Сегодня поделюсь с вами рецептом невероятно аппетитных оладушек без мяса и яиц. Я еще называю их «Дурильными». Спросите почему? Все просто: мой муж с детства не приемлет кабачки ни в каком виде. Но я как-то умудрилась накормить его полезным овощем «наполовину», добавив в натертые кабачки мелко нашинкованную капусту.

По итогу уже больше двух лет супруг уплетает это блюдо за обе щеки и даже не подозревает о наличии кабачков в нем. Ведь на выходе получаешь отличные оладьи, в которых практически не ощущается кабачок, но хорошо чувствуется белокочанная. Кабачковые оладьи с капустой не затратные, румяные, ароматные и при этом очень сытные. Попробуйте, овощной сезон как раз на носу!

Кабачковые оладьи с капустой: секреты приготовления

Некоторые сочетания могут казаться странными, при этом дают невероятный результат. В числе таких продуктов — кабачок и капуста. Причем обязательная добавка в данном блюде — копченая паприка. Эта слабожгучая пряность из красного стручкового перца обладает неповторимым сладковатым вкусом и ароматом с дымными нотками. Сметану лучше брать пожирнее, так и сама консистенция вашего «кабачкового» теста будет послушней.

Ингредиенты

Кабачок350 г Капуста белокочанная300 г Копченая паприка0,5 ч. л. Сметана1 ст. л. Пшеничная мука7 ст. л.

Приготовление

Измельчите на крупных резцах терки кабачок и капусту, посолите, всыпьте копченую паприку. К овощной массе влейте сметану и перемешайте. Просейте муку, замешайте тесто для оладий. По желанию можете добавить мелко нарубленную зелень. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите по столовой ложке теста. Оладьи обжарьте под крышкой на среднем огне до золотистой корочки. Их надо подрумянить с обеих сторон.

Избавиться от лишнего жира на оладьях поможет бумажное полотенце. Рекомендую употреблять овощные оладьи еще горячими, так они будут гораздо вкуснее. Обычно я подаю их просто со сметаной, но вы подбирайте соус по своему вкусу. Кстати, ранее мы рассказывали, как заготовить шикарные домашние соусы на зиму из простых ингредиентов.