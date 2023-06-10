Кабачковая икра с морковью и луком на зиму – это невероятно яркое и аппетитное угощение для всей семьи. Овощная заготовка послужит отличным дополнением ко многим домашним блюдам. Для приготовления на длительное хранение используйте кулинарную подборку из семи вкусных и простых рецептов с пошаговыми фотографиями.
Кабачковая икра с морковью и луком на зиму
Кабачковая икра с морковью и луком на зиму – это яркое по вкусу и аппетитное угощение, которое послужит дополнением вашего домашнего стола. Такая заготовка прекрасно сочетается с горячими мясными или рыбными блюдами. А можно просто намазывать на хлеб и угощаться!
Ингредиенты –+1.5 л.
- Кабачок 3 шт.
- Лук репчатый ½ кг
- Морковь ½ кг
- Сахар-песок 3 ст.л.
- Томатная паста 3 ст.л.
- Соль 2 ст.л.
- Чеснок 4 зуб.
- Перец чили по вкусу
- Уксус столовый 9% 3 ст.л.
Шаги 120 мин.
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Как заготовить кабачковую икру с морковью и луком на зиму? Подготовим необходимые продукты. Овощи очищаем и промываем.
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Разрезаем кабачок, и лук на части, морковь натираем на крупной терке.
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Томим кабачки на растительном масле до мягкого состояния – около 30-40 минут.
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Жарим лук с морковью на медленном огне около 20 минут, постоянно помешивая.
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Подготовленные кабачки прокручиваем через мясорубку.
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Так же поступаем с луком и морковью.
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Овощную массу томим около 40 минут на умеренном огне. За 10 минут до готовности добавляем измельченный чеснок. В конце вливаем уксус и разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.
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Кабачковая икра с морковью и луком на зиму готова. Уносите на хранение!
Кабачковая икра с томатной пастой, луком и морковью на зиму
Кабачковая икра с томатной пастой, луком и морковью на зиму порадует вас интересным вкусом и аппетитным внешним видом. Такая заготовка не задержится долго на ваших полках. Ешьте с хлебом или используйте в качестве соуса к горячим блюдам. В приготовлении вам поможет наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 3,5 л.
Ингредиенты:
- Кабачок – 3 кг.
- Лук репчатый – 1 кг.
- Морковь – 1 кг.
- Соль – 1 ст.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Паста томатная – 3 ст.л.
- Уксус 9% – 1,5 ст.л.
- Масло растительное – 100 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промываем, очищаем кабачки и разрезаем их на небольшие кубики.
Шаг 2. Кабачки отправляем в кастрюлю, заливаем небольшим количеством воды, накрываем крышкой и томим до мягкости – около 30 минут.
Шаг 3. Очищаем лук и морковь, промываем овощи.
Шаг 4. Разделываем морковь на произвольные кусочки.
Шаг 5. Обжариваем морковку до мягкости на растительном масле.
Шаг 6. Отправляем к моркови лук. Перемешиваем и жарим до прозрачности лука.
Шаг 7. Добавляем томатную пасту, перемешиваем и готовим под крышкой еще около 5-7 минут.
Шаг 8. Выкладываем лук с морковью к кабачкам. Томим около 10-15 минут.
Шаг 9. Перебиваем содержимое блендером.
Шаг 10. Добавляем в массу соль, сахар и снова все перебиваем блендером.
Шаг 11. Кипятим содержимое и вливаем столовый уксус.
Шаг 12. Перекладываем угощение в стерилизованные банки и закрываем крышками. Переворачиваем вверх дном и даем полностью остыть. Если переживаете за цельность банок во время хранения, дополнительно можете простерилизовать заготовки в кастрюле с кипящей водой (около 15 минут).
Шаг 13. Кабачковая икра с томатной пастой, луком и морковью на зиму готова. Можно убирать на хранение!
Кабачковая икра с морковью, луком и помидорами на зиму
Кабачковая икра с морковью, луком и помидорами на зиму – это невероятно аппетитная, яркая и сочная заготовка для вашего стола. Такой овощной продукт никого не оставит равнодушным. Подавайте к столу с хлебом или как дополнение для горячих обеденных блюд. Обязательно берите на заметку!
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 2 л.
Ингредиенты:
- Кабачок – 2 кг.
- Лук репчатый – 0,3 кг.
- Морковь – 0,5 кг.
- Помидоры – 0,6 кг.
- Перец болгарский – 0,2 кг.
