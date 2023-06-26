Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть – это невероятно вкусное кушанье, которое приятно удивит вас своим ароматом и простотой приготовления. Зеленые плоды идеально гармонируют с такими овощами, как репчатый лук, морковь и даже баклажаны. Подавать к столу такую закуску, можно просто намазав на ломтик свежего белого хлеба, и это будет очень вкусно! Также, в зависимости от ваших вкусов, вы можете приготовить, как однородный продукт, так и состоящий из небольших кубиков.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть, готовится достаточно просто и получается очень похожей на ту продукцию, которую предлагают нам супермаркеты. Главной особенностью приготовления является обжаривание, а не тушение основного ингредиента.

Ингредиенты –+5 порц.

Кабачок 1 кг

Лук репчатый 50 гр.

Морковь 50 гр.

Томатная паста 80 гр.

Масло растительное для жарки

Соль 1 ч.л.

Сахар-песок 1 ч.л.

Перец душистый горошком 5 шт.

Перец чёрный горошек 5 шт.

Шаги 50 мин.

Как приготовить кабачковую икру на сковороде, чтобы сразу есть? Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем на рабочую поверхность все необходимое. Кабачок ополаскиваем водой, нарезаем кубиками и забрасываем треть в сковороду с растительным маслом. Жарим кусочки до легкой корочки и перекладываем в чашу, аналогичным способом подрумяниваем вторую и третью порцию. Не забываем добавлять растительное масло. Когда все кабачки готовы, пассеруем мелко нарезанный лук с морковью. Через 5-7 минут к зажарке выкладываем кабачковые кубики, сдабриваем овощи сахарным песком, солью и томатной пастой. Массу перемешиваем и томим под крышкой около 20 минут, затем посыпаем перемолотыми горошинами черного и душистого перцев. Овощи перекладываем в объемную посуду и пробиваем блендером до однородности, остужаем. Приятного аппетита!

Кабачковая икра кубиками на сковороде

Кабачковая икра кубиками на сковороде – это сытная и питательная закуска, которая подарит вам истинное гастрономическое удовольствие, несмотря на элементарность приготовления. В отличие от классического рецепта, овощи мы будем нарезать, а не прокручивать через мясорубку.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Кабачки – 500 гр.

Перец сладкий – 1 шт.

Морковка – 1-2 шт.

Луковица – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Вода – 100 мл.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Лист лавра – 1 шт.

Укроп – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сковородке разогреваем подсолнечное масло и обжариваем мелко нарезанный лук и морковку.

Шаг 2. Молодой кабачок ополаскиваем и обрезаем «попки», режем на небольшие кубики.

Шаг 3. К зажарке отправляем ломтики сладкого перца, перемешиваем и жарим 2 минуты.

Шаг 4. Добавляем кабачковые кусочки, жарим при частом помешивании 6-7 минут, а затем прикрываем крышкой и тушим на медленном пламени 15-20 минут.

Шаг 5. Смешиваем пасту из перетертых томатов с водой и вливаем смесь к овощам спустя указанное время, томим закуску еще 15 минут.

Шаг 6. Сдабриваем овощное ассорти измельчённым укропом, лаврушкой, солью, сахарным песком и молотым перцем – мешаем и держим на огне 1-2 минуты.

Шаг 7. Икру раскладываем по порционным пиалам и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Вкусная кабачковая икра на терке для ужина

Вкусная кабачковая икра на терке для ужина – это овощное блюдо, которое с легкостью внесет в ваш рацион нечто совершенно новое и заменит привычные гарниры, которые со временем приедаются и не приносят никакого удовольствия. Подавать такую икру можно как самостоятельно кушанье, а можно в сочетании с мясом или птицей.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Кабачки – 4 шт.

Луковица – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Масло растительное – 100 мл.

Паста томатная – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем кабачки, при необходимости чистим и вырезаем семенную область, натираем на крупной терке в тарелку с высокими бортиками.

Шаг 2. Очищенную морковку измельчаем при помощи бурачной терки, некрупно нарезаем луковицу.

Шаг 3. В глубокой огнеупорной посуде раскаляем растительное масло и при частом помешивании обжариваем лук до светло-коричневого оттенка.

Шаг 4. Засыпаем морковь и жарим до мягкости.

Шаг 5. Вводим томатную пасту и хорошенько перемешиваем.

Шаг 6. Через 2-3 минуты в сковороду отправляем кабачки, поджариваем и спустя 5 минут солим, ориентируясь на свой вкус.

Шаг 7. Жарим компоненты еще 10 минут, а после закрываем крышкой и тушим на минимальном нагреве 10 минут. Сервируем и подаем. Приятного аппетита!

Кабачковая икра с томатной пастой на сковороде

Кабачковая икра с томатной пастой на сковороде – это быстрое в приготовлении и невероятно вкусное кушанье, которое некоторые подают в качестве теплого салата, гарнира или закуски – как вам больше нравится. Для готовки нам потребуется минимум ингредиентов.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Кабачки – 2-3 шт.

