Кабачковая икра на зиму «Пальчики оближешь» — это несложная в исполнении и очень вкусная заготовка для всей семьи. Ее можно использовать в качестве соуса или подавать как отдельную холодную закуску. Для приготовления используйте проверенную подборку из семи рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.
Кабачковая икра «Пальчики оближешь» через мясорубку на зиму
Кабачковая икра «Пальчики оближешь» через мясорубку на зиму отличается насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Такое сочное угощение дополнит горячие мясные блюда. Также такое угощение можно просто есть с хлебом. Приготовить его совсем не сложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт.
Ингредиенты –+2.5 л.
- Кабачок 2.5 кг
- Перец болгарский 4 шт.
- Лук репчатый 2 шт.
- Помидоры 5 шт.
- Морковь 2 шт.
- Петрушка 1 пучок
- Укроп 1 пучок
- Перец чили 1 шт.
- Соль по вкусу
- Масло растительное для жарки
Шаги 3 ч.
-
Для заготовки кабачковой икры «Пальчики оближешь» на зиму промываем и очищаем овощи. Каждый ингредиент поочередно прокручиваем через мясорубку.
-
Большую сковороду разогреваем с растительным маслом. Выкладываем сюда измельченный лук и томим около 12-15 минут, постоянно помешивая. Добавляем морковь и тушим еще столько же.
-
При необходимости, подливаем масло. К овощам отправляем измельченные помидоры. Перемешиваем и томим около 15 минут. Выкладываем перцы и тушим еще столько же. Все время готовим на слабом огне.
-
Перекладываем овощную массу в казан, дополняем перекрученными в мясорубке кабачками. Доводим до кипения.
-
Томим массу на медленном огне 1-1,5 часа. Ближе к концу готовки добавляем соль, зелень и острый перец.
-
Разливаем заготовку по стерильным банкам. Прикрываем заготовки крышками и ставим в большую кастрюлю с водой. На дно обязательно стелем полотенце. Стерилизуем наполненные банки после закипания воды – литровые 30 минут, пол-литровые – 20 минут.
-
Достаем банки из воды, закатываем, переворачиваем вверх дном и оставляем до полного остывания.
-
Кабачковая икра «Пальчики оближешь» через мясорубку на зиму готова. Уносите на хранение.
Кабачковая икра блендером на зиму
Кабачковая икра блендером на зиму получается невероятно нежной и интересной по вкусу. Такое угощение можно намазывать на хлеб или подавать к столу в качестве оригинального соуса. Приготовить овощной продукт на длительное хранение несложно. Берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 3 часа
Время приготовления – 30 минут
Порции – 1,5 л.
Ингредиенты:
- Кабачок – 1,5 кг.
- Лук репчатый – 250 гр.
- Морковь – 250 гр.
- Паста томатная – 100 гр.
- Масло растительное – 200 мл.
- Сахар – 0,5 ст.л.
- Соль – 1 ст.л.
- Уксус 9% – 0,5 ст.л.
- Майонез 67% – 100 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Начинаем приготовление кабачковой икры блендером на зиму, с подготовки овощей. Кабачки, лук и морковь промываем, очищаем и режем на кусочки.
Шаг 2. Нарезанные овощи кладем в чашу блендера.
Шаг 3. Перемалываем до однородной смеси.
Шаг 4. Выкладываем заготовку в большую кастрюлю. Выливаем сюда растительное масло и доводим до кипения на небольшом огне.
Шаг 5. Варим около 2 часов на небольшом огне, периодически помешивая. После дополняем массу томатной пастой и майонезом.
Шаг 6. Добавляем соль и сахар.
Шаг 7. Выливаем столовый уксус.
Шаг 8. Перемешиваем содержимое, снова доводим до кипения и варим еще 30 минут.
Шаг 9. Разливаем заготовку по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.
Шаг 10. Кабачковая икра блендером на зиму готова. Убирайте на хранение.
Кабачковая икра с томатной пастой «Пальчики оближешь»
Кабачковая икра с томатной пастой «Пальчики оближешь» порадует вас своим ярким вкусом, сочностью и аппетитным внешним видом. Приготовить такое угощение совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте домашнее меню овощной заготовкой.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 2,5 л.
