Кабачковая икра с томатной пастой на зиму – это несложная в исполнении заготовка, которая порадует своим вкусом и универсальностью. Такой продукт можно подавать в качестве соуса к мясным блюдам или просто есть с хлебом. Для заготовки используйте проверенную кулинарную подборку из семи лучших рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Домашняя кабачковая икра с томатной пастой на зиму

Домашняя кабачковая икра с томатной пастой на зиму – это аппетитный и яркий по вкусу продукт для вашего стола. Подавайте угощение как дополнение к горячим блюдам. Ваши близкие не смогут устоять. Для несложного приготовления своими руками используйте проверенный пошаговый рецепт.

Ингредиенты –+1.3 л.

Кабачок 1.5 кг

Лук репчатый 400 гр.

Морковь 750 гр.

Томатная паста 1.5 ст.л.

Масло растительное 150 мл.

Вода ½ ст.

Соль 1.5 ст.л. без горки

Сахар-песок 3.5 ст.л.

Уксус столовый 9% 35 мл.

Перец чёрный молотый ½ ч.л.

Шаги 120 мин.

Очищаем основной ингредиент для заготовки домашней кабачковой икры с томатной пастой на зиму. Нарезаем очищенные кабачки небольшими кубиками. Натираем на терке морковь и измельчаем репчатый лук. Овощи отправляем в большую кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения. Уменьшаем огонь и томим овощи около 40 минут, периодически помешивая содержимое. Любым удобным способом стерилизуем банки и кипятим крышки. Томленые овощи отбрасываем на сито, чтобы ушла лишняя влага. Перебиваем заготовку погружным блендером. Дополняем массу солью, сахаром, перцем и томатной пастой. Перемешиваем и вливаем сюда растительное масло. Доводим до кипения и варим на медленном огне около 30-35 минут. В конце вливаем уксус. Горячее угощение разливаем по стерилизованным банкам. Если добавляем уксус, то стерилизовать необязательно. Но для лучшего хранения можно это сделать. Ставим наполненные банки в кастрюлю с кипящей водой и полотенцем на дне. Стерилизуем пол-литровые банки 30 минут. После закрываем крышками и даем полностью остыть. Домашняя кабачковая икра с томатной пастой на зиму готова. Можно уносить на хранение в прохладное место.

Кабачковая икра с майонезом и томатной пастой на зиму

Кабачковая икра с майонезом и томатной пастой на зиму порадует вас своим ярким вкусом и аппетитным видом. Намазывайте овощной продукт на хлеб или подавайте с горячими блюдами. Кабачковое угощение отлично сочетается с мясом или рыбой. Обязательно попробуйте приготовить по нашему рецепту.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Кабачок – 3 кг.

Лук репчатый – 500 гр.

Чеснок – 100 гр.

Паста томатная – 250 гр.

Майонез – 250 гр.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Соль – 3 ст.л.

Сахар – 100 гр.

Уксус 9% – 3 ст.л.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачковая икра с майонезом и томатной пастой на зиму готовится несложно. В первую очередь подготовьте все необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Кабачки и лук очищаем, прокручиваем через мясорубку. Массу отправляем в кастрюлю и после томим под крышкой 30 минут.

Шаг 3. Дополняем заготовку уксусом, растительным маслом, сахаром, солью, перцем и измельченным чесноком. Перемешиваем.

Шаг 4. Вливаем майонез.

Шаг 5. Следом добавляем томатную пасту. Еще раз все перемешиваем и тушим около 30 минут, накрыв крышкой.

Шаг 6. Убираем заготовку с плиты.

Шаг 7. Разливаем угощение по стерильным банкам, закрываем крышками и даем полностью остыть.

Шаг 8. Кабачковая икра с майонезом и томатной пастой на зиму готова!

Икра из кабачков с майонезом, томатной пастой и чесноком

Икра из кабачков с майонезом, томатной пастой и чесноком порадует вас интересным вкусом и аппетитным ароматом. Такое угощение можно есть с хлебом или подавать вместе с горячими блюдами. Приготовить оригинальную икру несложно. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 3 кг.

