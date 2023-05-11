Кабачковая икра с помидорами на зиму — это всеми известная бюджетная закуска, которая имеет множество вариантов. Кабачковая икра идеальна для худеющих людей. Вкусная закуска подходит для аппетитных завтраков и через мясорубку или измельчив блендером. Все зависит от того, какую консистенцию хочется получить в итоге. В подборке представлены некоторые варианты, из которых с легкостью можно выбрать подходящий вариант для себя.

Кабачковая икра с помидорами на зиму «Пальчики оближешь»

Кабачковая икра с помидорами на зиму «Пальчики оближешь» – заготовка с ярким насыщенным вкусом. Пикантная закуска выглядит привлекательно. Сочные овощи гармонично сочетаются между собой. Кабачковая икра – то, что нужно для простых закусок на скорую руку.

Ингредиенты –+1.5 л.

Помидоры 600 гр.

Кабачок 2 кг

Морковь 500 гр.

Перец болгарский 200 гр.

Чеснок 1 головка

Лук репчатый 300 гр.

Масло растительное 150 мл.

Соль 25 гр.

Сахар-песок 100 гр.

Перец красный молотый по вкусу

Паприка по вкусу

Уксус столовый 9% 30 мл.

Шаги 90 мин.

Для приготовления кабачковой икры с помидорами на зиму «Пальчики оближешь», тщательно смываем с кабачков (цукини) загрязнения при помощи губки, обсушиваем полотенцем и счищаем кожу с применением овощечистки. Разделив на сегменты, извлекаем мякоть с семенами. С морковки снимаем кожицу. Перцы промываем и извлекаем семенную коробку. С лука и чеснока удаляем верхний слой и промываем. Набор овощей перекручиваем в комбайне. Томаты промываем, ошпариваем кипящей водой, удаляем кожицу и удаляем плодоножки. Разрезаем на сегменты. Нарезку выгружаем в жаропрочную посуду. Для большого количества ингредиентов используем казан. Добавляем 9% консервант. Сдабриваем растительным маслом без запаха. Высыпаем сахар, солим, приправляем паприкой и острым красным перцем. Готовим полчаса под крышкой, а затем снимаем ее и доводим до готовности в течение 20 минут. Помешиваем. Чем дольше готовится икра, тем нежнее и гуще будет консистенция. Промытые стеклянные емкости стерилизуем. Перекладываем горячую икру. Закупориваем и остужаем под пледом. Храним в прохладном месте. Для долгого хранения стерилизуем заготовки четверть часа и закупориваем. Дегустируем икру с хлебом. Приятного аппетита!

Кабачковая икра с помидорами через мясорубку на зиму

Кабачковая икра с помидорами через мясорубку на зиму воплощается в жизнь максимально легко. Приготовление не доставит хлопот даже неопытной хозяйке. Весь процесс займет около часа. Яркая закуска обладает нежной текстурой и подается как со свежими, так и подсушенными хлебобулочными изделиями.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Помидоры – 100 гр.

Кабачки – 400 гр.

Морковь – 100 гр.

Паста томатная – 2 ч.л.

Чеснок – 2 зубчика.

Лук репчатый – 100 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 2 ч.л.

Черный перец молотый – 0,5 ч.л.

Кипяток – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачки и помидоры промываем. На мясистых помидорах делаем крестообразный надрез и ошпариваем кипятком.

Шаг 2. Избавив томаты от кожицы, делим их на сегменты.

Шаг 3. Кабачки и морковку освобождаем от кожицы овощечисткой. Кабачки делим на части, чтобы они с легкостью проходили в желоб мясорубки.

Шаг 4. С лука удаляем верхний слой и режем на части.

Шаг 5. Морковку разрезаем на куски, которые легко пройдут в отверстие прибора.

Шаг 6. Кабачки прокручиваем через мясорубку.

Шаг 7. Пропускаем через агрегат морковку.

Шаг 8. Далее измельчаем лук и томаты.

Шаг 9. Размешав перекрученные овощи, сдабриваем растительным маслом и томатной пастой. Солим и перчим. Если паста кислит, уравновешиваем вкус, добавив сахар.

