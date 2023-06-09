Кабачковая икра без уксуса на зиму

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Кабачковая икра без уксуса на зиму – это интересная и вкусная овощная заготовка, которая ярко дополнит полки вашей кладовой. Угощение можно подавать вместе с горячими блюдами или просто есть с хлебом. Для приготовления воспользуйтесь проверенной кулинарной подборкой из семи лучших рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Кабачковая икра без уксуса на зиму «Пальчики оближешь»

Кабачковая икра без уксуса на зиму «Пальчики оближешь» – это невероятно аппетитная, яркая и сочная заготовка для вашего стола. Такой овощной продукт никого не оставит равнодушным. Подавайте к столу с хлебом или как дополнение для горячих обеденных блюд. Обязательно берите на заметку!

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Ингредиенты –+2 л.

  • Кабачок 3 кг
  • Лук репчатый ½ кг
  • Майонез столовый молочный 250 гр.
  • Томатная паста 250 гр.
  • Масло растительное 150 мл.
  • Соль 2 ст.л.
  • Сахар-песок ½ ст.
  • Перец чёрный молотый ½ ч.л.

Шаги 140 мин.

  1. Кабачковая икра без уксуса на зиму

    Как заготовить кабачковую икру без уксуса на зиму «Пальчики оближешь»? Очищаем репчатый лук. Кабачки хорошо промываем и режем на небольшие кусочки.

  2. Кабачковая икра без уксуса на зиму

    Кабачки прокручиваем через мясорубку.

  3. Кабачковая икра без уксуса на зиму

    Так же поступаем с репчатым луком.

  4. Кабачковая икра без уксуса на зиму

    Соединяем в кастрюле кабачки с луком. Добавляем сюда соль, сахар и специи. Ставим на слабый огонь и начинаем варить содержимое.

  5. Кабачковая икра без уксуса на зиму

    Томим 30 минут и добавляем майонез с томатной пастой. Перемешиваем.

  6. Кабачковая икра без уксуса на зиму

    Провариваем на слабом огне полтора часа, периодически помешивая. Разливаем по стерильным банкам, закрываем крышками, переворачиваем вверх дном и даем полностью остыть.

  7. Кабачковая икра без уксуса на зиму

    Кабачковая икра без уксуса на зиму «Пальчики оближешь» готова. Храните в прохладном месте.

Кабачковая икра с томатной пастой без уксуса на зиму

Кабачковая икра с томатной пастой без уксуса на зиму порадует вас насыщенным вкусом, и аппетитным внешним видом. Такая закуска дополнит горячие домашние блюда. Также продукт можно использовать в приготовлении холодных закусок. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Кабачок крупный – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Сливки – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Сахар – по вкусу.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем морковь, натираем ее на терке и жарим на растительном масле около 10-15 минут. Солим по вкусу.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 2. Очищаем кабачок и так же его натираем. Выкладываем к моркови.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 3. Перемешиваем и тушим еще 30 минут.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 4. Выкладываем сюда томатную пасту. Добавляем сливки и сахар. Перемешиваем и томим еще пару минут.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 5. Перебиваем угощение блендером до однородности.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 6. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам, закрываем крышками и даем полностью остыть.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 7. Кабачковая икра с томатной пастой без уксуса на зиму готова. Храните в холодильнике.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Икра из кабачков с помидорами без уксуса

Икра из кабачков с помидорами без уксуса получается нежной и интересной по вкусу. Приготовить ее в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки. Аппетитная икра послужит дополнением вашего обеденного стола.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 3 кг.
  • Морковь – 1 кг.
  • Лук репчатый – 1 кг.
  • Паста томатная – 4 ст.л.
  • Соль – 10 гр.
  • Приправа универсальная – 15 гр.
  • Смесь перцев – 5 гр.
  • Сельдерей черешковый – 300 гр.
  • Помидоры – 500 гр.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые овощи и специи.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 2. Кабачки хорошо промываем и разрезаем на кубики. Отправляем в казан, поливаем 100 мл воды и тушим при слабом кипении 40 минут.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 3. Очищаем морковь и разделываем ее на тонкие пластинки. Обжариваем на растительном масле до мягкости и легкого румянца.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 4. Так же на масле обжариваем репчатый лук. Добавляем в него томатную пасту.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 5. Сюда же отправляем измельченные помидоры. Перемешиваем и томим еще пару минут.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 6. Измельчаем сельдерей и жарим его до румянца на сильном огне.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 7. Соединяем все ингредиенты вместе и тушим 10 минут. Дальше измельчаем содержимое блендером.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 8. Добавляем в перемолотую массу соль.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 9. Затем всыпаем универсальную приправу и смесь перцев. Перемешиваем и тушим смесь около 30-40 минут, периодически помешивая.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 10. Стерилизуем банки любым удобным способом. Наполняем их горячей овощной икрой. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем полотенцем и даем полностью остыть.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 11. Икра из кабачков с помидорами без уксуса готова.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Кабачковая икра с луком и морковью без уксуса на зиму

