Как только у нас на участке созревают первые кабачки, я сразу же спешу приготовить из них что-то вкусненькое для моей семьи. В первую очередь жарю их колечками и подаю с чесноком и майонезом. А еще люблю готовить что-то новенькое. Например, недавно попалась мне глаза интересная идея, как приготовить оладьи с курицей.

Рецепт оказался очень простым, а результат — потрясающим! Оладушки получились сытными, вкусными, очень нежными и воздушными. Теперь буду их готовить и на обед, и на ужин, а еще обязательно угощу друзей. Хотите поделюсь этим рецептом с вами?

Как приготовить кабачковые оладьи с курицей

Ингредиенты

Кабачок2 шт. Куриное филе300 г Яйцо2 шт. Сметана1 ч. л. Пшеничная мука3,5 ст. л. Черный перец (молотый) по вкусу Соль по вкусу Укроп по вкусу Чесночный порошок по вкусу

Приготовление

Приготовление начинаем с подготовки мяса. Куриное филе будем использовать в качестве начинки. Хорошенько его моем и просушиваем с помощью бумажного полотенца, чтобы убрать всю лишнюю влагу. Нарезаем маленькими кубиками. Добавляем соль, перец, измельченный укроп, а также сметану с сушеным чесноком. Всё перемешиваем. Чтобы кабачковые оладьи получились нежными, используйте молодые кабачки. Если у кабачков слишком жесткая шкурка, ее нужно почистить, а также удалить все семена. Теперь натираем этот овощ на крупной терке и хорошенько отжимаем, чтобы в тесте было поменьше сока. К кабачкам теперь нужно добавить яйца, муку, а также соль с перцем и чесноком. Все ингредиенты перемешиваем, чтобы получилось жидкое тесто консистенции сметаны. Сковороду разогреваем с малым количеством растительного масла. Столовой ложкой выкладываем на нее тесто и распределяем так, чтобы получилась маленькая лепешка. Сверху кладем начинку из куриного филе и сметаны. А затем закрываем всё еще одним слоем кабачкового теста. Жарим такие оладушки с каждой стороны примерно по 5 минут под закрытой крышкой, чтобы мясная начинка хорошенько пропарилась. Когда оладьи с каждой стороны приобретут приятный золотистый оттенок, их нужно снимать с огня.

Вот так просто и быстро можно сделать очень вкусный обед или ужин. Если вы думаете, какие блюда из кабачков приготовить, попробуйте эти нежные оладьи с начинкой. Подавать к столу их можно с майонезом, сметаной или любым другим соусом.