Шаг 10. Перемешиваем до однородности.

Шаг 11. Выгружаем содержимое в мультиварку и обжариваем 10 минут, помешивая. Выливаем кипяток и тушим в течение часа, активировав кнопкой режим «Тушение». Таким же образом готовим на плите, сложив измельченную массу в казан или другую толстостенную посуду. За 5-10 минут до конца готовки приправляем рубленым чесноком.

Шаг 12. Вымытые банки прокаливаем. Продезинфицировав емкости, наполняем их горячей икрой, закупориваем прокипяченными винтовыми крышками. Готовую икру можно дегустировать сразу, но нужно остудить.

Шаг 13. Дождавшись охлаждения, переносим в прохладу, а когда нужно открываем и дегустируем.

Шаг 14. Кабачковая икра с хлебом – хороший вариант перекуса и неплохая закуска для дружеских посиделок. Приятного аппетита!

Икра из кабачков с помидорами блендером

Икра из кабачков с помидорами блендером – рецепт, который с легкостью исполнит любой. Зимняя закрутка съедается быстро, поэтому я готовлю икру в больших количествах. Для исполнения рецепта я использую переросшие овощи и некондицию. На вкус это не влияет, а ингредиенты переработаны без потерь.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 1,3 кг.

Кабачки очищенные – 1,5 кг.

Морковь – 300 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 5 зубчиков.

Лук репчатый – 400 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Сухие травы (базилик, тархун, петрушка, укроп, кинза) – по вкусу.

Уксусная эссенция 70% – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты и за работу!

Шаг 2. Промываем кабачки или цукини, удаляем кожу при помощи овощечистки, ложкой вычищаем внутренности, если используем переростки. Нарезав брусочками, укладываем на противень. Поливаем растительным маслом. Разместив в духовке, готовим полчаса при 200 градусах.

Шаг 3. Очищенный лук и чеснок рубим квадратиками.

Шаг 4. Экономкой избавляем морковь от кожицы и натираем.

Шаг 5. На промасленной сковородке припускаем лук.

Шаг 6. Когда лук приобретет прозрачность, добавляем морковку и готовим 10 минут.

Шаг 7. Промытые томаты ошпариваем кипятком и удаляем кожицу, нарезаем небольшими сегментами. Выгружаем томаты. Томим полчаса.

Шаг 8. Приправляем рубленым чесноком и зеленью. Сыплем соль и перец. Добавляем сахар и кладем сухие травы. Доготавливаем в течение 10 минут.

Шаг 9. Кабачки и обжарку слегка остужаем, выгружаем в стакан и пробиваем электроприбором. Для измельчения подойдет и погружной агрегат.

Шаг 10. Гладкую смесь увариваем 20 минут. Вливаем 70% консервант. Эссенцию можно заменить 9% уксусом, рассчитав количество. Размешав, выключаем плиту.

Шаг 11. Икру раскладываем по простерилизованным емкостям.

Шаг 12. Закупорив чистыми крышками, остужаем в перевернутом состоянии под пледом. Храним в холоде. Приятного аппетита!

Кабачковая икра с помидорами и морковью

Кабачковая икра с помидорами и морковью состоит из ярких и сочных овощей. Приготовить закуску не составит труда. Все максимально просто. Для рецепта берут как молодые, так и переросшие плоды. Сочные овощи в совокупности превращаются в идеальное угощение, от которого стопроцентно не откажется никто.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 1 кг.

Кабачки – 1 кг.

Морковь – 500 гр.

Сладкий перец – 300 гр.

Чеснок – 4 зубчика.

Лук репчатый – 500 гр.

Масло растительное – 120 мл.

Соль – 25 гр.

Сахар-песок – 20 гр.

Уксус яблочный – 25 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты, ополаскиваем кабачки, перцы и томаты.

Шаг 2. Чистые крышки кладем в кастрюльку с водой. Размещаем решетку.

Шаг 3. Устанавливаем вымытые банки и стерилизуем 10 минут.

Шаг 4. Стерильные предметы оставляем обсушиться.

Шаг 5. Чистые томаты помещаем в кипяток и аккуратно снимаем кожицу, вырезая плодоножки.