- Чеснок – 1 головка.
- Масло растительное – 150 мл.
- Соль – 25 гр.
- Сахар – 100 гр.
- Уксус 9% – 30 мл.
- Перец красный молотый – по вкусу.
- Паприка сладкая – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промываем и очищаем основной овощ для приготовления кабачковой икры с морковью, луком и помидорами.
Шаг 2. Также очищаем лук, чеснок, морковь и перцы. Разделываем овощи на крупные части.
Шаг 3. Измельчаем подготовленные продукты в блендере.
Шаг 4. Надрезаем помидоры, ошпариваем их и после охлаждаем в холодной воде. Затем аккуратно снимаем кожуру.
Шаг 5. В кастрюлю или казан отправляем измельченные овощи. Дополняем их разрезанными на части помидорами.
Шаг 6. Вливаем сюда растительное масло, уксус и добавляем специи.
Шаг 7. Перемешиваем содержимое, прикрываем крышкой и томим на слабом огне около 30 минут. После убираем крышку и готовим 20 минут. Периодически помешиваем.
Шаг 8. Раскладываем заготовку по стерилизованным банкам. Такие заготовки можно хранить в прохладном месте. Если планируете хранить в квартире, то продукт следует дополнительно простерилизовать в кастрюле с кипящей водой около 15 минут (для пол-литровых банок).
Шаг 9. Кабачковая икра с морковью, луком и помидорами готова. Уносите на хранение.
Икра из кабачков с морковью, луком, томатной пастой и майонезом
Икра из кабачков с морковью, луком, томатной пастой и майонезом получается аппетитной и интересной по вкусу. Приготовить ее в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки. Такая икра послужит ярким дополнением вашего обеденного стола.
Время готовки – 2 часа 30 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 2,5 л.
Ингредиенты:
- Кабачок – 3 кг.
- Лук репчатый – 500 гр.
- Морковь – 500 гр.
- Перец болгарский – 500 гр.
- Паста томатная – 250 гр.
- Майонез – 200 гр.
- Чеснок – 1,5 шт.
- Соль – 2 ст.л.
- Сахар – 0,5 ст.
- Масло растительное – 0,5 ст.
- Уксус 9% – 2 ст.л.
- Специи – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом промываем кабачки и нарезаем их кружочками равной толщины.
Шаг 2. Выкладываем овощ на сухой противень, ставим в духовку запекаться на 20 минут при температуре 180 градусов. После готовые кабачки выкладываем в емкость и даем им остыть.
Шаг 3. В это время разделяем болгарские перцы на половинки и очищаем от семян. Выкладываем срезом вниз так же на сухой противень.
Шаг 4. Запекаем 20 минут при температуре 180 градусов.
Шаг 5. Очищаем репчатый лук и нарезаем его тонкими полукольцами.
Шаг 6. Натираем морковь на терке.
Шаг 7. Обжариваем лук на растительном масле около трех минут.
Шаг 8. Отдельно обжариваем морковь до легкого румянца.
Шаг 9. С остывших кабачков снимаем кожуру.
Шаг 10. Приступаем к измельчению овощей. Пропускаем через мясорубку перцы.
Шаг 11. Дальше прокручиваем обжаренный лук.
Шаг 12. Измельчаем морковь.
Шаг 13. Следом отправляем в мясорубку кабачки.
Шаг 14. Получаем яркую овощную массу.
Шаг 15. Заготовку выкладываем в казан или кастрюлю с толстым дном. Тушим около 30 минут, периодически помешивая.
Шаг 16. Снимаем шелуху с чеснока, измельчаем его любым удобным способом. Можно натереть на терке.
Шаг 17. Отправляем к овощам томатную пасту, майонез и чеснок. Тушим 30 минут.
Шаг 18. Выбираем специи по своему вкусу.
Шаг 19. Спустя 30 минут вливаем в содержимое растительное масло, добавляем сахар, соль и специи.
Шаг 20. Томим 20 минут и вливаем уксус. Перемешиваем.
Шаг 21. Готовим еще 5 минут и выключаем плиту.
Шаг 22. Перекладываем угощение в стерилизованные банки и закрываем крышками. Переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.
Шаг 23. Икра из кабачков с морковью, луком, томатной пастой и майонезом готова!
Кабачковая икра с морковью и луком через мясорубку на зиму
Кабачковая икра с морковью и луком через мясорубку на зиму – это аппетитное и интересное по вкусу угощение для вашего стола. Овощной продукт порадует ярким видом и питательными свойствами. Подавайте к столу как самостоятельную закуску или вместе с горячими обеденными блюдами.