Лук – 1-2 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Вода – 150 мл.

Соль – ½ ч.л.

Перец душистый молотый – 1 щепотка.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор: овощи ополаскиваем и очищаем от шелухи и кожуры.

Шаг 2. Мякоть молодого кабачка нарезаем мелкими кубиками одинакового размера.

Шаг 3. Обжариваем кабачки на разогретом растительном масле до испарения влаги (огонь чуть меньше среднего, 10-15 минут).

Шаг 4. В отдельной сковороде пассеруем луковую нарезку.

Шаг 5. Лук заливаем смесью из воды и томатной пасты, провариваем 5-7 минут.

Шаг 6. В момент, когда сок кабачков уже испарился, переливаем к овощам томатно-луковую заливку, солим и перчим – тушим еще 10 минут.

Шаг 7. Икру дегустируем сразу же либо даем ей время остыть. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Жареная кабачковая икра с луком и морковью

Жареная кабачковая икра с луком и морковью – это не только очень вкусная закуска, но еще и полезная, так как в ее состав входят только овощи и некоторые добавки, которые балансируют вкус. Вместо кетчупа вы можете смело использовать пасту из перетертых томатов, на вкусовые характеристики это не повлияет.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Кабачки – 1250 гр.

Кетчуп – 3 ст.л.

Морковка – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Соль – 2 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельченный лук обжариваем на подсолнечном масле до прозрачности.

Шаг 2. В сковороду забрасываем мелкие брусочки морковки, перемешиваем и пассеруем еще 3-4 минуты.

Шаг 3. К зажарке высыпаем нарезанную кубиком мякоть кабачка, перемешиваем и засекаем 60 секунд.

Шаг 4. Овощное ассорти перемещаем в кастрюлю подходящего объема, ставим на минимальный огонь.

Шаг 5. Тушим компоненты на протяжении полутора часов.

Шаг 6. По истечении указанного времени, добавляем соль и кетчуп.

Шаг 7. Также всыпаем сахар, тщательно перемешиваем и выдерживаем на медленном пламени еще полчаса.

Шаг 8. Затем вооружаемся погружным блендером и пробиваем икру.

Шаг 9. Остывшую закуску намазываем на батон и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Кабачковая икра на сковороде с помидорами

Кабачковая икра на сковороде с помидорами – это быстрое и сытное блюдо, которое придется по вкусу каждому, кто попробует хотя бы немного, потому как сочетание овощей очень удачное. Каждый компонент прекрасно дополняет и оттеняет вкус и аромат друг друга.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Кабачки средние – 1 шт.

Помидоры – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Чеснок – 2-3 зуб.

Морковка – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молодой кабачок ополаскиваем и режем на небольшие кубики.

Шаг 2. Максимально мелко нарезаем очищенные зубцы чеснока и луковицу.

Шаг 3. При помощи терки измельчаем морковку.

Шаг 4. Произвольно рубим сочный помидор.

Шаг 5. На раскаленном растительном масле доводим луковую нарезку до прозрачности, добавляем морковку и готовим овощи вместе 3-4 минуты.

Шаг 6. Подливаем еще немного масла и забрасываем кубики кабачка, помешивая, готовим 7-8 минут.

Шаг 7. В последнюю очередь в сковородку отправляем томат, чеснок, соль и черный перец – мешаем и томим под крышкой еще 10 минут.

Шаг 8. Остужаем ароматную закуску, переложив в тарелку, и, подаем к столу на радость семье. Приятного аппетита!

Икра из кабачков и баклажанов, чтобы есть сразу

Икра из кабачков и баклажанов, чтобы сразу есть, приготовленная в восточном стиле – это оригинальное кушанье, главной особенностью которого является тот факт, что овощи, нарезанные мелкими кубиками, не тушатся в собственном соку, а поджариваются на разогретом масле.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Кабачки – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Томаты – 2 шт.

Перец болгарский – 2 шт.

Масло подсолнечное – 60 мл.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец красный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса все овощи промываем, очищаем и обсушиваем при помощи бумажных полотенец. В глубокой жаропрочной посуде раскаляем подсолнечное масло и быстро обжариваем на нем лук.

Шаг 2. К румяным луковым кусочкам отправляем ломтики болгарского перца – поджариваем до золотистости.

Шаг 3. Добавляем кубики баклажана, перемешиваем и жарим около 7 минут, каждый овощ рекомендуется подсаливать.

Шаг 4. Теперь в сковороду забрасываем кабачки, помешивая, жарим 3-4 минуты.

Шаг 5. Самое время дополнить состав нарезанным помидором, излишки соков выпариваем.

Шаг 6. Балансируем вкус рубленым чесноком, зеленью и красным молотым перцем. Икру перемешиваем и выдерживаем на конфорке еще несколько минут.

Шаг 7. Приятного аппетита!