Шаг 6. Очищенные томаты режем дольками.

Шаг 7. Перцы освобождаем от внутренностей и нарезаем полосками.

Шаг 8. Кабачки по усмотрению очищаем от кожицы и сердцевин, режем кубиками.

Шаг 9. Очищаем лук и морковку.

Шаг 10. Нарезаем лук.

Шаг 11. Трем на терке морковку.

Шаг 12. В смазанной растительной маслом сковородке подрумяниваем кабачки, не забывая помешивать.

Шаг 13. Затем добавляем лук, перец сладкий и морковку.

Шаг 14. Жарим 10 минут.

Шаг 15. Когда овощи осядут, кладем томаты.

Шаг 16. Очищенный чеснок давим чесночницей и кладем к обжарке.

Шаг 17. Перемешав, дотушиваем в течение 10 минут.

Шаг 18. Овощную смесь пробиваем до гладкости блендером.

Шаг 19. Солим, высыпаем сахар, вливаем яблочный уксус.

Шаг 20. Увариваем на мелком огне 20 минут. Не забываем размешивать.

Шаг 21. Чистые банки наполняем кипящей икрой.

Шаг 22. Закатываем и остужаем под одеялом.

Шаг 23. Убираем закатки в прохладу.

Шаг 24. Подаем икру к любимым блюдам. Приятного аппетита!

Икра из кабачков с помидорами и болгарским перцем

Икра из кабачков с помидорами и болгарским перцем – закуска на все случаи жизни. Угощение обладает нежнейшей текстурой и используется в качестве намазки на хлеб или батон. От такого перекуса вряд ли кто-то сможет отказаться. Аппетитная закрутка готовится без проблем – все компоненты обжариваются по отдельности, а затем доводятся до готовности в духовке или кастрюле. Готовые овощи оставляют так, или измельчают. Это очень вкусно!

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 45 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 250 гр.

Кабачки – 1 кг.

Морковь – 200 гр.

Болгарский перец – 250 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Лук репчатый – 150 гр.

Масло растительное – 5-6 ст.л.

Соль – 2 ч.л.

Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лимонная кислота – 1/3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем морковку и лук, промываем томаты, кабачки и перцы.

Шаг 2. Морковку делим на части и кладем в чашу измельчителя.

Шаг 3. Пробиваем морковку.

Шаг 4. На прогретой с растительным маслом сковороде жарим морковку. После обжарки перекладываем в посуду для дальнейшей готовки.

Шаг 5. Далее нарезаем лук. Очищаем и режем чеснок.

Шаг 6. Подлив на сковороду масло, пассеруем лук и чеснок. Перекладываем к морковке.

Шаг 7. Болгарский перец освобождаем от семечек и перегородок. Нарезаем, как нравится.

Шаг 8. Подрумяниваем нарезку.

Шаг 9. Очистив с томатов кожицу, режем их кубиками.

Шаг 10. Жарим помидоры.

Шаг 11. Очищенные кабачки нарезаем кубиками.

Шаг 12. Обжариваем кабачки.

Шаг 13. Всю обжарку перекладываем в огнеупорную форму, сдабриваем солью и перцем. Насыпаем лимонку и солодим, чтобы сбалансировать вкус. Перемешиваем.

Шаг 14. Доводим до готовности на плите или в духовке. Понадобится около одного часа. Чем дольше уваривается икра, тем гуще будет конечный результат.

Шаг 15. Пробиваем готовую смесь блендером.

Шаг 16. Гладкую массу возвращаем на огонь и кипятим на минимальном пламени.

Шаг 17. Чистые банки стерилизуем над паром.

Шаг 18. Сухие банки заполняем горячей икрой.

Шаг 19. Закручиваем прокипяченными крышками.

Шаг 20. Остужаем в перевернутом состоянии под одеялом.

Шаг 21. Заготовки переносим в погреб. Приятного аппетита!

Кабачковая икра с помидорами и майонезом на зиму

Кабачковая икра с помидорами и майонезом на зиму – оригинальная закуска, которая исчезает моментально. Не хочу сказать, что другие рецепты получаются менее вкусными, но этот действительно какой-то незабываемый. Причем приготовление совершенно простое и не доставляет каких-то неудобств.

