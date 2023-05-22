Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

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Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму – это всеми любимая закатка, которую очень вкусно есть, просто намазав на ломтик свежего белого хлеба. Как правило, на наших широтах, урожай кабачков поражает с каждый годом все больше и больше, исходя из этого, мы предлагаем вам заготовить данный овощ, именно приготовив ароматную икру. И даже если вы не являетесь любителем кабачков, то в таком виде вам обязательно понравится – гарантировано!

Кабачковая икра по ГОСТу СССР, как в магазине, на зиму

Кабачковая икра по ГОСТу СССР, как в магазине на зиму, можно приготовить только в домашних условиях, несмотря на то, что ассортимент в супермаркетах просто огромен. Все предлагаемые закатки включают в свой состав слишком много «лишних» компонентов, которые неблагоприятно сказываются на вкусе.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Ингредиенты –+4.2 л.

  • Кабачок 3 кг
  • Морковь 1 кг
  • Лук репчатый 1 кг
  • Масло подсолнечное 300 мл.
  • Чеснок 9 зуб.
  • Томатная паста 4 ст.л.
  • Сахар-песок 1 ст.л.
  • Перец чёрный молотый 2 гр.
  • Корень петрушки 1 ст.л.
  • Соль 1.5 ст.л.
  • Уксусная эссенция 1 ст.л.

Шаги 120 мин.

  1. Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

    Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму – быстро, легко и очень вкусно! Подготавливаем нужные ингредиенты.

  2. Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

    Срезаем хвостики кабачков и нарезаем мякоть н небольшими кусочками, обжариваем на подсолнечном масле в сотейнике, выпаривая жидкость.

  3. Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

    В сковородке разогреваем растительное масло и выкладываем мелкую нарезку лука.

  4. Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

    Добавляем морковь, измельченную на терке.

  5. Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

    Дополняем состав рубленым корнем петрушки – тушим до мягкости всех составляющих.

  6. Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

    Пассеровку отправляем к кабачкам.

  7. Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

    Ингредиенты пробиваем погружным блендером до однородной консистенции и томим на минимальном нагреве под крышкой в течение 60 минут.

  8. Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

    Затем вводим пасту из перетертых томатов, соль и сахар – готовим еще полчаса.

  9. Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

    По истечении времени, добавляем измельченный чеснок и уксус – перемешиваем и спустя 5 минут убираем с плиты.

  10. Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

    Закуску разливаем по стерильным баночкам и после остывания убираем в прохладное помещение. Приятного аппетита!

Кабачковая икра с томатной пастой и майонезом на зиму

Кабачковая икра с томатной пастой и майонезом на зиму отличается своими превосходными вкусовыми характеристиками, ярким ароматом и нежной текстурой, которая в буквальном смысле тает во рту. И если раньше вы никогда не заготавливали кабачки таким способом, то обязательно попробуйте!

Время готовки – 3 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

  • Кабачки (очищенные) – 3 кг.
  • Чеснок – 10 зуб.
  • Майонез – 250 мл.
  • Паста томатная – 250 гр.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Перец красный молотый – 2 щепотки.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Уксус столовый 9% – 1 ст.л. в каждую банку.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачки мелко режем и вместе с зубками чеснока помещаем в кастрюлю, тушим на медленном пламени.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 2. Как только овощи стали мягкими – перебиваем погружным блендером.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 3. Вводим все добавки, кроме уксуса и тщательно перемешиваем.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 4. Тушим состав еще 2,5-3 часа, прикрыв крышкой. Далее, раскладываем по стерильным банкам и в каждую емкость сверху подливаем немного уксуса.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 5. Приятного аппетита!

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Кабачковая икра через мясорубку, как в СССР

Кабачковая икра через мясорубку, как в СССР, готовится достаточно просто и легко, потому как от кулинара требуется только подготовить овощи и измельчить их при помощи острых ножей. Икра, приготовленная таким способом, порадует вас своей густотой и насыщенностью.

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 30 мин

Порции – 3,5 л.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 3 кг.
  • Морковка средняя – 10 шт.
  • Лук средний – 10 шт.
  • Томаты средние – 10 шт.
  • Масло подсолнечное – 100 мл.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Уксус 9% – 2 ст.л.
  • Соль – 5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Удаляем кожицу и семенную коробочку у кабачков, мякоть пропускаем через мясорубку. Рекомендуется прокручивать овощи прямо в сито, чтобы излишки сока стекали.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 2. Мелко нарезаем луковицу и подрумяниваем на растительном масле – перекладываем в пиалу.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 3. Очищенную морковку измельчаем аналогично кабачкам и обжариваем на масле около 15 минут при частом помешивании.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 4. Измельченные ингредиенты, вместе с пробитыми в блендере помидорами, выкладываем в объемную кастрюлю. Состав подсаливаем и сдабриваем томатной пастой – томим на минимальном нагреве 90-120 минут.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 5. В уваренный продукт выливаем уксус и раскладываем по банкам. Стерилизуем, прикрыв крышками, 20-30 минут, закатываем. Приятного аппетита!

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Икра из кабачков с майонезом через блендер

Икра из кабачков с майонезом через блендер – это изумительно вкусная закуска, на готовку которой вам не придется тратить целый вечер и много сил. За счет добавления белого соуса, готовый продукт приобретает бархатистый вкус и безумно нежный аромат, перед которым невозможно устоять.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 3 шт.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Луковица – 1 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Кетчуп – ½ ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При  помощи овощечистки удаляем кожицу с плодов, мякоть измельчаем при помощи бурачной терки.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 2. Слой за слоем снимаем шелуху с лука, мелко нарезаем.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 3. Натираем на крупной терке очищенную морковку.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 4. Высыпаем овощи в сотейник и сдабриваем солью и майонезом, перемешав, тушим на минимальном нагреве 10-15 минут.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 5. Затем вводим кетчуп.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 6. Томим продукт еще около 15 минут, выпаривая лишнюю жидкость.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 7. Пробиваем овощное ассорти блендером и вмешиваем чеснок, пропущенный через пресс.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 8. Раскладываем закуску по стерилизованным и сухим банкам, после остывания убираем на полку холодильной камеры для хранения. Приятного аппетита!