Время готовки – 2 часа 20 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 1,5 л.
Ингредиенты:
- Кабачок – 1,5 кг.
- Лук репчатый – 3 шт.
- Морковь – 3 шт.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Майонез – 100 гр.
- Масло растительное – 100 мл.
- Чеснок – 4 зубчика.
- Уксус яблочный – 1 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим нужные продукты для приготовления кабачковой икры.
Шаг 2. Овощи хорошо промываем и при необходимости, очищаем. Разделываем на брусочки, удобные для мясорубки.
Шаг 3. Все овощи, кроме чеснока, прокручиваем через мясорубку.
Шаг 4. Полученную массу выкладываем в сотейник или кастрюлю. Дополняем растительным маслом, доводим до кипения и после томим полтора часа на небольшом огне. Периодически помешиваем.
Шаг 5. Дополняем угощение солью, сахаром, уксусом, томатной пастой и майонезом. Сюда же отправляем измельченный чеснок. Перемешиваем и томим еще 30 минут.
Шаг 6. Перекладываем угощение в стерилизованные банки и закрываем крышками. Переворачиваем вверх дном и даем полностью остыть.
Шаг 7. Кабачковая икра с морковью и луком через мясорубку на зиму готова. Храните в прохладном месте.
Кабачковая икра блендером с морковью и луком на зиму
Кабачковая икра блендером с морковью и луком на зиму – несложная в исполнении и очень вкусная заготовка, которую точно стоит взять на заметку. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте ваше меню и порадуйте близких.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 1,5 л.
Ингредиенты:
- Кабачок – 1,5 кг.
- Лук репчатый – 500 гр.
- Морковь – 500 гр.
- Соль – 0,5 ст.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Паприка – 1 ст.л.
- Паста томатная – 70 гр.
- Уксус 9% – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом приготовления очищаем и промываем овощи. Если используете молодые некрупные кабачки, то кожуру можно не снимать.
Шаг 2. Очищаем репчатый лук и нарезаем его небольшими кубиками.
Шаг 3. Обжариваем лук до мягкости на растительном масле. Достаточно 3-4 минут на медленном огне.
Шаг 4. Морковь режем тонкими кружками.
Шаг 5. Выкладываем морковь к луку, перемешиваем и готовим еще около 3-4 минут.
Шаг 6. Кабачки разделываем небольшими брусочками.
Шаг 7. Выкладываем кабачки к остальным овощам. Перемешиваем и тушим под крышкой около 20 минут. Затем снова вымешиваем и готовим еще столько же.
Шаг 8. Выкладываем к овощам томатную пасту, соль, сахар, специи. Перемешиваем и томим 30 минут.
Шаг 9. В конце готовки вливаем столовый уксус. Перемешиваем.
Шаг 10. Измельчаем содержимое с помощью блендера. Снова кипятим заготовку.
Шаг 11. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками.
Шаг 12. Кабачковая икра блендером с морковью и луком на зиму готова!
Кабачковая икра «как магазинная» с морковью, луком и чесноком на зиму
Кабачковая икра «как магазинная» с морковью, луком и чесноком на зиму никого не оставит равнодушным. Овощной продукт можно просто есть с хлебом или подавать к столу как дополнение к горячим блюдам. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час 10 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
- Кабачок – 1 кг.
- Морковь – 250 гр.
- Лук репчатый – 200 гр.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Уксус 9% – 2 ст.л.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 0,5 ст.л.
- Масло растительное – 50 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.
Шаг 2. Нарезаем кубиками репчатый лук и жарим его на растительном масле до мягкого состояния.
Шаг 3. Очищаем морковь и кабачки, измельчаем их в блендере или прокручиваем через мясорубку.
Шаг 4. Отправляем полученную массу к луку. Перемешиваем и томим все вместе на небольшом огне около 40 минут.
Шаг 5. Дополняем массу томатной пастой, солью, сахаром, перцем и измельченным чесноком.
Шаг 6. Перемешиваем и тушим 15 минут. В конце вливаем уксус и выключаем огонь.
Шаг 7. Разливаем по стерилизованным банкам, закрываем крышками, переворачиваем вверх дном и оставляем остывать.
Шаг 8. Кабачковая икра «как магазинная» с морковью, луком и чесноком на зиму готова!