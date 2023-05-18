Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

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Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь» — это несложная в исполнении и очень вкусная заготовка для всей семьи. Ее можно использовать в качестве соуса или подавать как отдельную холодную закуску. Для приготовления используйте проверенную подборку из семи рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Кабачковая икра «Пальчики оближешь» через мясорубку на зиму

Кабачковая икра «Пальчики оближешь» через мясорубку на зиму отличается насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Такое сочное угощение дополнит горячие мясные блюда. Также такое угощение можно просто есть с хлебом. Приготовить его совсем не сложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Ингредиенты –+2.5 л.

  • Кабачок 2.5 кг
  • Перец болгарский 4 шт.
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Помидоры 5 шт.
  • Морковь 2 шт.
  • Петрушка 1 пучок
  • Укроп 1 пучок
  • Перец чили 1 шт.
  • Соль  по вкусу
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 3 ч.

  1. Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

    Для заготовки кабачковой икры «Пальчики оближешь» на зиму промываем и очищаем овощи. Каждый ингредиент поочередно прокручиваем через мясорубку.

  2. Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

    Большую сковороду разогреваем с растительным маслом. Выкладываем сюда измельченный лук и томим около 12-15 минут, постоянно помешивая. Добавляем морковь и тушим еще столько же.

  3. Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

    При необходимости, подливаем масло. К овощам отправляем измельченные помидоры. Перемешиваем и томим около 15 минут. Выкладываем перцы и тушим еще столько же. Все время готовим на слабом огне.

  4. Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

    Перекладываем овощную массу в казан, дополняем перекрученными в мясорубке кабачками. Доводим до кипения.

  5. Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

    Томим массу на медленном огне 1-1,5 часа. Ближе к концу готовки добавляем соль, зелень и острый перец.

  6. Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

    Разливаем заготовку по стерильным банкам. Прикрываем заготовки крышками и ставим в большую кастрюлю с водой. На дно обязательно стелем полотенце. Стерилизуем наполненные банки после закипания воды – литровые 30 минут, пол-литровые – 20 минут.

  7. Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

    Достаем банки из воды, закатываем, переворачиваем вверх дном и оставляем до полного остывания.

  8. Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

    Кабачковая икра «Пальчики оближешь» через мясорубку на зиму готова. Уносите на хранение.

Кабачковая икра блендером на зиму

Кабачковая икра блендером на зиму получается невероятно нежной и интересной по вкусу. Такое угощение можно намазывать на хлеб или подавать к столу в качестве оригинального соуса. Приготовить овощной продукт на длительное хранение несложно. Берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 1,5 кг.
  • Лук репчатый – 250 гр.
  • Морковь – 250 гр.
  • Паста томатная – 100 гр.
  • Масло растительное – 200 мл.
  • Сахар – 0,5 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Уксус 9% – 0,5 ст.л.
  • Майонез 67% – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем приготовление кабачковой икры блендером на зиму, с подготовки овощей. Кабачки, лук и морковь промываем, очищаем и режем на кусочки.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 2. Нарезанные овощи кладем в чашу блендера.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 3. Перемалываем до однородной смеси.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 4. Выкладываем заготовку в большую кастрюлю. Выливаем сюда растительное масло и доводим до кипения на небольшом огне.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 5. Варим около 2 часов на небольшом огне, периодически помешивая. После дополняем массу томатной пастой и майонезом.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 6. Добавляем соль и сахар.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 7. Выливаем столовый уксус.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 8. Перемешиваем содержимое, снова доводим до кипения и варим еще 30 минут.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 9. Разливаем заготовку по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 10. Кабачковая икра блендером на зиму готова. Убирайте на хранение.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Кабачковая икра с томатной пастой «Пальчики оближешь»

Кабачковая икра с томатной пастой «Пальчики оближешь» порадует вас своим ярким вкусом, сочностью и аппетитным внешним видом. Приготовить такое угощение совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте домашнее меню овощной заготовкой.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 3 кг.
  • Лук репчатый – 1 кг.
  • Морковь – 1 кг.
  • Паста томатная – 4 ст.л.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Чеснок – 5 зубчиков.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Паприка молотая – 1 ч.л.
  • Смесь перцев – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сок лимонный – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассказываем, как заготовить кабачковую икру с томатной пастой «Пальчики оближешь». Первым делом промываем и очищаем кабачки. Нарезаем их небольшими кубиками.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 2. Кабачки обжариваем на растительном масле до образования легкого румянца.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 3. Перекладываем продукт в кастрюлю.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его до мягкости и румянца.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 5. Выкладываем лук к кабачкам.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 6. Натираем морковь на крупной терке. Обжариваем ее также в сковороде.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 7. Выкладываем морковь в общую массу. Перебиваем все погружным блендером или прокручиваем через мясорубку.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 8. Полученную массу доводим до кипения и после варим на медленном огне около 20 минут.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 9. Очищаем зубчики чеснока от шелухи и измельчаем их любым удобным способом.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 10. Кабачковую массу дополняем солью, сахаром, томатной пастой. Перемешиваем и варим еще 5 минут.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 11. Выкладываем сюда чеснок, специи и лимонный сок.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 12. Снова все перемешиваем, прикрываем крышкой и оставляем на 5 минут.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 13. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 14. Закатываем и даем полностью остыть.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 15. Кабачковая икра с томатной пастой «Пальчики оближешь» готова. Можно убирать на хранение.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Кабачковая икра с майонезом