Лук репчатый – 0,5 кг.

Чеснок – 1 головка.

Паста томатная – 250 гр.

Майонез – 250 гр.

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 3 ст.л.

Уксус 9% – 1 ч.л.

Лист лавровый – 2 шт.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты для заготовки икры из кабачков с майонезом, томатной пастой и чесноком.

Шаг 2. Очищаем кабачки и режем их на небольшие кусочки.

Шаг 3. Режем лук и перебиваем его блендером вместе с кабачками.

Шаг 4. Переливаем массу в кастрюлю и томим 30 минут на медленном огне. Затем дополняем заготовку томатной пастой, майонезом, солью и сахаром. Снова перемешиваем и варим еще 30 минут.

Шаг 5. Выкладываем в овощную массу измельченный чеснок, лавровый лист и черный молотый перец.

Шаг 6. Снова варим заготовку 30 минут, в конце вливаем уксус и растительное масло.

Шаг 7. Еще раз перебиваем содержимое погружным блендером. Кипятим.

Шаг 8. Разливаем заготовку по стерилизованным банкам, закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 9. Икра из кабачков с майонезом, томатной пастой и чесноком готова. Уносите на хранение.

Кабачковая икра на зиму с морковью, луком и томатной пастой

Кабачковая икра на зиму с морковью, луком и томатной пастой – это оригинальное угощение, которое разнообразит домашний стол. Продукт можно подавать в качестве соуса или использовать в приготовлении закусок. Для заготовки на длительное хранение берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 6 кг.

Вода – 0,8 л.

Лук репчатый – 500 гр.

Морковь – 500 гр.

Паста томатная – 500 гр.

Майонез – 500 гр.

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 1 ст.

Чеснок – 20 зубчиков.

Уксусная эссенция 70% – 1 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вот как заготовить кабачковую икру на зиму с морковью, луком и томатной пастой. Очищаем морковь и кабачки, режем их на небольшие кусочки. Заливаем их водой и провариваем 10 минут.

Шаг 2. Сливаем воду с овощей, дополняем измельченным луком и перебиваем все погружным блендером.

Шаг 3. Дополняем массу солью, сахаром и растительным маслом.

Шаг 4. Перемешиваем и ставим на медленный огонь. Варим 40 минут, периодически помешивая.

Шаг 5. Дополняем заготовку томатной пастой и майонезом. Перемешиваем и томим еще 20 минут.

Шаг 6. Выкладываем в массу измельченный чеснок. Варим еще 20 минут. За 5 минут до готовности вливаем уксус. Дальше разливаем угощение по стерилизованным банкам, закатываем.

Шаг 7. Кабачковая икра на зиму с морковью, луком и томатной пастой готова. Уносите на хранение.

Кабачковая икра через мясорубку с томатной пастой

Кабачковая икра через мясорубку с томатной пастой порадует вас насыщенным вкусом и ярким внешним видом. Такое угощение можно просто есть с хлебом или подавать вместе с горячими блюдами. Приготовить оригинальную икру несложно. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Кабачки очищенные – 3 кг.

Морковь – 300 гр.

Лук репчатый – 0,8 кг.

Чеснок – 0,5 головки.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 2,5 ст.л.

Паста томатная – 250 гр.

Кислота лимонная – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приступаем к заготовке кабачковой икры через мясорубку с томатной пастой. Морковь очищаем и пропускаем через мясорубку.

Шаг 2. Отправляем морковь в сковороду с растительным маслом. Жарим ее до золотистого оттенка.

Шаг 3. Дополняем морковь полукольцами лука. Перемешиваем и жарим овощи до полной готовности.

Шаг 4. Очищенные кабачки пропускаем через мясорубку.

Шаг 5. Отправляем кабачковую массу в кастрюлю и перемешиваем с морковью и луком.

Шаг 6. Дополняем заготовку солью, сахаром, перемешиваем и доводим до кипения. Затем томим около 1,5-2 часов, постоянно помешивая.

Шаг 7. За 30 минут до конца готовки дополняем массу томатной пастой. Перемешиваем.