Ингредиенты:
- Кабачок – 3 кг.
- Лук репчатый – 1 кг.
- Морковь – 1 кг.
- Паста томатная – 4 ст.л.
- Сахар – 3 ст.л.
- Соль – 1 ст.л.
- Чеснок – 5 зубчиков.
- Масло растительное – 100 мл.
- Паприка молотая – 1 ч.л.
- Смесь перцев – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Сок лимонный – 2 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Рассказываем, как заготовить кабачковую икру с томатной пастой «Пальчики оближешь». Первым делом промываем и очищаем кабачки. Нарезаем их небольшими кубиками.
Шаг 2. Кабачки обжариваем на растительном масле до образования легкого румянца.
Шаг 3. Перекладываем продукт в кастрюлю.
Шаг 4. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его до мягкости и румянца.
Шаг 5. Выкладываем лук к кабачкам.
Шаг 6. Натираем морковь на крупной терке. Обжариваем ее также в сковороде.
Шаг 7. Выкладываем морковь в общую массу. Перебиваем все погружным блендером или прокручиваем через мясорубку.
Шаг 8. Полученную массу доводим до кипения и после варим на медленном огне около 20 минут.
Шаг 9. Очищаем зубчики чеснока от шелухи и измельчаем их любым удобным способом.
Шаг 10. Кабачковую массу дополняем солью, сахаром, томатной пастой. Перемешиваем и варим еще 5 минут.
Шаг 11. Выкладываем сюда чеснок, специи и лимонный сок.
Шаг 12. Снова все перемешиваем, прикрываем крышкой и оставляем на 5 минут.
Шаг 13. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам.
Шаг 14. Закатываем и даем полностью остыть.
Шаг 15. Кабачковая икра с томатной пастой «Пальчики оближешь» готова. Можно убирать на хранение.
Кабачковая икра с майонезом
Кабачковая икра с майонезом – это аппетитное угощение для всей семьи, которое отлично подходит для длительного хранения. В любое время года вы сможете подать к столу вкуснейшую овощную заготовку. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 3 часа
Время приготовления – 30 минут
Порции – 1,5 л.
Ингредиенты:
- Кабачок – 1,5 кг.
- Лук репчатый – 3 шт.
- Морковь – 3 шт.
- Майонез – 100 гр.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Масло растительное – 100 мл.
- Чеснок – 4 зубчика.
- Уксус 6% – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим продукты для приготовления кабачковой икры с майонезом.
Шаг 2. Кабачки, лук и морковь очищаем, разделываем на кусочки.
Шаг 3. Подготовленные овощи прокручиваем через мясорубку.
Шаг 4. Полученную овощную смесь поливаем растительным маслом. Перемешиваем, доводим до кипения и после томим на слабом огне около полутора часов. Периодически помешиваем.
Шаг 5. Дополняем содержимое солью, сахаром, измельченным чесноком, яблочным уксусом, майонезом, томатной пастой. Перемешиваем и тушим еще 30 минут.
Шаг 6. Горячее лакомство раскладываем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.
Шаг 7. Кабачковая икра с майонезом готова! Храните в прохладном месте.
Кабачковая икра с болгарским перцем и помидорами на зиму
Кабачковая икра с болгарским перцем и помидорами на зиму порадует своим ярким видом и насыщенным вкусом. Овощная заготовка точно разнообразит домашний стол. Для приготовления обязательно воспользуйтесь проверенным пошаговым рецептом из нашей подборки.
Время готовки – 1 час 40 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
- Кабачок – 1 кг.
- Помидоры – 3 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Чеснок – 1 зубчик.
- Петрушка – 6 веток.
- Перец болгарский – 2 шт.
- Масло растительное – 100 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Делимся рецептом приготовления кабачковой икры с болгарским перцем и помидорами на зиму. Для начала подготовим необходимые ингредиенты.
Шаг 2. Очищаем лук и морковь. Болгарский перец очищаем от семян и плодоножек.
Шаг 3. Кабачок разделываем на небольшие кусочки и прокручиваем через мясорубку.
Шаг 4. Лук и перцы мелко рубим ножом. Морковку измельчаем в блендере.
