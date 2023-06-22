Кабачковые оладьи в духовке — это идеальное угощение для тех, кто хочет сэкономить свое время, чтобы не стоять у плиты. Блюдо подходит тем, кто отказался от жареной пищи, но не может отказаться от кабачковых оладий. Приготовление происходит одновременно и, пока выпекаются оладьи, можно заняться соусом. Соусы готовят на основе сметаны, майонеза или натурального йогурта с добавлением чеснока. Выходит очень аппетитно!

Вкусные кабачковые оладьи в духовке

Вкусные кабачковые оладьи в духовке получаются нежными и очень аппетитными. Ароматное угощение очень нравится детям. В таком виде даже те, кто не любит кабачки, не могут оторваться от оладий. Это хороший вариант для семейного завтрака или вкусного перекуса.

Ингредиенты –+10 порц.

Кабачок 2 шт.

Яйцо куриное 2 шт.

Перец чёрный молотый по вкусу

Чеснок 1 зуб.

Соль по вкусу

Петрушка 1 горсть

Сыр брынза (из овечьего молока) 70 гр.

Укроп по вкусу

Мука 4 ст.л.

Лимонная цедра 1 ч.л.

Сметана по вкусу

Шаги 50 мин.

Кабачковые оладьи в духовке готовятся просто. Подготавливаем необходимые ингредиенты. Для оладий рекомендую использовать молодые плоды. Сразу же включаем духовку для разогрева. Устанавливаем стандартную температуру 180°. Промытые и просушенные кабачки крупно натираем. Сгрузив в миску, солим и оставляем на 10 минут. Не теряя времени, очищаем чеснок и мелко рубим. Промываем лимон и снимаем цедру. Петрушку хорошенько ополаскиваем. Отжимаем кабачки, сливаем жидкость. Кабачки возвращаем в миску, приправляем рублеными компонентами. Измельчаем брынзу и хорошенько размешиваем. В кабачковое тесто выливаем разболтанные яйца и вводим просеянную муку. Тщательно вымешиваем тесто. Противень застилаем силиконизированным пергаментом. Формируем оладьи при помощи ложки. Выпекаем в разогретой духовке 15 минут, а спустя время аккуратно достаем, при помощи лопатки переворачиваем на вторую сторону и подрумяниваем еще 10 минут. Кабачковые оладьи дополняем любимым соусом. Приятного аппетита!

ПП диетические оладьи из кабачков в духовке

ПП диетические оладьи из кабачков в духовке доставят максимум удовольствий и сохранят фигуру в форме. Для исполнения кабачковых оладий потребуются бюджетные ингредиенты. Нежное блюдо подают с низкожирной сметаной или натуральным йогуртом. Выходит полноценный прием пищи. Сытно и полезно!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Кабачки очищенные – 300 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Кефир – 100 мл.

Манка – 30-50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Кабачок хорошо промываем, при желании очищаем кожицу экономкой. Крупно натираем на терке мякоть и оставляем на сите или в дуршлаге на некоторое время, чтобы избавиться от излишков влаги. Или просто отжимаем вручную.

Шаг 3. Очищенную морковку и лук измельчаем мелкой теркой.

Шаг 4. К измельченным овощам разбиваем яйца.

Шаг 5. В размешенную массу вводим манку с кефиром. Предварительно можно крупу залить кефиром и оставить набухать.

Шаг 6. Объединяем обе массы до однородности и даем настояться.

Шаг 7. Противень застилаем качественной бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком. На некотором расстоянии друг от друга формируем полезные оладьи.

Шаг 8. Противень помещаем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Так же можно сформировать оладьи на поверхности раскаленной сковороды, предварительно смазанный маслом и обжарить с двух сторон. Если поверхность сковороды антипригарная, можно обойтись без масла.

Шаг 9. Полезные оладьи сервируем с любимым соусом.

Шаг 10. Подаем к завтраку.

Шаг 11. Блюдо получается сытным и не отразится на вашей фигуре. Правильные оладьи хороши как в горячем, так и остывшем состоянии. Приятного аппетита!

Кабачковые оладьи с сыром в духовке

Кабачковые оладьи с сыром в духовке доставят незабываемое удовольствие, если вы любите овощи. Укроп и чеснок придают невероятный аромат вкусному блюду. Приготовление кабачкового угощения не займет много времени. Пока запекаются оладьи, можно приготовить легкий салат или соус к оладьям.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Кабачки/цукини – 500 гр.