Время готовки – 3 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 5 л.

Ингредиенты:

Помидоры/соус томатный – 1 кг./250 гр.

Кабачки очищенные – 3 кг.

Морковь – 1,5 кг.

Майонез 67% – 200 гр.

Лук репчатый – 500 гр.

Соль – 1 ст.л.

Сахар-песок – ¼ ст.

Уксусная эссенция 70% – 1,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем помидоры и кабачки.

Шаг 2. Избавляем от кожи и внутренностей перезрелые кабачки. С молодых только снимаем кожицу. Режем на сегменты. Лук и морковку очищаем и режем, как нравится.

Шаг 3. Овощи прокручиваем с помощью мясорубки.

Шаг 4. Выливаем в таз и размещаем на плите, включив нагрев выше среднего. Не забываем перемешивать при варке.

Шаг 5. Мясистые томаты освобождаем от плодоножек и делим на сегменты.

Шаг 6. А затем трем на терке, удаляя кожицу. Избавиться от кожицы можно с помощью кипятка, а затем пробить погружным блендером. Томатный соус выливаем в таз.

Шаг 7. Доведя до кипения и уменьшив нагрев, томим 2,5 часа. В конце варки сдабриваем майонезом. Чем жирнее будет майонез, тем вкуснее икра. Сыплем соль и сахар. Приправляем специями и уксусной эссенцией. Увариваем еще полчаса.

Шаг 8. Кипящую икру осторожно пробиваем блендером. Разливаем по стерилизованным емкостям. Метод стерилизации определяем самостоятельно. Закупориваем, применив закаточную машинку, и остужаем под пледом.

Шаг 9. Охлажденные банки переносим в подвал. Кушаем нежнейшую кабачковую икру с хлебом. Приятного аппетита!

Кабачковая икра с помидорами, луком и морковью на зиму

Кабачковая икра с помидорами, луком и морковью на зиму представляет собой популярную зимнюю консервацию, которая, как правило, до зимы не доживает. Домочадцы подъедают все запасы раньше времени, сколько ее не готовь, всегда мало. Процесс максимально простой и занимательный. Простой рецепт сможет повторить каждый.

Время готовки – 3 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 5,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 1 кг.

Кабачки – 3 кг.

Морковь – 1 кг.

Лук репчатый – 1 кг.

Масло растительное – 150 мл.

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Черный перец молотый – по вкусу.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты.

Шаг 2. Вымытые кабачки режем произвольно, при необходимости вычищая внутренности. Метод нарезки не принципиален, так как икра будет измельчаться блендером.

Шаг 3. На промасленной сковородке в несколько приемов пассеруем кабачки.

Шаг 4. Обжариваем до мягкости.

Шаг 5. Перекладываем в глубокую кастрюлю.

Шаг 6. Очищенный лук режем на доске, посыпанной солью. Манипуляция поможет избавиться от слез.

Шаг 7. Пассеруем лук до прозрачности.

Шаг 8. Очищаем и натираем на терке морковку.

Шаг 9. Припускаем морковку вместе с луком на сковороде с растительным маслом.

Шаг 10. Томаты ошпариваем кипящей водой.

Шаг 11. Убираем с плодов кожуру.

Шаг 12. Измельчаем томаты блендером, вырезав плодоножку.

Шаг 13. Обжарку перекладываем к кабачкам и заливаем томатным соусом.

Шаг 14. Пробиваем массу погружным прибором.

Шаг 15. Овощную массу увариваем от 2-х до 3-х часов. Чем дольше варится икра, тем гуще консистенция.

Шаг 16. В конце варки снимаем пробу. Перчим и солим. Вливаем уксус. Размешав провариваем до образования пузырей.

Шаг 17. Кабачковой икрой заполняем чистые баночки и плотно закручиваем. Охлаждаем под одеялом. Перемещаем в место, где хранятся зимние запасы.

Шаг 18. Когда хочется чего-то аппетитного и легкого, откупориваем баночку.

Шаг 19. Икру намазываем на хлеб и наслаждаемся. Приятного аппетита!