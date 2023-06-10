Кабачковая икра с морковью и луком на зиму – это невероятно яркое и аппетитное угощение для всей семьи. Овощная заготовка послужит отличным дополнением ко многим домашним блюдам. Для приготовления на длительное хранение используйте кулинарную подборку из семи вкусных и простых рецептов с пошаговыми фотографиями.

Кабачковая икра с морковью и луком на зиму

Кабачковая икра с морковью и луком на зиму – это яркое по вкусу и аппетитное угощение, которое послужит дополнением вашего домашнего стола. Такая заготовка прекрасно сочетается с горячими мясными или рыбными блюдами. А можно просто намазывать на хлеб и угощаться!

Ингредиенты –+1.5 л.

Кабачок 3 шт.

Лук репчатый ½ кг

Морковь ½ кг

Сахар-песок 3 ст.л.

Томатная паста 3 ст.л.

Соль 2 ст.л.

Чеснок 4 зуб.

Перец чили по вкусу

Уксус столовый 9% 3 ст.л.

Шаги 120 мин.

Как заготовить кабачковую икру с морковью и луком на зиму? Подготовим необходимые продукты. Овощи очищаем и промываем. Разрезаем кабачок, и лук на части, морковь натираем на крупной терке. Томим кабачки на растительном масле до мягкого состояния – около 30-40 минут. Жарим лук с морковью на медленном огне около 20 минут, постоянно помешивая. Подготовленные кабачки прокручиваем через мясорубку. Так же поступаем с луком и морковью. Овощную массу томим около 40 минут на умеренном огне. За 10 минут до готовности добавляем измельченный чеснок. В конце вливаем уксус и разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть. Кабачковая икра с морковью и луком на зиму готова. Уносите на хранение!

Кабачковая икра с томатной пастой, луком и морковью на зиму

Кабачковая икра с томатной пастой, луком и морковью на зиму порадует вас интересным вкусом и аппетитным внешним видом. Такая заготовка не задержится долго на ваших полках. Ешьте с хлебом или используйте в качестве соуса к горячим блюдам. В приготовлении вам поможет наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3,5 л.

Ингредиенты:

Кабачок – 3 кг.

Лук репчатый – 1 кг.

Морковь – 1 кг.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Паста томатная – 3 ст.л.

Уксус 9% – 1,5 ст.л.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем, очищаем кабачки и разрезаем их на небольшие кубики.

Шаг 2. Кабачки отправляем в кастрюлю, заливаем небольшим количеством воды, накрываем крышкой и томим до мягкости – около 30 минут.

Шаг 3. Очищаем лук и морковь, промываем овощи.

Шаг 4. Разделываем морковь на произвольные кусочки.

Шаг 5. Обжариваем морковку до мягкости на растительном масле.

Шаг 6. Отправляем к моркови лук. Перемешиваем и жарим до прозрачности лука.

Шаг 7. Добавляем томатную пасту, перемешиваем и готовим под крышкой еще около 5-7 минут.

Шаг 8. Выкладываем лук с морковью к кабачкам. Томим около 10-15 минут.

Шаг 9. Перебиваем содержимое блендером.

Шаг 10. Добавляем в массу соль, сахар и снова все перебиваем блендером.

Шаг 11. Кипятим содержимое и вливаем столовый уксус.

Шаг 12. Перекладываем угощение в стерилизованные банки и закрываем крышками. Переворачиваем вверх дном и даем полностью остыть. Если переживаете за цельность банок во время хранения, дополнительно можете простерилизовать заготовки в кастрюле с кипящей водой (около 15 минут).

Шаг 13. Кабачковая икра с томатной пастой, луком и морковью на зиму готова. Можно убирать на хранение!

Кабачковая икра с морковью, луком и помидорами на зиму

Кабачковая икра с морковью, луком и помидорами на зиму – это невероятно аппетитная, яркая и сочная заготовка для вашего стола. Такой овощной продукт никого не оставит равнодушным. Подавайте к столу с хлебом или как дополнение для горячих обеденных блюд. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Кабачок – 2 кг.

Лук репчатый – 0,3 кг.

Морковь – 0,5 кг.

Помидоры – 0,6 кг.