Яйца куриные – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 3-4 зубчика.

Соль – 0,5 ч.л.

Укроп – 10 гр.

Сыр – 100 гр.

Мука – 100-120 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – для смазывания противня.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для реализации рецепта тщательным образом промываем кабачки или цукини, очищаем лук и чеснок.

Шаг 2. Отрезаем кончики у кабачков и измельчаем плоды на крупной терке. Выгружаем в миску и подсаливаем. Отставляем в сторону на четверть часа, чтобы избавиться от излишков жидкости. Если пропустить этот момент тесто будет жидким, придется больше добавлять муки и оладьи потеряют свою нежность.

Шаг 3. Мелко рубим чеснок и лук.

Шаг 4. Кабачки отжимаем от сока и объединяем с измельченным луком и чесноком. Мелко рубим промытый укроп и отправляем к компонентам. Туда же трем сыр и перчим.

Шаг 5. Разбиваем яйцо.

Шаг 6. Тщательно размешав массу, подсыпаем просеянную муку и вымешиваем тесто до однородности. Количество муки может отличаться от указанного, поэтому постепенно вводим, чтобы не забить кабачковую основу.

Шаг 7. На противень, выстеленный качественным силиконизированным пергаментом, раскладываем заготовки из кабачкового теста.

Шаг 8. Убираем запекаться в духовой шкаф, прогретый до 180°, на 15 минут. Через указанное время аккуратно переворачиваем на другую сторону и допекаем еще 10 минут.

Шаг 9. Душистые поджаристые оладьи подаем со сметаной.

Шаг 10. При желании можно использовать другой соус. Приятного аппетита!

Кабачковые оладьи без муки в духовке

Кабачковые оладьи без муки в духовке готовятся супер просто. Особенно оценят блюдо те, кто следит за фигурой и хочет сохранить стройность. Закуска выходит сытной и мега аппетитной. Рецепт состоит из доступных ингредиентов, которые не ударят по карману.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Кабачки/цукини – 150 гр.

Яйца куриные – 1 шт.

Овсяные хлопья – 3 ст.л.

Творог – 70 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем необходимые продукты. Кабачок или цукини хорошо промываем и обсушиваем полотенцем.

Шаг 2. Овощ трем на терке, после чего хорошенько отжимаем руками. Перекладываем в миску, разбиваем яйцо и посыпаем солью.

Шаг 3. Хорошо размешиваем массу, добавляем творог и объединяем компоненты.

Шаг 4. Засыпаем овсяные хлопья, при желании их можно смолоть погружным прибором или использовать кофемолку.

Шаг 5. Хорошо вымешиваем тесто и даем набухнуть приблизительно 20 минут.

Шаг 6. На противень, застеленный пекарской бумагой или тефлоновым ковриком, раскладываем тесто. Бумагу я не смазываю, так как использую силиконизированный пергамент.

Шаг 7. Убираем противень в духовку и запекаем 15 минут при 180°.

Шаг 8. Аккуратно достаем кабачковые оладьи. Сервируем блюдо с соусом и свежими овощами.

Шаг 9. Вкусный и полезный завтрак или перекус готов. Приятного аппетита!

Оладьи из кабачков и картофеля в духовке

Оладьи из кабачков и картофеля в духовке обладают необыкновенно нежной текстурой и потрясающим вкусом. Оладьи хороши тем, что не впитывают масло. А если использовать силиконизированный пергамент, можно вообще обойтись без масла. Аппетитные оладьи подают со сметаной или чесночным соусом.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачки – 500 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Картофель – 500 гр.

Масло растительное – для смазывания противня.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Сыр – 100 гр.

Мука – 6-7 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем необходимые продукты.

Шаг 2. Картошку промываем и очищаем кожуру овощечисткой.

Шаг 3. Количество твердого сыра добавляем по вкусу.

Шаг 4. Кабачки промываем, счищаем кожицу и извлекаем внутренности.

Шаг 5. Натираем на терке или прокручиваем через мясорубку.

Шаг 6. Жидкость сливаем.

Шаг 7. Натираем на терке сыр.

