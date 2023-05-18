Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь» — это несложная в исполнении и очень вкусная заготовка для всей семьи. Ее можно использовать в качестве соуса или подавать как отдельную холодную закуску. Для приготовления используйте проверенную подборку из семи рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Кабачковая икра «Пальчики оближешь» через мясорубку на зиму

Кабачковая икра «Пальчики оближешь» через мясорубку на зиму отличается насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Такое сочное угощение дополнит горячие мясные блюда. Также такое угощение можно просто есть с хлебом. Приготовить его совсем не сложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт.

Ингредиенты –+2.5 л.

Кабачок 2.5 кг

Перец болгарский 4 шт.

Лук репчатый 2 шт.

Помидоры 5 шт.

Морковь 2 шт.

Петрушка 1 пучок

Укроп 1 пучок

Перец чили 1 шт.

Соль по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 3 ч.

Для заготовки кабачковой икры «Пальчики оближешь» на зиму промываем и очищаем овощи. Каждый ингредиент поочередно прокручиваем через мясорубку. Большую сковороду разогреваем с растительным маслом. Выкладываем сюда измельченный лук и томим около 12-15 минут, постоянно помешивая. Добавляем морковь и тушим еще столько же. При необходимости, подливаем масло. К овощам отправляем измельченные помидоры. Перемешиваем и томим около 15 минут. Выкладываем перцы и тушим еще столько же. Все время готовим на слабом огне. Перекладываем овощную массу в казан, дополняем перекрученными в мясорубке кабачками. Доводим до кипения. Томим массу на медленном огне 1-1,5 часа. Ближе к концу готовки добавляем соль, зелень и острый перец. Разливаем заготовку по стерильным банкам. Прикрываем заготовки крышками и ставим в большую кастрюлю с водой. На дно обязательно стелем полотенце. Стерилизуем наполненные банки после закипания воды – литровые 30 минут, пол-литровые – 20 минут. Достаем банки из воды, закатываем, переворачиваем вверх дном и оставляем до полного остывания. Кабачковая икра «Пальчики оближешь» через мясорубку на зиму готова. Уносите на хранение.

Кабачковая икра блендером на зиму

Кабачковая икра блендером на зиму получается невероятно нежной и интересной по вкусу. Такое угощение можно намазывать на хлеб или подавать к столу в качестве оригинального соуса. Приготовить овощной продукт на длительное хранение несложно. Берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Кабачок – 1,5 кг.

Лук репчатый – 250 гр.

Морковь – 250 гр.

Паста томатная – 100 гр.

Масло растительное – 200 мл.

Сахар – 0,5 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Уксус 9% – 0,5 ст.л.

Майонез 67% – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем приготовление кабачковой икры блендером на зиму, с подготовки овощей. Кабачки, лук и морковь промываем, очищаем и режем на кусочки.

Шаг 2. Нарезанные овощи кладем в чашу блендера.

Шаг 3. Перемалываем до однородной смеси.

Шаг 4. Выкладываем заготовку в большую кастрюлю. Выливаем сюда растительное масло и доводим до кипения на небольшом огне.

Шаг 5. Варим около 2 часов на небольшом огне, периодически помешивая. После дополняем массу томатной пастой и майонезом.

Шаг 6. Добавляем соль и сахар.

Шаг 7. Выливаем столовый уксус.

Шаг 8. Перемешиваем содержимое, снова доводим до кипения и варим еще 30 минут.

Шаг 9. Разливаем заготовку по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Шаг 10. Кабачковая икра блендером на зиму готова. Убирайте на хранение.

Кабачковая икра с томатной пастой «Пальчики оближешь»

Кабачковая икра с томатной пастой «Пальчики оближешь» порадует вас своим ярким вкусом, сочностью и аппетитным внешним видом. Приготовить такое угощение совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте домашнее меню овощной заготовкой.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

Кабачок – 3 кг.

Лук репчатый – 1 кг.

Морковь – 1 кг.

Паста томатная – 4 ст.л.

Сахар – 3 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Чеснок – 5 зубчиков.

Масло растительное – 100 мл.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Смесь перцев – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сок лимонный – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассказываем, как заготовить кабачковую икру с томатной пастой «Пальчики оближешь». Первым делом промываем и очищаем кабачки. Нарезаем их небольшими кубиками.

Шаг 2. Кабачки обжариваем на растительном масле до образования легкого румянца.

Шаг 3. Перекладываем продукт в кастрюлю.

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его до мягкости и румянца.

Шаг 5. Выкладываем лук к кабачкам.

Шаг 6. Натираем морковь на крупной терке. Обжариваем ее также в сковороде.

Шаг 7. Выкладываем морковь в общую массу. Перебиваем все погружным блендером или прокручиваем через мясорубку.

Шаг 8. Полученную массу доводим до кипения и после варим на медленном огне около 20 минут.

Шаг 9. Очищаем зубчики чеснока от шелухи и измельчаем их любым удобным способом.

Шаг 10. Кабачковую массу дополняем солью, сахаром, томатной пастой. Перемешиваем и варим еще 5 минут.

Шаг 11. Выкладываем сюда чеснок, специи и лимонный сок.

Шаг 12. Снова все перемешиваем, прикрываем крышкой и оставляем на 5 минут.

Шаг 13. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам.

Шаг 14. Закатываем и даем полностью остыть.

Шаг 15. Кабачковая икра с томатной пастой «Пальчики оближешь» готова. Можно убирать на хранение.

Кабачковая икра с майонезом

Кабачковая икра с майонезом – это аппетитное угощение для всей семьи, которое отлично подходит для длительного хранения. В любое время года вы сможете подать к столу вкуснейшую овощную заготовку. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Кабачок – 1,5 кг.

Лук репчатый – 3 шт.