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Кабачковая икра с луком и морковью на зиму

Кабачковая икра с луком и морковью на зиму – это пикантная закуска, которую можно предложить, как домочадцем во время ужина, так и самым изощренным гостям за праздничным столом. Сочетание овощей и добавок настолько удачное, что заранее рекомендуем готовить с запасом!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 500 мл.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 400 гр.
  • Лук – 100 гр.
  • Морковь – 100 гр.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Томаты – 100 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Паста томатная – 2 ч.л.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Вода – 1 ст.
  • Перец черный молотый – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Надрезаем основание томатов так, как показано на фото и на несколько минут заливаем кипятком – снимаем кожицу.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 2. Мякоть измельчаем.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 3. На произвольные сегменты разрезаем кабачок.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 4. Делим луковицу на четыре части.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 5. Кольцами нарезаем морковку.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 6. Прокручиваем все подготовленные компоненты через решетку мясорубки.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 7. Ассорти перемешиваем и дополняем молотым перцем, солью, томатной пастой и подсолнечным маслом.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 8. Перекладываем массу в чашу мультиварки либо кастрюлю, томим 5-10 минут и вливаем горячую воду. Тушим до желаемой консистенции (около часа).

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 9. Готовую икру сдабриваем мелкорубленым чесноком и распределяем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками и храним в холодильнике. Приятного аппетита!

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Кабачковая икра с мукой

Кабачковая икра с мукой обладает непревзойденным вкусом, который приведет в восторг всех, кто попробует хотя бы ложечку. Подав такую закуску к праздничному столу, вы можете быть уверены, что гости будут просить не только добавки, но и поделиться рецептом.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1 кг.
  • Паста томатная – 100 гр.
  • Лук – 300 гр.
  • Морковка – 300 гр.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Масло подсолнечное – 50 гр.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачок без шкурки и семян пропускаем через мясорубку.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 2. Удаляем шелуху с лука и мелко нарезаем, пассеруем на разогретом подсолнечном масле до аппетитного золотистого оттенка.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 3. В отдельной сковородке обжариваем до мягкости натертую морковку.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 4. Кабачковую массу переливаем в кастрюлю и томим на слабом нагреве 40 минут. После, перекладываем в горячий состав зажарку и пасту из томатов – перемешиваем и тушим еще 20 минут.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 5. Пробиваем ингредиенты блендером до однородности, солим и возвращаем на конфорку.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 6. Муку доводим до потемнения на сухой сковороде при частом помешивании и вмешиваем в икру.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 7. Кипятим закуску еще 5-10 минут и раскладываем по банкам. Через сутки убираем в холодильник для хранения. Приятного аппетита!

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Кабачковая икра по ГОСТу СССР с корнем петрушки

Кабачковая икра по ГОСТу СССР с корнем петрушки – это вкусная и ароматная закуска, отведав которую, ностальгия перенесет вас на несколько десятков лет назад, потому как такую икру сейчас невозможно найти на полках супермаркетов. Обязательно попробуйте и вы, останетесь довольны!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1 кг.
  • Морковка – 100 гр.
  • Лук – 100 гр.
  • Корень петрушки – 10 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Сахар-песок – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и произвольно нарезаем кабачок. Обжариваем на растительном масле до румяности.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 2. Пропускаем основной компонент через мясорубку.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 3. Параллельно пассеруем измельченный лук, морковь и корень петрушки. Овощи заправляем пастой из перетертых томатов.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 4. Перемешиваем все овощи и вводим соль со специями – томим на медленном пламени около 40-50 минут, периодически помешивая.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 5. Выкладываем продукт в банки и стерилизуем в большом количестве кипящей воды от 30 до 40 минут. Готовьте и получайте удовольствие!

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Кабачковая икра с уксусом, как магазинная

Кабачковая икра с уксусом, как магазинная, достаточно просто и легко готовится в домашних условиях. Весь секрет успеха заключается в правильной граммовке овощей и соблюдения рекомендаций, приведенных ниже. А для нежности текстуры нам потребуется воспользоваться блендером.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30-35 мин.

Порции – 6 л.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 3 кг.
  • Помидоры – 2 кг.
  • Лук – 1 кг.
  • Морковка – 1 кг.
  • Уксус яблочный/столовый 9% – 3 ст.л./2 ст.л.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Сахар-песок – 4 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Морковку очищаем, ополаскиваем и режем на крупные сегменты. Обжариваем до мягкости на разогретом растительном масле.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 2. В отдельной сковородке доводим до прозрачности нарезку из репчатого лука.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 3. В течение 5-7 минут обжариваем крупные ломтики помидоров.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 4. Очищаем кабачок, режем кубиком и жарим до полуготовности.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 5. Подготовленные овощи взбиваем в чаше блендера до однородности.

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 6. Массу переливаем в сотейник и добавляем уксус, соль и сахар – увариваем до желаемой густоты (60-90 минут).

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

Шаг 7. Разливаем по заранее простерилизованным баночкам и закатываем под ключ. Приятного аппетита!

Кабачковая икра по ГОСТу СССР на зиму

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