Кабачковая икра с луком и морковью без уксуса на зиму – это аппетитное и интересное по вкусу угощение для вашего стола. Овощной продукт порадует ярким видом и питательными свойствами. Подавайте к столу как самостоятельную закуску или вместе с горячими обеденными блюдами.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 3 кг.
  • Лук репчатый – 1 кг.
  • Морковь – 1 кг.
  • Соус томатный – 300 гр.
  • Масло растительное – 300 мл.
  • Чеснок – 6 зубчиков.
  • Соль – 1,5 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Овощи очищаем и промываем.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 2. Морковь натираем на крупной терке, измельчаем лук и кабачки.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 3. Обжариваем все овощи по отдельности: лук на растительном масле до мягкости и легкого румянца.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 4. Обжариваем до готовности морковь.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 5. До мягкости томим кабачки.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 6. Соединяем размягченные овощи вместе, после перебиваем их блендером до однородной нежной массы.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 7. В полученную массу кладем томатный соус, соль, сахар, специи и измельченный чеснок.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 8. Тщательно перемешиваем содержимое. Можно снова перемолоть блендером.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 9. Раскладываем массу по стерильным банкам. Ставим их в кастрюлю с кипящей водой и полотенцем на дне. Стерилизуем около 40-60 минут. После достаем банки, закрываем крышками, переворачиваем вверх дном и укутываем в теплый плед. Даем полностью остыть.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 10. Кабачковая икра с луком и морковью без уксуса на зиму готова. Храните в прохладном месте!

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Икра из кабачков с майонезом и томатной пастой без уксуса

Икра из кабачков с майонезом и томатной пастой без уксуса – это яркая вариация вкуснейшей домашней заготовки. Овощную икру можно просто есть с хлебом или использовать как дополнение к горячим обеденным блюдам. Для заготовки берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 5 кг.
  • Лук репчатый – 1 кг.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Паста томатная – 500 гр.
  • Майонез – 500 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем, очищаем кабачки и разделываем их на части.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 2. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его на растительном масле до румянца.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 3. Кабачки и обжаренный лук прокручиваем через мясорубку. Перекладываем овощную массу в сотейник и тушим на слабом огне около 1 часа.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 4. Добавляем сюда соль, сахар, майонез и томатную пасту.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 5. Хорошо перемешиваем содержимое и томим еще 1-1,5 часа. Регулярно помешиваем.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 6. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками и даем полностью остыть.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 7. Икра из кабачков с майонезом и томатной пастой без уксуса готова. Уносите на хранение!

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Кабачковая икра без уксуса через мясорубку на зиму

Кабачковая икра без уксуса через мясорубку на зиму – это интересное по вкусу и аппетитное угощение, которое послужит дополнением вашего домашнего стола. Такую заготовку можно просто есть с хлебом или использовать в качестве соуса к другим блюдам. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 3 кг.
  • Лук репчатый – 3-4 шт.
  • Паста томатная – 250 гр.
  • Майонез – 200 гр.
  • Масло растительное – 40 мл.
  • Соль – 1,5 ст.л.
  • Сахар – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты из списка.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 2. Хорошо промываем кабачки и разделяем их на части.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 3. Прокручиваем овощ через мясорубку.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 4. Очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 5. Обжариваем лук до румянца на растительном масле.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 6. В кастрюле соединяем кабачки, лук и майонез. Перемешиваем и тушим 20 минут на слабом огне, периодически помешивая.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 7. Добавляем сюда томатную пасту. Перемешиваем и томим еще 40 минут.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 8. За 7 минут до конца готовки добавляем соль и сахар. Хорошо все перемешиваем.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 9. Любым удобным способом стерилизуем банки и крышки.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 10. Раскладываем овощной продукт по стерилизованным банкам.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 11. Закатываем угощение. Переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 12. Кабачковая икра без уксуса через мясорубку на зиму готова. Убирайте на хранение в прохладное место.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Икра из кабачков блендером без уксуса

Икра из кабачков блендером без уксуса – несложная в исполнении и очень вкусная заготовка, которую точно стоит взять на заметку. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте ваше меню и порадуйте близких.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Кабачки молодые – 500 гр.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Помидоры – 250 гр.
  • Морковь – 80 гр.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Майонез – 60 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем кабачки и разрезаем их на небольшие кусочки. Отправляем в кастрюлю с толстым дном.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 2. Очищаем морковь и натираем ее на крупной терке. Выкладываем ингредиент к кабачку.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 3. Сюда же отправляем измельченный репчатый лук.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 4. Вливаем к овощам растительное масло. Перемешиваем и тушим все вместе на медленном огне около 1 часа.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 5. Промываем помидоры, очищаем их от кожуры и измельчаем. Выкладываем массу в томленые овощи. Добавляем соль, сахар, черный молотый перец. Перемешиваем и томим 30 минут.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 6. Перебиваем содержимое блендером.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 7. Добавляем сюда майонез, перемешиваем и тушим еще 10 минут.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 8. Раскладываем продукт по стерилизованным банкам. Закрываем крышками и даем полностью остыть.

Кабачковая икра без уксуса на зиму

Шаг 9. Икра из кабачков блендером без уксуса готова. Можно убирать на хранение!

Кабачковая икра без уксуса на зиму

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