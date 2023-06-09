Кабачковая икра без уксуса на зиму – это интересная и вкусная овощная заготовка, которая ярко дополнит полки вашей кладовой. Угощение можно подавать вместе с горячими блюдами или просто есть с хлебом. Для приготовления воспользуйтесь проверенной кулинарной подборкой из семи лучших рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Кабачковая икра без уксуса на зиму «Пальчики оближешь»

Кабачковая икра без уксуса на зиму «Пальчики оближешь» – это невероятно аппетитная, яркая и сочная заготовка для вашего стола. Такой овощной продукт никого не оставит равнодушным. Подавайте к столу с хлебом или как дополнение для горячих обеденных блюд. Обязательно берите на заметку!

Ингредиенты –+2 л.

Кабачок 3 кг

Лук репчатый ½ кг

Майонез столовый молочный 250 гр.

Томатная паста 250 гр.

Масло растительное 150 мл.

Соль 2 ст.л.

Сахар-песок ½ ст.

Перец чёрный молотый ½ ч.л.

Шаги 140 мин.

Как заготовить кабачковую икру без уксуса на зиму «Пальчики оближешь»? Очищаем репчатый лук. Кабачки хорошо промываем и режем на небольшие кусочки. Кабачки прокручиваем через мясорубку. Так же поступаем с репчатым луком. Соединяем в кастрюле кабачки с луком. Добавляем сюда соль, сахар и специи. Ставим на слабый огонь и начинаем варить содержимое. Томим 30 минут и добавляем майонез с томатной пастой. Перемешиваем. Провариваем на слабом огне полтора часа, периодически помешивая. Разливаем по стерильным банкам, закрываем крышками, переворачиваем вверх дном и даем полностью остыть. Кабачковая икра без уксуса на зиму «Пальчики оближешь» готова. Храните в прохладном месте.

Кабачковая икра с томатной пастой без уксуса на зиму

Кабачковая икра с томатной пастой без уксуса на зиму порадует вас насыщенным вкусом, и аппетитным внешним видом. Такая закуска дополнит горячие домашние блюда. Также продукт можно использовать в приготовлении холодных закусок. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Кабачок крупный – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Сливки – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Сахар – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем морковь, натираем ее на терке и жарим на растительном масле около 10-15 минут. Солим по вкусу.

Шаг 2. Очищаем кабачок и так же его натираем. Выкладываем к моркови.

Шаг 3. Перемешиваем и тушим еще 30 минут.

Шаг 4. Выкладываем сюда томатную пасту. Добавляем сливки и сахар. Перемешиваем и томим еще пару минут.

Шаг 5. Перебиваем угощение блендером до однородности.

Шаг 6. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам, закрываем крышками и даем полностью остыть.

Шаг 7. Кабачковая икра с томатной пастой без уксуса на зиму готова. Храните в холодильнике.

Икра из кабачков с помидорами без уксуса

Икра из кабачков с помидорами без уксуса получается нежной и интересной по вкусу. Приготовить ее в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки. Аппетитная икра послужит дополнением вашего обеденного стола.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 3 кг.

Морковь – 1 кг.

Лук репчатый – 1 кг.

Паста томатная – 4 ст.л.

Соль – 10 гр.

Приправа универсальная – 15 гр.

Смесь перцев – 5 гр.

Сельдерей черешковый – 300 гр.

Помидоры – 500 гр.

Масло растительное – 100 мл.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые овощи и специи.

Шаг 2. Кабачки хорошо промываем и разрезаем на кубики. Отправляем в казан, поливаем 100 мл воды и тушим при слабом кипении 40 минут.

Шаг 3. Очищаем морковь и разделываем ее на тонкие пластинки. Обжариваем на растительном масле до мягкости и легкого румянца.

Шаг 4. Так же на масле обжариваем репчатый лук. Добавляем в него томатную пасту.

Шаг 5. Сюда же отправляем измельченные помидоры. Перемешиваем и томим еще пару минут.

Шаг 6. Измельчаем сельдерей и жарим его до румянца на сильном огне.

Шаг 7. Соединяем все ингредиенты вместе и тушим 10 минут. Дальше измельчаем содержимое блендером.

Шаг 8. Добавляем в перемолотую массу соль.

Шаг 9. Затем всыпаем универсальную приправу и смесь перцев. Перемешиваем и тушим смесь около 30-40 минут, периодически помешивая.

Шаг 10. Стерилизуем банки любым удобным способом. Наполняем их горячей овощной икрой. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем полотенцем и даем полностью остыть.

Шаг 11. Икра из кабачков с помидорами без уксуса готова.

Кабачковая икра с луком и морковью без уксуса на зиму

Кабачковая икра с луком и морковью без уксуса на зиму – это аппетитное и интересное по вкусу угощение для вашего стола. Овощной продукт порадует ярким видом и питательными свойствами. Подавайте к столу как самостоятельную закуску или вместе с горячими обеденными блюдами.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 3 кг.

Лук репчатый – 1 кг.

Морковь – 1 кг.

Соус томатный – 300 гр.

