Даже среди любителей перекусить сочным мяском всё большей популярности набирают овощные блюда. Если их правильно приготовить, можно получить такую вкуснятину, с которой даже аппетитному стейку не удастся конкурировать. Те, кто пробовал пожарить кабачковые котлеты с сыром, убедились в этом на все сто процентов.

Данное блюдо с насыщенным вкусом и головокружительным ароматом имеет успех даже у самых сильных фанатов свинины и курятины. С такими сочными и аппетитными котлетками нет никакой потребности в мясном фарше.

Как вкусно приготовить кабачковые котлеты с сыром

Советуем добавить к овощам сулугуни или твердый сыр. Натрите их на терке и добавьте к основному составу. Также можете нарезать моцареллу небольшими кубиками. Затем заверните ее в овощной фарш, формируя будущие котлетки.

Ингредиенты

Кабачок1 шт. Морковь1 шт. Картофель2 шт. Болгарский перец1 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Яйцо2 шт. Сыр сулугуни100 г Зеленый лук0,5 пуч. Чеснок1 зуб. Манка2 ст. л. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Тщательно промываем кабачок. Удаляем плодоножку. Натираем овощ на крупной терке. Помещаем его в глубокую емкость. Посыпаем солью и перемешиваем. Оставляем кабачок на 15 минут при комнатной температуре.Очищаем картошку. Натираем ее на крупной терке. Отжимаем картофель от сока. Очищаем морковь. Измельчаем с помощью той же крупной терки. Помещаем картошку и морковь в миску. Промываем болгарский перец. Срезаем плодоножку и удаляем семена. Нарезаем овощ мелким кубиком. Добавляем его к картофелю и моркови.Отжимаем кабачок от сока, который выделился. Добавляем его к остальным овощам. Мелко нарезаем промытый зеленый лук. Всыпаем его к овощной смеси.Натираем на терке сулугуни. Добавляем сыр к остальным ингредиентам. Вбиваем в полученную смесь яйца. Солим и перчим по вкусу. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Добавляем чеснок к соединенным овощам. Перемешиваем все ингредиенты до однородной массы. Всыпаем манную крупу. Снова всё тщательно перемешиваем.Накрываем овощную смесь пищевой пленкой. Оставляем ее на кухне на 20 минут для набухания манки. Затем формируем из полученной массы круглые заготовки и обжариваем их на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до золотистости с двух сторон.

Румяные овощные котлеты следует подавать с домашним пикантным соусом. Для этого соедините в мисочке 2 ст. л. сметаны и такое же количество майонеза. Затем добавьте 0,5 ч. л. молотой копченой паприки. Всыпьте 2 ч. л. сушеного чеснока. Потом хорошенько перемешайте все ингредиенты. Соус к овощным котлетам с сыром готов!