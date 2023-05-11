Кабачковая икра с помидорами на зиму

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Кабачковая икра с помидорами на зиму — это всеми известная бюджетная закуска, которая имеет множество вариантов. Кабачковая икра идеальна для худеющих людей. Вкусная закуска подходит для аппетитных завтраков и через  мясорубку или измельчив блендером. Все зависит от того, какую консистенцию хочется получить в итоге. В подборке представлены некоторые варианты, из которых с легкостью можно выбрать подходящий вариант для себя.

Кабачковая икра с помидорами на зиму «Пальчики оближешь»

Кабачковая икра с помидорами на зиму «Пальчики оближешь» – заготовка с ярким насыщенным вкусом. Пикантная закуска выглядит привлекательно. Сочные овощи гармонично сочетаются между собой. Кабачковая икра – то, что нужно для простых закусок на скорую руку.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Ингредиенты –+1.5 л.

  • Помидоры 600 гр.
  • Кабачок 2 кг
  • Морковь 500 гр.
  • Перец болгарский 200 гр.
  • Чеснок 1 головка
  • Лук репчатый 300 гр.
  • Масло растительное 150 мл.
  • Соль 25 гр.
  • Сахар-песок 100 гр.
  • Перец красный молотый  по вкусу
  • Паприка  по вкусу
  • Уксус столовый 9% 30 мл.

Шаги 90 мин.

  1. Кабачковая икра с помидорами на зиму

    Для приготовления кабачковой икры с помидорами на зиму «Пальчики оближешь», тщательно смываем с кабачков (цукини) загрязнения при помощи губки, обсушиваем полотенцем и счищаем кожу с применением овощечистки. Разделив на сегменты, извлекаем мякоть с семенами.

  2. Кабачковая икра с помидорами на зиму

    С морковки снимаем кожицу. Перцы промываем и извлекаем семенную коробку. С лука и чеснока удаляем верхний слой и промываем.

  3. Кабачковая икра с помидорами на зиму

    Набор овощей перекручиваем в комбайне.

  4. Кабачковая икра с помидорами на зиму

    Томаты промываем, ошпариваем кипящей водой, удаляем кожицу и удаляем плодоножки. Разрезаем на сегменты.

  5. Кабачковая икра с помидорами на зиму

    Нарезку выгружаем в жаропрочную посуду. Для большого количества ингредиентов используем казан.

  6. Кабачковая икра с помидорами на зиму

    Добавляем 9% консервант. Сдабриваем растительным маслом без запаха. Высыпаем сахар, солим, приправляем паприкой и острым красным перцем.

  7. Кабачковая икра с помидорами на зиму

    Готовим полчаса под крышкой, а затем снимаем ее и доводим до готовности в течение 20 минут. Помешиваем. Чем дольше готовится икра, тем нежнее и гуще будет консистенция.

  8. Кабачковая икра с помидорами на зиму

    Промытые стеклянные емкости стерилизуем. Перекладываем горячую икру. Закупориваем и остужаем под пледом. Храним в прохладном месте. Для долгого хранения стерилизуем заготовки четверть часа и закупориваем.

  9. Кабачковая икра с помидорами на зиму

    Дегустируем икру с хлебом. Приятного аппетита!