Шаг 8. Промытую и обсушенную зелень мелко рубим.

Шаг 9. К овощной массе вводим муку. Количество может отличаться в зависимости от сорта и влажности муки и от сочности овощей. Тесто не должно быть слишком густым, но и не жидким.

Шаг 10. Разбиваем яйца.

Шаг 11. Добавляем сырную стружку.

Шаг 12. Забрасываем зелень. Можно использовать все, что имеется.

Шаг 13. Солим по вкусу.

Шаг 14. Вымешиваем тесто до однородности.

Шаг 15. Застилаем противень бумагой. Если необходимо, смазываем маслом.

Шаг 16. Ложкой формируем оладьи.

Шаг 17. Ставим запекаться при 200° 20-25 минут.

Шаг 18. Аккуратно снимаем оладьи с противня. Дополняем сметаной.

Шаг 19. Снимаем пробу. Приятного аппетита!

Кабачковые оладьи без яиц в духовке

Кабачковые оладьи без яиц в духовке исполняются легко и из простых составляющих. Соду с лимонкой можно заменить разрыхлителем. Оладьи выходят нежными и хорошо подходят для сытного завтрака. Дополнив закуску сметаной, вы получите необыкновенное удовольствие. Если сдобрить оладьи чесноком, получится еще вкуснее.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачки – 1 шт.

Пищевая сода – ¼ ч.л.

Лимонная кислота – щепотка.

Чеснок – 1 зубчик.

Соль – по вкусу.

Укроп – пучок.

Петрушка – пучок.

Мука – 2-3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенный кабачок крупно натираем на терке. Если используем переросший плод, необходимо счистить с него кожицу и выскоблить волокнистые внутренности с семенами. Промываем укроп и петрушку, обсушиваем, стряхнув или промокнув, и шинкуем помельче, насколько это возможно. Очищенный чеснок давим с помощью пресса.

Шаг 2. Объединяем чеснок, ароматные травы и кабачок. Насыпаем соль, соду, лимонку и просеянную муку. Тщательно вымешиваем тесто до однородной гладкой консистенции. Противень застилаем бумагой хорошего качества или используем тефлоновый или силиконовый коврик. При помощи ложки формируем кабачковая оладьи.

Шаг 3. Противень убираем в духовой шкаф и запекаем при 180° 15 минут. Через время аккуратно переворачиваем оладьи на вторую сторону и запекаем 10 минут.

Шаг 4. Горячие оладьи аккуратно снимаем с противня.

Шаг 5. Дополняем любимым соусом. Угощаем близких. Приятного аппетита!

Оладьи из кабачков с сыром и чесноком в духовке

Оладьи из кабачков с сыром и чесноком в духовке готовятся быстро. Насколько быстро, зависит от вашей техники. Ароматная закуска хороша в теплом и охлажденном состоянии. Количество чеснока можно регулировать по вкусу. Свежую специю допускается заменить гранулированной.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачки/цукини – 800 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 1 зубчик.

Соль – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Сыр – 150 гр.

Разрыхлитель – 8 гр.

Мука – 5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем необходимые продукты. Промыв кабачки, обрезаем место цветоноса и крепления к ветке. Очищаем чеснок. Ополаскиваем зелень. Крупно натираем сыр.

Шаг 2. Измельчаем кабачки. Это можно сделать теркой или с помощью комбайна.

Шаг 3. Отжимаем овощи. Если этого не сделать, придется добавить больше муки, которая забьет вкус.

Шаг 4. Разбиваем яйца.

Шаг 5. Мелко рубим укроп и высыпаем к остальным составляющим. Солим.

Шаг 6. Вводим разрыхлитель. Можно смешать соду и лимонку.

Шаг 7. Вымешиваем массу.

Шаг 8. Масса должна получиться однородной.

Шаг 9. Давим чеснок.

Шаг 10. Добавляем измельченный сыр.

Шаг 11. Размешиваем.

Шаг 12. Вводим муку и хорошенько объединяем.

Шаг 13. На застеленном противне формируем оладьи. Помещаем в горячий духовой шкаф и запекаем при 200° полчаса.

Шаг 14. Готовые оладьи подаем сразу же. Можно дополнить салатом или соусом. Приятного аппетита!