

Кабачок2 шт. Свиной фарш400 г Лук1 шт. Морковь1 шт. Подсолнечное масло2 ст. л. Помидоры в собственном соку200 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Петрушка10 г Прованские травы5 г Сахар1 щеп. Молоко400 мл Сливочное масло25 г Пшеничная мука25 г Мускатный орех0,2 ч. л. Моцарелла100 г Твердый сыр200 г

Приготовление

Готовим соус болоньезе. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его мелким кубиком. Очищаем морковь. Натираем ее на мелкой терке. На разогретой сковороде с подсолнечным маслом обжариваем лук до мягкости. Затем добавляем морковь. Перемешиваем и держим овощи на огне в течение 5 минут.Добавляем в сковороду свиной фарш и томаты в собственном соку. Хорошенько всё перемешиваем. Промываем петрушку. Измельчаем ее. Добавляем к мясу зелень, черный перец, соль, прованские травы и сахар. Перемешиваем и тушим всё еще в течение 7–10 минут. Выключаем нагрев. Готовим соус бешамель. В сотейнике с толстым дном растапливаем сливочное масло. Добавляем к нему пшеничную муку. Активно перемешиваем. Когда мука станет слегка золотистой, постепенно вливаем теплое молоко, не переставая помешивать.Добавляем в соус мускатный орех и небольшое количество соли. Доводим всё до кипения. Провариваем содержимое сотейника на слабом огне еще в течение 2 минут до загустения, постоянно помешивая. Дно формы для выпекания смазываем готовым соусом бешамель. Тщательно моем кабачок. Нарезаем его вдоль на длинные полоски. Выкладываем овощ на бешамель. Сверху щедро смазываем его соусом болоньезе. Затем выкладываем бешамель, равномерно распределяя.Натираем на мелкой терке твердый сыр. Присыпаем им слегка верхний слой. Затем снова выкладываем овощные полоски. Сперва смазываем их болоньезе, затем — белым соусом. Присыпаем всё сыром. Продолжаем чередовать слои, пока не закончатся ингредиенты. Натираем на мелкой терке моцареллу. Посыпаем ею последний слой. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов на 30–35 минут.

Затем вам следует разрезать готовое блюдо на порционные кусочки и разложить их по тарелкам. Кстати, такая аппетитная лазанья из кабачков ни в каком дополнении не нуждается. Она хороша сама по себе.