Кабачковая икра с помидорами через мясорубку на зиму

Кабачковая икра с помидорами через мясорубку на зиму воплощается в жизнь максимально легко. Приготовление не доставит хлопот даже неопытной хозяйке. Весь процесс займет около часа. Яркая закуска обладает нежной текстурой и подается как со свежими, так и подсушенными хлебобулочными изделиями.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Помидоры – 100 гр.
  • Кабачки – 400 гр.
  • Морковь – 100 гр.
  • Паста томатная – 2 ч.л.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Черный перец молотый – 0,5 ч.л.
  • Кипяток – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачки и помидоры промываем. На мясистых помидорах делаем крестообразный надрез и ошпариваем кипятком.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 2. Избавив томаты от кожицы, делим их на сегменты.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 3. Кабачки и морковку освобождаем от кожицы овощечисткой. Кабачки делим на части, чтобы они с легкостью проходили в желоб мясорубки.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 4. С лука удаляем верхний слой и режем на части.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 5. Морковку разрезаем на куски, которые легко пройдут в отверстие прибора.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 6. Кабачки прокручиваем через мясорубку.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 7. Пропускаем через агрегат морковку.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 8. Далее измельчаем лук и томаты.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 9. Размешав перекрученные овощи, сдабриваем растительным маслом и томатной пастой. Солим и перчим. Если паста кислит, уравновешиваем вкус, добавив сахар.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 10. Перемешиваем до однородности.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 11. Выгружаем содержимое в мультиварку и обжариваем 10 минут, помешивая. Выливаем кипяток и тушим в течение часа, активировав кнопкой режим «Тушение». Таким же образом готовим на плите, сложив измельченную массу в казан или другую толстостенную посуду. За 5-10 минут до конца готовки приправляем рубленым чесноком.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 12. Вымытые банки прокаливаем. Продезинфицировав емкости, наполняем их горячей икрой, закупориваем прокипяченными винтовыми крышками. Готовую икру можно дегустировать сразу, но нужно остудить.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 13. Дождавшись охлаждения, переносим в прохладу, а когда нужно открываем и дегустируем.

Шаг 14. Кабачковая икра с хлебом – хороший вариант перекуса и неплохая закуска для дружеских посиделок. Приятного аппетита!

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Икра из кабачков с помидорами блендером

Икра из кабачков с помидорами блендером – рецепт, который с легкостью исполнит любой. Зимняя закрутка съедается быстро, поэтому я готовлю икру в больших количествах. Для исполнения рецепта я использую переросшие овощи и некондицию. На вкус это не влияет, а ингредиенты переработаны без потерь.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 1,3 кг.
  • Кабачки очищенные – 1,5 кг.
  • Морковь – 300 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Чеснок – 5 зубчиков.
  • Лук репчатый – 400 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – 1,5 ст.л.
  • Сухие травы (базилик, тархун, петрушка, укроп, кинза) – по вкусу.
  • Уксусная эссенция 70% – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты и за работу!

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 2. Промываем кабачки или цукини, удаляем кожу при помощи овощечистки, ложкой вычищаем внутренности, если используем переростки. Нарезав брусочками, укладываем на противень. Поливаем растительным маслом. Разместив в духовке, готовим полчаса при 200 градусах.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 3. Очищенный лук и чеснок рубим квадратиками.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 4. Экономкой избавляем морковь от кожицы и натираем.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 5. На промасленной сковородке припускаем лук.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 6. Когда лук приобретет прозрачность, добавляем морковку и готовим 10 минут.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 7. Промытые томаты ошпариваем кипятком и удаляем кожицу, нарезаем небольшими  сегментами. Выгружаем томаты. Томим полчаса.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 8. Приправляем рубленым чесноком и зеленью. Сыплем соль и перец. Добавляем сахар и кладем сухие травы. Доготавливаем в течение 10 минут.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 9. Кабачки и обжарку слегка остужаем, выгружаем в стакан и пробиваем электроприбором. Для измельчения подойдет и погружной агрегат.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 10. Гладкую смесь увариваем 20 минут. Вливаем 70% консервант. Эссенцию можно заменить 9% уксусом, рассчитав количество. Размешав, выключаем плиту.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 11. Икру раскладываем по простерилизованным емкостям.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 12. Закупорив чистыми крышками, остужаем в перевернутом состоянии под пледом. Храним в холоде. Приятного аппетита!