Перец болгарский – 0,2 кг.

Чеснок – 1 головка.

Масло растительное – 150 мл.

Соль – 25 гр.

Сахар – 100 гр.

Уксус 9% – 30 мл.

Перец красный молотый – по вкусу.

Паприка сладкая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и очищаем основной овощ для приготовления кабачковой икры с морковью, луком и помидорами.

Шаг 2. Также очищаем лук, чеснок, морковь и перцы. Разделываем овощи на крупные части.

Шаг 3. Измельчаем подготовленные продукты в блендере.

Шаг 4. Надрезаем помидоры, ошпариваем их и после охлаждаем в холодной воде. Затем аккуратно снимаем кожуру.

Шаг 5. В кастрюлю или казан отправляем измельченные овощи. Дополняем их разрезанными на части помидорами.

Шаг 6. Вливаем сюда растительное масло, уксус и добавляем специи.

Шаг 7. Перемешиваем содержимое, прикрываем крышкой и томим на слабом огне около 30 минут. После убираем крышку и готовим 20 минут. Периодически помешиваем.

Шаг 8. Раскладываем заготовку по стерилизованным банкам. Такие заготовки можно хранить в прохладном месте. Если планируете хранить в квартире, то продукт следует дополнительно простерилизовать в кастрюле с кипящей водой около 15 минут (для пол-литровых банок).

Шаг 9. Кабачковая икра с морковью, луком и помидорами готова. Уносите на хранение.

Икра из кабачков с морковью, луком, томатной пастой и майонезом

Икра из кабачков с морковью, луком, томатной пастой и майонезом получается аппетитной и интересной по вкусу. Приготовить ее в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки. Такая икра послужит ярким дополнением вашего обеденного стола.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

Кабачок – 3 кг.

Лук репчатый – 500 гр.

Морковь – 500 гр.

Перец болгарский – 500 гр.

Паста томатная – 250 гр.

Майонез – 200 гр.

Чеснок – 1,5 шт.

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 0,5 ст.

Масло растительное – 0,5 ст.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом промываем кабачки и нарезаем их кружочками равной толщины.

Шаг 2. Выкладываем овощ на сухой противень, ставим в духовку запекаться на 20 минут при температуре 180 градусов. После готовые кабачки выкладываем в емкость и даем им остыть.

Шаг 3. В это время разделяем болгарские перцы на половинки и очищаем от семян. Выкладываем срезом вниз так же на сухой противень.

Шаг 4. Запекаем 20 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 5. Очищаем репчатый лук и нарезаем его тонкими полукольцами.

Шаг 6. Натираем морковь на терке.

Шаг 7. Обжариваем лук на растительном масле около трех минут.

Шаг 8. Отдельно обжариваем морковь до легкого румянца.

Шаг 9. С остывших кабачков снимаем кожуру.

Шаг 10. Приступаем к измельчению овощей. Пропускаем через мясорубку перцы.

Шаг 11. Дальше прокручиваем обжаренный лук.

Шаг 12. Измельчаем морковь.

Шаг 13. Следом отправляем в мясорубку кабачки.

Шаг 14. Получаем яркую овощную массу.

Шаг 15. Заготовку выкладываем в казан или кастрюлю с толстым дном. Тушим около 30 минут, периодически помешивая.

Шаг 16. Снимаем шелуху с чеснока, измельчаем его любым удобным способом. Можно натереть на терке.

Шаг 17. Отправляем к овощам томатную пасту, майонез и чеснок. Тушим 30 минут.

Шаг 18. Выбираем специи по своему вкусу.

Шаг 19. Спустя 30 минут вливаем в содержимое растительное масло, добавляем сахар, соль и специи.

Шаг 20. Томим 20 минут и вливаем уксус. Перемешиваем.

Шаг 21. Готовим еще 5 минут и выключаем плиту.

Шаг 22. Перекладываем угощение в стерилизованные банки и закрываем крышками. Переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 23. Икра из кабачков с морковью, луком, томатной пастой и майонезом готова!

