Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму – это всеми любимая закатка, которую очень вкусно есть, просто намазав на ломтик свежего белого хлеба. Как правило, на наших широтах, урожай кабачков поражает с каждый годом все больше и больше, исходя из этого, мы предлагаем вам заготовить данный овощ, именно приготовив ароматную икру. И даже если вы не являетесь любителем кабачков, то в таком виде вам обязательно понравится – гарантировано!

Кабачковая икра по ГОСТу СССР, как в магазине, на зиму

Кабачковая икра по ГОСТу СССР, как в магазине на зиму, можно приготовить только в домашних условиях, несмотря на то, что ассортимент в супермаркетах просто огромен. Все предлагаемые закатки включают в свой состав слишком много «лишних» компонентов, которые неблагоприятно сказываются на вкусе.

Ингредиенты –+4.2 л.

Кабачок 3 кг

Морковь 1 кг

Лук репчатый 1 кг

Масло подсолнечное 300 мл.

Чеснок 9 зуб.

Томатная паста 4 ст.л.

Сахар-песок 1 ст.л.

Перец чёрный молотый 2 гр.

Корень петрушки 1 ст.л.

Соль 1.5 ст.л.

Уксусная эссенция 1 ст.л.

Шаги 120 мин.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму – быстро, легко и очень вкусно! Подготавливаем нужные ингредиенты. Срезаем хвостики кабачков и нарезаем мякоть н небольшими кусочками, обжариваем на подсолнечном масле в сотейнике, выпаривая жидкость. В сковородке разогреваем растительное масло и выкладываем мелкую нарезку лука. Добавляем морковь, измельченную на терке. Дополняем состав рубленым корнем петрушки – тушим до мягкости всех составляющих. Пассеровку отправляем к кабачкам. Ингредиенты пробиваем погружным блендером до однородной консистенции и томим на минимальном нагреве под крышкой в течение 60 минут. Затем вводим пасту из перетертых томатов, соль и сахар – готовим еще полчаса. По истечении времени, добавляем измельченный чеснок и уксус – перемешиваем и спустя 5 минут убираем с плиты. Закуску разливаем по стерильным баночкам и после остывания убираем в прохладное помещение. Приятного аппетита!

Кабачковая икра с томатной пастой и майонезом на зиму

Кабачковая икра с томатной пастой и майонезом на зиму отличается своими превосходными вкусовыми характеристиками, ярким ароматом и нежной текстурой, которая в буквальном смысле тает во рту. И если раньше вы никогда не заготавливали кабачки таким способом, то обязательно попробуйте!

Время готовки – 3 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Кабачки (очищенные) – 3 кг.

Чеснок – 10 зуб.

Майонез – 250 мл.

Паста томатная – 250 гр.

Соль – 1 ст.л.

Сахар-песок – 100 гр.

Перец красный молотый – 2 щепотки.

Масло растительное – 100 мл.

Уксус столовый 9% – 1 ст.л. в каждую банку.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачки мелко режем и вместе с зубками чеснока помещаем в кастрюлю, тушим на медленном пламени.

Шаг 2. Как только овощи стали мягкими – перебиваем погружным блендером.

Шаг 3. Вводим все добавки, кроме уксуса и тщательно перемешиваем.

Шаг 4. Тушим состав еще 2,5-3 часа, прикрыв крышкой. Далее, раскладываем по стерильным банкам и в каждую емкость сверху подливаем немного уксуса.

Шаг 5. Приятного аппетита!

Кабачковая икра через мясорубку, как в СССР

Кабачковая икра через мясорубку, как в СССР, готовится достаточно просто и легко, потому как от кулинара требуется только подготовить овощи и измельчить их при помощи острых ножей. Икра, приготовленная таким способом, порадует вас своей густотой и насыщенностью.

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 30 мин

Порции – 3,5 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 3 кг.

Морковка средняя – 10 шт.

Лук средний – 10 шт.

Томаты средние – 10 шт.

Масло подсолнечное – 100 мл.

Паста томатная – 2 ст.л.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Соль – 5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Удаляем кожицу и семенную коробочку у кабачков, мякоть пропускаем через мясорубку. Рекомендуется прокручивать овощи прямо в сито, чтобы излишки сока стекали.

Шаг 2. Мелко нарезаем луковицу и подрумяниваем на растительном масле – перекладываем в пиалу.

Шаг 3. Очищенную морковку измельчаем аналогично кабачкам и обжариваем на масле около 15 минут при частом помешивании.

Шаг 4. Измельченные ингредиенты, вместе с пробитыми в блендере помидорами, выкладываем в объемную кастрюлю. Состав подсаливаем и сдабриваем томатной пастой – томим на минимальном нагреве 90-120 минут.

Шаг 5. В уваренный продукт выливаем уксус и раскладываем по банкам. Стерилизуем, прикрыв крышками, 20-30 минут, закатываем. Приятного аппетита!

Икра из кабачков с майонезом через блендер

Икра из кабачков с майонезом через блендер – это изумительно вкусная закуска, на готовку которой вам не придется тратить целый вечер и много сил. За счет добавления белого соуса, готовый продукт приобретает бархатистый вкус и безумно нежный аромат, перед которым невозможно устоять.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Кабачки – 3 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Луковица – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Кетчуп – ½ ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При помощи овощечистки удаляем кожицу с плодов, мякоть измельчаем при помощи бурачной терки.

Шаг 2. Слой за слоем снимаем шелуху с лука, мелко нарезаем.

Шаг 3. Натираем на крупной терке очищенную морковку.

Шаг 4. Высыпаем овощи в сотейник и сдабриваем солью и майонезом, перемешав, тушим на минимальном нагреве 10-15 минут.

