Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

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Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть – это невероятно вкусное кушанье, которое приятно удивит вас своим ароматом и простотой приготовления. Зеленые плоды идеально гармонируют с такими овощами, как репчатый лук, морковь и даже баклажаны. Подавать к столу такую закуску, можно просто намазав на ломтик свежего белого хлеба, и это будет очень вкусно! Также, в зависимости от ваших вкусов, вы можете приготовить, как однородный продукт, так и состоящий из небольших кубиков.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть, готовится достаточно просто и получается очень похожей на ту продукцию, которую предлагают нам супермаркеты. Главной особенностью приготовления является обжаривание, а не тушение основного ингредиента.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Ингредиенты –+5 порц.

  • Кабачок 1 кг
  • Лук репчатый 50 гр.
  • Морковь 50 гр.
  • Томатная паста 80 гр.
  • Масло растительное  для жарки
  • Соль 1 ч.л.
  • Сахар-песок 1 ч.л.
  • Перец душистый горошком 5 шт.
  • Перец чёрный горошек 5 шт.

Шаги 50 мин.

  1. Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

    Как приготовить кабачковую икру на сковороде, чтобы сразу есть? Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем на рабочую поверхность все необходимое.

  2. Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

    Кабачок ополаскиваем водой, нарезаем кубиками и забрасываем треть в сковороду с растительным маслом.

  3. Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

    Жарим кусочки до легкой корочки и перекладываем в чашу, аналогичным способом подрумяниваем вторую и третью порцию. Не забываем добавлять растительное масло.

  4. Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

    Когда все кабачки готовы, пассеруем мелко нарезанный лук с морковью.

  5. Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

    Через 5-7 минут к зажарке выкладываем кабачковые кубики, сдабриваем овощи сахарным песком, солью и томатной пастой.

  6. Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

    Массу перемешиваем и томим под крышкой около 20 минут, затем посыпаем перемолотыми горошинами черного и душистого перцев.

  7. Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

    Овощи перекладываем в объемную посуду и пробиваем блендером до однородности, остужаем.

  8. Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

    Приятного аппетита!

Кабачковая икра кубиками на сковороде

Кабачковая икра кубиками на сковороде – это сытная и питательная закуска, которая подарит вам истинное гастрономическое удовольствие, несмотря на элементарность приготовления. В отличие от классического рецепта, овощи мы будем нарезать, а не прокручивать через мясорубку.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 500 гр.
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Морковка – 1-2 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Вода – 100 мл.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Лист лавра – 1 шт.
  • Укроп – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сковородке разогреваем подсолнечное масло и обжариваем мелко нарезанный лук и морковку.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 2. Молодой кабачок ополаскиваем и обрезаем «попки», режем на небольшие кубики.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 3. К зажарке отправляем ломтики сладкого перца, перемешиваем и жарим 2 минуты.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 4. Добавляем кабачковые кусочки, жарим при частом помешивании 6-7 минут, а затем прикрываем крышкой и тушим на медленном пламени 15-20 минут.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 5. Смешиваем пасту из перетертых томатов с водой и вливаем смесь к овощам спустя указанное время, томим закуску еще 15 минут.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 6. Сдабриваем овощное ассорти измельчённым укропом, лаврушкой, солью, сахарным песком и молотым перцем – мешаем и держим на огне 1-2 минуты.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 7. Икру раскладываем по порционным пиалам и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Вкусная кабачковая икра на терке для ужина

Вкусная кабачковая икра на терке для ужина – это овощное блюдо, которое с легкостью внесет в ваш рацион нечто совершенно новое и заменит привычные гарниры, которые со временем приедаются и не приносят никакого удовольствия. Подавать такую икру можно как самостоятельно кушанье, а можно в сочетании с мясом или птицей.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 4 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем кабачки, при необходимости чистим и вырезаем семенную область, натираем на крупной терке в тарелку с высокими бортиками.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 2. Очищенную морковку измельчаем при помощи бурачной терки, некрупно нарезаем луковицу.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 3. В глубокой огнеупорной посуде раскаляем растительное масло и при частом помешивании обжариваем лук до светло-коричневого оттенка.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 4. Засыпаем морковь и жарим до мягкости.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 5. Вводим томатную пасту и хорошенько перемешиваем.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 6. Через 2-3 минуты в сковороду отправляем кабачки, поджариваем и спустя 5 минут солим, ориентируясь на свой вкус.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 7. Жарим компоненты еще 10 минут, а после закрываем крышкой и тушим на минимальном нагреве 10 минут. Сервируем и подаем. Приятного аппетита!