Кабачковая икра с морковью и луком через мясорубку на зиму

Кабачковая икра с морковью и луком через мясорубку на зиму – это аппетитное и интересное по вкусу угощение для вашего стола. Овощной продукт порадует ярким видом и питательными свойствами. Подавайте к столу как самостоятельную закуску или вместе с горячими обеденными блюдами.

Время готовки – 2 часа 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Кабачок – 1,5 кг.

Лук репчатый – 3 шт.

Морковь – 3 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Майонез – 100 гр.

Масло растительное – 100 мл.

Чеснок – 4 зубчика.

Уксус яблочный – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим нужные продукты для приготовления кабачковой икры.

Шаг 2. Овощи хорошо промываем и при необходимости, очищаем. Разделываем на брусочки, удобные для мясорубки.

Шаг 3. Все овощи, кроме чеснока, прокручиваем через мясорубку.

Шаг 4. Полученную массу выкладываем в сотейник или кастрюлю. Дополняем растительным маслом, доводим до кипения и после томим полтора часа на небольшом огне. Периодически помешиваем.

Шаг 5. Дополняем угощение солью, сахаром, уксусом, томатной пастой и майонезом. Сюда же отправляем измельченный чеснок. Перемешиваем и томим еще 30 минут.

Шаг 6. Перекладываем угощение в стерилизованные банки и закрываем крышками. Переворачиваем вверх дном и даем полностью остыть.

Шаг 7. Кабачковая икра с морковью и луком через мясорубку на зиму готова. Храните в прохладном месте.

Кабачковая икра блендером с морковью и луком на зиму

Кабачковая икра блендером с морковью и луком на зиму – несложная в исполнении и очень вкусная заготовка, которую точно стоит взять на заметку. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте ваше меню и порадуйте близких.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Кабачок – 1,5 кг.

Лук репчатый – 500 гр.

Морковь – 500 гр.

Соль – 0,5 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Паприка – 1 ст.л.

Паста томатная – 70 гр.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом приготовления очищаем и промываем овощи. Если используете молодые некрупные кабачки, то кожуру можно не снимать.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и нарезаем его небольшими кубиками.

Шаг 3. Обжариваем лук до мягкости на растительном масле. Достаточно 3-4 минут на медленном огне.

Шаг 4. Морковь режем тонкими кружками.

Шаг 5. Выкладываем морковь к луку, перемешиваем и готовим еще около 3-4 минут.

Шаг 6. Кабачки разделываем небольшими брусочками.

Шаг 7. Выкладываем кабачки к остальным овощам. Перемешиваем и тушим под крышкой около 20 минут. Затем снова вымешиваем и готовим еще столько же.

Шаг 8. Выкладываем к овощам томатную пасту, соль, сахар, специи. Перемешиваем и томим 30 минут.

Шаг 9. В конце готовки вливаем столовый уксус. Перемешиваем.

Шаг 10. Измельчаем содержимое с помощью блендера. Снова кипятим заготовку.

Шаг 11. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками.

Шаг 12. Кабачковая икра блендером с морковью и луком на зиму готова!

Кабачковая икра «как магазинная» с морковью, луком и чесноком на зиму

Кабачковая икра «как магазинная» с морковью, луком и чесноком на зиму никого не оставит равнодушным. Овощной продукт можно просто есть с хлебом или подавать к столу как дополнение к горячим блюдам. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Кабачок – 1 кг.

Морковь – 250 гр.

Лук репчатый – 200 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Паста томатная – 1 ст.л.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 0,5 ст.л.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Нарезаем кубиками репчатый лук и жарим его на растительном масле до мягкого состояния.

Шаг 3. Очищаем морковь и кабачки, измельчаем их в блендере или прокручиваем через мясорубку.

Шаг 4. Отправляем полученную массу к луку. Перемешиваем и томим все вместе на небольшом огне около 40 минут.

Шаг 5. Дополняем массу томатной пастой, солью, сахаром, перцем и измельченным чесноком.

Шаг 6. Перемешиваем и тушим 15 минут. В конце вливаем уксус и выключаем огонь.

Шаг 7. Разливаем по стерилизованным банкам, закрываем крышками, переворачиваем вверх дном и оставляем остывать.

Шаг 8. Кабачковая икра «как магазинная» с морковью, луком и чесноком на зиму готова!