Шаг 5. Затем вводим кетчуп.

Шаг 6. Томим продукт еще около 15 минут, выпаривая лишнюю жидкость.

Шаг 7. Пробиваем овощное ассорти блендером и вмешиваем чеснок, пропущенный через пресс.

Шаг 8. Раскладываем закуску по стерилизованным и сухим банкам, после остывания убираем на полку холодильной камеры для хранения. Приятного аппетита!

Кабачковая икра с луком и морковью на зиму

Кабачковая икра с луком и морковью на зиму – это пикантная закуска, которую можно предложить, как домочадцем во время ужина, так и самым изощренным гостям за праздничным столом. Сочетание овощей и добавок настолько удачное, что заранее рекомендуем готовить с запасом!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 500 мл.

Ингредиенты:

Кабачки – 400 гр.

Лук – 100 гр.

Морковь – 100 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Томаты – 100 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Паста томатная – 2 ч.л.

Соль – 2 ч.л.

Вода – 1 ст.

Перец черный молотый – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Надрезаем основание томатов так, как показано на фото и на несколько минут заливаем кипятком – снимаем кожицу.

Шаг 2. Мякоть измельчаем.

Шаг 3. На произвольные сегменты разрезаем кабачок.

Шаг 4. Делим луковицу на четыре части.

Шаг 5. Кольцами нарезаем морковку.

Шаг 6. Прокручиваем все подготовленные компоненты через решетку мясорубки.

Шаг 7. Ассорти перемешиваем и дополняем молотым перцем, солью, томатной пастой и подсолнечным маслом.

Шаг 8. Перекладываем массу в чашу мультиварки либо кастрюлю, томим 5-10 минут и вливаем горячую воду. Тушим до желаемой консистенции (около часа).

Шаг 9. Готовую икру сдабриваем мелкорубленым чесноком и распределяем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками и храним в холодильнике. Приятного аппетита!

Кабачковая икра с мукой

Кабачковая икра с мукой обладает непревзойденным вкусом, который приведет в восторг всех, кто попробует хотя бы ложечку. Подав такую закуску к праздничному столу, вы можете быть уверены, что гости будут просить не только добавки, но и поделиться рецептом.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 кг.

Паста томатная – 100 гр.

Лук – 300 гр.

Морковка – 300 гр.

Мука – 1 ст.л.

Масло подсолнечное – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачок без шкурки и семян пропускаем через мясорубку.

Шаг 2. Удаляем шелуху с лука и мелко нарезаем, пассеруем на разогретом подсолнечном масле до аппетитного золотистого оттенка.

Шаг 3. В отдельной сковородке обжариваем до мягкости натертую морковку.

Шаг 4. Кабачковую массу переливаем в кастрюлю и томим на слабом нагреве 40 минут. После, перекладываем в горячий состав зажарку и пасту из томатов – перемешиваем и тушим еще 20 минут.

Шаг 5. Пробиваем ингредиенты блендером до однородности, солим и возвращаем на конфорку.

Шаг 6. Муку доводим до потемнения на сухой сковороде при частом помешивании и вмешиваем в икру.

Шаг 7. Кипятим закуску еще 5-10 минут и раскладываем по банкам. Через сутки убираем в холодильник для хранения. Приятного аппетита!

Кабачковая икра по ГОСТу СССР с корнем петрушки

Кабачковая икра по ГОСТу СССР с корнем петрушки – это вкусная и ароматная закуска, отведав которую, ностальгия перенесет вас на несколько десятков лет назад, потому как такую икру сейчас невозможно найти на полках супермаркетов. Обязательно попробуйте и вы, останетесь довольны!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 кг.

Морковка – 100 гр.

Лук – 100 гр.

Корень петрушки – 10 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и произвольно нарезаем кабачок. Обжариваем на растительном масле до румяности.

Шаг 2. Пропускаем основной компонент через мясорубку.

Шаг 3. Параллельно пассеруем измельченный лук, морковь и корень петрушки. Овощи заправляем пастой из перетертых томатов.

Шаг 4. Перемешиваем все овощи и вводим соль со специями – томим на медленном пламени около 40-50 минут, периодически помешивая.

Шаг 5. Выкладываем продукт в банки и стерилизуем в большом количестве кипящей воды от 30 до 40 минут. Готовьте и получайте удовольствие!

Кабачковая икра с уксусом, как магазинная

Кабачковая икра с уксусом, как магазинная, достаточно просто и легко готовится в домашних условиях. Весь секрет успеха заключается в правильной граммовке овощей и соблюдения рекомендаций, приведенных ниже. А для нежности текстуры нам потребуется воспользоваться блендером.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30-35 мин.

Порции – 6 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 3 кг.

Помидоры – 2 кг.

Лук – 1 кг.

Морковка – 1 кг.

Уксус яблочный/столовый 9% – 3 ст.л./2 ст.л.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Морковку очищаем, ополаскиваем и режем на крупные сегменты. Обжариваем до мягкости на разогретом растительном масле.

Шаг 2. В отдельной сковородке доводим до прозрачности нарезку из репчатого лука.

Шаг 3. В течение 5-7 минут обжариваем крупные ломтики помидоров.

Шаг 4. Очищаем кабачок, режем кубиком и жарим до полуготовности.

Шаг 5. Подготовленные овощи взбиваем в чаше блендера до однородности.

Шаг 6. Массу переливаем в сотейник и добавляем уксус, соль и сахар – увариваем до желаемой густоты (60-90 минут).

Шаг 7. Разливаем по заранее простерилизованным баночкам и закатываем под ключ. Приятного аппетита!