Морковь – 3 шт.

Майонез – 100 гр.

Паста томатная – 2 ст.л.

Масло растительное – 100 мл.

Чеснок – 4 зубчика.

Уксус 6% – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты для приготовления кабачковой икры с майонезом.

Шаг 2. Кабачки, лук и морковь очищаем, разделываем на кусочки.

Шаг 3. Подготовленные овощи прокручиваем через мясорубку.

Шаг 4. Полученную овощную смесь поливаем растительным маслом. Перемешиваем, доводим до кипения и после томим на слабом огне около полутора часов. Периодически помешиваем.

Шаг 5. Дополняем содержимое солью, сахаром, измельченным чесноком, яблочным уксусом, майонезом, томатной пастой. Перемешиваем и тушим еще 30 минут.

Шаг 6. Горячее лакомство раскладываем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 7. Кабачковая икра с майонезом готова! Храните в прохладном месте.

Кабачковая икра с болгарским перцем и помидорами на зиму

Кабачковая икра с болгарским перцем и помидорами на зиму порадует своим ярким видом и насыщенным вкусом. Овощная заготовка точно разнообразит домашний стол. Для приготовления обязательно воспользуйтесь проверенным пошаговым рецептом из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Кабачок – 1 кг.

Помидоры – 3 шт.

Морковь – 2 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Петрушка – 6 веток.

Перец болгарский – 2 шт.

Масло растительное – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся рецептом приготовления кабачковой икры с болгарским перцем и помидорами на зиму. Для начала подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Очищаем лук и морковь. Болгарский перец очищаем от семян и плодоножек.

Шаг 3. Кабачок разделываем на небольшие кусочки и прокручиваем через мясорубку.

Шаг 4. Лук и перцы мелко рубим ножом. Морковку измельчаем в блендере.

Шаг 5. Обжариваем лук в глубокой сковороде с растительным маслом.

Шаг 6. Выкладываем к луку морковь. Перемешиваем и готовим еще около 5-7 минут.

Шаг 7. Дополняем овощи кусочками болгарского перца. Томим еще 5 минут.

Шаг 8. Выкладываем кабачки. Перемешиваем и томим под крышкой примерно 30-40 минут.

Шаг 9. Измельчаем зелень, чеснок и помидоры.

Шаг 10. Добавляем помидоры, перемешиваем и тушим около 20 минут.

Шаг 11. Кладем в заготовку зелень и чеснок. Готовим еще 20 минут. В конце солим и перчим по вкусу.

Шаг 12. Промываем банки и стерилизуем их любым удобным способом. Кипятим крышки.

Шаг 13. Разливаем угощение по подготовленным стеклянным емкостям.

Шаг 14. Закатываем. Переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 15. Кабачковая икра с болгарским перцем и помидорами на зиму готова. Уносите на хранение.

Кабачковая икра с яблоками на зиму

Кабачковая икра с яблоками на зиму выходит невероятно сочной, вкусной и аппетитной. Такая заготовка точно разнообразит ваш домашний стол и никого не оставит равнодушным. Для простого и быстрого приготовления используйте нашу проверенную кулинарную идею.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Яблоко – 4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидоры – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Масло растительное – 50 мл.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Уксус 6% – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки кабачковой икры с яблоками на зиму подготовим нужные продукты по списку.

Шаг 2. Кабачки, яблоки, лук, морковь промываем и при необходимости очищаем и нарезаем небольшими кусочками.

Шаг 3. Разогреваем кастрюлю или казан с растительным маслом. Выкладываем сюда лук с морковью. Добавляем сахар, перемешиваем и томим четыре минуты.

Шаг 4. Добавляем кабачки и яблоки. Доводим массу до кипения.

Шаг 5. Уменьшаем огонь и томим под крышкой около 60 минут.

Шаг 6. Дальше добавляем соль, специи и измельченный чеснок. Вымешиваем содержимое и томим еще около 5-10 минут.

Шаг 7. Остужаем массу, перебиваем блендером. Полученную смесь снова кипятим и дополняем уксусом. Разливаем угощение по подготовленным банкам. Закатываем. Переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 8. Кабачковая икра с яблоками на зиму готова. Можно уносить на хранение.

Кабачковой икры как магазинная по ГОСТу СССР

Кабачковая икры как магазинная по ГОСТу СССР порадует вас своим нежным вкусом, сочностью и аппетитным внешним видом. Приготовить такое угощение несложно. Для этого используйте проверенный рецепт по советскому ГОСТу с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 5 часов

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4 л.

Ингредиенты:

Кабачок – 6 кг.

Лук репчатый – 1 кг.

Паста томатная – 500 мл.

Соус томатный – 500 мл.

Майонез – 500 гр.

Соль – 2,5 ст.л.

Сахар – 6 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Как приготовить кабачковую икру как магазинную по ГОСТу СССР? Начинаем с подготовки ингредиентов.

Шаг 2. Очищаем кабачки от кожуры.

Шаг 3. Нарезаем их произвольными частями.

Шаг 4. Очищаем репчатый лук и разделываем на части.

Шаг 5. Кабачок с луком прокручиваем через мясорубку.

Шаг 6. Полученную массу выкладываем в кастрюлю. Варим ее на небольшом огне, после закипания, три часа. Периодически помешиваем.

Шаг 7. Промываем и стерилизуем банки. Кипятим крышки.

Шаг 8. Спустя три часа варки добавляем в массу томатную пасту, соус, майонез, соль и сахар. Перемешиваем и варим еще один час. Томим под крышкой и регулярно перемешиваем.

Шаг 9. Разливаем угощение по подготовленным банкам. Закатываем. Переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 10. Кабачковая икра как магазинная по ГОСТу СССР готова. Убирайте на хранение в сухое прохладное место.