Шаг 8. Очищаем и измельчаем через чесночницу чеснок. Отправляем его в массу за 15 минут до окончания томления.

Шаг 9. Вместе с чесноком выкладываем лимонную кислоту.

Шаг 10. Выключаем огонь. Угощение разливаем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем остыть.

Шаг 11. Кабачковая икра через мясорубку с томатной пастой готова. Уносите заготовки на хранение.

Кабачковая икра блендером с томатной пастой

Кабачковая икра блендером с томатной пастой порадует вас нежной текстурой и интересным вкусом. Приготовить аппетитное угощение в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенную кулинарную идею. Готовую икру подавайте вместе с горячими блюдами или просто намазывайте на хлеб.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 кг.

Перец болгарский – 200 гр.

Морковь – 200 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Паста томатная – 2 ст.л.

Пере душистый горошек – 1 ч.л.

Перец черный горошек – 1 ч.л.

Масло растительное – 50 мл.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Соль – 2 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки кабачковой икры блендером с томатной пастой измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь. Томим овощи на растительном масле до мягкости. Лучше всего это сделать в мультиварке (20 минут в режиме для выпечки).

Шаг 2. Промываем кабачки и режем их кубиками. Если овощи молодые, то кожуру можно не снимать.

Шаг 3. Очищаем от семян болгарские перцы, режем их на небольшие кусочки.

Шаг 4. К луку и моркови отправляем кабачки и перец. Дополняем томатной пастой и готовим в режиме «плов» 1 час.

Шаг 5. Перекладываем заготовку в обычную кастрюлю.

Шаг 6. Дополняем массу солью, сахаром, уксусом и перцем.

Шаг 7. Измельчаем содержимое с помощью погружного блендера.

Шаг 8. Доводим заготовку до кипения и после варим около 10-20 минут, периодически помешивая.

Шаг 9. Разливаем по стерилизованным банкам, закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Шаг 10. Кабачковая икра блендером с томатной пастой готова. Можно уносить на хранение.

Кабачковая икра с томатной пастой без уксуса на зиму

Кабачковая икра с томатной пастой без уксуса на зиму порадует вас своим ярким вкусом и аппетитным видом. Ешьте овощной продукт с хлебом или подавайте с горячими блюдами. Кабачковое угощение отлично сочетается с мясом или рыбой. Обязательно попробуйте приготовить по нашему рецепту.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 3 кг.

Лук репчатый – 1 кг.

Морковь – 1 кг.

Паста томатная – 4 ст.л.

Сахар – 3 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Чеснок – 4 зубчика.

Масло растительное – 100 мл.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Смесь перцев – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сок лимонный – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем овощи для заготовки кабачковой икры с томатной пастой без уксуса на зиму.

Шаг 2. Кабачки режем небольшими кубиками. Обжариваем их в сковороде с растительным маслом до появления легкого румянца.

Шаг 3. С помощью шумовки перекладываем кабачки в кастрюлю. Это нужно, чтобы достать овощи из масла.

Шаг 4. В этой же сковороде жарим до румянца полукольца лука.

Шаг 5. Перекладываем обжаренный лук к кабачкам.

Шаг 6. В сковороду выкладываем тертую на терке морковь. Томим ее до мягкости.

Шаг 7. Выкладываем морковь в общую массу. Дальше продукт перебиваем блендером или прокручиваем через мясорубку.

Шаг 8. Кастрюлю с овощной массой ставим на плиту, прикрываем крышкой. Варим на медленном огне 20 минут с момента закипания.

Шаг 9. Очищаем чеснок и измельчаем его любым удобным способом.

Шаг 10. Дополняем овощную массу солью, сахаром и томатной пастой. Перемешиваем и варим 5 минут.

Шаг 11. Отправляем сюда чеснок, специи и лимонный сок.

Шаг 12. Снова перемешиваем и даем настояться под крышкой 5 минут. Плита при этом выключена.

Шаг 13. Разливаем угощение по стерилизованным банкам.

Шаг 14. Закатываем крышками и оставляем до полного остывания.

Шаг 15. Кабачковая икра с томатной пастой без уксуса на зиму готова. Убирайте на хранение!