Масло растительное – 300 мл.

Чеснок – 6 зубчиков.

Соль – 1,5 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Овощи очищаем и промываем.

Шаг 2. Морковь натираем на крупной терке, измельчаем лук и кабачки.

Шаг 3. Обжариваем все овощи по отдельности: лук на растительном масле до мягкости и легкого румянца.

Шаг 4. Обжариваем до готовности морковь.

Шаг 5. До мягкости томим кабачки.

Шаг 6. Соединяем размягченные овощи вместе, после перебиваем их блендером до однородной нежной массы.

Шаг 7. В полученную массу кладем томатный соус, соль, сахар, специи и измельченный чеснок.

Шаг 8. Тщательно перемешиваем содержимое. Можно снова перемолоть блендером.

Шаг 9. Раскладываем массу по стерильным банкам. Ставим их в кастрюлю с кипящей водой и полотенцем на дне. Стерилизуем около 40-60 минут. После достаем банки, закрываем крышками, переворачиваем вверх дном и укутываем в теплый плед. Даем полностью остыть.

Шаг 10. Кабачковая икра с луком и морковью без уксуса на зиму готова. Храните в прохладном месте!

Икра из кабачков с майонезом и томатной пастой без уксуса

Икра из кабачков с майонезом и томатной пастой без уксуса – это яркая вариация вкуснейшей домашней заготовки. Овощную икру можно просто есть с хлебом или использовать как дополнение к горячим обеденным блюдам. Для заготовки берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 5 кг.

Лук репчатый – 1 кг.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Паста томатная – 500 гр.

Майонез – 500 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем, очищаем кабачки и разделываем их на части.

Шаг 2. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его на растительном масле до румянца.

Шаг 3. Кабачки и обжаренный лук прокручиваем через мясорубку. Перекладываем овощную массу в сотейник и тушим на слабом огне около 1 часа.

Шаг 4. Добавляем сюда соль, сахар, майонез и томатную пасту.

Шаг 5. Хорошо перемешиваем содержимое и томим еще 1-1,5 часа. Регулярно помешиваем.

Шаг 6. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками и даем полностью остыть.

Шаг 7. Икра из кабачков с майонезом и томатной пастой без уксуса готова. Уносите на хранение!

Кабачковая икра без уксуса через мясорубку на зиму

Кабачковая икра без уксуса через мясорубку на зиму – это интересное по вкусу и аппетитное угощение, которое послужит дополнением вашего домашнего стола. Такую заготовку можно просто есть с хлебом или использовать в качестве соуса к другим блюдам. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 3 кг.

Лук репчатый – 3-4 шт.

Паста томатная – 250 гр.

Майонез – 200 гр.

Масло растительное – 40 мл.

Соль – 1,5 ст.л.

Сахар – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты из списка.

Шаг 2. Хорошо промываем кабачки и разделяем их на части.

Шаг 3. Прокручиваем овощ через мясорубку.

Шаг 4. Очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его.

Шаг 5. Обжариваем лук до румянца на растительном масле.

Шаг 6. В кастрюле соединяем кабачки, лук и майонез. Перемешиваем и тушим 20 минут на слабом огне, периодически помешивая.

Шаг 7. Добавляем сюда томатную пасту. Перемешиваем и томим еще 40 минут.

Шаг 8. За 7 минут до конца готовки добавляем соль и сахар. Хорошо все перемешиваем.

Шаг 9. Любым удобным способом стерилизуем банки и крышки.

Шаг 10. Раскладываем овощной продукт по стерилизованным банкам.

Шаг 11. Закатываем угощение. Переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.

Шаг 12. Кабачковая икра без уксуса через мясорубку на зиму готова. Убирайте на хранение в прохладное место.

Икра из кабачков блендером без уксуса

Икра из кабачков блендером без уксуса – несложная в исполнении и очень вкусная заготовка, которую точно стоит взять на заметку. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте ваше меню и порадуйте близких.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Кабачки молодые – 500 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Помидоры – 250 гр.

Морковь – 80 гр.

Масло растительное – 50 мл.

Майонез – 60 гр.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем кабачки и разрезаем их на небольшие кусочки. Отправляем в кастрюлю с толстым дном.

Шаг 2. Очищаем морковь и натираем ее на крупной терке. Выкладываем ингредиент к кабачку.

Шаг 3. Сюда же отправляем измельченный репчатый лук.

Шаг 4. Вливаем к овощам растительное масло. Перемешиваем и тушим все вместе на медленном огне около 1 часа.

Шаг 5. Промываем помидоры, очищаем их от кожуры и измельчаем. Выкладываем массу в томленые овощи. Добавляем соль, сахар, черный молотый перец. Перемешиваем и томим 30 минут.

Шаг 6. Перебиваем содержимое блендером.

Шаг 7. Добавляем сюда майонез, перемешиваем и тушим еще 10 минут.

Шаг 8. Раскладываем продукт по стерилизованным банкам. Закрываем крышками и даем полностью остыть.

Шаг 9. Икра из кабачков блендером без уксуса готова. Можно убирать на хранение!