Шаг 5. Обжариваем лук в глубокой сковороде с растительным маслом.
Шаг 6. Выкладываем к луку морковь. Перемешиваем и готовим еще около 5-7 минут.
Шаг 7. Дополняем овощи кусочками болгарского перца. Томим еще 5 минут.
Шаг 8. Выкладываем кабачки. Перемешиваем и томим под крышкой примерно 30-40 минут.
Шаг 9. Измельчаем зелень, чеснок и помидоры.
Шаг 10. Добавляем помидоры, перемешиваем и тушим около 20 минут.
Шаг 11. Кладем в заготовку зелень и чеснок. Готовим еще 20 минут. В конце солим и перчим по вкусу.
Шаг 12. Промываем банки и стерилизуем их любым удобным способом. Кипятим крышки.
Шаг 13. Разливаем угощение по подготовленным стеклянным емкостям.
Шаг 14. Закатываем. Переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.
Шаг 15. Кабачковая икра с болгарским перцем и помидорами на зиму готова. Уносите на хранение.
Кабачковая икра с яблоками на зиму
Кабачковая икра с яблоками на зиму выходит невероятно сочной, вкусной и аппетитной. Такая заготовка точно разнообразит ваш домашний стол и никого не оставит равнодушным. Для простого и быстрого приготовления используйте нашу проверенную кулинарную идею.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 0,5 л.
Ингредиенты:
- Кабачки – 2 шт.
- Яблоко – 4 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Помидоры – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Масло растительное – 50 мл.
- Сахар – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
- Уксус 6% – 50 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для заготовки кабачковой икры с яблоками на зиму подготовим нужные продукты по списку.
Шаг 2. Кабачки, яблоки, лук, морковь промываем и при необходимости очищаем и нарезаем небольшими кусочками.
Шаг 3. Разогреваем кастрюлю или казан с растительным маслом. Выкладываем сюда лук с морковью. Добавляем сахар, перемешиваем и томим четыре минуты.
Шаг 4. Добавляем кабачки и яблоки. Доводим массу до кипения.
Шаг 5. Уменьшаем огонь и томим под крышкой около 60 минут.
Шаг 6. Дальше добавляем соль, специи и измельченный чеснок. Вымешиваем содержимое и томим еще около 5-10 минут.
Шаг 7. Остужаем массу, перебиваем блендером. Полученную смесь снова кипятим и дополняем уксусом. Разливаем угощение по подготовленным банкам. Закатываем. Переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.
Шаг 8. Кабачковая икра с яблоками на зиму готова. Можно уносить на хранение.
Кабачковой икры как магазинная по ГОСТу СССР
Кабачковая икры как магазинная по ГОСТу СССР порадует вас своим нежным вкусом, сочностью и аппетитным внешним видом. Приготовить такое угощение несложно. Для этого используйте проверенный рецепт по советскому ГОСТу с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 5 часов
Время приготовления – 30 минут
Порции – 4 л.
Ингредиенты:
- Кабачок – 6 кг.
- Лук репчатый – 1 кг.
- Паста томатная – 500 мл.
- Соус томатный – 500 мл.
- Майонез – 500 гр.
- Соль – 2,5 ст.л.
- Сахар – 6 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Как приготовить кабачковую икру как магазинную по ГОСТу СССР? Начинаем с подготовки ингредиентов.
Шаг 2. Очищаем кабачки от кожуры.
Шаг 3. Нарезаем их произвольными частями.
Шаг 4. Очищаем репчатый лук и разделываем на части.
Шаг 5. Кабачок с луком прокручиваем через мясорубку.
Шаг 6. Полученную массу выкладываем в кастрюлю. Варим ее на небольшом огне, после закипания, три часа. Периодически помешиваем.
Шаг 7. Промываем и стерилизуем банки. Кипятим крышки.
Шаг 8. Спустя три часа варки добавляем в массу томатную пасту, соус, майонез, соль и сахар. Перемешиваем и варим еще один час. Томим под крышкой и регулярно перемешиваем.
Шаг 9. Разливаем угощение по подготовленным банкам. Закатываем. Переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.
Шаг 10. Кабачковая икра как магазинная по ГОСТу СССР готова. Убирайте на хранение в сухое прохладное место.