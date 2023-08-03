Творог, твердый сыр и свежий укроп — начинка, которая идеально подходит для несладких налистников. А если взять в качестве основы для этого блюда овощные блинчики, а не классические, то оно получится нереально питательным и вкусным. В приготовлении такой закуски всё довольно просто. Рассказываем, как пожарить румяные кабачковые блины с творогом и зеленью.

Для приготовления теста вам понадобится максимальная концентрация. Ведь оно должно быть немного жиже, чем на оладушки. Из слишком густого теста тонкие блинчики пожарить никак не выйдет.

Как приготовить кабачковые блины с творогом

Если кожура кабачка уже довольно грубая, удалите ее перед началом приготовления. Очистите овощ и только затем приступайте к его натиранию на терке. В этом случае блинчики получатся максимально нежными и вкусными.

Ингредиенты

Кабачок1 шт. Творог150 г Твердый сыр150 г Укроп1 пуч. Соль по вкусу Лук1 шт. Яйцо2 шт. Пшеничная мука5 ст. л. Подсолнечное масло4 ст. л. Сметана1 ст. л. Вода3 ст. л.

Приготовление

Тщательно промойте кабачок. Срежьте плодоножку. Натрите овощ на средней терке. Очистите лук. Натрите его на мелкой терке. Отожмите кабачок, а затем соедините его с репчатым луком в миске. Вбейте к овощам яйца. Влейте 2 ст. л. подсолнечного масла. Слегка присолите. Перемешайте все ингредиенты до однородности.В полученную массу влейте прохладную воду. Постепенно добавьте пшеничную муку. Замешайте однородное тесто.Приготовьте начинку. Натрите твердый сыр на терке. Добавьте к нему творог средней жирности. Промойте укроп и обсушите его. Мелко нарежьте зелень. Всыпьте укроп к сырной массе. Добавьте к творогу с зеленью сметану и соль по вкусу. Перемешайте всё до однородной массы. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Обжарьте на ней тонкие блины из кабачкового теста с двух сторон до румяности. Выложите на готовые блинчики по 1 ст. л. начинки. Скрутите их трубочкой или сверните конвертиком. Обжарьте заготовки из блинов на масле с каждой стороны до золотистости.

Советуем есть кабачковые налистники, пока они еще теплые. Хотя остыть это блюдо точно не успеет. Ведь такая вкуснотища исчезает со стола со скоростью света. Подайте блинчики из кабачка со сметаной, и через минуту можете забирать пустые тарелки.