Рецепты Кабачковая намазка с хрустящими брускетами, которую точно съедят до конца По Admin - 8 августа, 2023 0 43 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Чего мы только не готовили из кабачков: рулеты, торты, оладьи, маиновали их и закручивали на зиму. Однако такого рецепта еще не было. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Кабачковая намазка, которую обязательно нужно подавать с хрустящими брускетами – отмена закуска к праздничному и обыденному столу. Она быстрая и легкая в приготовлении, ее легко хранить в холодильнике. Читайте также Отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами Попробуйте приготовить кабачковую намазку дома и выбудете приятно удивленные вкусом закуски из простых и доступных ингредиентов. Рецепт кабачковой намазки Время: 1 час Порции: 2 Ингредиенты: – 500 граммов кабачку (2 небольших); – 1,5 лука; – 1 – 2 моркови; – 2 зубчика чеснока; – 1 плавленый сырок; – 1 ложка измельченного укропа; – соль, масло, перец, сухой чеснок. Приготовление: ️Лук, чеснок, кабачок нарезаем, морковь натираем на терке. В кастрюле с толстым дном поджариваем до прозрачности на масле лук, добавляем морковь, тушим 5 минут. Добавляем кабачок, чеснок, тушим под крышкой 15 минут. Добавляем соль, перец, сухой чеснок, снимаем с огня и охлаждаем. ️Нарезаем укроп и соединяем охлажденное рагу в чаше блендера с творожком и нарезанным укропом, взбиваем блендером до однородности. На сковороде до золотистости поджариваем брускетты с 2-х сторон и подаем с намазкой. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить идеальную вареную кукурузу. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Сладкая и пьянка: простой рецепт вишневой наливки к праздникуСамый вкусный рецепт курицы – готовим в кисло-сладком соусеТеперь готовим только такие: рецепт бельгийских вафель из кабачковРецепты проверены временем: как закрутить огурцы на зиму, чтобы было вкусноДешево и мгновенно готово: летний салат из молодого картофеля