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Кабачковая икра с томатной пастой на сковороде

Кабачковая икра с томатной пастой на сковороде – это быстрое в приготовлении и невероятно вкусное кушанье, которое некоторые подают в качестве теплого салата, гарнира или закуски – как вам больше нравится. Для готовки нам потребуется минимум ингредиентов.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 2-3 шт.
  • Лук – 1-2 шт.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Вода – 150 мл.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Перец душистый молотый – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор: овощи ополаскиваем и очищаем от шелухи и кожуры.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 2. Мякоть молодого кабачка нарезаем мелкими кубиками одинакового размера.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 3. Обжариваем кабачки на разогретом растительном масле до испарения влаги (огонь чуть меньше среднего, 10-15 минут).

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 4. В отдельной сковороде пассеруем луковую нарезку.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 5. Лук заливаем смесью из воды и томатной пасты, провариваем 5-7 минут.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 6. В момент, когда сок кабачков уже испарился, переливаем к овощам томатно-луковую заливку, солим и перчим – тушим еще 10 минут.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 7. Икру дегустируем сразу же либо даем ей время остыть. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Жареная кабачковая икра с луком и морковью

Жареная кабачковая икра с луком и морковью – это не только очень вкусная закуска, но еще и полезная, так как в ее состав входят только овощи и некоторые добавки, которые балансируют вкус. Вместо кетчупа вы можете смело использовать пасту из перетертых томатов, на вкусовые характеристики это не повлияет.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1250 гр.
  • Кетчуп – 3 ст.л.
  • Морковка – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельченный лук обжариваем на подсолнечном масле до прозрачности.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 2. В сковороду забрасываем мелкие брусочки морковки, перемешиваем и пассеруем еще 3-4 минуты.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 3. К зажарке высыпаем нарезанную кубиком мякоть кабачка, перемешиваем и засекаем 60 секунд.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 4. Овощное ассорти перемещаем в кастрюлю подходящего объема, ставим на минимальный огонь.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 5. Тушим компоненты на протяжении полутора часов.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 6. По истечении указанного времени, добавляем соль и кетчуп.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 7. Также всыпаем сахар, тщательно перемешиваем и выдерживаем на медленном пламени еще полчаса.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 8. Затем вооружаемся погружным блендером и пробиваем икру.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 9. Остывшую закуску намазываем на батон и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Кабачковая икра на сковороде с помидорами

Кабачковая икра на сковороде с помидорами – это быстрое и сытное блюдо, которое придется по вкусу каждому, кто попробует хотя бы немного, потому как сочетание овощей очень удачное. Каждый компонент прекрасно дополняет и оттеняет вкус и аромат друг друга.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Кабачки средние – 1 шт.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Морковка – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молодой кабачок ополаскиваем и режем на небольшие кубики.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 2. Максимально мелко нарезаем очищенные зубцы чеснока и луковицу.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 3. При помощи терки измельчаем морковку.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 4. Произвольно рубим сочный помидор.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 5. На раскаленном растительном масле доводим луковую нарезку до прозрачности, добавляем морковку и готовим овощи вместе 3-4 минуты.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 6. Подливаем еще немного масла и забрасываем кубики кабачка, помешивая, готовим 7-8 минут.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 7. В последнюю очередь в сковородку отправляем томат, чеснок, соль и черный перец – мешаем и томим под крышкой еще 10 минут.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 8. Остужаем ароматную закуску, переложив в тарелку, и, подаем к столу на радость семье. Приятного аппетита!

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Икра из кабачков и баклажанов, чтобы есть сразу

Икра из кабачков и баклажанов, чтобы сразу есть, приготовленная в восточном стиле – это оригинальное кушанье, главной особенностью которого является тот факт, что овощи, нарезанные мелкими кубиками, не тушатся в собственном соку, а поджариваются на разогретом масле.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Кабачки – 2 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Томаты – 2 шт.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Масло подсолнечное – 60 мл.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец красный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса все овощи промываем, очищаем и обсушиваем при помощи бумажных полотенец. В глубокой жаропрочной посуде раскаляем подсолнечное масло и быстро обжариваем на нем лук.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 2. К румяным луковым кусочкам отправляем ломтики болгарского перца – поджариваем до золотистости.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 3. Добавляем кубики баклажана, перемешиваем и жарим около 7 минут, каждый овощ рекомендуется подсаливать.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 4. Теперь в сковороду забрасываем кабачки, помешивая, жарим 3-4 минуты.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 5. Самое время дополнить состав нарезанным помидором, излишки соков выпариваем.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 6. Балансируем вкус рубленым чесноком, зеленью и красным молотым перцем. Икру перемешиваем и выдерживаем на конфорке еще несколько минут.

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

Шаг 7. Приятного аппетита!

Кабачковая икра на сковороде, чтобы сразу есть

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