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Кабачковая икра с помидорами и морковью

Кабачковая икра с помидорами и морковью состоит из ярких и сочных овощей. Приготовить закуску не составит труда. Все максимально просто. Для рецепта берут как молодые, так и переросшие плоды. Сочные овощи в совокупности превращаются в идеальное угощение, от которого стопроцентно не откажется никто.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 1 кг.
  • Кабачки – 1 кг.
  • Морковь – 500 гр.
  • Сладкий перец – 300 гр.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Лук репчатый – 500 гр.
  • Масло растительное – 120 мл.
  • Соль – 25 гр.
  • Сахар-песок – 20 гр.
  • Уксус яблочный – 25 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты, ополаскиваем кабачки, перцы и томаты.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 2. Чистые крышки кладем в кастрюльку с водой. Размещаем решетку.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 3. Устанавливаем вымытые банки и стерилизуем 10 минут.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 4. Стерильные предметы оставляем обсушиться.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 5. Чистые томаты помещаем в кипяток и аккуратно снимаем кожицу, вырезая плодоножки.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 6. Очищенные томаты режем дольками.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 7. Перцы освобождаем от внутренностей и нарезаем полосками.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 8. Кабачки по усмотрению очищаем от кожицы и сердцевин, режем кубиками.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 9. Очищаем лук и морковку.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 10. Нарезаем лук.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 11. Трем на терке морковку.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 12. В смазанной растительной маслом сковородке подрумяниваем кабачки, не забывая помешивать.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 13. Затем добавляем лук, перец сладкий и морковку.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 14. Жарим 10 минут.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 15. Когда овощи осядут, кладем томаты.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 16. Очищенный чеснок давим чесночницей и кладем к обжарке.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 17. Перемешав, дотушиваем в течение 10 минут.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 18. Овощную смесь пробиваем до гладкости блендером.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 19. Солим, высыпаем сахар, вливаем яблочный уксус.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 20. Увариваем на мелком огне 20 минут. Не забываем размешивать.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 21. Чистые банки наполняем кипящей икрой.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 22. Закатываем и остужаем под одеялом.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 23. Убираем закатки в прохладу.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 24. Подаем икру к любимым блюдам. Приятного аппетита!

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Икра из кабачков с помидорами и болгарским перцем

Икра из кабачков с помидорами и болгарским перцем – закуска на все случаи жизни. Угощение обладает нежнейшей текстурой и используется в качестве намазки на хлеб или батон. От такого перекуса вряд ли кто-то сможет отказаться. Аппетитная закрутка готовится без проблем – все компоненты обжариваются по отдельности, а затем доводятся до готовности в духовке или кастрюле. Готовые овощи оставляют так, или измельчают. Это очень вкусно!

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 45 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 250 гр.
  • Кабачки – 1 кг.
  • Морковь – 200 гр.
  • Болгарский перец – 250 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Масло растительное – 5-6 ст.л.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Сахар-песок – 1,5 ст.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лимонная кислота – 1/3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем морковку и лук, промываем томаты, кабачки и перцы.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 2. Морковку делим на части и кладем в чашу измельчителя.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 3. Пробиваем морковку.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 4. На прогретой с растительным маслом сковороде жарим морковку. После обжарки перекладываем в посуду для дальнейшей готовки.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 5. Далее нарезаем лук. Очищаем и режем чеснок.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 6. Подлив на сковороду масло, пассеруем лук и чеснок. Перекладываем к морковке.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 7. Болгарский перец освобождаем от семечек и перегородок. Нарезаем, как нравится.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 8. Подрумяниваем нарезку.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 9. Очистив с томатов кожицу, режем их кубиками.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 10. Жарим помидоры.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 11. Очищенные кабачки нарезаем кубиками.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 12. Обжариваем кабачки.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 13. Всю обжарку перекладываем в огнеупорную форму, сдабриваем солью и перцем. Насыпаем лимонку и солодим, чтобы сбалансировать вкус. Перемешиваем.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 14. Доводим до готовности на плите или в духовке. Понадобится около одного часа. Чем дольше уваривается икра, тем гуще будет конечный результат.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 15. Пробиваем готовую смесь блендером.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 16. Гладкую массу возвращаем на огонь и кипятим на минимальном пламени.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 17. Чистые банки стерилизуем над паром.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 18. Сухие банки заполняем горячей икрой.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 19. Закручиваем прокипяченными крышками.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 20. Остужаем в перевернутом состоянии под одеялом.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 21. Заготовки переносим в погреб. Приятного аппетита!

