Кабачковые блинчики на кефире: греческий рецепт

Тот, кто устал от приготовления оладушек и рулетиков из кабачков, должен оценить сегодняшний рецепт от редакции «Со Вкусом». Это блюдо довольно необычное и очень аппетитное. Пожарьте греческие кабачковые блинчики на кефире, чтобы порадовать детишек вкусным и одновременно полезным завтраком.

Даже если вы берете для приготовления молодой овощ, кожуру нужно снять. Только в этом случае блины получатся фантастически мягкими. Что же касается не текстуры, а аромата, то для него советуем добавить свежую зелень (петрушку или кинзу).

Как приготовить кабачковые блинчики на кефире

Чтобы блины получились максимально нежными, вам нужно взять 50 г сливочного масла. Этот ингредиент понадобится на этапе жарки. При переворачивании блинов на другую сторону смазывайте их маслом. Тогда вкус готового блюда будет просто невероятным!

Ингредиенты

Кабачок450 г Соль1 ч. л. Яйцо4 шт. Кефир300 мл Подсолнечное масло2 ст. л. Пшеничная мука200 г Разрыхлитель1 ч. л. Петрушка10 г Сахар1 ст. л. Чеснок1 зуб.

Приготовление

Очищаем кабачок от кожуры. Удаляем семена. Натираем овощ на крупной терке. Всыпаем к нему соль. Перемешиваем и оставляем на 10–15 минут при комнатной температуре.Отжимаем натертый кабачок от выделившегося сока. Добавляем к овощу яйца. Вливаем кефир. Тщательно перемешиваем все ингредиенты. В кабачковую массу постепенно всыпаем просеянную пшеничную муку. Хорошенько перемешиваем. Вливаем 1 ст. л. подсолнечного масла. Снова всё перемешиваем.В полученную массу всыпаем разрыхлитель. Перемешиваем до однородности. Кабачковое тесто накрываем пищевой пленкой. Оставляем его на кухне на 20 минут.Промываем свежую петрушку. Мелко ее нарезаем. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Добавляем зелень, чеснок и сахар в тесто. Тщательно перемешиваем всё до однородности.Разогреваем сковороду. Смазываем ее небольшим количеством масла. Обжариваем на сковороде блины до золотистости с двух сторон, установив небольшой нагрев.

Горячие кабачковые блинчики стоит подавать со сметаной либо с особым соусом дзадзики. Для этого вам понадобится чеснок. Очистите его. Затем пропустите чеснок через пресс. Очистите свежий огурец от кожуры. Натрите его на мелкой терке. Хорошенько отожмите овощ, удалив максимум сока. Промойте свежий укроп и мелко его нарежьте. Возьмите греческий йогурт и добавьте в него чеснок, огурец и зелень. Влейте немного оливкового масла и лимонного сока. Посолите по вкусу. Хорошенечко всё перемешайте. Аппетитный соус дзадзики к румяным кабачковым блинчикам готов!