Кабачковая икра с майонезом – это аппетитное угощение для всей семьи, которое отлично подходит для длительного хранения. В любое время года вы сможете подать к столу вкуснейшую овощную заготовку. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 1,5 кг.
  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Морковь – 3 шт.
  • Майонез – 100 гр.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Уксус 6% – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты для приготовления кабачковой икры с майонезом.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 2. Кабачки, лук и морковь очищаем, разделываем на кусочки.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 3. Подготовленные овощи прокручиваем через мясорубку.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 4. Полученную овощную смесь поливаем растительным маслом. Перемешиваем, доводим до кипения и после томим на слабом огне около полутора часов. Периодически помешиваем.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 5. Дополняем содержимое солью, сахаром, измельченным чесноком, яблочным уксусом, майонезом, томатной пастой. Перемешиваем и тушим еще 30 минут.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 6. Горячее лакомство раскладываем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 7. Кабачковая икра с майонезом готова! Храните в прохладном месте.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Кабачковая икра с болгарским перцем и помидорами на зиму

Кабачковая икра с болгарским перцем и помидорами на зиму порадует своим ярким видом и насыщенным вкусом. Овощная заготовка точно разнообразит домашний стол. Для приготовления обязательно воспользуйтесь проверенным пошаговым рецептом из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 1 кг.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Петрушка – 6 веток.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся рецептом приготовления кабачковой икры с болгарским перцем и помидорами на зиму. Для начала подготовим необходимые ингредиенты.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 2. Очищаем лук и морковь. Болгарский перец очищаем от семян и плодоножек.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 3. Кабачок разделываем на небольшие кусочки и прокручиваем через мясорубку.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 4. Лук и перцы мелко рубим ножом. Морковку измельчаем в блендере.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 5. Обжариваем лук в глубокой сковороде с растительным маслом.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 6. Выкладываем к луку морковь. Перемешиваем и готовим еще около 5-7 минут.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 7. Дополняем овощи кусочками болгарского перца. Томим еще 5 минут.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 8. Выкладываем кабачки. Перемешиваем и томим под крышкой примерно 30-40 минут.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 9. Измельчаем зелень, чеснок и помидоры.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 10. Добавляем помидоры, перемешиваем и тушим около 20 минут.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 11. Кладем в заготовку зелень и чеснок. Готовим еще 20 минут. В конце солим и перчим по вкусу.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 12. Промываем банки и стерилизуем их любым удобным способом. Кипятим крышки.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 13. Разливаем угощение по подготовленным стеклянным емкостям.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 14. Закатываем. Переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 15. Кабачковая икра с болгарским перцем и помидорами на зиму готова. Уносите на хранение.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Кабачковая икра с яблоками на зиму

Кабачковая икра с яблоками на зиму выходит невероятно сочной, вкусной и аппетитной. Такая заготовка точно разнообразит ваш домашний стол и никого не оставит равнодушным. Для простого и быстрого приготовления используйте нашу проверенную кулинарную идею.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 2 шт.
  • Яблоко – 4 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Уксус 6% – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки кабачковой икры с яблоками на зиму подготовим нужные продукты по списку.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 2. Кабачки, яблоки, лук, морковь промываем и при необходимости очищаем и нарезаем небольшими кусочками.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 3. Разогреваем кастрюлю или казан с растительным маслом. Выкладываем сюда лук с морковью. Добавляем сахар, перемешиваем и томим четыре минуты.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 4. Добавляем кабачки и яблоки. Доводим массу до кипения.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 5. Уменьшаем огонь и томим под крышкой около 60 минут.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 6. Дальше добавляем соль, специи и измельченный чеснок. Вымешиваем содержимое и томим еще около 5-10 минут.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 7. Остужаем массу, перебиваем блендером. Полученную смесь снова кипятим и дополняем уксусом. Разливаем угощение по подготовленным банкам. Закатываем. Переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 8. Кабачковая икра с яблоками на зиму готова. Можно уносить на хранение.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Кабачковой икры как магазинная по ГОСТу СССР

Кабачковая икры как магазинная по ГОСТу СССР порадует вас своим нежным вкусом, сочностью и аппетитным внешним видом. Приготовить такое угощение несложно. Для этого используйте проверенный рецепт по советскому ГОСТу с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 5 часов

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4 л.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 6 кг.
  • Лук репчатый – 1 кг.
  • Паста томатная – 500 мл.
  • Соус томатный – 500 мл.
  • Майонез – 500 гр.
  • Соль – 2,5 ст.л.
  • Сахар – 6 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Как приготовить кабачковую икру как магазинную по ГОСТу СССР? Начинаем с подготовки ингредиентов.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 2. Очищаем кабачки от кожуры.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 3. Нарезаем их произвольными частями.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 4. Очищаем репчатый лук и разделываем на части.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 5. Кабачок с луком прокручиваем через мясорубку.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 6. Полученную массу выкладываем в кастрюлю. Варим ее на небольшом огне, после закипания, три часа. Периодически помешиваем.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 7. Промываем и стерилизуем банки. Кипятим крышки.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 8. Спустя три часа варки добавляем в массу томатную пасту, соус, майонез, соль и сахар. Перемешиваем и варим еще один час. Томим под крышкой и регулярно перемешиваем.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 9. Разливаем угощение по подготовленным банкам. Закатываем. Переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

Шаг 10. Кабачковая икра как магазинная по ГОСТу СССР готова. Убирайте на хранение в сухое прохладное место.

Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь»

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