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Кабачковая икра с помидорами и майонезом на зиму

Кабачковая икра с помидорами и майонезом на зиму – оригинальная закуска, которая исчезает моментально. Не хочу сказать, что другие рецепты получаются менее вкусными, но этот действительно какой-то незабываемый. Причем приготовление совершенно простое и не доставляет каких-то неудобств.

Время готовки – 3 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 5 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры/соус томатный – 1 кг./250 гр.
  • Кабачки очищенные – 3 кг.
  • Морковь – 1,5 кг.
  • Майонез 67% – 200 гр.
  • Лук репчатый – 500 гр.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – ¼ ст.
  • Уксусная эссенция 70% – 1,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем помидоры и кабачки.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 2. Избавляем от кожи и внутренностей перезрелые кабачки. С молодых только снимаем кожицу. Режем на сегменты. Лук и морковку очищаем и режем, как нравится.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 3. Овощи прокручиваем с помощью мясорубки.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 4. Выливаем в таз и размещаем на плите, включив нагрев выше среднего. Не забываем перемешивать при варке.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 5. Мясистые томаты освобождаем от плодоножек и делим на сегменты.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 6. А затем трем на терке, удаляя кожицу. Избавиться от кожицы можно с помощью кипятка, а затем пробить погружным блендером. Томатный соус выливаем в таз.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 7. Доведя до кипения и уменьшив нагрев, томим 2,5 часа. В конце варки сдабриваем майонезом. Чем жирнее будет майонез, тем вкуснее икра. Сыплем соль и сахар. Приправляем специями и уксусной эссенцией. Увариваем еще полчаса.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 8. Кипящую икру осторожно пробиваем блендером. Разливаем по стерилизованным емкостям. Метод стерилизации определяем самостоятельно. Закупориваем, применив закаточную машинку, и остужаем под пледом.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 9. Охлажденные банки переносим в подвал. Кушаем нежнейшую кабачковую икру с хлебом. Приятного аппетита!

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Кабачковая икра с помидорами, луком и морковью на зиму

Кабачковая икра с помидорами, луком и морковью на зиму представляет собой популярную зимнюю консервацию, которая, как правило, до зимы не доживает. Домочадцы подъедают все запасы раньше времени, сколько ее не готовь, всегда мало. Процесс максимально простой и занимательный. Простой рецепт сможет повторить каждый.

Время готовки – 3 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 5,5 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 1 кг.
  • Кабачки – 3 кг.
  • Морковь – 1 кг.
  • Лук репчатый – 1 кг.
  • Масло растительное – 150 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Черный перец молотый – по вкусу.
  • Уксус 9% – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 2. Вымытые кабачки режем произвольно, при необходимости вычищая внутренности. Метод нарезки не принципиален, так как икра будет измельчаться блендером.

Шаг 3. На промасленной сковородке в несколько приемов пассеруем кабачки.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 4. Обжариваем до мягкости.

Шаг 5. Перекладываем в глубокую кастрюлю.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 6. Очищенный лук режем на доске, посыпанной солью. Манипуляция поможет избавиться от слез.

Шаг 7. Пассеруем лук до прозрачности.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 8. Очищаем и натираем на терке морковку.

Шаг 9. Припускаем морковку вместе с луком на сковороде с растительным маслом.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 10. Томаты ошпариваем кипящей водой.

Шаг 11. Убираем с плодов кожуру.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 12. Измельчаем томаты блендером, вырезав плодоножку.

Шаг 13. Обжарку перекладываем к кабачкам и заливаем томатным соусом.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 14. Пробиваем массу погружным прибором.

Шаг 15. Овощную массу увариваем от 2-х до 3-х часов. Чем дольше варится икра, тем гуще консистенция.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 16. В конце варки снимаем пробу. Перчим и солим. Вливаем уксус. Размешав провариваем до образования пузырей.

Шаг 17. Кабачковой икрой заполняем чистые баночки и плотно закручиваем. Охлаждаем под одеялом. Перемещаем в место, где хранятся зимние запасы.

Кабачковая икра с помидорами на зиму

Шаг 18. Когда хочется чего-то аппетитного и легкого, откупориваем баночку.

Шаг 19. Икру намазываем на хлеб и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Кабачковая икра с помидорами на зиму

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